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Kde sledovat zápas Kladno – Třinec živě
Nedělní extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Neděle 15. listopadu 2026 od 16:00 SEČ
- Soutěž: Tipsport extraliga, 19. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Kladno – Třinec: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři očekávají vyrovnaný duel. Mírným favoritem je hostující Třinec.
Kladno je se 32 body třetí a na vedoucí Třinec ztrácí 13 bodů. Rytíři vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, naposledy v pátek zdolali Olomouc 3:2 po nájezdech. Předtím porazili Liberec (4:2), Spartu (5:1) a Vítkovice (2:1), nestačili pouze na Plzeň (5:6 po nájezdech). K oporám týmu patří brankář Dominik Pavlát, který je s úspěšností zákroků 92,95 % druhý v extralize. Kladnu se daří také v přesilovkách, jejichž úspěšnost dosahuje 25 %.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Olomouc – Kladno
|2:3 (po náj.)
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Kladno
|6:5 (po náj.)
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Kladno – Liberec
|4:2
|27. 10. 2026
|Extraliga
|Kladno – Sparta Praha
|5:1
|25. 10. 2026
|Extraliga
|Kladno – Vítkovice
|2:1
Třinec přijíždí na Kladno jako lídr extraligy se 45 body. Oceláři naposledy doma porazili Liberec 5:2 a mohou se pochlubit nejproduktivnějším útokem soutěže. Jako jediní v extralize střílejí v průměru čtyři góly na zápas a mají také nejlepší přesilovky s úspěšností 26,23 %. Opírají se rovněž o brankáře Marka Mazance, který má shodnou úspěšnost zákroků jako kladenský Dominik Pavlát (92,95 %).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Třinec – Liberec
|5:2
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Třinec
|1:3
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Třinec
|4:2
|28. 10. 2026
|Extraliga
|Kometa Brno – Třinec
|3:4 (po prod.)
|25. 10. 2026
|Extraliga
|Třinec – Karlovy Vary
|2:1
Statistické srovnání
Oba týmy patří k nejlepším v extralize v produktivitě i využívání přesilových her. Třinec má nejvyšší gólový průměr v soutěži, Kladno se zase může opřít o velmi dobrou aktuální formu.
|Herní statistika
|Rytíři Kladno
|HC Oceláři Třinec
|Pořadí v tabulce (Body)
|3. místo (32 b)
|1. místo (45 b)
|Zápasy / Skóre
|18 / 56:51
|18 / 72:41
|Vstřelené góly na zápas
|3,11 (3. místo)
|4,00 (1. místo)
|Využití přesilovek
|25,00 %
|26,23 %
|Úspěšnost zákroků (brankářská jednička)
|D. Pavlát – 92,95 %
|M. Mazanec – 92,95 %
Vzájemné zápasy
První vzájemný duel v této sezoně nabídl deset branek. Třinec na konci září doma porazil Kladno 6:4 a potvrdil svou převahu ve vzájemných zápasech. Oceláři vyhráli čtyři z posledních pěti utkání.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|29. 9. 2026
|Extraliga
|Třinec – Kladno
|6:4
|25. 2. 2026
|Extraliga
|Kladno – Třinec
|1:3
|28. 12. 2025
|Extraliga
|Třinec – Kladno
|3:1
|14. 11. 2025
|Extraliga
|Kladno – Třinec
|5:3
|28. 9. 2025
|Extraliga
|Třinec – Kladno
|3:2
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3.
|Rytíři Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5.
|HC Sparta Praha
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7.
|HC Škoda Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8.
|Mountfield Hradec Králové
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10.
|HC Kometa Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14.
|HC Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
|Datum
|Zápas
|Čas
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|16:00
|15. 11. 2026
|Liberec – Litvínov
|16:00
|15. 11. 2026
|Kladno – Třinec
|16:00
|15. 11. 2026
|Vítkovice – Olomouc
|17:00
|15. 11. 2026
|České Budějovice – Pardubice
|17:00
|15. 11. 2026
|Plzeň – Mladá Boleslav
|17:30
|18. 1. 2027
|Kometa – Karlovy Vary
|18:00