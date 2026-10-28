Kometa – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy a statistiky

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|Základní informace o utkání Kometa – Třinec
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 15. kolo
|Termín a čas
|středa 28. října 2026 od 18:00
|Místo konání
|Winning Group Arena, Brno
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Kometa vs. Třinec
Utkání Komety s Třincem začíná ve středu 28. října v 18:00 ve Winning Group Areně. Zápas můžete sledovat prostřednictvím livestreamu sázkové kanceláře Tipsport, nebo na platformě Oneplay Sport. Textovou online reportáž nabídne také iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Kometa Brno získala v dosavadních 14 zápasech 20 bodů a v extraligové tabulce jí patří desáté místo. Brňané v posledních pěti utkáních třikrát zvítězili, z toho jednou po samostatných nájezdech. Naposledy uspěli na ledě Litvínova 4:1, předtím však podlehli Vítkovicím 2:3 a Karlovým Varům 1:2 po prodloužení.
V domácím prostředí se Kometě zatím příliš nedaří. Ze sedmi zápasů vyhrála pouze dva v základní hrací době. Brňané v průměru vstřelí i inkasují 2,64 gólu na utkání, což odpovídá vyrovnanému celkovému skóre 37:37.
Výraznou oporou je brankář Eugen Rabčan. Kometa má celkovou úspěšnost zákroků 92,1 procenta, přesto v dosavadním průběhu soutěže ani jednou neudržela čisté konto.
|Poslední zápasy Komety Brno
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|25. 10. 2026
|Litvínov – Kometa
|1:4
|23. 10. 2026
|Vítkovice – Kometa
|3:2
|20. 10. 2026
|Karlovy Vary – Kometa
|2:1 pp
|18. 10. 2026
|Kometa – Liberec
|3:2 sn
|16. 10. 2026
|Kladno – Kometa
|1:2
Třinec vede extraligovou tabulku se 37 body ze 14 zápasů. Oceláři prohráli v základní hrací době pouze jednou a patří k nejproduktivnějším týmům soutěže. V průměru vstřelí 4,14 gólu na utkání, zatímco inkasují 2,21 branky.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
V posledním kole Třinec porazil Karlovy Vary 2:1 a napravil předchozí domácí porážku 2:6 s Českými Budějovicemi. Předtím uspěl na Spartě 2:1 a proti Mladé Boleslavi 3:0.
Ocelářům se daří také na venkovních kluzištích, kde ze šesti utkání čtyřikrát zvítězili v základní hrací době. K jejich silným stránkám patří hra v oslabení s úspěšností 85,2 procenta. V brance se mohou spolehnout na zkušeného Ondřeje Kacetla.
|Poslední zápasy Třince
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|25. 10. 2026
|Třinec – Karlovy Vary
|2:1
|23. 10. 2026
|Třinec – České Budějovice
|2:6
|18. 10. 2026
|Sparta – Třinec
|1:2
|16. 10. 2026
|Třinec – Mladá Boleslav
|3:0
|11. 10. 2026
|Pardubice – Třinec
|5:4 pp
Kometa vs. Třinec: statistiky a čísla
Největší rozdíl mezi oběma týmy je v produktivitě. Třinec vstřelí v průměru o 1,5 gólu na zápas více než Kometa, přestože na branku vysílá pouze o 3,6 střely více. Oceláři tak zatím dokážou své příležitosti využívat výrazně efektivněji.
Třinec má navrch také v defenzivních statistikách. Inkasuje v průměru 2,21 branky na utkání, zatímco Kometa 2,64. Lepší je rovněž v oslabení, v němž ubrání 85,2 procenta početních výhod soupeřů oproti 80 procentům na straně Brna.
Přesilové hry jsou naopak mírně úspěšnější u Komety. Brňané využívají 16,7 procenta početních výhod, Třinec 15,2 procenta.
|Kometa
|Třinec
|Vstřelené góly na zápas
|2,64
|4,14
|Inkasované góly na zápas
|2,64
|2,21
|Střely na branku na zápas
|29,1
|32,7
|Využití přesilovek
|16,7 %
|15,2 %
|Ubráněná oslabení
|80,0 %
|85,2 %
|Trestné minuty na zápas
|7,4
|9,9
|Úspěšnost brankářů
|92,1 %
|91,9 %
|Čistá konta
|0
|3
Nejproduktivnější hráči
Nejproduktivnějším hráčem Komety je Robert Leino, který ve 13 zápasech vstřelil sedm branek a přidal sedm asistencí. Finský útočník je zároveň nejlepším střelcem Brňanů. Jakub Flek dosud zaznamenal pět gólů a čtyři asistence.
V brankovišti se Kometa může spolehnout na Eugena Rabčana, který v osmi utkáních vychytal šest vítězství a má úspěšnost zákroků 93,89 procenta.
Nejproduktivnějším hráčem Třince je Martin Růžička se 17 body za čtyři góly a třináct asistencí. Nejlepším střelcem Ocelářů je Daniel Voženílek, který ve 14 zápasech zaznamenal sedm branek.
Poslední vzájemné zápasy Kometa – Třinec
První vzájemné utkání aktuální extraligové sezony vyhrál Třinec, který 18. září porazil Kometu 6:5. V únoru letošního roku naopak uspěli Brňané, když na domácím ledě zvítězili 5:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 9. 2026
|Extraliga
|Třinec – Kometa
|6:5
|27. 2. 2026
|Extraliga
|Kometa – Třinec
|5:1
|30. 12. 2025
|Extraliga
|Třinec – Kometa
|4:3sn
|16. 11. 2025
|Extraliga
|Kometa – Třinec
|4:3
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3.
|Rytíři Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5.
|HC Energie Karlovy Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6.
|Mountfield Hradec Králové
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7.
|Bílí Tygři Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8.
|HC Verva Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|9.
|HC Kometa Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|10.
|HC Škoda Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11.
|HC Sparta Praha
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12.
|BK Mladá Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14.
|HC Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10