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Kdo vyhraje MS v hokeji žen 2026? Kurzy, favorité a šance Češek

Kristýna Polášková
  19:16

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku. | foto: AP

Mistrovství světa v hokeji žen hostí od 6. do 16. listopadu dánská města Herning a Esbjerg. Turnaj se letos hraje v novém formátu, ve kterém jsou obě skupiny výkonnostně vyrovnané podle světového žebříčku. Jaké jsou kurzy na celkové vítězství, medailová umístění a jaké šance dávají bookmakeři české reprezentaci?

Rozlosování a kurzy na základní skupiny

Základní fáze se odehraje ve dvou vyrovnaných skupinách. Vzhledem k novému formátu postupují do čtvrtfinále hned čtyři z pěti týmů v každé skupině. Pouze celky na pátých místech čeká barážový zápas o udržení.

Skupina A (Esbjerg)

Ve skupině A jsou hlavními favoritkami Američanky. Český tým má podle bookmakerů největší šanci na druhé místo (kurz 1,25), jeho hlavními soupeři by měly být Švýcarsko a Německo.

Kurz Tipsport
TýmKurz na výhru ve skupiněKurz na umístění do 2. místa
USA1,02-
Česko12,001,25
Švýcarsko30,005,00
Německo35,006,00
Rakousko150,0030,00

Skupina B (Herning)

Ve skupině B je hlavním favoritem Kanada. O druhé místo by měly bojovat Finsko a Švédsko, kterým bookmakeři přisuzují stejné šance. Oba týmy mají vypsaný kurz 1,84.

Kurz Tipsport
TýmKurz na výhru ve skupiněKurz na umístění do 2. místa
Kanada1,07-
Finsko10,001,84
Švédsko10,001,84
Japonsko100,0012,00
Dánsko150,0020,00

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat

Hlavní adeptky na titul: Dominantní USA a oslabená Kanada

USA (kurz na celkové vítězství: 1,45)

Američanky přijíždějí do Dánska v roli obhájkyň světového i olympijského zlata a jsou jasnými favoritkami celého turnaje. V kádru mají hned 20 hráček z úspěšného olympijského týmu. Tým se opírá o brankářku Frankelovou (MVP v PWHL), obránkyni Harveyovou a ofenzivu taženou kapitánkou Knightovou. Chybí sice Kendall Coyneová Schofieldová (těhotenství) a Britta Curlová-Salemmeová, ale šířka kádru a nedávná výhra 4:0 v přípravě nad Kanadou hrají v jejich prospěch.

Kanada (kurz na celkové vítězství: 2,80)

Kanada přijede na turnaj s výrazně obměněným týmem. Po operaci kolena chybí kapitánka Marie-Philip Poulinová, v nominaci nejsou ani Jennerová, Larocqueová či Turnbullová. Na mistrovství světa bude debutovat sedm kanadských hráček. V útoku by měly patřit k hlavním oporám Wattsová, Fillierová a O’Neillová, v brance se tým může spolehnout na zkušenou Desbiensovou. Naposledy Kanada získala zlato v roce 2024.

Kurzy Tipsport
PříležitostUSAKanadaFinskoŠvédskoČesko
Celkový vítěz MS1,452,8030,0030,0040,00
Umístění do 2. místa1,041,118,008,0010,00
Umístění do 3. místa-1,012,302,303,00

Šance české reprezentace pod novým trenérem

Česko (kurz na zlato: 40,00 / kurz na medaili: 3,00)

Český národní tým povede do turnaje nový hlavní trenér Brian Idalski, který nahradil Carlu MacLeodovou. Češky obhajují loňské čtvrté místo a sázející jim věří na zisk druhého místa ve skupině A v kurzu 1,25 (triumf ve skupině je ohodnocen kurzem 12,00). Týmu sice chybí ofenzivní opory Vanišová, Křížová a Lásková, nicméně kostra kádru s brankářkou Peslarovou, obránkyní Pejšovou či útočnicemi Mrázovou a Mlýnkovou zůstává silná.

Adepti na medaili a outsideři turnaje

O třetí místo by se podle vypsaných kurzů měly utkat především Finsko, Švédsko a Česko.

  • Finsko a Švédsko: Oba severské celky mají shodný kurz 30,00 na celkové prvenství a 2,30 na zisk medaile. Ve skupině B jsou jejich šance na druhé místo za Kanadou naprosto vyrovnané (oba týmy mají kurz 1,84). Finsko má na kontě bronz z posledních dvou MS a dorazí s rekordním počtem hráček ze zámořské PWHL.
  • Švýcarsko: Pátý nejvýše nasazený tým turnaje má na zisk cenného kovu vysoký kurz 10,00. Ve skupině A budou pokukovat po druhém místě (kurz 5,00).
  • Outsideři: Rakousko v elitní divizi debutuje a společně s Dánskem patří k hlavním adeptům na baráž o udržení. K outsiderům patří i výběry Německa a Japonska.
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