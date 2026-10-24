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Hradec Králové - Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  22:48

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci. | foto: ČTK

Východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi bude jedním z taháků 14. kola Tipsport extraligy. Mountfield se pokusí napravit dvě předchozí porážky, Dynamo se bude chtít přiblížit vedoucímu Třinci. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Mountfield HK 2,97 remíza 4,13
Dynamo Pardubice 2,08

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Kde sledovat zápas Hradec – Pardubice živě

Nedělní podvečerní derby ze soutěžního ledu v Hradci Králové nabídne přímý online stream i televizní záznam:

  • Termín a čas: Neděle 25. října 2026 od 17:00 SELČ
  • Místo konání: ČPP Arena, Hradec Králové
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 14. kolo
  • Online live stream: Utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport
  • Televizní přenos: Utkání naladíte na stanici ČT sport a platformě Oneplay
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Mountfield HK – Pardubice: Kurzy a forma

Podle sázkových kanceláří jsou mírným favoritem východočeského derby Pardubice, na jejichž vítězství se kurzy pohybují kolem 2,10. Na výhru domácího Hradce Králové lze sázet v kurzech těsně pod hranicí 3,00.

Hradec Králové je po třinácti kolech na pátém místě tabulky s 20 body a skóre 38:35. V posledních dvou zápasech prohrál s Mladou Boleslaví 3:4 a v Karlových Varech 3:4 po prodloužení. Mountfield navíc v této sezoně stále čeká na první čisté konto. Nejproduktivnějším hráčem týmu je obránce Anders Koch, který nasbíral deset bodů za dva góly a osm asistencí.

Mountfield HK
DatumSoutěžZápasVýsledek
23. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Karlovy Vary3:4 pr. (3:3)
18. 10. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Mountfield HK4:3
15. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Mountfield HK1:4
11. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Olomouc3:1
9. 10. 2026Tipsport extraligaTřinec – Mountfield HK5:2

Pardubice jsou po třinácti kolech na druhém místě tabulky s 30 body a skóre 54:36. Z posledních pěti soutěžních utkání včetně Ligy mistrů vyhrály čtyři, naposledy však podlehly Kladnu 3:4 po prodloužení. Dynamo má nejproduktivnější útok extraligy s průměrem 4,08 gólu na zápas a přesilové hry využívá s úspěšností 31 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Roman Červenka, který zaznamenal 19 bodů za pět gólů a čtrnáct asistencí.

Pardubice
DatumSoutěžZápasVýsledek
23. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Pardubice4:3 pr. (3:3)
18. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Pardubice1:4
13. 10. 2026Liga mistrůPardubice – Växjö2:1 pr. (1:1)
11. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Třinec5:4 pr. (4:4)
9. 10. 2026Tipsport extraligaVítkovice – Pardubice2:3

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Pardubic do rozhodnutí (kurz 1,64): Dynamo má produktivnější útok i úspěšnější přesilové hry. Hradec Králové navíc prohrál poslední dvě utkání. Sázka na vítězství Pardubic do rozhodnutí zahrnuje také případné prodloužení a samostatné nájezdy.
    • Více než 5,5 gólu v zápase (kurz 1,90): Oba týmy mají v této sezoně průměr více než 2,9 vstřeleného gólu na utkání. V případě Pardubic navíc padlo alespoň šest branek v 69 % jejich dosavadních zápasů.

Statistické srovnání

Pardubice vstřelí v průměru 4,08 gólu na zápas, Hradec Králové 2,77. Oba týmy přitom vysílají na branku podobný počet střel – Mountfield 32 a Dynamo 32,4 na utkání. Pardubice jsou tak v zakončení výrazně efektivnější. Vyrovnané jsou naopak brankářské statistiky, Hradec má úspěšnost zákroků 90,7 %, Pardubice 90 %.

Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)Mountfield HKPardubice
Pořadí v tabulce (Body)5. místo (20 b)2. místo (30 b)
Využití přesilovek (Úspěšnost)7/23 (30 %)10/32 (31 %)
Ubráněná oslabení (Úspěšnost)23/28 (82 %)27/31 (87 %)
Střely na branku na zápas32,0 (4. v lize)32,4 (3. v lize)
Úspěšnost zákroků brankářů90,7 % (10. v lize)90,0 % (12. v lize)
Vyloučení na zápas (Sezóna)4,1 (9. v lize)3,7 (4. v lize)
Držení puku51 %53 %
Průměr vstřelených gólů na zápas2,774,08
Nejproduktivnější hráč (Body)Anders Koch (10 b)Roman Červenka (19 b)

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemné utkání vyhrál v září Hradec Králové na ledě Pardubic 5:3. Také bilance předchozích pěti derby je vyrovnaná – oba týmy si připsaly po dvou vítězstvích v základní hrací době, jeden zápas skončil po 60 minutách nerozhodně.

DatumSoutěžZápasSkóre
16. 9. 2026Tipsport extraligaPardubice – Mountfield HK3:5
9. 1. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Pardubice4:3 pr. (3:3)
28. 11. 2025Tipsport extraligaPardubice – Mountfield HK3:1
12. 10. 2025Tipsport extraligaMountfield HK – Pardubice2:1 pr. (1:1)
10. 9. 2025Tipsport extraligaPardubice – Mountfield HK7:1

Tipsport extraliga – 14. kolo (25. října)

ČasZápas
10:30Třinec – Karlovy Vary
16:00Liberec – Plzeň
16:00Kladno – Vítkovice
16:00Mladá Boleslav – České Budějovice
17:00Hradec Králové – Pardubice
17:30Litvínov – Kometa Brno

Tabulka Tipsport extraligy

Pardubice se snaží dotáhnout na vedoucí Třinec, na který aktuálně ztrácejí čtyři body. Mountfield HK potřebuje bodovat, aby neopustil elitní pětku a odrazil tlak dotírajícího Kladna a Liberce.

MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec131101156:3034
2.HC Dynamo Pardubice13911254:3630
3.HC Energie Karlovy Vary13720434:2325
4.Banes Motor České Budějovice13701538:3722
5.Mountfield Hradec Králové13521538:3520
6.Rytíři Kladno13432437:3920
7.HC Sparta Praha14512637:3419
8.Bílí Tygři Liberec13504436:3619
9.HC Škoda Plzeň13341531:3118
10.HC Verva Litvínov13511630:3318
11.HC Kometa Brno13332533:3617
12.HC Vítkovice Ridera13312733:4513
13.BK Mladá Boleslav13311829:4612
14.HC Olomouc142111024:499
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