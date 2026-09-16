Hned v 1. extraligovém kole dojde na východočeské derby Pardubice - Hradec Králové. Dynamo vstupuje do sezony se třemi zvučnými posilami, Mountfield zase vyrukuje s dvojicí pardubických odchovanců, kteří v létě změnili dres. Přečtěte si informace o živých přenosech, přestupech, vzájemné bilanci a sázkových kurzech.
Základní informace o utkání Pardubice vs. Hradec
|Termín a čas
|Středa 16. září 2026 od 18:00 SELČ
|Místo konání
|Enteria arena, Pardubice
|Televizní přenos
|Přímý přenos odvysílá Oneplay Sport 2
|Online live stream
|Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
|Textový přenos
|Průběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
Výsledky týmů v přípravě a Lize mistrů, kurzy
Bookmakeři sázkové kanceláře SynotTip pasují domácí Dynamo do role velkého favorita. Pardubický tým má obrovskou ofenzivní sílu a výhodu domácího ledu. Na jeho výhru je kurz 1,56. Na hosty z Hradce si můžete vsadit za atraktivní kurz 4,85.
Pardubice mají na rozdíl od svého soupeře za sebou už ostré soutěžní zápasy. V hokejové Lize mistrů odehrály čtyři duely a třikrát slavily vítězství - smetly Tychy 6:0, zdolaly švédské Rögle 1:0 a naposledy přestřílely finské KooKoo 6:3, prohrály pouze na ledě SaiPy (2:3).
Poslední zápasy Pardubic
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|12. 9. 2026
|KooKoo – Pardubice
|3:6
|Liga mistrů
|10. 9. 2026
|SaiPa – Pardubice
|3:2
|Liga mistrů
|5. 9. 2026
|Pardubice – Rögle
|1:0
|Liga mistrů
|3. 9. 2026
|Pardubice – Tychy
|6:0
|Liga mistrů
|22. 8. 2026
|Pardubice – Mnichov
|2:3 sn.
|Red Bulls Salute
Mountfield si v generálce poradil s německým Straubingem 3:1 a předtím přehrál Crimmitschau (3:0) i Graz (6:1). Nestačil na Plzeň (1:3) a Bremerhaven (1:2 po nájezdech).
Poslední zápasy Hradce Králové
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|11. 9. 2026
|Mountfield HK – Straubing
|3:1
|Přípravný zápas
|30. 8. 2026
|Plzeň – Mountfield HK
|3:1
|Přípravný zápas
|29. 8. 2026
|Bremerhaven – Mountfield HK
|2:1 sn.
|Přípravný zápas
|27. 8. 2026
|Crimmitschau – Mountfield HK
|0:3
|Přípravný zápas
|21. 8. 2026
|Mountfield HK – Graz
|6:1
|Přípravný zápas
Změny v týmech
- Pardubice
- Přišli: Tomáš Nosek (útočník; Florida Panthers/NHL), Matěj Stránský (útočník; HC Davos/Švýc.), David Tomášek (útočník; Färjestad/BK).
- Odešli: Tomáš Vomáčka (brankář; Mountfield Hradec Králové), Libor Hájek (obránce; San Jose Sharks/NHL), Michal Hrádek (obránce; HC Olomouc), Daniel Herčík (útočník; HC Olomouc), Robert Kousal (útočník; Mountfield Hradec Králové), Tomáš Urban (útočník; HC Verva Litvínov).
- Hradec Králové
- Přišli: Tomáš Vomáčka (brankář; HC Dynamo Pardubice), Štěpán Černý (obránce; Fargo Force/USHL), Anders Koch (obránce; Štýrský Hrdaec 99ers/ICEHL), David Sýkora (obránce; SC Retia Kolín), Viliam Čacho (útočník; HC Olomouc), Robert Kousal (útočník; HC Dynamo Pardubice), Dominik Pavlík (útočník; Moose Jaw Warriors/WHL), Ondrej Tariška (útočník; Stanstead College Varsity/CPSHA), Patrik Zdráhal (útočník; BK Mladá Boleslav),
- Odešli: Filip Novotný (brankář; HC Tábor), Tommi Kivistö (obránce; bez angažmá), Tomáš Pavelka (obránce; HC Vítkovice Ridera), Connor Bunnaman (útočník; bez angažmá), Alex Gašo (útočník; HC’05 Banská Bystrica/SR), Steve Moses (útočník; bez angažmá), Jakub Pour (útočník; Banes Motor České Budějovice).
Vzájemné zápasy v minulé sezoně
V minulé sezoně dokázal Hradec dvakrát udolat Dynamo po samostatných nájezdech, zbylé duely patřily Pardubicím.
Vzájemné zápasy Pardubice vs. Hradec
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|9. 1. 2026
|Mountfield HK – Pardubice
|4:3 sn.
|Tipsport extraliga
|28. 11. 2025
|Pardubice – Mountfield HK
|3:1
|Tipsport extraliga
|12. 10. 2025
|Mountfield HK – Pardubice
|2:1 sn.
|Tipsport extraliga
|10. 9. 2025
|Pardubice – Mountfield HK
|7:1
|Tipsport extraliga