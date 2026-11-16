Kde sledovat zápas Liberec – Kolín n. R. živě
Odveta osmifinále Ligy mistrů mezi Libercem a Kolínem nad Rýnem bude k dispozici v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Úterý 17. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Home Credit Arena, Liberec
- Soutěž: Liga mistrů (Champions Hockey League) – Odveta osmifinále
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Liberec – Kolín n. R.: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře očekávají vyrovnané utkání. Kurz na vítězství Liberce v základní hrací době se pohybuje kolem 2,11. Bílí Tygři však potřebují k postupu do čtvrtfinále smazat dvougólové manko z prvního zápasu.
Liberečtí hokejisté minulý týden v LANXESS Areně před více než 11 tisíci diváky dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání a v jeho polovině vedli 2:1. Individuální chyby a rychlé protiútoky soupeře však vedly ke dvěma inkasovaným gólům během pouhých 15 sekund. Kolín nad Rýnem pak ve třetí třetině zvýšil na konečných 4:2. Bílí Tygři mohou před odvetou čerpat sebevědomí z domácí bilance v Lize mistrů, v níž v této sezoně vyhráli všechna utkání před vlastními fanoušky.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Liberec – Litvínov
|5:1
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Třinec – Liberec
|5:2
|11. 11. 2026
|Liga mistrů
|Kolín n. R. – Liberec
|4:2
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Liberec – Mountfield HK
|4:3 po prodl.
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Kladno – Liberec
|4:2
Kolín nad Rýnem se v úvodním utkání mohl spolehnout na brankáře Janneho Juvonena a úspěšnou hru v oslabení. Do odvety však německý celek nevstupuje v ideální formě. O víkendu totiž v domácí DEL prohrál s Wolfsburgem i Schwenningenem.
Ofenzivní sílu Kolína dokládají individuální statistiky Ligy mistrů. Bodování soutěže vede Marcel Noebels s 12 body, druhý je jeho spoluhráč Patrick Russell s 11 body. Oba se navíc se sedmi góly dělí o první místo mezi střelci. Další hráč Kolína Gregor MacLeod kraluje s devíti asistencemi tabulce nahrávačů.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|DEL
|Kolín n. R. – Wolfsburg
|1:4
|13. 11. 2026
|DEL
|Schwenninger – Kolín n. R.
|2:1
|11. 11. 2026
|Liga mistrů
|Kolín n. R. – Liberec
|4:2
|1. 11. 2026
|DEL
|Kolín n. R. – Iserlohn
|3:2 po náj.
|30. 10. 2026
|DEL
|Krefeld – Kolín n. R.
|0:4
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Statistické srovnání v Lize mistrů 2026/27
V dosavadním průběhu Ligy mistrů má Kolín nad Rýnem mírně navrch v počtu vstřelených gólů i úspěšnosti přesilových her. Liberec zaostává také při hře v oslabení, v níž ubránil 78,26 % početních nevýhod. Výraznější rozdíl je v úspěšnosti vhazování, kde německý celek dosahuje 56 %, zatímco Bílí Tygři 47,97 %.
|Herní statistika
|Bílí Tygři Liberec
|Kölner Haie
|Zápasy
|7
|7
|Vstřelené góly / Obdržené góly
|18 / 18
|28 / 15
|Využití přesilovek
|8,33 %
|20,69 %
|Úspěšnost v oslabení
|78,26 %
|88,57 %
|Vyhraná vhazování celkem (dle profilů)
|210 z 375
|189 z 394
|Čistá konta
|1
|1
Soupisky obou týmů
|Pozice
|Hráči
|Brankáři
|Petr Kváča, Petr Hamalčík, Tadeáš Schejbal
|Obránci
|Layton Ahac, Kristaps Roberts Zile, Jakub Seidl, Lukáš Kachlíř, Vojtěch Pilíšek, Marek Macháček, Michal Ivan, Radim Šimek, Tomáš Hanousek, Tomáš Galvas, Denis Zeman
|Útočníci
|Jaromír Pérez, Adam Musil, Jakub Rychlovský, Jaromír Pytlík, Radan Lenc, Vasyl Špilka, Daniel Pekař, Tomáš Filippi, Filip Sandberg, Jaroslav Vlach, Adam Najman, Matěj Kučera, Martin Faško-Rudáš, Filip Jansa, Ondřej Procházka, Servác Petrovský, Jakub Hujer
|Pozice
|Hráči
|Brankáři
|Janne Juvonen, Aaron Kaiser, Nico Wiens, Felix Brückmann
|Obránci
|Carlos Händel, Valtteri Kemiläinen, Jan-Luca Sennhenn, Veli-Matti Vittasmäki, Brady Austin, Noah Münzenberger, Jan-Luca Münzenberger, Moritz Müller, Robin Press
|Útočníci
|Maximilian Kammerer, Louis-Marc Aubry, Frederik Storm, Juhani Tyrväinen, Tim Fleischer, Kevin Niedenz, Tobin Brandt, Markus Ljungh, Patrick Russell, Marco Münzenberger, Daniel Fischbuch, Ryan MacInnis, Dominik Bokk, Mateu Späth Mariscal, Gregor MacLeod, Marcel Noebels
Vzájemné zápasy
Před úvodním osmifinálovým duelem se Liberec s Kolínem nad Rýnem naposledy střetl v roce 2014, kdy se oba týmy utkaly ve skupinové fázi Ligy mistrů. Německý celek tehdy zvítězil na domácím ledě.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|11. 11. 2026
|Liga mistrů
|Kolín n. R. – Liberec
|4:2
|24. 9. 2014
|Liga mistrů
|Liberec – Kolín n. R.
|2:1
|23. 8. 2014
|Liga mistrů
|Kolín n. R. – Liberec
|1:4