Kde sledovat zápas Kölner Haie – Liberec živě
Úvodní osmifinálové utkání hokejové Ligy mistrů z německého Kolína nad Rýnem nabídnou v přímém přenosu televizní obrazovky i sázková kancelář:
- Termín a čas: Středa 11. listopadu 2026 od 19:30 SEČ
- Místo konání: LANXESS Arena, Kolín nad Rýnem
- Soutěž: Hokejová Liga mistrů (CHL) – 1. zápas osmifinále
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Kölner Haie – Liberec: Kurzy a aktuální forma
Kolín nad Rýnem vstoupí do osmifinále v roli papírového favorita, kterou podtrhuje čtvrté místo v základní části Ligy mistrů. Německý celek se opírá o kvalitní výkony brankářů, vysokou produktivitu i efektivní speciální formace. V přesilových hrách dosahuje úspěšnosti 23,08 % a při oslabení ubrání 87,5 % situací. Největší ofenzivní zbraní domácích je trojice Marcel Noebels, Patrick Russell a Gregor MacLeod, která ovládla kanadské bodování základní části soutěže. Výhodou bude také bouřlivá domácí atmosféra. V LANXESS Areně nedávno padl divácký rekord Ligy mistrů, když utkání sledovalo 18 104 fanoušků.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|DEL
|Kolín n. R. – Iserlohn
|3:2
|30. 10. 2026
|DEL
|Krefeld – Kolín n. R.
|0:4
|27. 10. 2026
|DEL
|Kolín n. R. – Mannheim
|5:6
|23. 10. 2026
|DEL
|Straubing – Kolín n. R.
|3:5
|20. 10. 2026
|DEL
|Kolín n. R. – Schwenninger
|2:3
Bílí Tygři Liberec obsadili v základní části Ligy mistrů 14. místo. Do soutěže sice vstoupili dvěma venkovními porážkami, následně však na domácím ledě vyhráli třikrát za sebou, mimo jiné i nad úřadujícím šampionem z Frölundy. Základní část pak zakončili cenným vítězstvím 2:0 na ledě Davosu. Slabinou Severočechů zůstávají speciální formace. Úspěšnost jejich přesilových her nedosahuje ani 10 % a při oslabení ubrání pouze 75 % situací.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Liberec – Mountfield HK
|4:3
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Kladno – Liberec
|4:2
|25. 10. 2026
|Extraliga
|Liberec – Plzeň
|2:0
|23. 10. 2026
|Extraliga
|Liberec – Sparta Praha
|3:1
|20. 10. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Liberec
|3:2
Tipy na sázku
Nejproduktivnější hráči Ligy mistrů
Ofenzivní sílu Kolína nad Rýnem dokládá také pořadí kanadského bodování Ligy mistrů. První tři příčky po základní části obsadili právě hráči německého celku.
|#
|Hráč (Tým)
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|1.
|M. Noebels (Kolín n. R.)
|6
|7
|5
|12
|2.
|P. Russell (Kolín n. R.)
|6
|7
|4
|11
|3.
|G. MacLeod (Kolín n. R.)
|6
|1
|9
|10
|4.
|A. Räsänen (Tappara)
|6
|5
|4
|9
|5.
|F. Cederqvist (Frölunda)
|6
|3
|6
|9
Vzájemné zápasy
Oba týmy se v Lize mistrů naposledy střetly v premiérové sezoně 2014/15. Liberec tehdy vyhrál oba vzájemné zápasy. Na konci srpna zvítězil v Kolíně nad Rýnem 4:1 a v září uspěl také na domácím ledě 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|24. 9. 2014
|Liga mistrů
|Liberec – Kolín n. R.
|2:1
|23. 8. 2014
|Liga mistrů
|Kolín n. R. – Liberec
|1:4