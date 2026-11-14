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Kladno – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Kristýna Polášková
  18:57
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Hokejista Petr Chlán z Třince se raduje z vítězství nad Libercem v 18. kole Tipsport extraligy. | foto: ČTK

V 19. kole Tipsport extraligy se utkají třetí Kladno a vedoucí Třinec. Kde nedělní duel sledovat živě, jakou formu mají oba soupeři a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Rytíři Kladno 2,66 remíza 4,01
Třinec 2,3

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Kde sledovat zápas Kladno – Třinec živě

Nedělní extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Neděle 15. listopadu 2026 od 16:00 SEČ
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 19. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Kladno – Třinec: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři očekávají vyrovnaný duel. Mírným favoritem je hostující Třinec.

Kladno je se 32 body třetí a na vedoucí Třinec ztrácí 13 bodů. Rytíři vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, naposledy v pátek zdolali Olomouc 3:2 po nájezdech. Předtím porazili Liberec (4:2), Spartu (5:1) a Vítkovice (2:1), nestačili pouze na Plzeň (5:6 po nájezdech). K oporám týmu patří brankář Dominik Pavlát, který je s úspěšností zákroků 92,95 % druhý v extralize. Kladnu se daří také v přesilovkách, jejichž úspěšnost dosahuje 25 %.

Rytíři Kladno – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
13. 11. 2026ExtraligaOlomouc – Kladno2:3 (po náj.)
1. 11. 2026ExtraligaPlzeň – Kladno6:5 (po náj.)
30. 10. 2026ExtraligaKladno – Liberec4:2
27. 10. 2026ExtraligaKladno – Sparta Praha5:1
25. 10. 2026ExtraligaKladno – Vítkovice2:1

Třinec přijíždí na Kladno jako lídr extraligy se 45 body. Oceláři naposledy doma porazili Liberec 5:2 a mohou se pochlubit nejproduktivnějším útokem soutěže. Jako jediní v extralize střílejí v průměru čtyři góly na zápas a mají také nejlepší přesilovky s úspěšností 26,23 %. Opírají se rovněž o brankáře Marka Mazance, který má shodnou úspěšnost zákroků jako kladenský Dominik Pavlát (92,95 %).

HC Oceláři Třinec – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
13. 11. 2026ExtraligaTřinec – Liberec5:2
1. 11. 2026ExtraligaVítkovice – Třinec1:3
30. 10. 2026ExtraligaPlzeň – Třinec4:2
28. 10. 2026ExtraligaKometa Brno – Třinec3:4 (po prod.)
25. 10. 2026ExtraligaTřinec – Karlovy Vary2:1

Statistické srovnání

Oba týmy patří k nejlepším v extralize v produktivitě i využívání přesilových her. Třinec má nejvyšší gólový průměr v soutěži, Kladno se zase může opřít o velmi dobrou aktuální formu.

Herní statistikaRytíři KladnoHC Oceláři Třinec
Pořadí v tabulce (Body)3. místo (32 b)1. místo (45 b)
Zápasy / Skóre18 / 56:5118 / 72:41
Vstřelené góly na zápas3,11 (3. místo)4,00 (1. místo)
Využití přesilovek25,00 %26,23 %
Úspěšnost zákroků (brankářská jednička)D. Pavlát – 92,95 %M. Mazanec – 92,95 %

Vzájemné zápasy

První vzájemný duel v této sezoně nabídl deset branek. Třinec na konci září doma porazil Kladno 6:4 a potvrdil svou převahu ve vzájemných zápasech. Oceláři vyhráli čtyři z posledních pěti utkání.

DatumSoutěžZápasSkóre
29. 9. 2026ExtraligaTřinec – Kladno6:4
25. 2. 2026ExtraligaKladno – Třinec1:3
28. 12. 2025ExtraligaTřinec – Kladno3:1
14. 11. 2025ExtraligaKladno – Třinec5:3
28. 9. 2025ExtraligaTřinec – Kladno3:2
Tabulka extraliga
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec181411272:4145
2.HC Dynamo Pardubice181211470:4539
3.Rytíři Kladno18743456:5132
4.Banes Motor České Budějovice18902749:5029
5.HC Sparta Praha18812748:4128
6.HC Energie Karlovy Vary18820842:3628
7.HC Škoda Plzeň18561646:4328
8.Mountfield Hradec Králové17622744:4424
9.Bílí Tygři Liberec17614646:4824
10.HC Kometa Brno17533645:4924
11.HC Verva Litvínov186111039:4921
12.BK Mladá Boleslav185211038:5820
13.HC Vítkovice Ridera174121039:5516
14.HC Olomouc183131134:5814
19. kolo Tipsport extraligy
DatumZápasČas
15. 11. 2026Sparta – Hradec Králové16:00
15. 11. 2026Liberec – Litvínov16:00
15. 11. 2026Kladno – Třinec16:00
15. 11. 2026Vítkovice – Olomouc17:00
15. 11. 2026České Budějovice – Pardubice17:00
15. 11. 2026Plzeň – Mladá Boleslav17:30
18. 1. 2027Kometa – Karlovy Vary18:00
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