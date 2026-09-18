Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:30 se na Zimním stadionu Ivana Hlinky utkají Litvínov a Pardubice. V našem přehledu najdete, kde zápas sledovat živě, formu obou soupeřů, vzájemnou bilanci i zajímavé sázkové kurzy.
Základní informace o utkání Litvínov – Pardubice
|Termín a čas
|Pátek 18. září 2026 od 17:30 SELČ
|Místo konání
|Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov
|Online live stream
|Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
|Textový přenos
|Průběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
Výsledky týmů v přípravě a kurzy
Zajímavé kurzy na přesné výsledky:
- Remíza 2:2 po 60 minutách – 9,34
- Remíza 3:3 po 60 minutách – 12,70
- Výhra Pardubic 1:3 – 14,86
- Výhra Pardubic 1:4 – 14,19
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Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip vstupují do utkání v roli favorita hostující Pardubice.
Litvínov vstoupil do ročníku 2026/27 vítězně. V úvodním kole před vlastními fanoušky udolal brněnskou Kometu 2:1, když předvedl velmi disciplinovaný a takticky vyspělý výkon podpořený jistým brankářem. Litvínov tak navázal na vydařenou generálku v Mladé Boleslavi (2:1).
HC VERVA Litvínov
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 9. 2026
|Litvínov – Kometa Brno
|2:1
|Tipsport extraliga
|8. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Litvínov
|1:2
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Karlovy Vary – Litvínov
|3:0
|Přípravný zápas
|27. 8. 2026
|Litvínov – Karlovy Vary
|2:5
|Přípravný zápas
|23. 8. 2026
|Valpusteria – Litvínov
|3:1
|Přípravný zápas
Dynamo Pardubice – jeden z největších favoritů na titul sice v přípravě i v hokejové Lize mistrů zářil, hned v 1. kole extraligy ale před vyprodanou Enteria arenou nezvládl derby s Mountfieldem HK a podlehl 3:5. Hvězdami nabitý kádr v čele s Tomášem Noskem, Davidem Tomáškem a Matějem Stránským tak pojede na sever Čech s jednoznačným cílem odčinit domácí ztrátu.
HC Dynamo Pardubice
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 9. 2026
|Pardubice – Mountfield HK
|3:5
|Tipsport extraliga
|12. 9. 2026
|KooKoo – Pardubice
|3:6
|Liga mistrů
|10. 9. 2026
|SaiPa – Pardubice
|3:2
|Liga mistrů
|5. 9. 2026
|Pardubice – Rögle
|1:0
|Liga mistrů
|3. 9. 2026
|Pardubice – Tychy
|6:0
|Liga mistrů
Vzájemné zápasy
Pardubice mají s Litvínovem výbornou bilanci. V minulé sezóně vyhrály všechna čtyři vzájemná měření sil a na severu Čech dvakrát triumfovaly přesvědčivě 4:1.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|27. 2. 2026
|Litvínov – Pardubice
|1:4
|Tipsport extraliga
|30. 12. 2025
|Pardubice – Litvínov
|3:2
|Tipsport extraliga
|16. 11. 2025
|Litvínov – Pardubice
|1:4
|Tipsport extraliga
|30. 9. 2025
|Pardubice – Litvínov
|2:1 sn.
|Tipsport extraliga
|21. 2. 2025
|Litvínov – Pardubice
|2:5
|Tipsport extraliga