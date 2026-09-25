|Soutěž
|Tipsport extraliga – 4. kolo
|Termín a čas
|pátek 25. září 2026 od 17:30
|Místo konání
|Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport 2
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
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Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Litvínov zatím odehrál tři vyrovnané zápasy a dvakrát v nich zvítězil. Proti Kometě rozhodl Ondřej Kaše, ve Vítkovicích zase vítěznou trefou v prostřední třetině Petr Koblasa. Naopak proti Pardubicím doplatil Litvínov na neproměněné šance.
Sparta vstoupila do sezony přesvědčivě, když v Olomouci od začátku diktovala tempo a po osmi minutách vedla 2:0. Při výhře 5:2 zazářil Michael Špaček, který skóroval dvakrát a na další branku nahrál.
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Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Na Kladně už Sparta na vítězství nedosáhla, přesto získala alespoň bod, když po obratu domácích dokázala ve třetí třetině srovnat a o vítězi rozhodly až samostatné nájezdy.
Ve třetím kole však Pražané doma podlehli Mladé Boleslavi 3:5,přestože soupeře přestříleli 43:24.
Nejproduktivnější hráči:
- Ondřej Kaše, Petr Koblasa, Theodor Pištěk všichni 3/2 (1+1)
- Filip Chlapík 3/5 (1+4).
Statistiky brankářů:
- Pavel Čajan: 2,00 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 92,94 %
- Jakub Kovář: 2,61 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,24 %
Vzájemné zápasy Litvínov – Sparta (H2H)
- Vzájemná bilance hovoří jednoznačně pro Spartu. Pražané vyhráli deset z posledních jedenácti vzájemných duelů!
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13. 1. 2026
|ELH
|Sparta Praha – Litvínov
|5:1
|19. 12. 2025
|ELH
|Litvínov – Sparta Praha
|3:2
|26. 10. 2025
|ELH
|Sparta Praha – Litvínov
|2:1
|19. 9. 2025
|ELH
|Litvínov – Sparta Praha
|1:5
|25. 2. 2025
|ELH
|Sparta Praha – Litvínov
|5:1
|12. 1. 2025
|ELH
|Sparta Praha – Litvínov
|5:3
|29. 11. 2024
|ELH
|Litvínov – Sparta Praha
|0:4
|11. 10. 2024
|ELH
|Litvínov – Sparta Praha
|2:4
Zápasy 4. kola hokejové extraligy
|Datum
|Zápas
|Čas
|25. 9. 2026
|Třinec – Vítkovice
|17:00
|25. 9. 2026
|Litvínov – Sparta
|17:30
|25. 9. 2026
|Ml. Boleslav – Pardubice
|17:30
|25. 9. 2026
|Olomouc – Kometa
|18:00
|25. 9. 2026
|K. Vary – Č. Budějovice
|18:00
|25. 9. 2026
|Hradec Kr. – Liberec
|18:00
|25. 9. 2026
|Kladno – Plzeň
|18:00