Kde sledovat zápas Kometa Brno - Pardubice živě
Nedělní extraligový zápas z jihomoravské metropole můžete sledovat prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Neděle 27. září 2026 od 17:00 SELČ
- Místo konání: Winning Group Arena, Brno
- Soutěž: Tipsport extraliga, 5. kolo
- Online live stream: Všechna extraligová utkání vysílá živě Tipsport.
- Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě nabízí textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Kometa Brno - Pardubice
Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří vstupují do utkání v roli favorita hostující Pardubice s kurzem kolem 1,93. Kometa však před vyprodaným brněnským publikem nebude snadným soupeřem.
Kometa Brno po dvou úvodních těsných porážkách (v Litvínově 1:2 a v Třinci 5:6) dvakrát zvítězila. Nejprve doma přehrála nebezpečný Hradec Králové 3:1 a v pátek zvládla moravské derby na ledě Olomouce, odkud si po výhře 4:2 odvezla plný počet bodů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 9. 2026
|Olomouc – Kometa Brno
|2:4
|Tipsport extraliga
|20. 9. 2026
|Kometa Brno – Mountfield HK
|3:1
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Třinec – Kometa Brno
|6:5
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|Litvínov – Kometa Brno
|2:1
|Tipsport extraliga
|8. 9. 2026
|Kometa Brno – Olomouc
|1:3
|Přípravný zápas
Dynamo Pardubice napravilo úterní domácí zaváhání s Libercem (4:5) a na ledě Mladé Boleslavi zvítězilo 4:1. Východočeši v pěti odehraných zápasech nasázeli už 19 branek (společně s Třincem nejvíce v celé extralize) a se ziskem 9 bodů se drží na 2. místě tabulky.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Pardubice
|1:4
|Tipsport extraliga
|22. 9. 2026
|Pardubice – Liberec
|4:5
|Tipsport extraliga
|20. 9. 2026
|Pardubice – Karlovy Vary
|5:2
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Litvínov – Pardubice
|1:3
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|Pardubice – Mountfield HK
|3:5
|Tipsport extraliga
Vzájemné zápasy
Pardubice našly na brněnskou Kometu účinný recept a v loňském ročníku ji vyřadily i ve vyřazovacích bojích. Východočeši ovládli posledních pět vzájemných zápasů v řadě, přičemž v březnu 2026 slavili v Brně po výsledcích 4:2 a 1:0.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|23. 3. 2026
|Kometa Brno – Pardubice
|0:1
|Tipsport extraliga (Play-off)
|22. 3. 2026
|Kometa Brno – Pardubice
|2:4
|Tipsport extraliga (Play-off)
|19. 3. 2026
|Pardubice – Kometa Brno
|8:4
|Tipsport extraliga (Play-off)
|18. 3. 2026
|Pardubice – Kometa Brno
|5:1
|Tipsport extraliga (Play-off)
|25. 2. 2026
|Pardubice – Kometa Brno
|4:2
|Tipsport extraliga
Tabulka Tipsport extraligy před 5. kolem
Třinec zůstává stoprocentní a extraligu vede. Pardubice stíhají lídra z 2. místa, zatímco Kometa se dvěma výhrami posunula na 6. příčku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3.
|Rytíři Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4.
|HC Sparta Praha
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6.
|HC Kometa Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7.
|HC Energie Karlovy Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|8.
|Mountfield HK
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|9.
|HC VERVA Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|10.
|HC Škoda Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11.
|BK Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12.
|Bílí Tygři Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13.
|HC Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
Program 5. kola Tipsport extraligy
Páté kolo hokejové extraligy přinese v neděli 27. září bohatý program. Už od 16:00 přivítají České Budějovice rozjetý Litvínov a Kladno změří síly s Olomoucí. Celé kolo následně uzavře pondělní sváteční dohrávka (28. září), ve které od 16:00 pražská Sparta hostí Karlovy Vary.
|Datum
|Zápas
|27. 9. 2026 16:00
|České Budějovice – Litvínov
|27. 9. 2026 16:00
|Kladno – Olomouc
|27. 9. 2026 16:30
|Liberec – Třinec
|27. 9. 2026 16:30
|Plzeň – Mountfield HK
|27. 9. 2026 16:30
|Vítkovice – Mladá Boleslav
|27. 9. 2026 17:00
|Kometa Brno – Pardubice
|28. 9. 2026 16:00
|Sparta Praha – Karlovy Vary