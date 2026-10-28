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Kometa – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy a statistiky

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  13:29

Daniel Kurovský z Třince bojuje s Janem Ščotkou z Brna. | foto: ČTK

Hokejisté Komety Brno přivítají dohrávce 15. kola extraligy vedoucí Třinec. Oceláři mají před středečním utkáním na svého soupeře sedmnáctibodový náskok, Brňané se naopak pohybují ve spodní polovině tabulky. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky, vzájemné výsledky a sázkové kurzy?
Kometa Brno 2,72 remíza 4
Třinec 2,31

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Základní informace o utkání Kometa – Třinec
SoutěžTipsport extraliga – 15. kolo
Termín a časstředa 28. října 2026 od 18:00
Místo konáníWinning Group Arena, Brno
Televizní přenosOneplay Sport 2
LivestreamTipsport
Textový přenosonline reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Kometa vs. Třinec

Utkání Komety s Třincem začíná ve středu 28. října v 18:00 ve Winning Group Areně. Zápas můžete sledovat prostřednictvím livestreamu sázkové kanceláře Tipsport, nebo na platformě Oneplay Sport. Textovou online reportáž nabídne také iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Kometa Brno získala v dosavadních 14 zápasech 20 bodů a v extraligové tabulce jí patří desáté místo. Brňané v posledních pěti utkáních třikrát zvítězili, z toho jednou po samostatných nájezdech. Naposledy uspěli na ledě Litvínova 4:1, předtím však podlehli Vítkovicím 2:3 a Karlovým Varům 1:2 po prodloužení.

V domácím prostředí se Kometě zatím příliš nedaří. Ze sedmi zápasů vyhrála pouze dva v základní hrací době. Brňané v průměru vstřelí i inkasují 2,64 gólu na utkání, což odpovídá vyrovnanému celkovému skóre 37:37.

Výraznou oporou je brankář Eugen Rabčan. Kometa má celkovou úspěšnost zákroků 92,1 procenta, přesto v dosavadním průběhu soutěže ani jednou neudržela čisté konto.

Poslední zápasy Komety Brno
DatumZápasVýsledek
25. 10. 2026Litvínov – Kometa1:4
23. 10. 2026Vítkovice – Kometa3:2
20. 10. 2026Karlovy Vary – Kometa2:1 pp
18. 10. 2026Kometa – Liberec3:2 sn
16. 10. 2026Kladno – Kometa1:2

Třinec vede extraligovou tabulku se 37 body ze 14 zápasů. Oceláři prohráli v základní hrací době pouze jednou a patří k nejproduktivnějším týmům soutěže. V průměru vstřelí 4,14 gólu na utkání, zatímco inkasují 2,21 branky.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

V posledním kole Třinec porazil Karlovy Vary 2:1 a napravil předchozí domácí porážku 2:6 s Českými Budějovicemi. Předtím uspěl na Spartě 2:1 a proti Mladé Boleslavi 3:0.

Ocelářům se daří také na venkovních kluzištích, kde ze šesti utkání čtyřikrát zvítězili v základní hrací době. K jejich silným stránkám patří hra v oslabení s úspěšností 85,2 procenta. V brance se mohou spolehnout na zkušeného Ondřeje Kacetla.

Poslední zápasy Třince
DatumZápasVýsledek
25. 10. 2026Třinec – Karlovy Vary2:1
23. 10. 2026Třinec – České Budějovice2:6
18. 10. 2026Sparta – Třinec1:2
16. 10. 2026Třinec – Mladá Boleslav3:0
11. 10. 2026Pardubice – Třinec5:4 pp

Kometa vs. Třinec: statistiky a čísla

Největší rozdíl mezi oběma týmy je v produktivitě. Třinec vstřelí v průměru o 1,5 gólu na zápas více než Kometa, přestože na branku vysílá pouze o 3,6 střely více. Oceláři tak zatím dokážou své příležitosti využívat výrazně efektivněji.

Třinec má navrch také v defenzivních statistikách. Inkasuje v průměru 2,21 branky na utkání, zatímco Kometa 2,64. Lepší je rovněž v oslabení, v němž ubrání 85,2 procenta početních výhod soupeřů oproti 80 procentům na straně Brna.

Přesilové hry jsou naopak mírně úspěšnější u Komety. Brňané využívají 16,7 procenta početních výhod, Třinec 15,2 procenta.

Statistické srovnání Kometa vs. Třinec
KometaTřinec
Vstřelené góly na zápas2,644,14
Inkasované góly na zápas2,642,21
Střely na branku na zápas29,132,7
Využití přesilovek16,7 %15,2 %
Ubráněná oslabení80,0 %85,2 %
Trestné minuty na zápas7,49,9
Úspěšnost brankářů92,1 %91,9 %
Čistá konta03

Nejproduktivnější hráči

Nejproduktivnějším hráčem Komety je Robert Leino, který ve 13 zápasech vstřelil sedm branek a přidal sedm asistencí. Finský útočník je zároveň nejlepším střelcem Brňanů. Jakub Flek dosud zaznamenal pět gólů a čtyři asistence.

V brankovišti se Kometa může spolehnout na Eugena Rabčana, který v osmi utkáních vychytal šest vítězství a má úspěšnost zákroků 93,89 procenta.

Nejproduktivnějším hráčem Třince je Martin Růžička se 17 body za čtyři góly a třináct asistencí. Nejlepším střelcem Ocelářů je Daniel Voženílek, který ve 14 zápasech zaznamenal sedm branek.

Poslední vzájemné zápasy Kometa – Třinec

První vzájemné utkání aktuální extraligové sezony vyhrál Třinec, který 18. září porazil Kometu 6:5. V únoru letošního roku naopak uspěli Brňané, když na domácím ledě zvítězili 5:1.

Poslední vzájemné zápasy Kometa – Třinec v extralize
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 9. 2026ExtraligaTřinec – Kometa 6:5
27. 2. 2026ExtraligaKometa – Třinec 5:1
30. 12. 2025ExtraligaTřinec – Kometa 4:3sn
16. 11. 2025ExtraligaKometa – Třinec4:3
Tabulka hokejové extraligy
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec141201158:3137
2.HC Dynamo Pardubice15911456:4130
3.Rytíři Kladno15632444:4126
4.Banes Motor České Budějovice15802543:4026
5.HC Energie Karlovy Vary15720636:2725
6.Mountfield Hradec Králové15621640:3823
7.Bílí Tygři Liberec14604438:3622
8.HC Verva Litvínov15611734:3921
9.HC Kometa Brno14432537:3720
10.HC Škoda Plzeň15351634:3520
11.HC Sparta Praha15512738:3919
12.BK Mladá Boleslav15421834:4917
13.HC Vítkovice Ridera14312834:4713
14.HC Olomouc152121026:5210
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