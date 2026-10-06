Kde sledovat zápas Liberec - Frölunda
Úterní souboj 5. kola základní části hokejové Ligy mistrů můžete sledovat prostřednictvím online streamu i televizního vysílání:
- Termín a čas: Úterý 6. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Home Credit Arena, Liberec
- Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 5. kolo
- Televizní přenos: Stanice Sport 1 odvysílá utkání ze záznamu
- Registrovaní zákazníci sázkové kanceláře Tipsport můžou zápas sledovat prostřednictvím live streamu.
- Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Kurzy a aktuální forma
Z pohledu sázkové kanceláře Synot Tip je favoritem švédský velkoklub, na jehož výhru v základní hrací době je vypsán kurz 1,81. Na vítězství Bílých Tygrů si můžete vsadit v kurzu 3,59.
Kurzy na přesný výsledek:
Liberec je v tabulce Ligy mistrů na 15. místě s 5 body a balancuje na hraně elitní šestnáctky, která zajišťuje účast v play-off.
Po úvodních venkovních nezdarech s Tapparou (3:6) a Salcburkem (0:3) doma zabral, když udolal Herning 2:1 po nájezdech a přejel Graz 6:2.
Severočeši navíc vyhráli vyhráli tři utkání v řadě v domácí extralize.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|4. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Liberec
|3:5
|Tipsport extraliga
|2. 10. 2026
|Liberec – Olomouc
|2:0
|Tipsport extraliga
|29. 9. 2026
|Litvínov – Liberec
|5:4 sn. (4:4)
|Tipsport extraliga
|27. 9. 2026
|Liberec – Třinec
|1:3
|Tipsport extraliga
|24. 9. 2026
|Mountfield HK – Liberec
|5:2
|Tipsport extraliga
Frölunda HC je historicky nejúspěšnějším týmem Ligy mistrů, když opanovala pět z dosavadních jedenácti ročníků. V aktuální tabulce drží s 8 body 8. příčku a švédskou nejvyšší soutěž vede. Tým z Göteborgu vyhrál všech šest ligových utkání, přičemž naposledy v sobotu porazil Djurgården 4:2.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|3. 10. 2026
|Frölunda – Djurgården
|4:2
|SHL
|1. 10. 2026
|Frölunda – Brynäs
|2:1
|SHL
|26. 9. 2026
|Malmö – Frölunda
|1:2
|SHL
|24. 9. 2026
|Luleå – Frölunda
|3:7
|SHL
|22. 9. 2026
|Frölunda – Färjestad
|3:2 sn. (2:2)
|SHL
Tabulka Ligy mistrů před 5. kolem
Plzeň se Skellefteou vládnou soutěži s plným počtem bodů. Liberec drží 15. příčku a potřebuje bodovat, aby uhájil postupové pásmo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Škoda Plzeň
|4
|4
|0
|0
|0
|20:7
|12
|2.
|Skellefteå AIK
|4
|4
|0
|0
|0
|18:6
|12
|3.
|Kolín nad Rýnem
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|4.
|HC Dynamo Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|5.
|Servette Ženeva
|4
|3
|0
|0
|1
|12:7
|9
|6.
|Adler Mannheim
|4
|3
|0
|0
|1
|13:11
|9
|7.
|HC Davos
|4
|2
|1
|0
|1
|17:12
|8
|8.
|Frölunda HC
|4
|2
|1
|0
|1
|15:10
|8
|9.
|SaiPa Lappeenranta
|4
|2
|0
|1
|1
|13:13
|7
|10.
|Tappara Tampere
|4
|2
|0
|1
|1
|12:13
|7
|11.
|Rögle BK
|4
|2
|0
|0
|2
|9:5
|6
|12.
|Växjö Lakers
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|13.
|Fribourg-Gottéron
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14.
|Eisbären Berlín
|4
|2
|0
|0
|2
|10:16
|6
|15.
|Bílí Tygři Liberec
|4
|1
|1
|0
|2
|11:12
|5
|16.
|HK Nitra
|4
|1
|1
|0
|2
|9:12
|5
|17.
|Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|18.
|KooKoo
|4
|1
|0
|1
|2
|10:14
|4
|19.
|Boxers de Bordeaux
|4
|1
|0
|1
|2
|13:19
|4
|20.
|Red Bull Salcburk
|4
|1
|0
|0
|3
|8:16
|3
|21.
|KAC Klagenfurt
|4
|0
|1
|0
|3
|5:9
|2
|22.
|Herning Blue Fox
|4
|0
|0
|1
|3
|6:16
|1
|23.
|GKS Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0
|24.
|Graz 99ers
|4
|0
|0
|0
|4
|7:18
|0
Vzájemné zápasy
Oba týmy na sebe narazily v Lize mistrů na podzim 2017 v rámci osmifinále, kde se po divoké odvetě ve Švédsku radoval Liberec.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|7. 11. 2017
|Frölunda – Liberec
|4:6 (4:5)
|Liga mistrů (Osmifinále – odveta)
|31. 10. 2017
|Liberec – Frölunda
|2:3
|Liga mistrů (Osmifinále – 1. zápas)