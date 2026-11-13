Pardubice – Kometa: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 18. kolo
|Termín a čas
|pátek 13. listopadu 2026 od 18:00
|Místo konání
|Enteria Arena, Pardubice
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Pardubice vs. Kometa
Utkání Pardubic s Kometou začíná v pátek 13. listopadu v 18:00. Přímý přenos nabídne stanice Oneplay Sport 2, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.
Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Pardubice jsou po sedmnácti zápasech druhé s 36 body, šest bodů za vedoucím Třincem. Před reprezentační přestávkou vyhrály dvakrát za sebou, když porazily Karlovy Vary 4:2 a Mladou Boleslav 4:0. Ve středu navíc uspěly v úvodním osmifinále Ligy mistrů na ledě finské SaiPy Lappeenranta (3:2).
Největší předností Dynama jsou přesilové hry, v nichž dosahuje úspěšnosti 33,9 %. Východočeši vstřelili v extralize 64 branek, tedy v průměru 3,76 gólu na zápas. Na domácím ledě však nejsou neporazitelní a v dosavadních deseti utkáních zaznamenali pět vítězství v základní hrací době.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|11. 11. 2026
|SaiPa – Pardubice (LM)
|2:3
|1. 11. 2026
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:0
|30. 10. 2026
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
|27. 10. 2026
|Pardubice – Litvínov
|2:3
|25. 10. 2026
|Mountfield HK – Pardubice
|2:0
Kometa je v tabulce desátá se 24 body, oproti Pardubicím má však odehráno o zápas méně. Brňané naposledy porazili Olomouc 3:2 a z posledních pěti extraligových utkání dvakrát zvítězili v základní hrací době. Na kluzištích soupeřů se jim příliš nedaří, když z jedenácti zápasů vyhráli pouze tři.
Brno vstřelilo i inkasovalo shodně 43 branek. Jeho největší slabinou jsou přesilovky s úspěšností 9,8 %, zatímco v oslabení dosahuje pouze 72,7 %. Proti nejúspěšnějším přesilovkám soutěže tak bude důležitá především disciplína.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Kometa – Olomouc
|3:2
|28. 10. 2026
|Kometa – Třinec
|3:4 pp
|25. 10. 2026
|Litvínov – Kometa
|1:4
|23. 10. 2026
|Vítkovice – Kometa
|3:2
|20. 10. 2026
|Karlovy Vary – Kometa
|2:1 pp
Pardubice vs. Kometa: statistiky a čísla
Pardubice mají výrazně lepší ofenzivní statistiky. V průměru vstřelí 3,76 gólu na zápas, zatímco Kometa 2,69. Největší rozdíl je v přesilových hrách, kde Dynamo dosahuje více než trojnásobné úspěšnosti. Brno naopak sbírá méně trestných minut a jeho brankáři mají mírně vyšší úspěšnost zákroků.
|Statistika
|Pardubice
|Kometa
|Odehrané zápasy
|17
|16
|Umístění
|2.
|10.
|Body
|36
|24
|Vstřelené góly
|64
|43
|Inkasované góly
|43
|43
|Průměr vstřelených gólů
|3,76
|2,69
|Průměr inkasovaných gólů
|2,53
|2,69
|Střely na branku / zápas
|32,7
|29,8
|Úspěšnost přesilovek
|33,9 %
|9,8 %
|Úspěšnost oslabení
|85,2 %
|72,7 %
|Úspěšnost zákroků
|90,9 %
|91,6 %
|Trestné minuty / zápas
|9,88
|6,94
Nejproduktivnější hráči
Pardubickou produktivitu vede David Tomášek, který zaznamenal sedm gólů a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Dynama je Jiří Smejkal s jedenácti brankami. Výraznou roli v ofenzivě má také zkušený Roman Červenka (5+16).
Nejproduktivnějším hráčem Komety je finský útočník Robert Leino s 15 body. Nejlepším střelcem Brna je Jakub Flek, který vstřelil osm branek.
Poslední vzájemné zápasy Pardubice – Kometa
Pardubice vyhrály posledních devět vzájemných extraligových utkání. Uspěly také v prvním souboji aktuální sezony, když na konci září zvítězily v Brně 5:3. Výraznou převahu měly rovněž v březnových zápasech play-off.
|Datum
|Zápas
|27. 9. 2026
|Kometa – Pardubice 3:5
|23. 3. 2026
|Kometa – Pardubice 0:1
|22. 3. 2026
|Kometa – Pardubice 2:4
|19. 3. 2026
|Pardubice – Kometa 8:4
|18. 3. 2026
|Pardubice – Kometa 5:1
|Datum
|Zápas
|Čas
|13. 11. 2026
|Třinec – Liberec
|17:00
|13. 11. 2026
|Mladá Boleslav – Vítkovice
|17:30
|13. 11. 2026
|Litvínov – České Budějovice
|17:30
|13. 11. 2026
|Hradec Králové – Plzeň
|18:00
|13. 11. 2026
|Karlovy Vary – Sparta
|18:00
|13. 11. 2026
|Olomouc – Kladno
|18:00
|13. 11. 2026
|Pardubice – Kometa Brno
|18:00
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3.
|Rytíři Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4.
|HC Energie Karlovy Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6.
|HC Sparta Praha
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7.
|HC Škoda Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10.
|HC Kometa Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14.
|HC Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13