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Kde sledovat zápas Kometa Brno – Sparta živě
- Termín a čas: Úterý 24. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
- Místo konání: Winning Group Arena, Brno
- Soutěž: Tipsport extraliga, 22. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 3
- Online live stream: Tipsport
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Kometa – Sparta: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři mírně favorizují Spartu. Na výhru Pražanů nabízejí kurzy 2,28 až 2,32, na vítězství Komety 2,61 až 2,65.
Kometa je s 27 body desátá a oproti většině soupeřů má zápas k dobru. Po vysokých porážkách v Pardubicích (2:6) a Hradci Králové (0:6) vyhrála v Mladé Boleslavi 4:0. Na výhru ale nenavázala, v neděli doma podlehla Českým Budějovicím 2:4.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Kometa Brno – České Budějovice
|2:4
|20. 11. 2026
|Extraliga
|Mladá Boleslav – Kometa Brno
|0:4
|18. 11. 2026
|Extraliga
|Mountfield HK – Kometa Brno
|6:0
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Kometa Brno
|6:2
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Kometa Brno – Olomouc
|3:2
Sparta je s 31 body sedmá a na čtvrté místo ztrácí čtyři body. Z posledních pěti kol vytěžila tři výhry v základní hrací době. Porazila Litvínov 3:0, Karlovy Vary 3:1 a České Budějovice 6:4. V neděli podlehla na ledě druhých Pardubic 1:3.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Sparta Praha
|3:1
|19. 11. 2026
|Extraliga
|České Budějovice – Sparta Praha
|4:6
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Sparta Praha – Mountfield HK
|1:3
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Karlovy Vary – Sparta Praha
|1:3
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Sparta Praha – Litvínov
|3:0
Statistiky, brankáři a klíčoví hráči
Sparta je v přesilovkách téměř dvakrát úspěšnější než Kometa a lépe si vede i v oslabení. Využila 14 ze 78 přesilovek (17,95 %), zatímco Brno pět z 55 (9,09 %). Pražané byli úspěšnější také v oslabení, v němž ubránili 86,49 % početních nevýhod oproti 75,81 % u Brňanů. Sparta zároveň inkasuje v průměru 2,43 gólu na zápas, Kometa 2,95.
Bodování Komety vedou Robert Leino (7+8) a Kristián Pospíšil (4+11) s 15 body. Nejlepším střelcem Brna je osmigólový Jakub Flek. Ve Spartě má nejvíc bodů Filip Chlapík (4+18), nejvíc gólů nastřílel Michael Špaček (8), za ním je Matěj Blümel (7).
V brance Komety nastoupil Aleš Stezka do 12 utkání a Eugen Rabčan do deseti. Rabčan má vyšší úspěšnost zákroků (91,90 %) i nižší průměr inkasovaných branek (2,47 na 60 minut). U Sparty vede v obou ukazatelích Jakub Kovář, který zasáhl do 12 zápasů. Josef Kořenář chytal v deseti.
|Kometa Brno
|Sparta Praha
|Umístění (body)
|10. místo (27 bodů)
|7. místo (31 bodů)
|Zápasy / skóre
|20 / 51:59
|21 / 56:51
|Vstřelené / inkasované góly na zápas
|2,55 / 2,95
|2,67 / 2,43
|Úspěšnost přesilovek
|9,09 %
|17,95 %
|Úspěšnost v oslabení
|75,81 %
|86,49 %
|Nejlepší střelci
|J. Flek (8), R. Leino (7), H. Zohorna (5)
|M. Špaček (8), M. Blümel (7), D. Shore, J. Sekáč a M. Řepík (všichni 6)
|Nejproduktivnější hráči
|R. Leino (15 b.), K. Pospíšil (15 b.), J. Flek (14 b.)
|F. Chlapík (22 b.), M. Špaček (17 b.), M. Blümel (13 b.)
|Brankáři (úspěšnost zákroků / inkasované góly na 60 minut)
|E. Rabčan (91,90 % / 2,47), A. Stezka (90,37 % / 2,91)
|J. Kovář (91,78 % / 2,12), J. Kořenář (90,98 % / 2,36)
Vzájemné zápasy
Kometa vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů se Spartou, z toho tři v řadě. V prvním vzájemném utkání této sezony zvítězila 8. října v Praze 4:3 po prodloužení.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 10. 2026
|Extraliga
|Sparta – Kometa
|3:4 po prodl.
|15. 1. 2026
|Extraliga
|Sparta – Kometa
|1:3
|5. 12. 2025
|Extraliga
|Kometa – Sparta
|3:1
|19. 10. 2025
|Extraliga
|Sparta – Kometa
|4:1
|14. 9. 2025
|Extraliga
|Kometa – Sparta
|2:0
Tabulka extraligy
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2.
|Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3.
|Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4.
|České Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5.
|Karlovy Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6.
|Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7.
|Sparta Praha
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8.
|Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9.
|Mountfield HK
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10.
|Kometa Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11.
|Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12.
|Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13.
|Mladá Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14.
|Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18