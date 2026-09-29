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Pardubice - Budějovice v TV: Kde sledovat extraligu živě, stream, kurzy, statistiky

Autor:
  9:17

Zprava Peter Čerešňák, Ondřej Mikliš a Roman Červenka slaví gól Pardubic v utkání proti Kometě Brno. | foto: ČTK

Hokejistům Pardubic patří v extralize druhé místo a ve šlágru šestého kola extraligy přivítají třetí České Budějovice. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Sparta – Karlovy Vary
SoutěžTipsport extraliga – 6. kolo
Termín a časúterý 29. září 2026 od 18:00
Místo konáníEnteria Arena, Pardubice
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport 2
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kde sledovat zápas Pardubice vs. Č. Budějovice

Televizní přenos naladíte placeném na kanálu Oneplay Sport 2, live stream můžete sledovat prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a forma týmů

Favoritem zápasu jsou domácí Pardubice s kurzem 1,43 na vítězství v základní hrací době. Dynamo vyhrálo čtyři z posledních pěti utkání a v této sérii nastřílelo celkem jednadvacet branek. Po šesti odehraných zápasech mu patří druhá příčka za stoprocentním Třincem.

Vstup do sezony se vydařil i Budějovicím. Z pěti utkání třikrát zvítězily a i se záporným skóre 13:14 jim patří třetí místo v tabulce.

Nejproduktivnější hráči:

  • Pardubice: Roman Červenka (2+8), David Tomášek (1+6), Matěj Stránský (4+2), Jan Košťálek (1+4), Jiří Smejkal (4+1)
  • Budějovice: Nick Olesen (3+2), Jan Štencel (2+3), Róbert Lantoši (0+4), Štěpán Hoch (1+3), Jakub Pour (3+0).

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Statistiky brankářů:

  • Malcolm Subban (Pardubice): 1,50 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 94,12 %
  • Roman Will (Pardubice): 3,29 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,18 %
  • Milan Klouček (Budějovice): 2,47 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,67 %
  • Jan Strmeň (Budějovice): 4,00 góly na zápas, úspěšnost zákroků 88,24 %

Vzájemné zápasy Pardubice – Č. Budějovice (H2H)

Ve čtyřech vzájemných zápasech v minulé sezoně Pardubice zvítězily třikrát, zatímco České Budějovice jednou. Pardubice navíc nastřílely 20 gólů, Budějovice jen 7.

Vzájemné zápasy Pardubice – Budějovice
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 1. 2026ELHČeské Budějovice – Pardubice1:5
7. 12. 2025ELHČeské Budějovice – Pardubice3:6
23. 10. 2025ELHPardubice – České Budějovice5:2
16. 9. 2025ELHČeské Budějovice – Pardubice4:2
Zápasy 6. kola extraligy
DatumZápasČas
29. 9. 2026Třinec – Kladno17:00
29. 9. 2026Ml. Boleslav – Plzeň17:30
29. 9. 2026Litvínov – Liberec17:30
29. 9. 2026Hradec Kr. – Sparta18:00
29. 9. 2026Olomouc – Vítkovice18:00
29. 9. 2026Pardubice – Č. Budějovice18:00
20. 10. 2026K. Vary – Kometa18:00
Tabulka extraligy
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec5500022:1015
2.HC Dynamo Pardubice6400224:1712
3.Banes Motor České Budějovice5301113:1410
4.HC Energie Karlovy Vary5300212:99
5.Rytíři Kladno5211114:149
6.HC Škoda Plzeň5121112:118
7.HC Sparta Praha5201214:127
8.HC Kometa Brno5200316:166
9.Mountfield Hradec Králové5200312:126
10.HC Verva Litvínov5200311:156
11.HC Olomouc5110313:155
12.BK Mladá Boleslav5110312:195
13.Bílí Tygři Liberec5101310:174
14.HC Vítkovice Ridera4100313:173
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