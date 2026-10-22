Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 13. kolo
|Termín a čas
|pátek 23. října 2026 od 18:00
|Místo konání
|Home Credit Arena, Liberec
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Live stream
|Tipsport
|Textový přenos
|ONLINE na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Liberec vs. Sparta
Utkání Liberce se Spartou začíná v pátek 23. října v 18:00. Zápas se odehraje v liberecké Home Credit Areně.
Přímý přenos můžete sledovat prostřednictvím Oneplay Sport 2. Podrobná online reportáž bude dostupná také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Liberec se v úvodu sezony potýká s nevyrovnanými výkony. Bílí Tygři v posledních třech extraligových utkáních nezvítězili a získali pouze dva body. V obou minulých zápasech přitom dokázali vyrovnat v závěru třetí třetiny, vítězství se však nedočkali.
Zajímavé kurzy🔥
V úterní předehrávce na ledě Vítkovic Severočeši prohráli 2:3 po samostatných nájezdech. Na vyrovnání na 2:2 se v 58. minutě podílel kapitán Radim Šimek. O dva dny dříve Liberec podlehl stejným výsledkem po prodloužení brněnské Kometě, když v závěru základní hrací doby srovnal Radan Lenc.
V domácím prostředí se však Bílým Tygrům v posledních dvou ligových zápasech dařilo. Proti Karlovým Varům zvítězili 5:0 a předtím porazili Olomouc 2:0.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|20. 10. 2026
|Vítkovice – Liberec
|3:2 sn
|18. 10. 2026
|Kometa Brno – Liberec
|3:2 pp
|11. 10. 2026
|České Budějovice – Liberec
|4:3
Sparta se po slabším vstupu do sezony postupně zvedá, na stabilnější výsledky však stále čeká. Po dvou vítězstvích bez inkasované branky podlehla v neděli doma vedoucímu Třinci 1:2. Pražané předtím zvítězili v Plzni 2:0 a doma nad Vítkovicemi 3:0.
Výraznou předností Sparty je hra v oslabení, jejíž úspěšnost se pohybuje nad 90 procenty. Naopak přesilové hry zůstávají slabší stránkou mužstva. Pražané v nich podle dodaných statistik využívají přibližně 13 procent početních výhod.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Sparta – Třinec
|1:2
|16. 10. 2026
|Plzeň – Sparta
|0:2
|11. 10. 2026
|Sparta – Vítkovice
|3:0
Liberec vs. Sparta: statistiky a čísla
Statistiky naznačují vyrovnaný souboj. Sparta má mírně produktivnější útok a v průměru inkasuje méně branek. Pražané jsou také střelecky aktivnější, zatímco Liberec se může opřít o výrazně úspěšnější přesilové hry.
Zajímavou konfrontaci nabídnou právě speciální formace. Bílí Tygři využívají 31,6 procenta přesilovek, Sparta však ubrání 93,3 procenta oslabení. Pražané naopak mají při vlastních početních výhodách úspěšnost pouze 13,3 procenta.
|Liberec
|Sparta
|Vstřelené góly na zápas
|2,75
|2,83
|Inkasované góly na zápas
|2,58
|2,33
|Střely na branku na zápas
|30,58
|33,42
|Využití přesilovek
|31,6 %
|13,3 %
|Ubráněná oslabení
|79,2 %
|93,3 %
|Trestné minuty na zápas
|10,0
|11,3
|Úspěšnost brankářů
|90,7 %
|91,3 %
Nejproduktivnější hráči
Ofenzivu Liberce táhne Jakub Rychlovský, který zaznamenal pět branek a čtyři asistence. K důležitým útočníkům patří také Radan Lenc, jenž se prosadil v posledních dvou extraligových zápasech proti Kometě Brno a Vítkovicím.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Významnou roli v sestavě Bílých Tygrů mají rovněž Adam Musil a Tomáš Filippi. Obranné řady vede zkušený Radim Šimek, který se střelecky prosadil v úterním utkání na ledě Vítkovic.
Sparta spoléhá především na Filipa Chlapíka, který je nejproduktivnějším hráčem mužstva (3+14). Výraznou útočnou oporou je také Michael Špaček, jenž má na kontě šest branek. V obraně má důležitou roli Ronald Knot, mezi brankářské opory patří Jakub Kovář a Josef Kořenář.
Poslední vzájemné zápasy Liberec – Sparta
Z předchozích pěti extraligových utkání vyhrála Sparta třikrát a Liberec dvakrát. Dvě střetnutí přitom rozhodlo až prodloužení.
Naposledy se oba týmy utkaly v únoru letošního roku, kdy Sparta zvítězila na libereckém ledě 2:1 po prodloužení. Při předchozím listopadovém souboji na severu Čech naopak Bílí Tygři uspěli 3:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|25. 2. 2026
|Extraliga
|Liberec – Sparta 1:2 pp
|14. 11. 2025
|Extraliga
|Liberec – Sparta 3:0
|9. 11. 2025
|Extraliga
|Sparta – Liberec 4:3 pp
|28. 9. 2025
|Extraliga
|Sparta – Liberec 1:3
|28. 2. 2025
|Extraliga
|Sparta – Liberec 1:0
|Datum
|Čas
|Zápas
|22. 10. 2026
|18:00
|Olomouc – Mladá Boleslav
|23. 10. 2026
|17:00
|Třinec – České Budějovice
|23. 10. 2026
|17:30
|Vítkovice – Kometa Brno
|23. 10. 2026
|17:30
|Litvínov – Plzeň
|23. 10. 2026
|18:00
|Liberec – Sparta
|23. 10. 2026
|18:00
|Kladno – Pardubice
|23. 10. 2026
|18:00
|Hradec Králové – Karlovy Vary
Tabulka hokejové extraligy
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4.
|Mountfield Hradec Králové
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6.
|HC Škoda Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7.
|Rytíři Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8.
|HC Sparta Praha
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9.
|HC Kometa Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10.
|Bílí Tygři Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11.
|HC Verva Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12.
|BK Mladá Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14.
|HC Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5