Kde sledovat zápas Olomouc – Sparta živě
Úvodní vystoupení nové extraligové sezóny 2026/27 můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live streamy:
- Termín a čas: Středa 16. září 2026 od 18:00
- Místo konání: Zimní stadion Olomouc
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 3
- Online live stream: Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy naladíte u sázkové kanceláře Tipsport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: U SynotTipu ZDE
Přípravné zápasy a sázkové kurzy
Podle sázkové kanceláře SynotTip vstupuje do utkání v roli favorita hostující celek z Prahy. Na jeho vítězství si můžete vsadit v kurzu 1,65. Olomouc však zcela přebudovala svůj tým a její současná síla se těžko odhaduje. Vzájemná bilance z minulé sezóny hovoří jednoznačně ve prospěch Sparty. Olomouc porazila třikrát za sebou při skóre 17:6 (6:3, 7:2 a 4:1).
Sparta Praha má v posledních pěti přípravných duelech bilanci 3 výher a 2 porážek. Pražané dominovali proti Kladnu (5:2), rakouskému Grazu (5:1) a Vítkovicím (3:0), na ledě Karlových Varů však padli 2:3 po samostatných nájezdech.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|10. 9. 2026
|Karlovy Vary – Sparta Praha
|3:2 sn
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|2:5
|Přípravný zápas
|29. 8. 2026
|Slovan Bratislava – Sparta Praha
|2:1 sn
|Přípravný zápas
|28. 8. 2026
|Graz – Sparta Praha
|1:5
|Přípravný zápas
|20. 8. 2026
|Sparta Praha – Vítkovice
|3:0
|Přípravný zápas
Olomouc v generálce sice předvedla velmi kvalitní výkon a vyhrála nad brněnskou Kometou 3:1 a předtím skolila i třinecké Oceláře (3:1), na druhou stranu dvakrát nestačila na prvoligovou Jihlavu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|8. 9. 2026
|Kometa Brno – Olomouc
|1:3
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Jihlava – Olomouc
|1:0
|Přípravný zápas
|1. 9. 2026
|Olomouc – Třinec
|3:1
|Přípravný zápas
|27. 8. 2026
|Vítkovice – Olomouc
|4:1
|Přípravný zápas
|20. 8. 2026
|Olomouc – Jihlava
|1:3
|Přípravný zápas
Změny v týmech
Olomouc
Sparta:
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti vzájemných měření sil ovládla Sparta hned čtyři. Olomouc dokázala vyzrát na Pražany naposledy v září 2025, kdy doma vyhrála 4:2.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|26. 1. 2026
|Sparta Praha – Olomouc
|6:3
|Tipsport extraliga
|23. 12. 2025
|Sparta Praha – Olomouc
|7:2
|Tipsport extraliga
|31. 10. 2025
|Olomouc – Sparta Praha
|1:4
|Tipsport extraliga
|23. 9. 2025
|Olomouc – Sparta Praha
|4:2
|Tipsport extraliga
|16. 2. 2025
|Olomouc – Sparta Praha
|2:3
|Tipsport extraliga
Program 1. kola extraligy
|Datum
|Zápas
|Čas
|15. 9. 2026
|K. Vary – Třinec
|18:00
|16. 9. 2026
|Č. Budějovice – Ml. Boleslav
|17:30
|16. 9. 2026
|Plzeň – Liberec
|17:30
|16. 9. 2026
|Vítkovice – Kladno
|17:30
|16. 9. 2026
|Litvínov – Kometa
|17:30
|16. 9. 2026
|Olomouc – Sparta
|18:00
|16. 9. 2026
|Pardubice – Hradec Kr.
|18:00