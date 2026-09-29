|Soutěž
|Tipsport extraliga – 6. kolo
|Termín a čas
|úterý 29. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|Enteria Arena, Pardubice
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport 2
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu ZDE
Kde sledovat zápas Pardubice vs. Č. Budějovice
Televizní přenos naladíte placeném na kanálu Oneplay Sport 2, live stream můžete sledovat prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a forma týmů
Favoritem zápasu jsou domácí Pardubice s kurzem 1,43 na vítězství v základní hrací době. Dynamo vyhrálo čtyři z posledních pěti utkání a v této sérii nastřílelo celkem jednadvacet branek. Po šesti odehraných zápasech mu patří druhá příčka za stoprocentním Třincem.
Vstup do sezony se vydařil i Budějovicím. Z pěti utkání třikrát zvítězily a i se záporným skóre 13:14 jim patří třetí místo v tabulce.
Nejproduktivnější hráči:
- Pardubice: Roman Červenka (2+8), David Tomášek (1+6), Matěj Stránský (4+2), Jan Košťálek (1+4), Jiří Smejkal (4+1)
- Budějovice: Nick Olesen (3+2), Jan Štencel (2+3), Róbert Lantoši (0+4), Štěpán Hoch (1+3), Jakub Pour (3+0).
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Statistiky brankářů:
- Malcolm Subban (Pardubice): 1,50 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 94,12 %
- Roman Will (Pardubice): 3,29 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,18 %
- Milan Klouček (Budějovice): 2,47 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,67 %
- Jan Strmeň (Budějovice): 4,00 góly na zápas, úspěšnost zákroků 88,24 %
Vzájemné zápasy Pardubice – Č. Budějovice (H2H)
Ve čtyřech vzájemných zápasech v minulé sezoně Pardubice zvítězily třikrát, zatímco České Budějovice jednou. Pardubice navíc nastřílely 20 gólů, Budějovice jen 7.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 1. 2026
|ELH
|České Budějovice – Pardubice
|1:5
|7. 12. 2025
|ELH
|České Budějovice – Pardubice
|3:6
|23. 10. 2025
|ELH
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|16. 9. 2025
|ELH
|České Budějovice – Pardubice
|4:2
|Datum
|Zápas
|Čas
|29. 9. 2026
|Třinec – Kladno
|17:00
|29. 9. 2026
|Ml. Boleslav – Plzeň
|17:30
|29. 9. 2026
|Litvínov – Liberec
|17:30
|29. 9. 2026
|Hradec Kr. – Sparta
|18:00
|29. 9. 2026
|Olomouc – Vítkovice
|18:00
|29. 9. 2026
|Pardubice – Č. Budějovice
|18:00
|20. 10. 2026
|K. Vary – Kometa
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4.
|HC Energie Karlovy Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|5.
|Rytíři Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|6.
|HC Škoda Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|7.
|HC Sparta Praha
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8.
|HC Kometa Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|10.
|HC Verva Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|11.
|HC Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12.
|BK Mladá Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14.
|HC Vítkovice Ridera
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3