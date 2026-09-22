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Pardubice - Liberec v TV: Kde sledovat hokejovou extraligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  7:00

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary. | foto: ČTK

V úterý 22. září od 18:00 nabídne hokejová Tipsport extraliga předehrávku 11. kola Pardubice - Liberec. Přinášíme vám informace o tom kde sledovat zápas živě, aktuální tabulku, formu, vzájemnou bilanci i sázkové kurzy.
Základní informace o utkání Pardubice vs. Liberec
Termín a časÚterý 22. září 2026 od 18:00 SELČ
Místo konáníenteria arena, Pardubice
Televizní přenosPřímý přenos odvysílá Oneplay Sport 3
Online live streamŽivé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
Textový přenosPrůběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
KurzyU SynotTipu ZDE

Kurzy a aktuální forma

Kurzy na přesný výsledek:

  • Výhra Pardubic 4:1 – 12,08
  • Výhra Pardubic 3:1 – 13,15
  • Výhra Pardubic 2:1 – 14,72

Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do utkání v roli jednoznačného favorita domácí Dynamo. Pardubičtí hokejisté po úvodním zaváhání v derby s Hradcem Králové (3:5) napřed zvítězili v Litvínově 3:1 a v neděli doma přehráli Karlovy Vary 5:2. Dynamo se šesti body drží 4. místo tabulky a má společně s Třincem nejproduktivnější útok v soutěži (11 vstřelených gólů).

Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
20. 9. 2026Pardubice – Karlovy Vary5:2Tipsport extraliga
18. 9. 2026Litvínov – Pardubice1:3Tipsport extraliga
16. 9. 2026Pardubice – Mountfield HK3:5Tipsport extraliga
12. 9. 2026KooKoo – Pardubice3:6Liga mistrů
10. 9. 2026SaiPa – Pardubice3:2Liga mistrů

Bílí Tygři z Liberce naopak prožívají hodně rozpačitý ligový start. V úvodním kole padli v Plzni 1:2 po samostatných nájezdech a poté nestačili na Kladno, jemuž podlehli 1:3. S jediným bodem a pouhými dvěma vstřelenými brankami se Severočeši nachází na předposledním 13. místě tabulky.

Bílí Tygři Liberec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
20. 9. 2026Liberec – Kladno1:3Tipsport extraliga
16. 9. 2026Plzeň – Liberec2:1 sn.Tipsport extraliga
13. 9. 2026Liberec – Graz6:2Liga mistrů
11. 9. 2026Liberec – Herning2:1 sn.Liga mistrů
5. 9. 2026Salzburg – Liberec3:0Liga mistrů

Vzájemné zápasy

Ačkoliv jsou Pardubice velkým favoritem, vzájemné zápasy z minulé sezony hovoří pro Bílé Tygry. Liberec vyhrál tři ze čtyř duelů v základní části, včetně drtivého vítězství 5:0 přímo v Pardubicích. Dynamo naopak dokázalo v enteria areně zvítězit až po nájezdech v lednu 2026.

DatumZápasSkóreSoutěž
11. 1. 2026Pardubice – Liberec2:1 sn.Tipsport extraliga
30. 11. 2025Liberec – Pardubice4:2Tipsport extraliga
17. 10. 2025Pardubice – Liberec0:5Tipsport extraliga
12. 9. 2025Liberec – Pardubice4:2Tipsport extraliga
25. 2. 2025Liberec – Pardubice3:2Tipsport extraliga
Tabulka hokejové extraligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec3300011:79
2.Rytíři Kladno3210010:68
3.Banes Motor České Budějovice320107:57
4.HC Dynamo Pardubice3200111:86
5.HC Verva Litvínov320016:66
6.HC Sparta Praha210107:54
7.HC Kometa Brno310029:93
8.HC Škoda Plzeň301116:73
9.HC Energie Karlovy Vary310026:83
10.Mountfield Hradec Králové310026:83
11.BK Mladá Boleslav201014:62
12.HC Olomouc301027:102
13.Bílí Tygři Liberec200112:51
14.HC Vítkovice Ridera200025:70
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