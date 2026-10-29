Mladá Boleslav – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 16. kolo
|Termín a čas
|pátek 30. října 2026 od 17:30
|Místo konání
|ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Mladá Boleslav vs. Sparta
Utkání Mladé Boleslavi se Spartou začíná v pátek 30. října v 17:30. Zápas můžete sledovat prostřednictvím livestreamu sázkové kanceláře Tipsport nebo na platformě Oneplay Sport. Textový online přenos nabídne také iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Mladá Boleslav získala v dosavadních 15 zápasech 17 bodů a v extraligové tabulce jí patří dvanácté místo. Bruslaři v posledních pěti utkáních třikrát zvítězili a získali osm bodů. Naposledy uspěli v Karlových Varech 2:1, předtím doma porazili České Budějovice 3:2 po samostatných nájezdech.
Středočeši mají nadále problémy v domácím prostředí, kde z devíti zápasů vyhráli pouze dva v základní hrací době. V průměru vstřelí 2,13 gólu na utkání, zatímco inkasují 3,2 branky.
K silnějším stránkám Mladé Boleslavi patří přesilové hry s úspěšností 24 procent. Naopak v závěrečných třetinách Bruslaři často ztrácejí. V posledních dvaceti minutách inkasují v průměru 1,6 gólu na zápas.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|27. 10. 2026
|Karlovy Vary – Mladá Boleslav
|1:2
|25. 10. 2026
|Mladá Boleslav – České Budějovice
|3:2 sn
|22. 10. 2026
|Olomouc – Mladá Boleslav
|4:2
|18. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Mountfield HK
|4:3
|16. 10. 2026
|Třinec – Mladá Boleslav
|3:0
Sparta se nachází na jedenáctém místě tabulky s 19 body. Pražané v posledních pěti zápasech získali pouze pět bodů a čtyřikrát za sebou nedokázali zvítězit v základní hrací době. V úterý podlehli na Kladně 1:5, předtím doma porazili Olomouc 2:1 po prodloužení.
Sparta patří s průměrem 33,47 střely na zápas k nejaktivnějším týmům soutěže, střelecká převaha se však zatím nepromítá do odpovídající produktivity. Pražané vstřelí v průměru 2,47 gólu na utkání a stejný počet inkasují.
Výrazně lépe si vedou při hře v oslabení, kde dosahují úspěšnosti 90 procent. Venkovní bilance Sparty je navíc příznivější než výsledky na domácím ledě. Z jedenácti utkání na stadionech soupeřů vyhrála pět.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|27. 10. 2026
|Kladno – Sparta
|5:1
|24. 10. 2026
|Sparta – Olomouc
|2:1 pp
|23. 10. 2026
|Liberec – Sparta
|3:1
|18. 10. 2026
|Sparta – Třinec
|1:2
|16. 10. 2026
|Plzeň – Sparta
|0:2
Mladá Boleslav vs. Sparta: statistiky a čísla
Sparta má ve srovnání s Mladou Boleslaví navrch v produktivitě i defenzivních statistikách. Pražané vstřelí v průměru o 0,34 gólu na zápas více, zatímco inkasují o 0,73 branky méně. Výrazně aktivnější jsou také ve střelbě, když na soupeřovu branku vyšlou přibližně o 4,5 střely více.
Extraliga v číslech🔥
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Největší rozdíly lze najít ve speciálních formacích. Mladá Boleslav využívá 24 procent přesilových her oproti 15,2 procenta Sparty. Pražané jsou naopak úspěšnější v oslabení, kde ubrání 90 procent početních výhod soupeřů, zatímco Bruslaři 81,5 procenta.
Vyrovnané jsou brankářské statistiky. Mladá Boleslav má celkovou úspěšnost zákroků 91,4 procenta, Sparta 90,8 procenta.
|Mladá Boleslav
|Sparta
|Vstřelené góly na zápas
|2,13
|2,47
|Inkasované góly na zápas
|3,20
|2,47
|Střely na branku na zápas
|29,0
|33,47
|Využití přesilovek
|24,0 %
|15,2 %
|Ubráněná oslabení
|81,5 %
|90,0 %
|Trestné minuty na zápas
|11,6
|10,47
|Úspěšnost brankářů
|91,4 %
|90,8 %
Nejproduktivnější hráči
Produktivitu Mladé Boleslavi vedou Matěj Gardoň a Felikss Gavars, kteří v 15 zápasech nasbírali shodně deset bodů. Gardoň vstřelil tři branky a přidal sedm asistencí, Gavars zaznamenal čtyři góly a šest přihrávek. Sedm bodů (3+4) má na kontě zkušený Tomáš Hyka, který však odehrál pouze sedm utkání.
Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který v 15 zápasech nasbíral 18 bodů za tři góly a patnáct asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček se šesti góly, k nimž přidal osm asistencí.
Poslední vzájemné zápasy Ml. Boleslav – Sparta
První vzájemné utkání aktuální sezony vyhrála Mladá Boleslav, která 22. září uspěla na ledě Sparty 5:3. V předchozích čtyřech extraligových zápasech však pokaždé zvítězili Pražané. Naposledy v únoru letošního roku vyhráli v Mladé Boleslavi 3:2.
|Datum
|Zápas
|22. 9. 2026
|Sparta – Mladá Boleslav 3:5
|22. 2. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta 2:3
|29. 1. 2026
|Sparta – Mladá Boleslav 4:1
|2. 11. 2025
|Sparta – Mladá Boleslav 2:0
|26. 9. 2025
|Mladá Boleslav – Sparta 2:7