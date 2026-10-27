Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kladno – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Autor:
  8:43

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy. Nicolas Hlava z Kladna (vlevo) a jeho střela, brankář Jakub Kovář připraven | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejistům Kladna se v posledních zápasech daří, výkony Sparty zatím postrádají stabilitu. Oba týmy se utkají v 15. kole extraligy. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma soupeřů a co napovídají statistiky, vzájemné výsledky a sázkové kurzy?
Rytíři Kladno 2,62 remíza 3,98
Sparta Praha 2,39

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Základní informace o utkání Kladno – Sparta
SoutěžTipsport extraliga – 15. kolo
Termín a časúterý 27. října 2026 od 18:00
Místo konáníČEZ stadion, Kladno
Televizní přenosOneplay Sport 2,Oneplay Sport 3
Live streamTipsport
Textový přenosONLINE na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Kladno vs. Sparta

Utkání Kladna se Spartou začíná v úterý 27. října v 18:00 na kladenském ČEZ stadionu.Přímý přenos můžete sledovat na platformě Oneplay Sport nebo prostřednictvím livestreamu u sázkové kanceláře Tipsport. Online reportáž ze zápasu nabídne iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Kladno získalo ve 14 zápasech 23 bodů, v tabulce mu patří šesté místo a na třetí Karlovy Vary ztrácí jen dva body. Rytíři vyhráli poslední tři utkání, přičemž v domácím prostředí postupně porazili Pardubice 4:3 po prodloužení a Vítkovice 2:1.

Právě proti Vítkovicím se výrazně podílel na vítězství brankář Dominik Pavlát, který zaznamenal 36 zákroků. Kladno totiž zejména ve třetí třetině čelilo tlaku soupeře. Výsledkovému zlepšení pomohl také návrat hráčů po zranění a stabilizace sestavy.

Rytíři zatím vstřelili 39 branek a 40 inkasovali. Zajímavostí je, že ve všech 14 ligových zápasech dokázali skórovat, ale ani jednou neudrželi čisté konto.

Poslední zápasy Kladna
DatumZápasVýsledek
25. 10. 2026Kladno – Vítkovice2:1
23. 10. 2026Kladno – Pardubice4:3 pp
18. 10. 2026České Budějovice – Kladno2:3
16. 10. 2026Kladno – Kometa Brno1:2
11. 10. 2026Karlovy Vary – Kladno3:1

Sparta má po 14 kolech 19 bodů a v tabulce jí patří deváté místo. Pražané v posledních třech zápasech nejprve podlehli Třinci 1:2 a Liberci 1:3, následně doma porazili Olomouc 2:1 po prodloužení.

🔥 Čtyři z pěti posledních extraligových duelů mezi Kladnem a Spartou skončily v základní hrací době remízou.🔥

Největším problémem Sparty je momentálně produktivita. V posledních čtyřech utkáních vstřelila během základní hrací doby pouze pět branek. Přitom v průměru vyšle na soupeřovu branku 33,1 střely za zápas, což je nejvíce v extralize.

Obrana si vede podstatně lépe. Sparta inkasuje v průměru 2,29 gólu na utkání a v posledních pěti zápasech dostala pouze šest branek. Dvě z těchto utkání navíc zvládla bez inkasovaného gólu.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
24. 10. 2026Sparta – Olomouc2:1 pp
23. 10. 2026Liberec – Sparta3:1
18. 10. 2026Sparta – Třinec1:2
16. 10. 2026Plzeň – Sparta0:2
11. 10. 2026Sparta – Vítkovice3:0

Kladno vs. Sparta: statistiky a čísla

Oba týmy mají stejný průměr 2,57 vstřeleného gólu na zápas, přestože Sparta střílí výrazně častěji. Pražané vysílají na branku soupeře v průměru 33,1 střely, Kladno pouze 27,8. Rytíři tak zatím dokážou své příležitosti využívat efektivněji.

Výrazný rozdíl je také ve speciálních formacích. Kladno v posledních osmi ligových zápasech proměnilo 23,8 procenta přesilovek, Sparta pouze 14,3 procenta. Pražané však vynikají v oslabení, když ubránili 30 z 31 početních výhod soupeřů.

Statistické srovnání Kladno vs. Sparta
KladnoSparta
Vstřelené góly na zápas2,572,57
Inkasované góly na zápas2,712,29
Střely na branku na zápas27,833,1
Využití přesilovek*23,8 %14,3 %
Ubráněná oslabení*77,3 %96,8 %
Trestné minuty na zápas8,410,8
Úspěšnost brankářů91,1 %91,5 %
Čistá konta02
*Přesilovky a oslabení za posledních osm ligových zápasů, ostatní statistiky za aktuální sezonu.

Nejproduktivnější hráči

Útok Kladna táhne Niko Ojamaki, který ve dvanácti zápasech vstřelil osm branek a přidal čtyři asistence. Stejný počet bodů má Daniel Audette (4+8), jenž s Ojamakim a Alexem Vigneaultem nastupuje v první útočné formaci.

Důležitou roli má také Jakub Konečný s pěti góly a šesti asistencemi. V brankovišti se Kladno může spolehnout na Adama Brizgalu a Dominika Pavláta, který výrazně pomohl k poslední výhře nad Vítkovicemi.

Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který nasbíral 18 bodů za tři góly a 15 asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček se šesti brankami, o jednu méně zaznamenal Devin Shore.

Poslední vzájemné zápasy Kladno – Sparta

První vzájemný zápas této sezony vyhrálo Kladno, které 18. září doma porazilo Spartu 3:2 po samostatných nájezdech. V březnové sérii play off naopak uspěli Pražané.

Poslední vzájemné zápasy Kladno – Sparta
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 9. 2026ExtraligaKladno – Sparta3:2 sn
15. 3. 2026ExtraligaSparta – Kladno3:2 pp
13. 3. 2026ExtraligaKladno – Sparta2:5
12. 3. 2026ExtraligaKladno – Sparta2:1 pp
10. 3. 2026ExtraligaSparta – Kladno3:2 sn

V každém z posledních deseti zápasů se prosadily oba týmy. Šest z těchto utkání skončilo po základní hrací době nerozhodně.

15. kolo extraligy
DatumČasZápas
20. 10. 202617:30Vítkovice – Liberec 3:2N
27. 10. 202617:30Plzeň – Olomouc
27. 10. 202617:30České Budějovice – Hradec Králové
27. 10. 202618:00Pardubice – Litvínov
27. 10. 202618:00Karlovy Vary – Mladá Boleslav
27. 10. 202618:00Kladno – Sparta
28. 10. 202618:00Kometa Brno – Třinec
Tabulka extraligy
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec141201158:3137
2.Pardubice14911354:3830
3.Karlovy Vary14720535:2525
4.Mountfield HK14621540:3523
5.České Budějovice14702540:4023
6.Kladno14532439:4023
7.Liberec14604438:3622
8.Kometa Brno14432537:3720
9.Sparta Praha14512637:3419
10.Plzeň14341631:3318
11.Litvínov14511731:3718
12.Mladá Boleslav14321832:4814
13.Vítkovice14312834:4713
14.Olomouc142111024:499
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po třech utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem a naposledy prohráli 0:1 na...

Kladno – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy. ...

Hokejistům Kladna se v posledních zápasech daří, výkony Sparty zatím postrádají stabilitu. Oba týmy se utkají v 15. kole extraligy. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma soupeřů a co...

27. října 2026  8:43

Pardubice - Litvínov v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni.

Hokejisté Pardubic přivítají v 15. kole Tipsport extraligy Litvínov. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co naznačují statistiky a sázkové kurzy?

26. října 2026  22:24

ATP Vídeň 2026: Program, los, výsledky, Češi a živý přenos

Jakub Menšík hraje bekhend na tenisové exhibici Red Bull BassLine ve Vídni.

Turnaj kategorie ATP 500 Vídeň, známý jako Erste Bank Open, se koná od 26. října do 1. listopadu v hale Wiener Stadthalle. Český tenis v hlavní soutěži reprezentují Jakub Menšík a Tomáš Macháč....

26. října 2026  20:55

Co bookmakeři nečekali: Selhání Plzně a Slavie, čtyři góly Brunese i šok v Norsku

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Fotbalový víkend přinesl další ztráty Slavie i Plzně, čtyři góly sparťana Jonatana Brauta Brunese a senzaci v Norsku, kde Vålerenga zaskočila favorizované Bodø/Glimt. Šlo o chybný odhad...

26. října 2026  15:26

Zlatý míč 2026: Kurzy, favorité a šance hlavních kandidátů

Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.

Boj o Zlatý míč je letos otevřený, byť favoritem je po mistrovství světa Harry Kane. Slavnostní vyhlášení proběhne 26. října v Londýně. Jak to aktuálně vidí sázkové kanceláře a samotní sázkaři?

26. října 2026  13:54

Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky

Český curler Lukáš Klíma sleduje zápas proti Norsku. (13. února 2026)

Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.

26. října 2026  12:33

WTA Guangzhou 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace.

Tenisové turnaje žen v Číně pokračují zastávkou v Guangzhou, česky Kantonu. I za účasti českých hráček se hraje od 26. října do 1. listopadu 2026, sledujte live streamy živě online.

26. října 2026  9:30

WTA Tokio 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Nikola Bartůňková odehrává míč v semifinále turnaje v Pekingu.

V japonském Tokiu se uskuteční poslední ženský tenisový turnaj kategorie WTA 500 v tomto roce, termín je 26. října – 1. listopadu 2026. Hrají i dvě Češky, sledujte přímé přenosy online.

26. října 2026  8:30

Tenis ATP Basilej 2026: Program, los, výsledky, Lehečka a živý přenos

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve finále turnaje v Tokiu.

Halový turnaj ATP 500 Basilej s oficiálním názvem Swiss Indoors Basel se letos koná od 26. října do 1. listopadu v hale St. Jakobshalle v Basileji. Letošní ročník nabízí silné startovní pole v čele s...

26. října 2026  8:04

Velká cena USA F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kimi Antonelli na trati Velké ceny Singapuru

Šampionát formule 1 se přesouvá do Severní Ameriky, kde pokračuje Velkou cenou USA v texaském Austinu. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky, zajímavosti o trati i...

25. října 2026  7:58

Hradec Králové - Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci.

Východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi bude jedním z taháků 14. kola Tipsport extraligy. Mountfield se pokusí napravit dvě předchozí porážky, Dynamo se bude chtít přiblížit vedoucímu...

24. října 2026  22:48

Plzeň - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně přivítají ve 12. kole Chance Ligy Pardubice. Viktoria se pokusí přiblížit předním příčkám tabulky, hosté naopak navázat na domácí vítězství nad Zlínem. Kde utkání sledovat živě, jaká...

24. října 2026  22:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.