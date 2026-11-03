Rozlosování a kurzy na základní skupiny
Základní fáze se odehraje ve dvou vyrovnaných skupinách. Vzhledem k novému formátu postupují do čtvrtfinále hned čtyři z pěti týmů v každé skupině. Pouze celky na pátých místech čeká barážový zápas o udržení.
Skupina A (Esbjerg)
Ve skupině A jsou hlavními favoritkami Američanky. Český tým má podle bookmakerů největší šanci na druhé místo (kurz 1,25), jeho hlavními soupeři by měly být Švýcarsko a Německo.
|Tým
|Kurz na výhru ve skupině
|Kurz na umístění do 2. místa
|USA
|1,02
|-
|Česko
|12,00
|1,25
|Švýcarsko
|30,00
|5,00
|Německo
|35,00
|6,00
|Rakousko
|150,00
|30,00
Skupina B (Herning)
Ve skupině B je hlavním favoritem Kanada. O druhé místo by měly bojovat Finsko a Švédsko, kterým bookmakeři přisuzují stejné šance. Oba týmy mají vypsaný kurz 1,84.
|Tým
|Kurz na výhru ve skupině
|Kurz na umístění do 2. místa
|Kanada
|1,07
|-
|Finsko
|10,00
|1,84
|Švédsko
|10,00
|1,84
|Japonsko
|100,00
|12,00
|Dánsko
|150,00
|20,00
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Hlavní adeptky na titul: Dominantní USA a oslabená Kanada
USA (kurz na celkové vítězství: 1,45)
Američanky přijíždějí do Dánska v roli obhájkyň světového i olympijského zlata a jsou jasnými favoritkami celého turnaje. V kádru mají hned 20 hráček z úspěšného olympijského týmu. Tým se opírá o brankářku Frankelovou (MVP v PWHL), obránkyni Harveyovou a ofenzivu taženou kapitánkou Knightovou. Chybí sice Kendall Coyneová Schofieldová (těhotenství) a Britta Curlová-Salemmeová, ale šířka kádru a nedávná výhra 4:0 v přípravě nad Kanadou hrají v jejich prospěch.
Kanada (kurz na celkové vítězství: 2,80)
Kanada přijede na turnaj s výrazně obměněným týmem. Po operaci kolena chybí kapitánka Marie-Philip Poulinová, v nominaci nejsou ani Jennerová, Larocqueová či Turnbullová. Na mistrovství světa bude debutovat sedm kanadských hráček. V útoku by měly patřit k hlavním oporám Wattsová, Fillierová a O’Neillová, v brance se tým může spolehnout na zkušenou Desbiensovou. Naposledy Kanada získala zlato v roce 2024.
|Příležitost
|USA
|Kanada
|Finsko
|Švédsko
|Česko
|Celkový vítěz MS
|1,45
|2,80
|30,00
|30,00
|40,00
|Umístění do 2. místa
|1,04
|1,11
|8,00
|8,00
|10,00
|Umístění do 3. místa
|-
|1,01
|2,30
|2,30
|3,00
Šance české reprezentace pod novým trenérem
Česko (kurz na zlato: 40,00 / kurz na medaili: 3,00)
Český národní tým povede do turnaje nový hlavní trenér Brian Idalski, který nahradil Carlu MacLeodovou. Češky obhajují loňské čtvrté místo a sázející jim věří na zisk druhého místa ve skupině A v kurzu 1,25 (triumf ve skupině je ohodnocen kurzem 12,00). Týmu sice chybí ofenzivní opory Vanišová, Křížová a Lásková, nicméně kostra kádru s brankářkou Peslarovou, obránkyní Pejšovou či útočnicemi Mrázovou a Mlýnkovou zůstává silná.
Adepti na medaili a outsideři turnaje
O třetí místo by se podle vypsaných kurzů měly utkat především Finsko, Švédsko a Česko.
- Finsko a Švédsko: Oba severské celky mají shodný kurz 30,00 na celkové prvenství a 2,30 na zisk medaile. Ve skupině B jsou jejich šance na druhé místo za Kanadou naprosto vyrovnané (oba týmy mají kurz 1,84). Finsko má na kontě bronz z posledních dvou MS a dorazí s rekordním počtem hráček ze zámořské PWHL.
- Švýcarsko: Pátý nejvýše nasazený tým turnaje má na zisk cenného kovu vysoký kurz 10,00. Ve skupině A budou pokukovat po druhém místě (kurz 5,00).
- Outsideři: Rakousko v elitní divizi debutuje a společně s Dánskem patří k hlavním adeptům na baráž o udržení. K outsiderům patří i výběry Německa a Japonska.