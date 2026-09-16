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Olomouc - Sparta: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  6:00

Sparťanský útočník Matěj Blümel během přípravného zápasu s Vítkovicemi. | foto: HC Sparta Praha / Vratislav Polívka

Hokejisté Sparty vstoupí do extraligy na ledě Olomouce. Jeden z favoritů na titul se na Hané představí ve středu 16. září od 18:00. Kde sledovat utkání Sparta – Olomouc živě i online, jak se oběma týmům dařilo v přípravě, co říká vzájemná bilance a jaké jsou sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Olomouc – Sparta živě

Úvodní vystoupení nové extraligové sezóny 2026/27 můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live streamy:

  • Termín a čas: Středa 16. září 2026 od 18:00
  • Místo konání: Zimní stadion Olomouc
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 3
  • Online live stream: Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy naladíte u sázkové kanceláře Tipsport
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
  • Kurzy: U SynotTipu ZDE

Přípravné zápasy a sázkové kurzy

Podle sázkové kanceláře SynotTip vstupuje do utkání v roli favorita hostující celek z Prahy. Na jeho vítězství si můžete vsadit v kurzu 1,65. Olomouc však zcela přebudovala svůj tým a její současná síla se těžko odhaduje. Vzájemná bilance z minulé sezóny hovoří jednoznačně ve prospěch Sparty. Olomouc porazila třikrát za sebou při skóre 17:6 (6:3, 7:2 a 4:1).

Sparta Praha má v posledních pěti přípravných duelech bilanci 3 výher a 2 porážek. Pražané dominovali proti Kladnu (5:2), rakouskému Grazu (5:1) a Vítkovicím (3:0), na ledě Karlových Varů však padli 2:3 po samostatných nájezdech.

Příprava Sparty
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
10. 9. 2026Karlovy Vary – Sparta Praha3:2 snPřípravný zápas
3. 9. 2026Kladno – Sparta Praha2:5Přípravný zápas
29. 8. 2026Slovan Bratislava – Sparta Praha2:1 snPřípravný zápas
28. 8. 2026Graz – Sparta Praha1:5Přípravný zápas
20. 8. 2026Sparta Praha – Vítkovice3:0Přípravný zápas

Olomouc v generálce sice předvedla velmi kvalitní výkon a vyhrála nad brněnskou Kometou 3:1 a předtím skolila i třinecké Oceláře (3:1), na druhou stranu dvakrát nestačila na prvoligovou Jihlavu.

Příprava Olomouce
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
8. 9. 2026Kometa Brno – Olomouc1:3Přípravný zápas
3. 9. 2026Jihlava – Olomouc1:0Přípravný zápas
1. 9. 2026Olomouc – Třinec3:1Přípravný zápas
27. 8. 2026Vítkovice – Olomouc4:1Přípravný zápas
20. 8. 2026Olomouc – Jihlava1:3Přípravný zápas

Změny v týmech

Olomouc

  • Přišli: Ralfs Freibergs (obránce; HC Vítkovice Ridera), Petr Gewiese (obránce; BK Mladá Boleslav), Michal Hrádek (obránce; HC Dynamo Pardubice), Carl Berglund (útočník; BK Mladá Boleslav), Daniel Herčík (útočník; HC Dynamo Pardubice), Jakub Kos (útočník; HC Kometa Brno), Zachary Senyshyn (útočník; Vlci Žilina/SR), Matúš Spodniak (útočník; HK Dukla Michalovce/SR), Martin Štohanzl (útočník; Mountfield Hradec Králové), Michal Tomeček (útočník; HC Zubr Přerov), Michal Vitouch (útočník; HC Sparta Praha).
  • Odešli: Alex Rašner (obránce; HC Frýdek-Místek), David Škůrek (obránce; RI Okna Berani Zlín), Viliam Čacho (útočník; Mountfield Hradec Králové), Jakub Doktor (útočník; RI Okna Berani Zlín), Petr Fridrich (útočník; SaiPa Lappeenranta/Fin.), Renars Krastenbergs (útočník; Banes Motor České Budějovice), Silvester Kusko (útočník; HC Kometa Brno), Lukáš Nahodil (útočník; SK Horácká Slavia Třebíč).

Sparta:

  • Přišli: Matěj Blümel (útočník; Boston Bruins/NHL, Providence Bruins/AHL), Marek Daníček (útočník; Newfoundland Regiment/QMJHL), Jiří Sekáč (útočník; HC Lugano/Švýc.).
  • Odešli: Aaron Irving (obránce; bez angažmá), Jani Lajunen (útočník; Kiekko-Espoo/Fin.), Michal Vitouch (útočník; HC Olomouc).

Vzájemné zápasy

Z posledních pěti vzájemných měření sil ovládla Sparta hned čtyři. Olomouc dokázala vyzrát na Pražany naposledy v září 2025, kdy doma vyhrála 4:2.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
26. 1. 2026Sparta Praha – Olomouc6:3Tipsport extraliga
23. 12. 2025Sparta Praha – Olomouc7:2Tipsport extraliga
31. 10. 2025Olomouc – Sparta Praha1:4Tipsport extraliga
23. 9. 2025Olomouc – Sparta Praha4:2Tipsport extraliga
16. 2. 2025Olomouc – Sparta Praha2:3Tipsport extraliga

Program 1. kola extraligy

DatumZápasČas
15. 9. 2026K. Vary – Třinec18:00
16. 9. 2026Č. Budějovice – Ml. Boleslav17:30
16. 9. 2026Plzeň – Liberec17:30
16. 9. 2026Vítkovice – Kladno17:30
16. 9. 2026Litvínov – Kometa17:30
16. 9. 2026Olomouc – Sparta18:00
16. 9. 2026Pardubice – Hradec Kr.18:00
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