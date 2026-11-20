Ve 20. kole Tipsport extraligy se střetnou týmy z opačných částí tabulky. Jedenáctý Litvínov přivítá vedoucí Třinec, který má v čele soutěže už dvanáctibodový náskok a drží vítěznou sérii. Kde utkání sledovat živě, co napovídají statistiky a jaké jsou aktuální kurzy?
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Kde sledovat zápas Litvínov – Třinec živě
Páteční extraligový duel z litvínovského Zimního stadionu Ivana Hlinky nabídnou televizní stanice i sázková kancelář:
- Termín a čas: Pátek 20. listopadu 2026 od 17:30 SEČ
- Místo konání: Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov
- Soutěž: Tipsport extraliga, 20. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílají stanice OnePlay Sport 2 a OnePlay Sport 4
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Litvínov – Třinec: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři favorizují hostující Třinec, který vede tabulku a drží čtyřzápasovou vítěznou sérii.
Litvínovu patří v extraligové tabulce 11. místo se ziskem 21 bodů. Od vítězství 3:2 na ledě Pardubic na konci října však Severočeši čtyřikrát za sebou prohráli. Postupně nestačili na Vítkovice (2:3), Spartu (0:3), České Budějovice (3:4) a naposledy podlehli Liberci 1:5. Jedním z hlavních problémů Litvínova je nízká produktivita, úspěšnost střelby dosahuje pouze 7,30 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Ondřej Kaše s 15 body (4+11) v 16 zápasech. Nejvíce prostoru v brankovišti dostává Pavel Čajan, jehož úspěšnost zákroků činí 90,61 %.
HC VERVA Litvínov
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Liberec – Litvínov
|5:1
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Litvínov – České Budějovice
|3:4
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Sparta Praha – Litvínov
|3:0
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Litvínov – Vítkovice
|2:3
|27. 10. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Litvínov
|2:3
Třinec vede extraligovou tabulku s 51 body z 20 zápasů a před druhými Pardubicemi má dvanáctibodový náskok. Oceláři vyhráli čtyřikrát za sebou, když postupně porazili Vítkovice (3:1), Liberec (5:2), Kladno (4:1) a ve středeční předehrávce také Olomouc (5:3). Třinec se může pochlubit úspěšností střelby 12,50 % a hned čtyřmi hráči v elitní třináctce extraligové produktivity. Libor Hudáček nasbíral 25 bodů, Martin Růžička 23, Marko Daňo 18 a Daniel Voženílek 16. Kvalitu potvrzuje také brankářská dvojice Marek Mazanec (92,98 %) a Ondřej Kacetl (91,13 %).
HC Oceláři Třinec
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 11. 2026
|Extraliga
|Třinec – Olomouc
|5:3
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Kladno – Třinec
|1:4
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Třinec – Liberec
|5:2
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Třinec
|1:3
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Třinec
|4:2
Statistické srovnání týmů
|Herní statistika
|HC VERVA Litvínov
|HC Oceláři Třinec
|Pořadí v tabulce (Body)
|11. místo (21 b)
|1. místo (51 b)
|Zápasy / Skóre v sezoně
|19 / 40:54
|20 / 81:45
|Střely na branku / proti (za 60 min)
|28,49 / 32,36
|32,48 / 28,24
|Úspěšnost střelby
|7,30 %
|12,50 %
|Týmová úspěšnost zákroků
|91,30 %
|92,10 %
|Úspěšnost zákroků (jednička)
|P. Čajan – 90,61 %
|M. Mazanec – 92,98 %
Nejproduktivnější hráči týmů
Libor Hudáček se s 25 body dělí o první místo v produktivitě extraligy, jeho třinecký spoluhráč Martin Růžička je s 23 body třetí. Nejproduktivnějším hráčem Litvínova je Ondřej Kaše, který v 16 zápasech nasbíral 15 bodů.
|Hráč
|Tým
|Z
|G
|A
|Body
|+/-
|Libor Hudáček
|Třinec
|19
|7
|18
|25
|+13
|Martin Růžička
|Třinec
|20
|6
|17
|23
|+7
|Marko Daňo
|Třinec
|20
|8
|10
|18
|+8
|Daniel Voženílek
|Třinec
|20
|8
|8
|16
|+8
|Ondřej Kaše
|Litvínov
|16
|4
|11
|15
|0
Vzájemné zápasy
Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. V prvním letošním střetnutí na začátku října zvítězili Oceláři na domácím ledě 3:2. Litvínov naposledy uspěl proti slezskému soupeři loni v listopadu, kdy doma vyhrál 5:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|2. 10. 2026
|Extraliga
|Třinec – Litvínov
|3:2
|4. 3. 2026
|Extraliga
|Litvínov – Třinec
|1:4
|4. 1. 2026
|Extraliga
|Třinec – Litvínov
|3:2 po prodl.
|23. 11. 2025
|Extraliga
|Litvínov – Třinec
|5:2
|5. 10. 2025
|Extraliga
|Třinec – Litvínov
|3:1