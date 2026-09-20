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Pardubice - Karlovy Vary v TV: Kde sledovat hokejovou extraligu živě, kurzy

Kristýna Polášková
  5:01

Brankář Pardubic Roman Will vyráží puk. | foto: Josef Vost?rekČTK

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v neděli 20. září od 17:00 třetím kolem a v Enteria areně se odehraje duel Pardubice - Karlovy Vary. Přinášíme vám informace o tom, kde sledovat zápas živě, o formě, brankářských statistikách, vzájemné bilanci a sázkových kurzech.
Základní informace o utkání Pardubice vs. Karlovy Vary
Termín a časNeděle 20. září 2026 od 17:00 SELČ
Místo konáníEnteria arena, Pardubice
Televizní přenosPřímý přenos odvysílá Oneplay Sport 3
Online live streamŽivé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
Textový přenosPrůběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
KurzyU SynotTipu ZDE

Aktuální kurzy a aktuální forma

Kurzy na přesný výsledek:

  • Výhra Pardubic 4:1 – 11,41
  • Výhra Pardubic 3:1 – 12,79
  • Výhra Pardubic 2:1 – 14,85

Z pohledu Synot Tipu vstupuje do střetnutí v roli papírového favorita domácí Dynamo (kurz 1,57).

Pardubice po domácím zklamání v 1. kole proti Hradci Králové (3:5) porazily v pátek v Litvínov, který přehrály 3:1. V zápase Pardubice ukázaly svou velkou zbraň - přesilové hry. V nich má Dynamo v úvodu ročníku 50% úspěšnost. V ofenzivě táhne tým reprezentační kapitán Roman Červenka (1+2), střelecky se daří dvougólovému Matěji Stránskému a produktivitu doplňují David Tomášek či Miguël Tourigny.

HC Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
18. 9. 2026Litvínov – Pardubice1:3Tipsport extraliga
16. 9. 2026Pardubice – Mountfield HK3:5Tipsport extraliga
12. 9. 2026KooKoo – Pardubice3:6Liga mistrů
10. 9. 2026SaiPa – Pardubice3:2Liga mistrů
5. 9. 2026Pardubice – Rögle1:0Liga mistrů

Karlovy Vary mají po dvou odehraných kolech na kontě tři body. Po úvodní porážce 0:2 s Třincem předvedla Energie v pátek skvělý výkon v Mladé Boleslavi, kde zvítězila 4:1. Západočeši mají zatím výbornou hru v oslabení - v dosavadním průběhu neinkasovali v početní nevýhodě ani jednou. V útoku září kanadský forvard Nicholas Jones (2+1) a David Šťastný (1+2).

HC Energie Karlovy Vary
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
18. 9. 2026Mladá Boleslav – Karlovy Vary1:4Tipsport extraliga
15. 9. 2026Karlovy Vary – Třinec0:2Tipsport extraliga
10. 9. 2026Karlovy Vary – Sparta Praha3:2 sn.Přípravný zápas
3. 9. 2026Karlovy Vary – Litvínov3:0Přípravný zápas
1. 9. 2026Karlovy Vary – Kladno2:1Přípravný zápas

Brankářský duel: Frodl proti Willovi

Jedním z největších taháků nedělního odpoledne bude souboj v brankovištích:

  • Dominik Frodl (Karlovy Vary): Bývalý gólman Dynama vstoupil do sezóny ve výborné formě. Ve dvou duelech inkasoval pouze dvakrát, drží si průměr 1,01 obdrženého gólu na zápas a fantastickou úspěšnost zákroků 97,22 %. Navrch si už stihl připsat i jednu asistenci.
  • Roman Will (Pardubice): Jednička domácích odchytala obě úvodní kola s průměrem 3,05 branky na zápas a úspěšností zákroků 89,09 %, přičemž v Litvínově už podala podstatně jistější výkon než v úvodním derby.

Vzájemné zápasy

Dva ze čtyř loňských extraligových duelů musely rozhodovat až samostatné nájezdy, na vlastním ledě v Enteria areně však Pardubice Energii v posledních letech body nepouštějí.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
1. 3. 2026Pardubice – Karlovy Vary4:3 sn.Tipsport extraliga
2. 1. 2026Karlovy Vary – Pardubice3:2 sn.Tipsport extraliga
20. 11. 2025Pardubice – Karlovy Vary4:1Tipsport extraliga
3. 10. 2025Karlovy Vary – Pardubice0:3Tipsport extraliga
4. 3. 2025Pardubice – Karlovy Vary4:0Tipsport extraliga

Program 3. kola

DatumZápas
19. 9. 2026 18:00Třinec – Plzeň
20. 9. 2026 17:00Liberec – Kladno
20. 9. 2026 17:00Vítkovice – Litvínov
20. 9. 2026 17:00Č. Budějovice – Olomouc
20. 9. 2026 17:00Pardubice – K. Vary
20. 9. 2026 17:00Kometa – Hradec Kr.
22. 9. 2026 18:30Sparta – Ml. Boleslav
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