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Liberec – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Autor:
  10:05

Jakub Rychlovský z Liberce slaví branku proti Karlovým Varům. | foto: ČTK

Hokejisté Liberce přivítají ve 13. kole Tipsport extraligy Spartu. Oba týmy se pohybují ve spodní polovině tabulky a hledají cestu k pravidelným vítězstvím. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Liberec 2,47 remíza 4,09
Sparta Praha 2,43

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Základní informace o utkání Liberec – Sparta
SoutěžTipsport extraliga – 13. kolo
Termín a časpátek 23. října 2026 od 18:00
Místo konáníHome Credit Arena, Liberec
Televizní přenosOneplay Sport 2
Live streamTipsport
Textový přenosONLINE na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Liberec vs. Sparta

Utkání Liberce se Spartou začíná v pátek 23. října v 18:00. Zápas se odehraje v liberecké Home Credit Areně.

Přímý přenos můžete sledovat prostřednictvím Oneplay Sport 2. Podrobná online reportáž bude dostupná také na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Liberec se v úvodu sezony potýká s nevyrovnanými výkony. Bílí Tygři v posledních třech extraligových utkáních nezvítězili a získali pouze dva body. V obou minulých zápasech přitom dokázali vyrovnat v závěru třetí třetiny, vítězství se však nedočkali.

Zajímavé kurzy🔥

  • Pod 5,5 branek v utkání – 1,77
  • Přesný výsledek 1:3 – 19,61
  • Přesný výsledek 3:1 – 19,61

V úterní předehrávce na ledě Vítkovic Severočeši prohráli 2:3 po samostatných nájezdech. Na vyrovnání na 2:2 se v 58. minutě podílel kapitán Radim Šimek. O dva dny dříve Liberec podlehl stejným výsledkem po prodloužení brněnské Kometě, když v závěru základní hrací doby srovnal Radan Lenc.

V domácím prostředí se však Bílým Tygrům v posledních dvou ligových zápasech dařilo. Proti Karlovým Varům zvítězili 5:0 a předtím porazili Olomouc 2:0.

Poslední zápasy Liberce
DatumZápasVýsledek
20. 10. 2026Vítkovice – Liberec3:2 sn
18. 10. 2026Kometa Brno – Liberec3:2 pp
11. 10. 2026České Budějovice – Liberec4:3

Sparta se po slabším vstupu do sezony postupně zvedá, na stabilnější výsledky však stále čeká. Po dvou vítězstvích bez inkasované branky podlehla v neděli doma vedoucímu Třinci 1:2. Pražané předtím zvítězili v Plzni 2:0 a doma nad Vítkovicemi 3:0.

Výraznou předností Sparty je hra v oslabení, jejíž úspěšnost se pohybuje nad 90 procenty. Naopak přesilové hry zůstávají slabší stránkou mužstva. Pražané v nich podle dodaných statistik využívají přibližně 13 procent početních výhod.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
18. 10. 2026Sparta – Třinec1:2
16. 10. 2026Plzeň – Sparta0:2
11. 10. 2026Sparta – Vítkovice3:0

Liberec vs. Sparta: statistiky a čísla

Statistiky naznačují vyrovnaný souboj. Sparta má mírně produktivnější útok a v průměru inkasuje méně branek. Pražané jsou také střelecky aktivnější, zatímco Liberec se může opřít o výrazně úspěšnější přesilové hry.

Zajímavou konfrontaci nabídnou právě speciální formace. Bílí Tygři využívají 31,6 procenta přesilovek, Sparta však ubrání 93,3 procenta oslabení. Pražané naopak mají při vlastních početních výhodách úspěšnost pouze 13,3 procenta.

Statistické srovnání Liberec vs. Sparta
LiberecSparta
Vstřelené góly na zápas2,752,83
Inkasované góly na zápas2,582,33
Střely na branku na zápas30,5833,42
Využití přesilovek31,6 %13,3 %
Ubráněná oslabení79,2 %93,3 %
Trestné minuty na zápas10,011,3
Úspěšnost brankářů90,7 %91,3 %

Nejproduktivnější hráči

Ofenzivu Liberce táhne Jakub Rychlovský, který zaznamenal pět branek a čtyři asistence. K důležitým útočníkům patří také Radan Lenc, jenž se prosadil v posledních dvou extraligových zápasech proti Kometě Brno a Vítkovicím.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Významnou roli v sestavě Bílých Tygrů mají rovněž Adam Musil a Tomáš Filippi. Obranné řady vede zkušený Radim Šimek, který se střelecky prosadil v úterním utkání na ledě Vítkovic.

Sparta spoléhá především na Filipa Chlapíka, který je nejproduktivnějším hráčem mužstva (3+14). Výraznou útočnou oporou je také Michael Špaček, jenž má na kontě šest branek. V obraně má důležitou roli Ronald Knot, mezi brankářské opory patří Jakub Kovář a Josef Kořenář.

Poslední vzájemné zápasy Liberec – Sparta

Z předchozích pěti extraligových utkání vyhrála Sparta třikrát a Liberec dvakrát. Dvě střetnutí přitom rozhodlo až prodloužení.

Naposledy se oba týmy utkaly v únoru letošního roku, kdy Sparta zvítězila na libereckém ledě 2:1 po prodloužení. Při předchozím listopadovém souboji na severu Čech naopak Bílí Tygři uspěli 3:0.

Vzájemné zápasy Liberec vs. Sparta
DatumSoutěžZápas
25. 2. 2026ExtraligaLiberec – Sparta 1:2 pp
14. 11. 2025ExtraligaLiberec – Sparta 3:0
9. 11. 2025ExtraligaSparta – Liberec 4:3 pp
28. 9. 2025ExtraligaSparta – Liberec 1:3
28. 2. 2025ExtraligaSparta – Liberec 1:0
Tipsport extraliga zápasy 13. kola
DatumČasZápas
22. 10. 202618:00Olomouc – Mladá Boleslav
23. 10. 202617:00Třinec – České Budějovice
23. 10. 202617:30Vítkovice – Kometa Brno
23. 10. 202617:30Litvínov – Plzeň
23. 10. 202618:00Liberec – Sparta
23. 10. 202618:00Kladno – Pardubice
23. 10. 202618:00Hradec Králové – Karlovy Vary

Tabulka hokejové extraligy

MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec121101054:2434
2.HC Dynamo Pardubice12910251:3229
3.HC Energie Karlovy Vary12710430:2023
4.Mountfield Hradec Králové12520535:3119
5.Banes Motor České Budějovice12601532:3519
6.HC Škoda Plzeň12341431:2918
7.Rytíři Kladno12422433:3618
8.HC Sparta Praha12502534:3017
9.HC Kometa Brno12332431:3317
10.Bílí Tygři Liberec12404433:3516
11.HC Verva Litvínov12411628:3315
12.BK Mladá Boleslav12311727:4212
13.HC Vítkovice Ridera12212730:4310
14.HC Olomouc121101019:455
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