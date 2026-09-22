V úterý 22. září od 18:00 nabídne hokejová Tipsport extraliga předehrávku 11. kola Pardubice - Liberec. Přinášíme vám informace o tom kde sledovat zápas živě, aktuální tabulku, formu, vzájemnou bilanci i sázkové kurzy.
Základní informace o utkání Pardubice vs. Liberec
|Termín a čas
|Úterý 22. září 2026 od 18:00 SELČ
|Místo konání
|enteria arena, Pardubice
|Televizní přenos
|Přímý přenos odvysílá Oneplay Sport 3
|Online live stream
|Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
|Textový přenos
|Průběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
Kurzy a aktuální forma
Kurzy na přesný výsledek:
- Výhra Pardubic 4:1 – 12,08
- Výhra Pardubic 3:1 – 13,15
- Výhra Pardubic 2:1 – 14,72
Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do utkání v roli jednoznačného favorita domácí Dynamo. Pardubičtí hokejisté po úvodním zaváhání v derby s Hradcem Králové (3:5) napřed zvítězili v Litvínově 3:1 a v neděli doma přehráli Karlovy Vary 5:2. Dynamo se šesti body drží 4. místo tabulky a má společně s Třincem nejproduktivnější útok v soutěži (11 vstřelených gólů).
Dynamo Pardubice
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|20. 9. 2026
|Pardubice – Karlovy Vary
|5:2
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Litvínov – Pardubice
|1:3
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|Pardubice – Mountfield HK
|3:5
|Tipsport extraliga
|12. 9. 2026
|KooKoo – Pardubice
|3:6
|Liga mistrů
|10. 9. 2026
|SaiPa – Pardubice
|3:2
|Liga mistrů
Bílí Tygři z Liberce naopak prožívají hodně rozpačitý ligový start. V úvodním kole padli v Plzni 1:2 po samostatných nájezdech a poté nestačili na Kladno, jemuž podlehli 1:3. S jediným bodem a pouhými dvěma vstřelenými brankami se Severočeši nachází na předposledním 13. místě tabulky.
Bílí Tygři Liberec
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|20. 9. 2026
|Liberec – Kladno
|1:3
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|Plzeň – Liberec
|2:1 sn.
|Tipsport extraliga
|13. 9. 2026
|Liberec – Graz
|6:2
|Liga mistrů
|11. 9. 2026
|Liberec – Herning
|2:1 sn.
|Liga mistrů
|5. 9. 2026
|Salzburg – Liberec
|3:0
|Liga mistrů
Vzájemné zápasy
Ačkoliv jsou Pardubice velkým favoritem, vzájemné zápasy z minulé sezony hovoří pro Bílé Tygry. Liberec vyhrál tři ze čtyř duelů v základní části, včetně drtivého vítězství 5:0 přímo v Pardubicích. Dynamo naopak dokázalo v enteria areně zvítězit až po nájezdech v lednu 2026.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|11. 1. 2026
|Pardubice – Liberec
|2:1 sn.
|Tipsport extraliga
|30. 11. 2025
|Liberec – Pardubice
|4:2
|Tipsport extraliga
|17. 10. 2025
|Pardubice – Liberec
|0:5
|Tipsport extraliga
|12. 9. 2025
|Liberec – Pardubice
|4:2
|Tipsport extraliga
|25. 2. 2025
|Liberec – Pardubice
|3:2
|Tipsport extraliga