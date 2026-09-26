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Kometa Brno - Dynamo Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, preview

Kristýna Polášková
  14:30

Pardubický gólman Will čelí libereckému Rychlovskému. | foto: ČTK

Hokejisté Komety Brno vyzvou v 5. kole extraligy Dynamo Pardubice. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Kometa Brno - Pardubice živě

Nedělní extraligový zápas z jihomoravské metropole můžete sledovat prostřednictvím online live streamu:

  • Termín a čas: Neděle 27. září 2026 od 17:00 SELČ
  • Místo konání: Winning Group Arena, Brno
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 5. kolo
  • Online live stream: Všechna extraligová utkání vysílá živě Tipsport.
  • Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě nabízí textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Kometa Brno - Pardubice

Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří vstupují do utkání v roli favorita hostující Pardubice s kurzem kolem 1,93. Kometa však před vyprodaným brněnským publikem nebude snadným soupeřem.

Kometa Brno po dvou úvodních těsných porážkách (v Litvínově 1:2 a v Třinci 5:6) dvakrát zvítězila. Nejprve doma přehrála nebezpečný Hradec Králové 3:1 a v pátek zvládla moravské derby na ledě Olomouce, odkud si po výhře 4:2 odvezla plný počet bodů.

Poslední zápasy Komety Brno
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 9. 2026Olomouc – Kometa Brno2:4Tipsport extraliga
20. 9. 2026Kometa Brno – Mountfield HK3:1Tipsport extraliga
18. 9. 2026Třinec – Kometa Brno6:5Tipsport extraliga
16. 9. 2026Litvínov – Kometa Brno2:1Tipsport extraliga
8. 9. 2026Kometa Brno – Olomouc1:3Přípravný zápas

Dynamo Pardubice napravilo úterní domácí zaváhání s Libercem (4:5) a na ledě Mladé Boleslavi zvítězilo 4:1. Východočeši v pěti odehraných zápasech nasázeli už 19 branek (společně s Třincem nejvíce v celé extralize) a se ziskem 9 bodů se drží na 2. místě tabulky.

Poslední zápasy Pardubic
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 9. 2026Mladá Boleslav – Pardubice1:4Tipsport extraliga
22. 9. 2026Pardubice – Liberec4:5Tipsport extraliga
20. 9. 2026Pardubice – Karlovy Vary5:2Tipsport extraliga
18. 9. 2026Litvínov – Pardubice1:3Tipsport extraliga
16. 9. 2026Pardubice – Mountfield HK3:5Tipsport extraliga

Vzájemné zápasy

Pardubice našly na brněnskou Kometu účinný recept a v loňském ročníku ji vyřadily i ve vyřazovacích bojích. Východočeši ovládli posledních pět vzájemných zápasů v řadě, přičemž v březnu 2026 slavili v Brně po výsledcích 4:2 a 1:0.

DatumZápasSkóreSoutěž
23. 3. 2026Kometa Brno – Pardubice0:1Tipsport extraliga (Play-off)
22. 3. 2026Kometa Brno – Pardubice2:4Tipsport extraliga (Play-off)
19. 3. 2026Pardubice – Kometa Brno8:4Tipsport extraliga (Play-off)
18. 3. 2026Pardubice – Kometa Brno5:1Tipsport extraliga (Play-off)
25. 2. 2026Pardubice – Kometa Brno4:2Tipsport extraliga

Tabulka Tipsport extraligy před 5. kolem

Třinec zůstává stoprocentní a extraligu vede. Pardubice stíhají lídra z 2. místa, zatímco Kometa se dvěma výhrami posunula na 6. příčku.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec4400019:912
2.HC Dynamo Pardubice5300219:149
3.Rytíři Kladno4211013:109
4.HC Sparta Praha4201114:117
5.Banes Motor České Budějovice420118:107
6.HC Kometa Brno4200213:116
7.HC Energie Karlovy Vary4200211:96
8.Mountfield HK4200211:106
9.HC VERVA Litvínov420027:106
10.HC Škoda Plzeň4021110:105
11.BK Mladá Boleslav4110210:135
12.Bílí Tygři Liberec410129:144
13.HC Olomouc401039:142
14.HC VÍTKOVICE RIDERA300037:150

Program 5. kola Tipsport extraligy

Páté kolo hokejové extraligy přinese v neděli 27. září bohatý program. Už od 16:00 přivítají České Budějovice rozjetý Litvínov a Kladno změří síly s Olomoucí. Celé kolo následně uzavře pondělní sváteční dohrávka (28. září), ve které od 16:00 pražská Sparta hostí Karlovy Vary.

Program 5. kola Tipsport extraligy
DatumZápas
27. 9. 2026 16:00České Budějovice – Litvínov
27. 9. 2026 16:00Kladno – Olomouc
27. 9. 2026 16:30Liberec – Třinec
27. 9. 2026 16:30Plzeň – Mountfield HK
27. 9. 2026 16:30Vítkovice – Mladá Boleslav
27. 9. 2026 17:00Kometa Brno – Pardubice
28. 9. 2026 16:00Sparta Praha – Karlovy Vary
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