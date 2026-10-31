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Pardubice – Mladá Boleslav v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  19:37

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic přivítají v nedělním v 17. kole extraligy Mladou Boleslav. Kde utkání sledovat živě, v jaké formě oba týmy nastoupí a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?
Dynamo Pardubice 1,44 remíza 5,09
Mladá Boleslav 5,9

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Kde sledovat zápas Pardubice – Ml. Boleslav živě

Nedělní extraligový duel z pardubické Enteria areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Neděle 1. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
  • Místo konání: Enteria arena, Pardubice
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 17. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář TV Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Pardubice – Ml. Boleslav: Kurzy a aktuální forma

Podle sázkových kanceláří jsou jasným favoritem Pardubice. Dynamo má podle nich výrazně větší šanci na vítězství, zatímco případný úspěch Mladé Boleslavi by byl překvapením.

Pardubice jsou se 33 body na druhém místě extraligové tabulky, šest bodů za vedoucím Třincem. V minulém kole ukončily sérii tří porážek vítězstvím 4:2 v Karlových Varech. Dynamo patří k nejproduktivnějším týmům soutěže s průměrem 3,69 vstřeleného gólu na zápas. Nejvíce bodů v týmu nasbíral David Tomášek, který má na kontě šest branek a 15 asistencí.

Pardubice
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Pardubice2:4
27. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Litvínov2:3
25. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Pardubice2:0
23. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Pardubice4:3 pr. (3:3)
18. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Pardubice1:4

Mladá Boleslav je se 17 body na 12. místě extraligové tabulky. Po vítězstvích nad Českými Budějovicemi (3:2 po samostatných nájezdech) a v Karlových Varech (2:1) ale v posledním kole prohrála doma se Spartou 1:4. Bruslaře trápí především obrana, která inkasuje v průměru 3,25 gólu na zápas. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Matej Gardon s 12 body.

Mladá Boleslav
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 10. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Sparta Praha1:4
27. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Mladá Boleslav1:2
25. 10. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – České Budějovice3:2 po pen. (2:2)
22. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Mladá Boleslav4:2
18. 10. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Mountfield HK4:3

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Pardubic v základní hrací době (kurz 1,44 u Synot Tipu): Dynamo ukončilo sérii tří porážek vítězstvím v Karlových Varech. Proti Mladé Boleslavi bude favoritem, zejména díky výrazně produktivnějšímu útoku.
  • Více než 5,5 gólu v zápase (kurz 2,19 u Synot Tipu): Pardubice střílejí v průměru 3,69 gólu na utkání, zatímco Mladá Boleslav inkasuje 3,25 branky. Statistiky tak naznačují možnost vyššího počtu gólů.

Statistické srovnání

Pardubice střílejí téměř 3,7 gólu na zápas, což kontrastuje s boleslavskými defenzivními čísly (průměr 3,25 obdrženého gólu). Dynamo má navíc úspěšnější přesilové hry (35 % úspěšnosti), zatímco hosté se v této disciplíně trápí (pouhých 19 %).

Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)Dynamo PardubiceMladá Boleslav
Průměr vstřelených gólů3,72,1
Průměr inkasovaných gólů2,63,3
Úspěšnost přesilovek34,5 %18,8 %
Úspěšnost oslabení84,2 %71,4 %
Střely na branku na zápas32,228,8
Trestné minuty na zápas10,011,8
Úspěšnost brankářů90,5 %91,1 %

🔥 Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Poslední vzájemné zápasy

Pardubice vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových zápasů. Naposledy uspěly letos v září na ledě Mladé Boleslavi 4:1. Bruslaři svého soupeře v tomto období porazili pouze jednou, když na začátku roku doma zvítězili 4:2.

DatumSoutěžZápasSkóre
25. 9. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Pardubice1:4
16. 1. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Pardubice4:2
5. 12. 2025Tipsport extraligaPardubice – Mladá Boleslav5:2
19. 10. 2025Tipsport extraligaMladá Boleslav – Pardubice0:2
14. 9. 2025Tipsport extraligaPardubice – Mladá Boleslav4:1

Program 17. kola Tipsport extraligy

DatumZápasČas
1. 11. 2026Pardubice – Mladá Boleslav15:00
1. 11. 2026Liberec – Hradec Králové16:00
1. 11. 2026Sparta – Litvínov16:00
1. 11. 2026Plzeň – Kladno16:30
1. 11. 2026Kometa Brno – Olomouc17:00
1. 11. 2026České Budějovice – Karlovy Vary17:00
1. 11. 2026Vítkovice – Třinec17:30
Tabulka extraligy
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec161211264:3839
2.Pardubice161011460:4333
3.Kladno16732448:4329
4.České Budějovice16802643:4426
5.Karlovy Vary16720738:3125
6.Mountfield HK15621640:3823
7.Plzeň16451638:3723
8.Sparta Praha16612742:4022
9.Liberec15604540:4022
10.Kometa Brno15433540:4121
11.Litvínov16611836:4221
12.Mladá Boleslav16421935:5317
13.Vítkovice15412837:4916
14.Olomouc163121030:5213
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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