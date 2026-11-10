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Kolín n. Rýnem – Liberec v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě

Kristýna Polášková
  15:52
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Hokejový obránce Tomáš Galvas po vstřelení gólu v utkání s Frölundou v Lize mistrů. | foto: ČTK

Bílí Tygři Liberec rozehrají osmifinále hokejové Ligy mistrů na ledě německého Kolína nad Rýnem. Domácí se opírají o nejproduktivnější útok soutěže. Kde duel sledovat živě a co napovídají statistiky?

Kde sledovat zápas Kölner Haie – Liberec živě

Úvodní osmifinálové utkání hokejové Ligy mistrů z německého Kolína nad Rýnem nabídnou v přímém přenosu televizní obrazovky i sázková kancelář:

  • Termín a čas: Středa 11. listopadu 2026 od 19:30 SEČ
  • Místo konání: LANXESS Arena, Kolín nad Rýnem
  • Soutěž: Hokejová Liga mistrů (CHL) – 1. zápas osmifinále
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Kölner Haie – Liberec: Kurzy a aktuální forma

Kolín nad Rýnem vstoupí do osmifinále v roli papírového favorita, kterou podtrhuje čtvrté místo v základní části Ligy mistrů. Německý celek se opírá o kvalitní výkony brankářů, vysokou produktivitu i efektivní speciální formace. V přesilových hrách dosahuje úspěšnosti 23,08 % a při oslabení ubrání 87,5 % situací. Největší ofenzivní zbraní domácích je trojice Marcel Noebels, Patrick Russell a Gregor MacLeod, která ovládla kanadské bodování základní části soutěže. Výhodou bude také bouřlivá domácí atmosféra. V LANXESS Areně nedávno padl divácký rekord Ligy mistrů, když utkání sledovalo 18 104 fanoušků.

Kölner Haie
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026DELKolín n. R. – Iserlohn3:2
30. 10. 2026DELKrefeld – Kolín n. R.0:4
27. 10. 2026DELKolín n. R. – Mannheim5:6
23. 10. 2026DELStraubing – Kolín n. R.3:5
20. 10. 2026DELKolín n. R. – Schwenninger2:3

Bílí Tygři Liberec obsadili v základní části Ligy mistrů 14. místo. Do soutěže sice vstoupili dvěma venkovními porážkami, následně však na domácím ledě vyhráli třikrát za sebou, mimo jiné i nad úřadujícím šampionem z Frölundy. Základní část pak zakončili cenným vítězstvím 2:0 na ledě Davosu. Slabinou Severočechů zůstávají speciální formace. Úspěšnost jejich přesilových her nedosahuje ani 10 % a při oslabení ubrání pouze 75 % situací.

Bílí Tygři Liberec
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026ExtraligaLiberec – Mountfield HK4:3
30. 10. 2026ExtraligaKladno – Liberec4:2
25. 10. 2026ExtraligaLiberec – Plzeň2:0
23. 10. 2026ExtraligaLiberec – Sparta Praha3:1
20. 10. 2026ExtraligaVítkovice – Liberec3:2

Tipy na sázku

  • Tip: Kolín nad Rýnem – sázka bez remízy (kurz 1,74)
    Kolín nad Rýnem skončil v základní části Ligy mistrů čtvrtý a disponuje jedním z nejproduktivnějších útoků soutěže. Proti Liberci může využít také výrazně lepší úspěšnost přesilových her. Bílí Tygři však zakončili základní část čtyřmi vítězstvími v řadě, takže jejich šance nelze podceňovat. V případě remízy v základní hrací době se vklad vrací.

Nejproduktivnější hráči Ligy mistrů

Ofenzivní sílu Kolína nad Rýnem dokládá také pořadí kanadského bodování Ligy mistrů. První tři příčky po základní části obsadili právě hráči německého celku.

#Hráč (Tým)ZápasyGólyAsistenceBody
1.M. Noebels (Kolín n. R.)67512
2.P. Russell (Kolín n. R.)67411
3.G. MacLeod (Kolín n. R.)61910
4.A. Räsänen (Tappara)6549
5.F. Cederqvist (Frölunda)6369

Vzájemné zápasy

Oba týmy se v Lize mistrů naposledy střetly v premiérové sezoně 2014/15. Liberec tehdy vyhrál oba vzájemné zápasy. Na konci srpna zvítězil v Kolíně nad Rýnem 4:1 a v září uspěl také na domácím ledě 2:1.

DatumSoutěžZápasSkóre
24. 9. 2014Liga mistrůLiberec – Kolín n. R.2:1
23. 8. 2014Liga mistrůKolín n. R. – Liberec1:4
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