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Kde sledovat zápas Liberec – Pardubice živě
- Termín a čas: Neděle 29. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Home Credit Arena, Liberec
- Soutěž: Tipsport extraliga, 24. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 2
- Online live stream: Tipsport
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Aktuální forma
Mírným favoritem podle kurzů jsou hostující Pardubice.
Liberec je po 21 zápasech sedmý se 33 body a skóre 63:57. Oproti většině týmů má dva zápasy k dobru. Po porážce 3:4 s Kolínem nad Rýnem v Lize mistrů a ligové prohře 2:4 v Olomouci vyhráli Bílí Tygři dvakrát za sebou shodně 5:2. Nejprve doma porazili Mladou Boleslav, v úterý uspěli v Karlových Varech.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Extraliga
|Karlovy Vary – Liberec
|2:5
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Liberec – Mladá Boleslav
|5:2
|20. 11. 2026
|Extraliga
|Olomouc – Liberec
|4:2
|17. 11. 2026
|Liga mistrů
|Liberec – Kolín n. R.
|3:4
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Liberec – Litvínov
|5:1
Pardubice jsou s 51 body druhé a na vedoucí Třinec ztrácejí jen dva body. Dynamo vyhrálo pět soutěžních zápasů v řadě. V extralize doma porazilo Spartu 3:1 a Vítkovice 8:1, v pátek pak zvítězilo 4:2 právě na ledě Třince.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 11. 2026
|Extraliga
|Třinec – Pardubice
|2:4
|24. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Vítkovice
|8:1
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Sparta Praha
|3:1
|20. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Pardubice
|3:4
|18. 11. 2026
|Liga mistrů
|Pardubice – SaiPa
|5:2
Statistiky a klíčoví hráči
Pardubice mají s 90 góly nejlepší útok extraligy. V týmovém bodování se Roman Červenka díky asistenci při páteční výhře v Třinci dotáhl na Davida Tomáška. Oba mají 28 bodů, Červenka za šest branek a 22 asistencí, Tomášek za deset gólů a 18 přihrávek. Nejlepším střelcem Dynama je Jiří Smejkal s 12 góly.
V Liberci vede bodování i pořadí střelců Jakub Rychlovský se 17 body (9+8). Po 15 bodech mají Martin Faško-Rudáš (6+9) a Tomáš Filippi (2+13), sedmkrát se trefil Filip Sandberg (7+6).
Petr Kváča zasáhl do 18 z 21 libereckých zápasů. Má úspěšnost zákroků 91,13 % a v průměru inkasuje 2,37 gólu za 60 minut. V pardubické dvojici má o něco lepší čísla Roman Will (92,01 % a 2,28) než Malcolm Subban (91,06 % a 2,34).
|Bílí Tygři Liberec
|HC Dynamo Pardubice
|Umístění v tabulce (Body)
|7. místo (33 b)
|2. místo (51 b)
|Zápasy / Skóre
|21 / 63:57
|23 / 90:54
|Nejlepší střelci
|J. Rychlovský (9), F. Sandberg (7), M. Faško-Rudáš (6), R. Lenc (6)
|J. Smejkal (12), D. Tomášek (10), M. Stránský (8), T. Nosek (8)
|Nejproduktivnější hráči
|J. Rychlovský (17 b), M. Faško-Rudáš (15 b), T. Filippi (15 b)
|D. Tomášek (28 b), R. Červenka (28 b), M. Stránský (22 b)
|Brankářská jednička (úspěšnost / GAA)
|P. Kváča (91,13 % / 2,37)
|R. Will (92,01 % / 2,28)
|Brankářská dvojka (úspěšnost / GAA)
|P. Hamalčík (89,66 % / 2,92)
|M. Subban (91,06 % / 2,34)
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance z poslední doby hovoří pro Liberec, který vyhrál čtyři z předchozích pěti duelů. V prvním letošním utkání na konci září zvítězili Bílí Tygři na pardubickém ledě 5:4.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|22. 9. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Liberec
|4:5
|11. 1. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Liberec
|2:1 po náj.
|30. 11. 2025
|Extraliga
|Liberec – Pardubice
|4:2
|17. 10. 2025
|Extraliga
|Pardubice – Liberec
|0:5
|12. 9. 2025
|Extraliga
|Liberec – Pardubice
|4:2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2.
|Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3.
|Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4.
|Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5.
|České Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6.
|Mountfield HK
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7.
|Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8.
|Sparta Praha
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9.
|Karlovy Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10.
|Kometa Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11.
|Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12.
|Mladá Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13.
|Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14.
|Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19