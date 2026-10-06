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Liberec - Frölunda v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů, kurzy

Kristýna Polášková
  15:02

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Liberc slaví gól na 4:3, u střídačky Jakub Rychlovský. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejisté LIberce přivítají v úterý 6. října od 18:00 na domácím ledě pětinásobného šampiona Ligy mistrů Frölundu. Severočeši drží v tabulce postupovou 15. příčku a potřebují bodovat, soupeř však přijíždí v parádní formě s pěti výhrami v řadě. Přinášíme vám informace o aktuální formě týmů, tabulku i sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Liberec - Frölunda

Úterní souboj 5. kola základní části hokejové Ligy mistrů můžete sledovat prostřednictvím online streamu i televizního vysílání:

  • Termín a čas: Úterý 6. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Home Credit Arena, Liberec
  • Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 5. kolo
  • Televizní přenos: Stanice Sport 1 odvysílá utkání ze záznamu
    • Registrovaní zákazníci sázkové kanceláře Tipsport můžou zápas sledovat prostřednictvím live streamu.
  • Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Kurzy a aktuální forma

Z pohledu sázkové kanceláře Synot Tip je favoritem švédský velkoklub, na jehož výhru v základní hrací době je vypsán kurz 1,81. Na vítězství Bílých Tygrů si můžete vsadit v kurzu 3,59.

Kurzy na přesný výsledek:

  • Výhra Frölundy 1:4 – 13,86
  • Výhra Frölundy 2:3 – 13,81
  • Výhra Frölundy 2:4 – 15,20
  • Výhra Frölundy 1:3 – 15,92
  • Výhra Liberce 3:2 – 18,01

Liberec je v tabulce Ligy mistrů na 15. místě s 5 body a balancuje na hraně elitní šestnáctky, která zajišťuje účast v play-off.

Po úvodních venkovních nezdarech s Tapparou (3:6) a Salcburkem (0:3) doma zabral, když udolal Herning 2:1 po nájezdech a přejel Graz 6:2.

Severočeši navíc vyhráli vyhráli tři utkání v řadě v domácí extralize.

Poslední zápasy: Bílí Tygři Liberec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
4. 10. 2026Mladá Boleslav – Liberec3:5Tipsport extraliga
2. 10. 2026Liberec – Olomouc2:0Tipsport extraliga
29. 9. 2026Litvínov – Liberec5:4 sn. (4:4)Tipsport extraliga
27. 9. 2026Liberec – Třinec1:3Tipsport extraliga
24. 9. 2026Mountfield HK – Liberec5:2Tipsport extraliga

Frölunda HC je historicky nejúspěšnějším týmem Ligy mistrů, když opanovala pět z dosavadních jedenácti ročníků. V aktuální tabulce drží s 8 body 8. příčku a švédskou nejvyšší soutěž vede. Tým z Göteborgu vyhrál všech šest ligových utkání, přičemž naposledy v sobotu porazil Djurgården 4:2.

Poslední zápasy: Frölunda HC
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
3. 10. 2026Frölunda – Djurgården4:2SHL
1. 10. 2026Frölunda – Brynäs2:1SHL
26. 9. 2026Malmö – Frölunda1:2SHL
24. 9. 2026Luleå – Frölunda3:7SHL
22. 9. 2026Frölunda – Färjestad3:2 sn. (2:2)SHL

Tabulka Ligy mistrů před 5. kolem

Plzeň se Skellefteou vládnou soutěži s plným počtem bodů. Liberec drží 15. příčku a potřebuje bodovat, aby uhájil postupové pásmo.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Škoda Plzeň4400020:712
2.Skellefteå AIK4400018:612
3.Kolín nad Rýnem4310018:911
4.HC Dynamo Pardubice4300115:69
5.Servette Ženeva4300112:79
6.Adler Mannheim4300113:119
7.HC Davos4210117:128
8.Frölunda HC4210115:108
9.SaiPa Lappeenranta4201113:137
10.Tappara Tampere4201112:137
11.Rögle BK420029:56
12.Växjö Lakers4200211:96
13.Fribourg-Gottéron4200212:116
14.Eisbären Berlín4200210:166
15.Bílí Tygři Liberec4110211:125
16.HK Nitra411029:125
17.Storhamar410129:124
18.KooKoo4101210:144
19.Boxers de Bordeaux4101213:194
20.Red Bull Salcburk410038:163
21.KAC Klagenfurt401035:92
22.Herning Blue Fox400136:161
23.GKS Tychy400043:130
24.Graz 99ers400047:180

Vzájemné zápasy

Oba týmy na sebe narazily v Lize mistrů na podzim 2017 v rámci osmifinále, kde se po divoké odvetě ve Švédsku radoval Liberec.

DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
7. 11. 2017Frölunda – Liberec4:6 (4:5)Liga mistrů (Osmifinále – odveta)
31. 10. 2017Liberec – Frölunda2:3Liga mistrů (Osmifinále – 1. zápas)
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