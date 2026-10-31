Hokejisté Pardubic přivítají v nedělním v 17. kole extraligy Mladou Boleslav. Kde utkání sledovat živě, v jaké formě oba týmy nastoupí a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Pardubice – Ml. Boleslav živě
Nedělní extraligový duel z pardubické Enteria areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Neděle 1. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Tipsport extraliga, 17. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář TV Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Pardubice – Ml. Boleslav: Kurzy a aktuální forma
Podle sázkových kanceláří jsou jasným favoritem Pardubice. Dynamo má podle nich výrazně větší šanci na vítězství, zatímco případný úspěch Mladé Boleslavi by byl překvapením.
Pardubice jsou se 33 body na druhém místě extraligové tabulky, šest bodů za vedoucím Třincem. V minulém kole ukončily sérii tří porážek vítězstvím 4:2 v Karlových Varech. Dynamo patří k nejproduktivnějším týmům soutěže s průměrem 3,69 vstřeleného gólu na zápas. Nejvíce bodů v týmu nasbíral David Tomášek, který má na kontě šest branek a 15 asistencí.
Pardubice
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
|27. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Litvínov
|2:3
|25. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Pardubice
|2:0
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|4:3 pr. (3:3)
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Pardubice
|1:4
Mladá Boleslav je se 17 body na 12. místě extraligové tabulky. Po vítězstvích nad Českými Budějovicemi (3:2 po samostatných nájezdech) a v Karlových Varech (2:1) ale v posledním kole prohrála doma se Spartou 1:4. Bruslaře trápí především obrana, která inkasuje v průměru 3,25 gólu na zápas. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Matej Gardon s 12 body.
Mladá Boleslav
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|1:4
|27. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Mladá Boleslav
|1:2
|25. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – České Budějovice
|3:2 po pen. (2:2)
|22. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Mladá Boleslav
|4:2
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Mountfield HK
|4:3
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra Pardubic v základní hrací době (kurz 1,44 u Synot Tipu): Dynamo ukončilo sérii tří porážek vítězstvím v Karlových Varech. Proti Mladé Boleslavi bude favoritem, zejména díky výrazně produktivnějšímu útoku.
- Více než 5,5 gólu v zápase (kurz 2,19 u Synot Tipu): Pardubice střílejí v průměru 3,69 gólu na utkání, zatímco Mladá Boleslav inkasuje 3,25 branky. Statistiky tak naznačují možnost vyššího počtu gólů.
Statistické srovnání
Pardubice střílejí téměř 3,7 gólu na zápas, což kontrastuje s boleslavskými defenzivními čísly (průměr 3,25 obdrženého gólu). Dynamo má navíc úspěšnější přesilové hry (35 % úspěšnosti), zatímco hosté se v této disciplíně trápí (pouhých 19 %).
|Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Dynamo Pardubice
|Mladá Boleslav
|Průměr vstřelených gólů
|3,7
|2,1
|Průměr inkasovaných gólů
|2,6
|3,3
|Úspěšnost přesilovek
|34,5 %
|18,8 %
|Úspěšnost oslabení
|84,2 %
|71,4 %
|Střely na branku na zápas
|32,2
|28,8
|Trestné minuty na zápas
|10,0
|11,8
|Úspěšnost brankářů
|90,5 %
|91,1 %
Poslední vzájemné zápasy
Pardubice vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových zápasů. Naposledy uspěly letos v září na ledě Mladé Boleslavi 4:1. Bruslaři svého soupeře v tomto období porazili pouze jednou, když na začátku roku doma zvítězili 4:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|25. 9. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Pardubice
|1:4
|16. 1. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Pardubice
|4:2
|5. 12. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Mladá Boleslav
|5:2
|19. 10. 2025
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Pardubice
|0:2
|14. 9. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:1
Tabulka extraligy
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2.
|Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3.
|Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4.
|České Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5.
|Karlovy Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6.
|Mountfield HK
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7.
|Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8.
|Sparta Praha
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9.
|Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10.
|Kometa Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11.
|Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12.
|Mladá Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13.
|Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14.
|Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13