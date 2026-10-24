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Kde sledovat zápas Hradec – Pardubice živě
Nedělní podvečerní derby ze soutěžního ledu v Hradci Králové nabídne přímý online stream i televizní záznam:
- Termín a čas: Neděle 25. října 2026 od 17:00 SELČ
- Místo konání: ČPP Arena, Hradec Králové
- Soutěž: Tipsport extraliga, 14. kolo
- Online live stream: Utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport
- Televizní přenos: Utkání naladíte na stanici ČT sport a platformě Oneplay
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Mountfield HK – Pardubice: Kurzy a forma
Podle sázkových kanceláří jsou mírným favoritem východočeského derby Pardubice, na jejichž vítězství se kurzy pohybují kolem 2,10. Na výhru domácího Hradce Králové lze sázet v kurzech těsně pod hranicí 3,00.
Hradec Králové je po třinácti kolech na pátém místě tabulky s 20 body a skóre 38:35. V posledních dvou zápasech prohrál s Mladou Boleslaví 3:4 a v Karlových Varech 3:4 po prodloužení. Mountfield navíc v této sezoně stále čeká na první čisté konto. Nejproduktivnějším hráčem týmu je obránce Anders Koch, který nasbíral deset bodů za dva góly a osm asistencí.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Karlovy Vary
|3:4 pr. (3:3)
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Mountfield HK
|4:3
|15. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Mountfield HK
|1:4
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Olomouc
|3:1
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Třinec – Mountfield HK
|5:2
Pardubice jsou po třinácti kolech na druhém místě tabulky s 30 body a skóre 54:36. Z posledních pěti soutěžních utkání včetně Ligy mistrů vyhrály čtyři, naposledy však podlehly Kladnu 3:4 po prodloužení. Dynamo má nejproduktivnější útok extraligy s průměrem 4,08 gólu na zápas a přesilové hry využívá s úspěšností 31 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Roman Červenka, který zaznamenal 19 bodů za pět gólů a čtrnáct asistencí.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|4:3 pr. (3:3)
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Pardubice
|1:4
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Pardubice – Växjö
|2:1 pr. (1:1)
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Třinec
|5:4 pr. (4:4)
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Vítkovice – Pardubice
|2:3
Tipy na sázkové příležitosti:
Statistické srovnání
Pardubice vstřelí v průměru 4,08 gólu na zápas, Hradec Králové 2,77. Oba týmy přitom vysílají na branku podobný počet střel – Mountfield 32 a Dynamo 32,4 na utkání. Pardubice jsou tak v zakončení výrazně efektivnější. Vyrovnané jsou naopak brankářské statistiky, Hradec má úspěšnost zákroků 90,7 %, Pardubice 90 %.
|Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Mountfield HK
|Pardubice
|Pořadí v tabulce (Body)
|5. místo (20 b)
|2. místo (30 b)
|Využití přesilovek (Úspěšnost)
|7/23 (30 %)
|10/32 (31 %)
|Ubráněná oslabení (Úspěšnost)
|23/28 (82 %)
|27/31 (87 %)
|Střely na branku na zápas
|32,0 (4. v lize)
|32,4 (3. v lize)
|Úspěšnost zákroků brankářů
|90,7 % (10. v lize)
|90,0 % (12. v lize)
|Vyloučení na zápas (Sezóna)
|4,1 (9. v lize)
|3,7 (4. v lize)
|Držení puku
|51 %
|53 %
|Průměr vstřelených gólů na zápas
|2,77
|4,08
|Nejproduktivnější hráč (Body)
|Anders Koch (10 b)
|Roman Červenka (19 b)
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemné utkání vyhrál v září Hradec Králové na ledě Pardubic 5:3. Také bilance předchozích pěti derby je vyrovnaná – oba týmy si připsaly po dvou vítězstvích v základní hrací době, jeden zápas skončil po 60 minutách nerozhodně.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|16. 9. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Mountfield HK
|3:5
|9. 1. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Pardubice
|4:3 pr. (3:3)
|28. 11. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Mountfield HK
|3:1
|12. 10. 2025
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Pardubice
|2:1 pr. (1:1)
|10. 9. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Mountfield HK
|7:1
Tipsport extraliga – 14. kolo (25. října)
|Čas
|Zápas
|10:30
|Třinec – Karlovy Vary
|16:00
|Liberec – Plzeň
|16:00
|Kladno – Vítkovice
|16:00
|Mladá Boleslav – České Budějovice
|17:00
|Hradec Králové – Pardubice
|17:30
|Litvínov – Kometa Brno
Tabulka Tipsport extraligy
Pardubice se snaží dotáhnout na vedoucí Třinec, na který aktuálně ztrácejí čtyři body. Mountfield HK potřebuje bodovat, aby neopustil elitní pětku a odrazil tlak dotírajícího Kladna a Liberce.
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5.
|Mountfield Hradec Králové
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6.
|Rytíři Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7.
|HC Sparta Praha
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|9.
|HC Škoda Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|10.
|HC Verva Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|11.
|HC Kometa Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12.
|HC Vítkovice Ridera
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13.
|BK Mladá Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14.
|HC Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9