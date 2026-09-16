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Pardubice – Hradec Králové: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  7:00

Roman Červenka na puku | foto: Josef Vost?rekČTK

Hned v 1. extraligovém kole dojde na východočeské derby Pardubice - Hradec Králové. Dynamo vstupuje do sezony se třemi zvučnými posilami, Mountfield zase vyrukuje s dvojicí pardubických odchovanců, kteří v létě změnili dres. Přečtěte si informace o živých přenosech, přestupech, vzájemné bilanci a sázkových kurzech.
Základní informace o utkání Pardubice vs. Hradec
Termín a časStředa 16. září 2026 od 18:00 SELČ
Místo konáníEnteria arena, Pardubice
Televizní přenosPřímý přenos odvysílá Oneplay Sport 2
Online live streamŽivé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
Textový přenosPrůběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
KurzyU SynotTipu ZDE

Výsledky týmů v přípravě a Lize mistrů, kurzy

Bookmakeři sázkové kanceláře SynotTip pasují domácí Dynamo do role velkého favorita. Pardubický tým má obrovskou ofenzivní sílu a výhodu domácího ledu. Na jeho výhru je kurz 1,56. Na hosty z Hradce si můžete vsadit za atraktivní kurz 4,85.

Pardubice mají na rozdíl od svého soupeře za sebou už ostré soutěžní zápasy. V hokejové Lize mistrů odehrály čtyři duely a třikrát slavily vítězství - smetly Tychy 6:0, zdolaly švédské Rögle 1:0 a naposledy přestřílely finské KooKoo 6:3, prohrály pouze na ledě SaiPy (2:3).

Poslední zápasy Pardubic
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
12. 9. 2026KooKoo – Pardubice3:6Liga mistrů
10. 9. 2026SaiPa – Pardubice3:2Liga mistrů
5. 9. 2026Pardubice – Rögle1:0Liga mistrů
3. 9. 2026Pardubice – Tychy6:0Liga mistrů
22. 8. 2026Pardubice – Mnichov2:3 sn.Red Bulls Salute

Mountfield si v generálce poradil s německým Straubingem 3:1 a předtím přehrál Crimmitschau (3:0) i Graz (6:1). Nestačil na Plzeň (1:3) a Bremerhaven (1:2 po nájezdech).

Poslední zápasy Hradce Králové
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
11. 9. 2026Mountfield HK – Straubing3:1Přípravný zápas
30. 8. 2026Plzeň – Mountfield HK3:1Přípravný zápas
29. 8. 2026Bremerhaven – Mountfield HK2:1 sn.Přípravný zápas
27. 8. 2026Crimmitschau – Mountfield HK0:3Přípravný zápas
21. 8. 2026Mountfield HK – Graz6:1Přípravný zápas

Kde sledovat Tipsport extraligu 2026/27 živě? Live streamy online i v TV

Změny v týmech

  • Pardubice
  • Přišli: Tomáš Nosek (útočník; Florida Panthers/NHL), Matěj Stránský (útočník; HC Davos/Švýc.), David Tomášek (útočník; Färjestad/BK).
  • Odešli: Tomáš Vomáčka (brankář; Mountfield Hradec Králové), Libor Hájek (obránce; San Jose Sharks/NHL), Michal Hrádek (obránce; HC Olomouc), Daniel Herčík (útočník; HC Olomouc), Robert Kousal (útočník; Mountfield Hradec Králové), Tomáš Urban (útočník; HC Verva Litvínov).
  • Hradec Králové
  • Přišli: Tomáš Vomáčka (brankář; HC Dynamo Pardubice), Štěpán Černý (obránce; Fargo Force/USHL), Anders Koch (obránce; Štýrský Hrdaec 99ers/ICEHL), David Sýkora (obránce; SC Retia Kolín), Viliam Čacho (útočník; HC Olomouc), Robert Kousal (útočník; HC Dynamo Pardubice), Dominik Pavlík (útočník; Moose Jaw Warriors/WHL), Ondrej Tariška (útočník; Stanstead College Varsity/CPSHA), Patrik Zdráhal (útočník; BK Mladá Boleslav),
  • Odešli: Filip Novotný (brankář; HC Tábor), Tommi Kivistö (obránce; bez angažmá), Tomáš Pavelka (obránce; HC Vítkovice Ridera), Connor Bunnaman (útočník; bez angažmá), Alex Gašo (útočník; HC’05 Banská Bystrica/SR), Steve Moses (útočník; bez angažmá), Jakub Pour (útočník; Banes Motor České Budějovice).

Vzájemné zápasy v minulé sezoně

V minulé sezoně dokázal Hradec dvakrát udolat Dynamo po samostatných nájezdech, zbylé duely patřily Pardubicím.

Vzájemné zápasy Pardubice vs. Hradec
DatumZápasSkóreSoutěž
9. 1. 2026Mountfield HK – Pardubice4:3 sn.Tipsport extraliga
28. 11. 2025Pardubice – Mountfield HK3:1Tipsport extraliga
12. 10. 2025Mountfield HK – Pardubice2:1 sn.Tipsport extraliga
10. 9. 2025Pardubice – Mountfield HK7:1Tipsport extraliga

Program 1. kola extraligy

DatumZápasČas
15. 9. 2026K. Vary – Třinec18:00
16. 9. 2026Č. Budějovice – Ml. Boleslav17:30
16. 9. 2026Plzeň – Liberec17:30
16. 9. 2026Vítkovice – Kladno17:30
16. 9. 2026Litvínov – Kometa17:30
16. 9. 2026Olomouc – Sparta18:00
16. 9. 2026Pardubice – Hradec Kr.18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Pardubice – Hradec Králové: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Roman Červenka na puku

Hned v 1. extraligovém kole dojde na východočeské derby Pardubice - Hradec Králové. Dynamo vstupuje do sezony se třemi zvučnými posilami, Mountfield zase vyrukuje s dvojicí pardubických odchovanců,...

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