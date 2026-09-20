Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v neděli 20. září od 17:00 třetím kolem a v Enteria areně se odehraje duel Pardubice - Karlovy Vary. Přinášíme vám informace o tom, kde sledovat zápas živě, o formě, brankářských statistikách, vzájemné bilanci a sázkových kurzech.
Základní informace o utkání Pardubice vs. Karlovy Vary
|Termín a čas
|Neděle 20. září 2026 od 17:00 SELČ
|Místo konání
|Enteria arena, Pardubice
|Televizní přenos
|Přímý přenos odvysílá Oneplay Sport 3
|Online live stream
|Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
|Textový přenos
|Průběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
Aktuální kurzy a aktuální forma
Kurzy na přesný výsledek:
- Výhra Pardubic 4:1 – 11,41
- Výhra Pardubic 3:1 – 12,79
- Výhra Pardubic 2:1 – 14,85
Z pohledu Synot Tipu vstupuje do střetnutí v roli papírového favorita domácí Dynamo (kurz 1,57).
Pardubice po domácím zklamání v 1. kole proti Hradci Králové (3:5) porazily v pátek v Litvínov, který přehrály 3:1. V zápase Pardubice ukázaly svou velkou zbraň - přesilové hry. V nich má Dynamo v úvodu ročníku 50% úspěšnost. V ofenzivě táhne tým reprezentační kapitán Roman Červenka (1+2), střelecky se daří dvougólovému Matěji Stránskému a produktivitu doplňují David Tomášek či Miguël Tourigny.
HC Dynamo Pardubice
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|18. 9. 2026
|Litvínov – Pardubice
|1:3
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|Pardubice – Mountfield HK
|3:5
|Tipsport extraliga
|12. 9. 2026
|KooKoo – Pardubice
|3:6
|Liga mistrů
|10. 9. 2026
|SaiPa – Pardubice
|3:2
|Liga mistrů
|5. 9. 2026
|Pardubice – Rögle
|1:0
|Liga mistrů
Karlovy Vary mají po dvou odehraných kolech na kontě tři body. Po úvodní porážce 0:2 s Třincem předvedla Energie v pátek skvělý výkon v Mladé Boleslavi, kde zvítězila 4:1. Západočeši mají zatím výbornou hru v oslabení - v dosavadním průběhu neinkasovali v početní nevýhodě ani jednou. V útoku září kanadský forvard Nicholas Jones (2+1) a David Šťastný (1+2).
HC Energie Karlovy Vary
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|18. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Karlovy Vary
|1:4
|Tipsport extraliga
|15. 9. 2026
|Karlovy Vary – Třinec
|0:2
|Tipsport extraliga
|10. 9. 2026
|Karlovy Vary – Sparta Praha
|3:2 sn.
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Karlovy Vary – Litvínov
|3:0
|Přípravný zápas
|1. 9. 2026
|Karlovy Vary – Kladno
|2:1
|Přípravný zápas
Brankářský duel: Frodl proti Willovi
Jedním z největších taháků nedělního odpoledne bude souboj v brankovištích:
- Dominik Frodl (Karlovy Vary): Bývalý gólman Dynama vstoupil do sezóny ve výborné formě. Ve dvou duelech inkasoval pouze dvakrát, drží si průměr 1,01 obdrženého gólu na zápas a fantastickou úspěšnost zákroků 97,22 %. Navrch si už stihl připsat i jednu asistenci.
- Roman Will (Pardubice): Jednička domácích odchytala obě úvodní kola s průměrem 3,05 branky na zápas a úspěšností zákroků 89,09 %, přičemž v Litvínově už podala podstatně jistější výkon než v úvodním derby.
Vzájemné zápasy
Dva ze čtyř loňských extraligových duelů musely rozhodovat až samostatné nájezdy, na vlastním ledě v Enteria areně však Pardubice Energii v posledních letech body nepouštějí.
Vzájemné zápasy
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|1. 3. 2026
|Pardubice – Karlovy Vary
|4:3 sn.
|Tipsport extraliga
|2. 1. 2026
|Karlovy Vary – Pardubice
|3:2 sn.
|Tipsport extraliga
|20. 11. 2025
|Pardubice – Karlovy Vary
|4:1
|Tipsport extraliga
|3. 10. 2025
|Karlovy Vary – Pardubice
|0:3
|Tipsport extraliga
|4. 3. 2025
|Pardubice – Karlovy Vary
|4:0
|Tipsport extraliga
Program 3. kola