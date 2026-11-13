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Pardubice – Kometa: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

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  5:59
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Brněnský Andrej Kollár (vlevo) na buly proti Vladimíru Sobotkovi z Pardubic | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic přivítají v 18. kole Tipsport extraligy brněnskou Kometu. Druhé Dynamo vyhrálo poslední dvě ligová utkání a má nejlepší přesilovky soutěže. Desáté Brno naopak doplácí na slabou úspěšnost početních výhod a nevyrovnané výkony na kluzištích soupeřů. Kde páteční duel sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co ukazují statistiky a vzájemné zápasy?
Dynamo Pardubice 1,58 remíza 4,82
Kometa Brno 4,98

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Základní informace o utkání Pardubice – Kometa
SoutěžTipsport extraliga – 18. kolo
Termín a časpátek 13. listopadu 2026 od 18:00
Místo konáníEnteria Arena, Pardubice
Televizní přenosOneplay Sport 2
LivestreamTipsport
Textový přenosOnline reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Pardubice vs. Kometa

Utkání Pardubic s Kometou začíná v pátek 13. listopadu v 18:00. Přímý přenos nabídne stanice Oneplay Sport 2, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.

Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Pardubice jsou po sedmnácti zápasech druhé s 36 body, šest bodů za vedoucím Třincem. Před reprezentační přestávkou vyhrály dvakrát za sebou, když porazily Karlovy Vary 4:2 a Mladou Boleslav 4:0. Ve středu navíc uspěly v úvodním osmifinále Ligy mistrů na ledě finské SaiPy Lappeenranta (3:2).

Největší předností Dynama jsou přesilové hry, v nichž dosahuje úspěšnosti 33,9 %. Východočeši vstřelili v extralize 64 branek, tedy v průměru 3,76 gólu na zápas. Na domácím ledě však nejsou neporazitelní a v dosavadních deseti utkáních zaznamenali pět vítězství v základní hrací době.

Poslední zápasy Pardubic
DatumZápasVýsledek
11. 11. 2026SaiPa – Pardubice (LM)2:3
1. 11. 2026Pardubice – Mladá Boleslav4:0
30. 10. 2026Karlovy Vary – Pardubice2:4
27. 10. 2026Pardubice – Litvínov2:3
25. 10. 2026Mountfield HK – Pardubice2:0

Kometa je v tabulce desátá se 24 body, oproti Pardubicím má však odehráno o zápas méně. Brňané naposledy porazili Olomouc 3:2 a z posledních pěti extraligových utkání dvakrát zvítězili v základní hrací době. Na kluzištích soupeřů se jim příliš nedaří, když z jedenácti zápasů vyhráli pouze tři.

Brno vstřelilo i inkasovalo shodně 43 branek. Jeho největší slabinou jsou přesilovky s úspěšností 9,8 %, zatímco v oslabení dosahuje pouze 72,7 %. Proti nejúspěšnějším přesilovkám soutěže tak bude důležitá především disciplína.

Poslední zápasy Komety
DatumZápasVýsledek
1. 11. 2026Kometa – Olomouc3:2
28. 10. 2026Kometa – Třinec3:4 pp
25. 10. 2026Litvínov – Kometa1:4
23. 10. 2026Vítkovice – Kometa3:2
20. 10. 2026Karlovy Vary – Kometa2:1 pp

Pardubice vs. Kometa: statistiky a čísla

Pardubice mají výrazně lepší ofenzivní statistiky. V průměru vstřelí 3,76 gólu na zápas, zatímco Kometa 2,69. Největší rozdíl je v přesilových hrách, kde Dynamo dosahuje více než trojnásobné úspěšnosti. Brno naopak sbírá méně trestných minut a jeho brankáři mají mírně vyšší úspěšnost zákroků.

Pardubice – Kometa: Srovnání týmových statistik
StatistikaPardubiceKometa
Odehrané zápasy1716
Umístění2.10.
Body3624
Vstřelené góly6443
Inkasované góly4343
Průměr vstřelených gólů3,762,69
Průměr inkasovaných gólů2,532,69
Střely na branku / zápas32,729,8
Úspěšnost přesilovek33,9 %9,8 %
Úspěšnost oslabení85,2 %72,7 %
Úspěšnost zákroků90,9 %91,6 %
Trestné minuty / zápas9,886,94

Nejproduktivnější hráči

Pardubickou produktivitu vede David Tomášek, který zaznamenal sedm gólů a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Dynama je Jiří Smejkal s jedenácti brankami. Výraznou roli v ofenzivě má také zkušený Roman Červenka (5+16).

Nejproduktivnějším hráčem Komety je finský útočník Robert Leino s 15 body. Nejlepším střelcem Brna je Jakub Flek, který vstřelil osm branek.

Poslední vzájemné zápasy Pardubice – Kometa

Pardubice vyhrály posledních devět vzájemných extraligových utkání. Uspěly také v prvním souboji aktuální sezony, když na konci září zvítězily v Brně 5:3. Výraznou převahu měly rovněž v březnových zápasech play-off.

Poslední vzájemné zápasy Pardubice – Kometa v extralize
DatumZápas
27. 9. 2026Kometa – Pardubice 3:5
23. 3. 2026Kometa – Pardubice 0:1
22. 3. 2026Kometa – Pardubice 2:4
19. 3. 2026Pardubice – Kometa 8:4
18. 3. 2026Pardubice – Kometa 5:1
18. kolo Tipsport extraligy – program zápasů
DatumZápasČas
13. 11. 2026Třinec – Liberec17:00
13. 11. 2026Mladá Boleslav – Vítkovice17:30
13. 11. 2026Litvínov – České Budějovice17:30
13. 11. 2026Hradec Králové – Plzeň18:00
13. 11. 2026Karlovy Vary – Sparta18:00
13. 11. 2026Olomouc – Kladno18:00
13. 11. 2026Pardubice – Kometa Brno18:00
Tabulka extraligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec171311267:3942
2.HC Dynamo Pardubice171111464:4336
3.Rytíři Kladno17733453:4930
4.HC Energie Karlovy Vary17820741:3328
5.Banes Motor České Budějovice17802745:4726
6.HC Sparta Praha17712745:4025
7.HC Škoda Plzeň17461644:4225
8.Bílí Tygři Liberec16614544:4324
9.Mountfield Hradec Králové16622643:4224
10.HC Kometa Brno16533543:4324
11.HC Verva Litvínov17611936:4521
12.BK Mladá Boleslav174211035:5717
13.HC Vítkovice Ridera16412938:5216
14.HC Olomouc173121132:5513
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