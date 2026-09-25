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Litvínov - Sparta: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

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  5:59

Litvínov, 19. 12. 2025. Verva Litvínov - Sparta Praha, hokejová extraliga. Závar před brankou Litvínova, Markuss Kolums zastoupil brankáře. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejisté Litvínova přivítají v pátečním 4. kole extraligy Spartu. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Litvínov – Sparta
SoutěžTipsport extraliga – 4. kolo
Termín a časpátek 25. září 2026 od 17:30
Místo konáníZimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport 2
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Litvínov zatím odehrál tři vyrovnané zápasy a dvakrát v nich zvítězil. Proti Kometě rozhodl Ondřej Kaše, ve Vítkovicích zase vítěznou trefou v prostřední třetině Petr Koblasa. Naopak proti Pardubicím doplatil Litvínov na neproměněné šance.

Sparta vstoupila do sezony přesvědčivě, když v Olomouci od začátku diktovala tempo a po osmi minutách vedla 2:0. Při výhře 5:2 zazářil Michael Špaček, který skóroval dvakrát a na další branku nahrál.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Na Kladně už Sparta na vítězství nedosáhla, přesto získala alespoň bod, když po obratu domácích dokázala ve třetí třetině srovnat a o vítězi rozhodly až samostatné nájezdy.

Ve třetím kole však Pražané doma podlehli Mladé Boleslavi 3:5,přestože soupeře přestříleli 43:24.

Nejproduktivnější hráči:

  • Ondřej Kaše, Petr Koblasa, Theodor Pištěk všichni 3/2 (1+1)
  • Filip Chlapík 3/5 (1+4).

Statistiky brankářů:

  • Pavel Čajan: 2,00 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 92,94 %
  • Jakub Kovář: 2,61 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,24 %

Vzájemné zápasy Litvínov – Sparta (H2H)

  • Vzájemná bilance hovoří jednoznačně pro Spartu. Pražané vyhráli deset z posledních jedenácti vzájemných duelů!
Poslední vzájemné zápasy Litvínov vs.Sparta
DatumSoutěžZápasVýsledek
13. 1. 2026ELHSparta Praha – Litvínov5:1
19. 12. 2025ELHLitvínov – Sparta Praha3:2
26. 10. 2025ELHSparta Praha – Litvínov2:1
19. 9. 2025ELHLitvínov – Sparta Praha1:5
25. 2. 2025ELHSparta Praha – Litvínov5:1
12. 1. 2025ELHSparta Praha – Litvínov5:3
29. 11. 2024ELHLitvínov – Sparta Praha0:4
11. 10. 2024ELHLitvínov – Sparta Praha2:4

Zápasy 4. kola hokejové extraligy

DatumZápasČas
25. 9. 2026Třinec – Vítkovice17:00
25. 9. 2026Litvínov – Sparta17:30
25. 9. 2026Ml. Boleslav – Pardubice17:30
25. 9. 2026Olomouc – Kometa18:00
25. 9. 2026K. Vary – Č. Budějovice18:00
25. 9. 2026Hradec Kr. – Liberec18:00
25. 9. 2026Kladno – Plzeň18:00
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