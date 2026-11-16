Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Liberec – Kolín n. R. v TV: Kde sledovat osmifinále Ligy mistrů živě

Kristýna Polášková
  14:43
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Liberecký útočník Filip Sandberg se raduje ze vstřeleného gólu proti Litvínovu v 19. kole hokejové extraligy. | foto: ČTK

Hokejisté Liberce přivítají v odvetě osmifinále Ligy mistrů německý Kolín nad Rýnem. Bílí Tygři budou na domácím ledě dohánět dvougólové manko z úvodního utkání, které prohráli 2:4. Podaří se jim nepříznivý výsledek otočit a postoupit do čtvrtfinále? Kde úterní zápas sledovat živě a co před odvetou napovídají statistiky?

Kde sledovat zápas Liberec – Kolín n. R. živě

Odveta osmifinále Ligy mistrů mezi Libercem a Kolínem nad Rýnem bude k dispozici v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Úterý 17. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
  • Místo konání: Home Credit Arena, Liberec
  • Soutěž: Liga mistrů (Champions Hockey League) – Odveta osmifinále
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Liberec – Kolín n. R.: Kurzy a aktuální forma

Sázkové kanceláře očekávají vyrovnané utkání. Kurz na vítězství Liberce v základní hrací době se pohybuje kolem 2,11. Bílí Tygři však potřebují k postupu do čtvrtfinále smazat dvougólové manko z prvního zápasu.

Liberečtí hokejisté minulý týden v LANXESS Areně před více než 11 tisíci diváky dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání a v jeho polovině vedli 2:1. Individuální chyby a rychlé protiútoky soupeře však vedly ke dvěma inkasovaným gólům během pouhých 15 sekund. Kolín nad Rýnem pak ve třetí třetině zvýšil na konečných 4:2. Bílí Tygři mohou před odvetou čerpat sebevědomí z domácí bilance v Lize mistrů, v níž v této sezoně vyhráli všechna utkání před vlastními fanoušky.

Liberec – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 11. 2026ExtraligaLiberec – Litvínov5:1
13. 11. 2026ExtraligaTřinec – Liberec5:2
11. 11. 2026Liga mistrůKolín n. R. – Liberec4:2
1. 11. 2026ExtraligaLiberec – Mountfield HK4:3 po prodl.
30. 10. 2026ExtraligaKladno – Liberec4:2

Kolín nad Rýnem se v úvodním utkání mohl spolehnout na brankáře Janneho Juvonena a úspěšnou hru v oslabení. Do odvety však německý celek nevstupuje v ideální formě. O víkendu totiž v domácí DEL prohrál s Wolfsburgem i Schwenningenem.

Ofenzivní sílu Kolína dokládají individuální statistiky Ligy mistrů. Bodování soutěže vede Marcel Noebels s 12 body, druhý je jeho spoluhráč Patrick Russell s 11 body. Oba se navíc se sedmi góly dělí o první místo mezi střelci. Další hráč Kolína Gregor MacLeod kraluje s devíti asistencemi tabulce nahrávačů.

Kolín nad Rýnem – posledí zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 11. 2026DELKolín n. R. – Wolfsburg1:4
13. 11. 2026DELSchwenninger – Kolín n. R.2:1
11. 11. 2026Liga mistrůKolín n. R. – Liberec4:2
1. 11. 2026DELKolín n. R. – Iserlohn3:2 po náj.
30. 10. 2026DELKrefeld – Kolín n. R.0:4

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Padne více než 5,5 gólu (kurz 1,79 u Synot Tipu): Liberec musí hrát ofenzivně a tlačit se do zakončení, což bude otevírat okénka pro rychlé brejky Kolína.

Statistické srovnání v Lize mistrů 2026/27

V dosavadním průběhu Ligy mistrů má Kolín nad Rýnem mírně navrch v počtu vstřelených gólů i úspěšnosti přesilových her. Liberec zaostává také při hře v oslabení, v níž ubránil 78,26 % početních nevýhod. Výraznější rozdíl je v úspěšnosti vhazování, kde německý celek dosahuje 56 %, zatímco Bílí Tygři 47,97 %.

Herní statistikaBílí Tygři LiberecKölner Haie
Zápasy77
Vstřelené góly / Obdržené góly18 / 1828 / 15
Využití přesilovek8,33 %20,69 %
Úspěšnost v oslabení78,26 %88,57 %
Vyhraná vhazování celkem (dle profilů)210 z 375189 z 394
Čistá konta11

Soupisky obou týmů

Bílí Tygři Liberec
PoziceHráči
BrankářiPetr Kváča, Petr Hamalčík, Tadeáš Schejbal
ObránciLayton Ahac, Kristaps Roberts Zile, Jakub Seidl, Lukáš Kachlíř, Vojtěch Pilíšek, Marek Macháček, Michal Ivan, Radim Šimek, Tomáš Hanousek, Tomáš Galvas, Denis Zeman
ÚtočníciJaromír Pérez, Adam Musil, Jakub Rychlovský, Jaromír Pytlík, Radan Lenc, Vasyl Špilka, Daniel Pekař, Tomáš Filippi, Filip Sandberg, Jaroslav Vlach, Adam Najman, Matěj Kučera, Martin Faško-Rudáš, Filip Jansa, Ondřej Procházka, Servác Petrovský, Jakub Hujer
Kölner Haie
PoziceHráči
BrankářiJanne Juvonen, Aaron Kaiser, Nico Wiens, Felix Brückmann
ObránciCarlos Händel, Valtteri Kemiläinen, Jan-Luca Sennhenn, Veli-Matti Vittasmäki, Brady Austin, Noah Münzenberger, Jan-Luca Münzenberger, Moritz Müller, Robin Press
ÚtočníciMaximilian Kammerer, Louis-Marc Aubry, Frederik Storm, Juhani Tyrväinen, Tim Fleischer, Kevin Niedenz, Tobin Brandt, Markus Ljungh, Patrick Russell, Marco Münzenberger, Daniel Fischbuch, Ryan MacInnis, Dominik Bokk, Mateu Späth Mariscal, Gregor MacLeod, Marcel Noebels

Vzájemné zápasy

Před úvodním osmifinálovým duelem se Liberec s Kolínem nad Rýnem naposledy střetl v roce 2014, kdy se oba týmy utkaly ve skupinové fázi Ligy mistrů. Německý celek tehdy zvítězil na domácím ledě.

DatumSoutěžZápasSkóre
11. 11. 2026Liga mistrůKolín n. R. – Liberec4:2
24. 9. 2014Liga mistrůLiberec – Kolín n. R.2:1
23. 8. 2014Liga mistrůKolín n. R. – Liberec1:4
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Turnaj mistrů 2026 v tenise: Program, výsledky a účastníci

Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále turnaje v Tokiu.

Turnaj mistrů je zakončení mužské tenisové sezony pro nejlepší hráče, koná se od 15. do 22. listopadu 2026 v italském Turíně. České naděje sice nestartují, i tak se ale bude na co dívat – sledujte...

16. listopadu 2026  15:35

Liberec – Kolín n. R. v TV: Kde sledovat osmifinále Ligy mistrů živě

Liberecký útočník Filip Sandberg se raduje ze vstřeleného gólu proti Litvínovu...

Hokejisté Liberce přivítají v odvetě osmifinále Ligy mistrů německý Kolín nad Rýnem. Bílí Tygři budou na domácím ledě dohánět dvougólové manko z úvodního utkání, které prohráli 2:4. Podaří se jim...

16. listopadu 2026  14:43

Co bookmakeři nečekali: Debakl Portugalska, triumf Andrejevové, šok v NBA

Překvapivé výsledky sportovního víkendu? Zaujala porážka fotbalistů...

Portugalští fotbalisté utrpěli v Lize národů debakl s Dánskem, tenistka Mirra Andrejevová ovládla Turnaj mistryň bez ztráty setu a basketbalisté Chicaga zaskočili v NBA favorizovanou Minnesotu. Proč...

16. listopadu 2026  13:20

Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: program, výsledky, kurzy

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...

Čeští tenisté zvládli dvě kvalifikační utkání, ve čtvrtfinále Davis Cupu 2026 se utkají s Kanadou. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, sledujte přímý přenos online.

16. listopadu 2026  12:15

Legierski vs. Buchinger na Oktagonu 98: Kurzy a kde sledovat živě

Ivan Buchinger

Hlavním zápasem galavečera OKTAGON 98 v Třinci je Mateusz Legierski vs. Ivan Buchinger o titul v lehké váze. Začít by se mělo 21. listopadu 2026 před půlnocí, sledujte přímý přenos online.

16. listopadu 2026  10:39

USA – Kanada v TV: Kde sledovat finále MS v hokeji žen živě a kurzy

Američanky slaví gól proti výběru Česka.

Finále mistrovství světa hokejistek v Dánsku nabídne očekávaný souboj zámořských rivalů. Obhájkyně titulu z USA postoupily po semifinálové výhře 5:0 nad Finskem, Kanada si poradila se Švédskem 3:0....

16. listopadu 2026  8:52

GP krasobruslení 2026 v USA - Americká brusle: Program, výsledky, Češi

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Čtvrtou zastávkou v krasobruslařském seriálu Grand Prix je stát Washington, od 14. do 15. listopadu 2026 se jede prestižní Americká brusle. Startují i Češi, podívejte se na jejich program a výsledky.

15. listopadu 2026  20:41

Siniaková/Townsendová ve finále Turnaje mistryň: Kurzy, kde sledovat

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou slaví postup do finále Turnaje mistryň.

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po dvou letech opět zahrají ve finále Turnaje mistryň, soupeřkami jsou neporažené Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.

15. listopadu 2026  20:05

Grand Slam of Darts 2026 - šipky: Program, výsledky, kde sledovat

Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi.

Od 14. do 22. listopadu se v anglickém Wolverhamptonu koná další ročník prestižního šipkařského Grand Slamu. Hraje i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy...

15. listopadu 2026  12:18

Chorvatsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy

Marco Pašalič střílí před Jiřím Slámou druhý gól Chorvatska.

Čeští fotbalisté zakončí v neděli 15. listopadu skupinovou fázi Ligy národů na hřišti Chorvatska. V Osijeku se utkají o naději na udržení mezi evropskou elitou. Národní tým prohrál všech pět...

15. listopadu 2026  12:17

Sparta – Hradec Králové: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

Sparťanský brankář Kořenář se otáčí za kotoučem, který skončil v jeho síti.

Hokejisté Sparty přivítají v 19. kole Tipsport extraligy Hradec Králové. Domácí vyhráli tři utkání v řadě, výbornou formu má brankář Jakub Kovář. Hradec Králové naopak prochází výsledkovým útlumem a...

15. listopadu 2026  11:25

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

15. listopadu 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×