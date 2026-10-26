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Pardubice - Litvínov v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  22:24

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic přivítají v 15. kole Tipsport extraligy Litvínov. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co naznačují statistiky a sázkové kurzy?
Dynamo Pardubice 1,43 remíza 5,11
Litvínov 5,99

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Kde sledovat zápas Pardubice – Litvínov živě

Úterní extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Úterý 27. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Enteria arena, Pardubice
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 15. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport

Pardubice – Litvínov: Kurzy a aktuální forma

Pardubice jsou podle sázkových kanceláří jasným favoritem utkání. Kurzy na jejich vítězství se pohybují okolo 1,4, zatímco na výhru Litvínova lze sázet v kurzech od 5,90 do 6,30.

Pardubice mají po čtrnácti zápasech na kontě 30 bodů a patří jim druhé místo v tabulce. V průměru střílejí 3,79 gólu na utkání, v posledních dvou duelech však zaváhaly. Na Kladně prohrály 3:4 po prodloužení a následně doma podlehly Hradci Králové 0:2. Silnou stránkou Dynama jsou přesilové hry s třicetiprocentní úspěšností. Nejproduktivnějším hráčem týmu je kapitán Roman Červenka s 19 body za pět gólů a čtrnáct asistencí.

Pardubice
DatumSoutěžZápasVýsledek
25. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Pardubice2:0
23. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Pardubice4:3 pr. (3:3)
18. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Pardubice1:4
13. 10. 2026Liga mistrůPardubice – Växjö2:1 pr. (1:1)
11. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Třinec5:4 pr. (4:4)

Litvínovu patří s 18 body jedenácté místo v tabulce. Po sérii porážek se Severočeši zvedli, když porazili Karlovy Vary 3:1 a Plzeň 2:0. Naposledy však doma podlehli brněnské Kometě 1:4. Litvínov se může opřít o brankáře s úspěšností zákroků 92,3 procenta, trápí se ale v útoku a při přesilových hrách, z nichž využívá pouze deset procent. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Ondřej Kaše se 13 body za čtyři góly a devět asistencí.

Litvínov
DatumSoutěžZápasVýsledek
25. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Kometa Brno1:4
23. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Plzeň2:0
18. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Karlovy Vary3:1
15. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Mountfield HK1:4
11. 10. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Litvínov2:1

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Pardubice vyhrají a v zápase padne méně než 5,5 gólu (kurz 2,68): Litvínov se může opřít o kvalitní výkony brankářů, ale v útoku se mu příliš nedaří. Pokud Severočeši udrží skóre nízko, přichází v úvahu například vítězství Dynama 3:1 nebo 4:1.
  • V utkání padne méně než 6 branek (kurz 1,56): viz předchozí komentář. Při šesti gólech se vrací vklad.

Statistické srovnání

Pardubice patří k nejproduktivnějším týmům extraligy. V průměru vyšlou na branku 32 střel a vstřelí téměř čtyři góly na zápas. Daří se jim také v přesilových hrách, které využívají s třicetiprocentní úspěšností. Litvínov je naopak v útoku výrazně slabší. V průměru dává 2,14 gólu na utkání a promění pouze deset procent přesilovek. Severočeši se však mohou opřít o brankáře, jejichž úspěšnost zákroků dosahuje 92,3 procenta. Pardubičtí gólmani mají úspěšnost 90,4 procenta.

Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)PardubiceLitvínov
Pořadí v tabulce (Body)2. místo (30 b)11. místo (18 b)
Využití přesilovek (Úspěšnost)9/30 (30 %)2/21 (10 %)
Ubráněná oslabení (Úspěšnost)26/31 (84 %)18/22 (82 %)
Střely na branku na zápas32,0 (4. v lize)28,9 (9. v lize)
Úspěšnost zákroků brankářů90,4 % (12. v lize)92,3 % (2. v lize)
Průměr vstřelených gólů na zápas3,792,14
Zápasy s více než 5,5 góly9 z 14 (64 %)2 z 14 (14 %)
Nejproduktivnější hráč (Body)Roman Červenka (19 b)Ondřej Kaše (13 b)

Vzájemné zápasy

Pardubice vyhrály poslední čtyři vzájemné zápasy s Litvínovem. Naposledy uspěly v září na ledě soupeře 3:1. Severočeši Dynamo naposledy porazili v prosinci 2025, kdy zvítězili 3:2.

DatumSoutěžZápasSkóre
18. 9. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Pardubice1:3
27. 2. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Pardubice1:4
30. 12. 2025Tipsport extraligaPardubice – Litvínov3:2
16. 11. 2025Tipsport extraligaLitvínov – Pardubice1:4
30. 9. 2025Tipsport extraligaPardubice – Litvínov2:1 pr. (1:1)
15. kolo extraligy
DatumČasZápas
20. 10. 202617:30Vítkovice – Liberec 3:2N
27. 10. 202617:30Plzeň – Olomouc
27. 10. 202617:30České Budějovice – Hradec Králové
27. 10. 202618:00Pardubice – Litvínov
27. 10. 202618:00Karlovy Vary – Mladá Boleslav
27. 10. 202618:00Kladno – Sparta
28. 10. 202618:00Kometa Brno – Třinec
Tabulka extraligy
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec141201158:3137
2.Pardubice14911354:3830
3.Karlovy Vary14720535:2525
4.Mountfield HK14621540:3523
5.České Budějovice14702540:4023
6.Kladno14532439:4023
7.Liberec14604438:3622
8.Kometa Brno14432537:3720
9.Sparta Praha14512637:3419
10.Plzeň14341631:3318
11.Litvínov14511731:3718
12.Mladá Boleslav14321832:4814
13.Vítkovice14312834:4713
14.Olomouc142111024:499
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