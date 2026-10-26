Hokejisté Pardubic přivítají v 15. kole Tipsport extraligy Litvínov. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co naznačují statistiky a sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Pardubice – Litvínov živě
Úterní extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Úterý 27. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Tipsport extraliga, 15. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Pardubice – Litvínov: Kurzy a aktuální forma
Pardubice jsou podle sázkových kanceláří jasným favoritem utkání. Kurzy na jejich vítězství se pohybují okolo 1,4, zatímco na výhru Litvínova lze sázet v kurzech od 5,90 do 6,30.
Pardubice mají po čtrnácti zápasech na kontě 30 bodů a patří jim druhé místo v tabulce. V průměru střílejí 3,79 gólu na utkání, v posledních dvou duelech však zaváhaly. Na Kladně prohrály 3:4 po prodloužení a následně doma podlehly Hradci Králové 0:2. Silnou stránkou Dynama jsou přesilové hry s třicetiprocentní úspěšností. Nejproduktivnějším hráčem týmu je kapitán Roman Červenka s 19 body za pět gólů a čtrnáct asistencí.
Pardubice
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|25. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Pardubice
|2:0
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|4:3 pr. (3:3)
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Pardubice
|1:4
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Pardubice – Växjö
|2:1 pr. (1:1)
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Třinec
|5:4 pr. (4:4)
Litvínovu patří s 18 body jedenácté místo v tabulce. Po sérii porážek se Severočeši zvedli, když porazili Karlovy Vary 3:1 a Plzeň 2:0. Naposledy však doma podlehli brněnské Kometě 1:4. Litvínov se může opřít o brankáře s úspěšností zákroků 92,3 procenta, trápí se ale v útoku a při přesilových hrách, z nichž využívá pouze deset procent. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Ondřej Kaše se 13 body za čtyři góly a devět asistencí.
Litvínov
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|25. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Kometa Brno
|1:4
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Plzeň
|2:0
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Karlovy Vary
|3:1
|15. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Mountfield HK
|1:4
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Litvínov
|2:1
Tipy na sázkové příležitosti:
- Pardubice vyhrají a v zápase padne méně než 5,5 gólu (kurz 2,68): Litvínov se může opřít o kvalitní výkony brankářů, ale v útoku se mu příliš nedaří. Pokud Severočeši udrží skóre nízko, přichází v úvahu například vítězství Dynama 3:1 nebo 4:1.
- V utkání padne méně než 6 branek (kurz 1,56): viz předchozí komentář. Při šesti gólech se vrací vklad.
Statistické srovnání
Pardubice patří k nejproduktivnějším týmům extraligy. V průměru vyšlou na branku 32 střel a vstřelí téměř čtyři góly na zápas. Daří se jim také v přesilových hrách, které využívají s třicetiprocentní úspěšností. Litvínov je naopak v útoku výrazně slabší. V průměru dává 2,14 gólu na utkání a promění pouze deset procent přesilovek. Severočeši se však mohou opřít o brankáře, jejichž úspěšnost zákroků dosahuje 92,3 procenta. Pardubičtí gólmani mají úspěšnost 90,4 procenta.
|Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Pardubice
|Litvínov
|Pořadí v tabulce (Body)
|2. místo (30 b)
|11. místo (18 b)
|Využití přesilovek (Úspěšnost)
|9/30 (30 %)
|2/21 (10 %)
|Ubráněná oslabení (Úspěšnost)
|26/31 (84 %)
|18/22 (82 %)
|Střely na branku na zápas
|32,0 (4. v lize)
|28,9 (9. v lize)
|Úspěšnost zákroků brankářů
|90,4 % (12. v lize)
|92,3 % (2. v lize)
|Průměr vstřelených gólů na zápas
|3,79
|2,14
|Zápasy s více než 5,5 góly
|9 z 14 (64 %)
|2 z 14 (14 %)
|Nejproduktivnější hráč (Body)
|Roman Červenka (19 b)
|Ondřej Kaše (13 b)
Vzájemné zápasy
Pardubice vyhrály poslední čtyři vzájemné zápasy s Litvínovem. Naposledy uspěly v září na ledě soupeře 3:1. Severočeši Dynamo naposledy porazili v prosinci 2025, kdy zvítězili 3:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|18. 9. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Pardubice
|1:3
|27. 2. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Pardubice
|1:4
|30. 12. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Litvínov
|3:2
|16. 11. 2025
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Pardubice
|1:4
|30. 9. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Litvínov
|2:1 pr. (1:1)
Tabulka extraligy
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2.
|Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3.
|Karlovy Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4.
|Mountfield HK
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5.
|České Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6.
|Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7.
|Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8.
|Kometa Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9.
|Sparta Praha
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10.
|Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11.
|Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12.
|Mladá Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13.
|Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14.
|Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9