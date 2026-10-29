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Mladá Boleslav – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

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  11:27

Sparťanský gólman Kovář likviduje střelu Moranda z Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Hokejisté Mladé Boleslavi přivítají v 16. kole Tipsport extraligy Spartu. Bruslaři v posledních zápasech výsledkově zabrali, Sparta se potýká s nevyrovnanými výkony. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky, vzájemné výsledky a sázkové kurzy?
Mladá Boleslav 3,05 remíza 4
Sparta Praha 2,07

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Základní informace o utkání Mladá Boleslav – Sparta
SoutěžTipsport extraliga – 16. kolo
Termín a časpátek 30. října 2026 od 17:30
Místo konáníŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav
Televizní přenosOneplay Sport 2
LivestreamTipsport
Textový přenosonline reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Mladá Boleslav vs. Sparta

Utkání Mladé Boleslavi se Spartou začíná v pátek 30. října v 17:30. Zápas můžete sledovat prostřednictvím livestreamu sázkové kanceláře Tipsport nebo na platformě Oneplay Sport. Textový online přenos nabídne také iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Mladá Boleslav získala v dosavadních 15 zápasech 17 bodů a v extraligové tabulce jí patří dvanácté místo. Bruslaři v posledních pěti utkáních třikrát zvítězili a získali osm bodů. Naposledy uspěli v Karlových Varech 2:1, předtím doma porazili České Budějovice 3:2 po samostatných nájezdech.

Středočeši mají nadále problémy v domácím prostředí, kde z devíti zápasů vyhráli pouze dva v základní hrací době. V průměru vstřelí 2,13 gólu na utkání, zatímco inkasují 3,2 branky.

K silnějším stránkám Mladé Boleslavi patří přesilové hry s úspěšností 24 procent. Naopak v závěrečných třetinách Bruslaři často ztrácejí. V posledních dvaceti minutách inkasují v průměru 1,6 gólu na zápas.

Poslední zápasy Mladé Boleslavi
DatumZápasVýsledek
27. 10. 2026Karlovy Vary – Mladá Boleslav1:2
25. 10. 2026Mladá Boleslav – České Budějovice3:2 sn
22. 10. 2026Olomouc – Mladá Boleslav4:2
18. 10. 2026Mladá Boleslav – Mountfield HK4:3
16. 10. 2026Třinec – Mladá Boleslav3:0

Sparta se nachází na jedenáctém místě tabulky s 19 body. Pražané v posledních pěti zápasech získali pouze pět bodů a čtyřikrát za sebou nedokázali zvítězit v základní hrací době. V úterý podlehli na Kladně 1:5, předtím doma porazili Olomouc 2:1 po prodloužení.

Sparta patří s průměrem 33,47 střely na zápas k nejaktivnějším týmům soutěže, střelecká převaha se však zatím nepromítá do odpovídající produktivity. Pražané vstřelí v průměru 2,47 gólu na utkání a stejný počet inkasují.

Výrazně lépe si vedou při hře v oslabení, kde dosahují úspěšnosti 90 procent. Venkovní bilance Sparty je navíc příznivější než výsledky na domácím ledě. Z jedenácti utkání na stadionech soupeřů vyhrála pět.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
27. 10. 2026Kladno – Sparta5:1
24. 10. 2026Sparta – Olomouc2:1 pp
23. 10. 2026Liberec – Sparta3:1
18. 10. 2026Sparta – Třinec1:2
16. 10. 2026Plzeň – Sparta0:2

Mladá Boleslav vs. Sparta: statistiky a čísla

Sparta má ve srovnání s Mladou Boleslaví navrch v produktivitě i defenzivních statistikách. Pražané vstřelí v průměru o 0,34 gólu na zápas více, zatímco inkasují o 0,73 branky méně. Výrazně aktivnější jsou také ve střelbě, když na soupeřovu branku vyšlou přibližně o 4,5 střely více.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Největší rozdíly lze najít ve speciálních formacích. Mladá Boleslav využívá 24 procent přesilových her oproti 15,2 procenta Sparty. Pražané jsou naopak úspěšnější v oslabení, kde ubrání 90 procent početních výhod soupeřů, zatímco Bruslaři 81,5 procenta.

Vyrovnané jsou brankářské statistiky. Mladá Boleslav má celkovou úspěšnost zákroků 91,4 procenta, Sparta 90,8 procenta.

Statistické srovnání Mladá Boleslav vs. Sparta
Mladá BoleslavSparta
Vstřelené góly na zápas2,132,47
Inkasované góly na zápas3,202,47
Střely na branku na zápas29,033,47
Využití přesilovek24,0 %15,2 %
Ubráněná oslabení81,5 %90,0 %
Trestné minuty na zápas11,610,47
Úspěšnost brankářů91,4 %90,8 %

Nejproduktivnější hráči

Produktivitu Mladé Boleslavi vedou Matěj Gardoň a Felikss Gavars, kteří v 15 zápasech nasbírali shodně deset bodů. Gardoň vstřelil tři branky a přidal sedm asistencí, Gavars zaznamenal čtyři góly a šest přihrávek. Sedm bodů (3+4) má na kontě zkušený Tomáš Hyka, který však odehrál pouze sedm utkání.

Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který v 15 zápasech nasbíral 18 bodů za tři góly a patnáct asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček se šesti góly, k nimž přidal osm asistencí.

Poslední vzájemné zápasy Ml. Boleslav – Sparta

První vzájemné utkání aktuální sezony vyhrála Mladá Boleslav, která 22. září uspěla na ledě Sparty 5:3. V předchozích čtyřech extraligových zápasech však pokaždé zvítězili Pražané. Naposledy v únoru letošního roku vyhráli v Mladé Boleslavi 3:2.

Poslední vzájemné zápasy Mladá Boleslav – Sparta v extralize
DatumZápas
22. 9. 2026Sparta – Mladá Boleslav 3:5
22. 2. 2026Mladá Boleslav – Sparta 2:3
29. 1. 2026Sparta – Mladá Boleslav 4:1
2. 11. 2025Sparta – Mladá Boleslav 2:0
26. 9. 2025Mladá Boleslav – Sparta 2:7

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