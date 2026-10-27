Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 15. kolo
|Termín a čas
|úterý 27. října 2026 od 18:00
|Místo konání
|ČEZ stadion, Kladno
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2,Oneplay Sport 3
|Live stream
|Tipsport
|Textový přenos
|ONLINE na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Kladno vs. Sparta
Utkání Kladna se Spartou začíná v úterý 27. října v 18:00 na kladenském ČEZ stadionu.Přímý přenos můžete sledovat na platformě Oneplay Sport nebo prostřednictvím livestreamu u sázkové kanceláře Tipsport. Online reportáž ze zápasu nabídne iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Kladno získalo ve 14 zápasech 23 bodů, v tabulce mu patří šesté místo a na třetí Karlovy Vary ztrácí jen dva body. Rytíři vyhráli poslední tři utkání, přičemž v domácím prostředí postupně porazili Pardubice 4:3 po prodloužení a Vítkovice 2:1.
Právě proti Vítkovicím se výrazně podílel na vítězství brankář Dominik Pavlát, který zaznamenal 36 zákroků. Kladno totiž zejména ve třetí třetině čelilo tlaku soupeře. Výsledkovému zlepšení pomohl také návrat hráčů po zranění a stabilizace sestavy.
Rytíři zatím vstřelili 39 branek a 40 inkasovali. Zajímavostí je, že ve všech 14 ligových zápasech dokázali skórovat, ale ani jednou neudrželi čisté konto.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|25. 10. 2026
|Kladno – Vítkovice
|2:1
|23. 10. 2026
|Kladno – Pardubice
|4:3 pp
|18. 10. 2026
|České Budějovice – Kladno
|2:3
|16. 10. 2026
|Kladno – Kometa Brno
|1:2
|11. 10. 2026
|Karlovy Vary – Kladno
|3:1
Sparta má po 14 kolech 19 bodů a v tabulce jí patří deváté místo. Pražané v posledních třech zápasech nejprve podlehli Třinci 1:2 a Liberci 1:3, následně doma porazili Olomouc 2:1 po prodloužení.
🔥 Čtyři z pěti posledních extraligových duelů mezi Kladnem a Spartou skončily v základní hrací době remízou.🔥
Největším problémem Sparty je momentálně produktivita. V posledních čtyřech utkáních vstřelila během základní hrací doby pouze pět branek. Přitom v průměru vyšle na soupeřovu branku 33,1 střely za zápas, což je nejvíce v extralize.
Obrana si vede podstatně lépe. Sparta inkasuje v průměru 2,29 gólu na utkání a v posledních pěti zápasech dostala pouze šest branek. Dvě z těchto utkání navíc zvládla bez inkasovaného gólu.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|24. 10. 2026
|Sparta – Olomouc
|2:1 pp
|23. 10. 2026
|Liberec – Sparta
|3:1
|18. 10. 2026
|Sparta – Třinec
|1:2
|16. 10. 2026
|Plzeň – Sparta
|0:2
|11. 10. 2026
|Sparta – Vítkovice
|3:0
Kladno vs. Sparta: statistiky a čísla
Oba týmy mají stejný průměr 2,57 vstřeleného gólu na zápas, přestože Sparta střílí výrazně častěji. Pražané vysílají na branku soupeře v průměru 33,1 střely, Kladno pouze 27,8. Rytíři tak zatím dokážou své příležitosti využívat efektivněji.
Výrazný rozdíl je také ve speciálních formacích. Kladno v posledních osmi ligových zápasech proměnilo 23,8 procenta přesilovek, Sparta pouze 14,3 procenta. Pražané však vynikají v oslabení, když ubránili 30 z 31 početních výhod soupeřů.
|Kladno
|Sparta
|Vstřelené góly na zápas
|2,57
|2,57
|Inkasované góly na zápas
|2,71
|2,29
|Střely na branku na zápas
|27,8
|33,1
|Využití přesilovek*
|23,8 %
|14,3 %
|Ubráněná oslabení*
|77,3 %
|96,8 %
|Trestné minuty na zápas
|8,4
|10,8
|Úspěšnost brankářů
|91,1 %
|91,5 %
|Čistá konta
|0
|2
|*Přesilovky a oslabení za posledních osm ligových zápasů, ostatní statistiky za aktuální sezonu.
Nejproduktivnější hráči
Útok Kladna táhne Niko Ojamaki, který ve dvanácti zápasech vstřelil osm branek a přidal čtyři asistence. Stejný počet bodů má Daniel Audette (4+8), jenž s Ojamakim a Alexem Vigneaultem nastupuje v první útočné formaci.
Důležitou roli má také Jakub Konečný s pěti góly a šesti asistencemi. V brankovišti se Kladno může spolehnout na Adama Brizgalu a Dominika Pavláta, který výrazně pomohl k poslední výhře nad Vítkovicemi.
Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který nasbíral 18 bodů za tři góly a 15 asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček se šesti brankami, o jednu méně zaznamenal Devin Shore.
Poslední vzájemné zápasy Kladno – Sparta
První vzájemný zápas této sezony vyhrálo Kladno, které 18. září doma porazilo Spartu 3:2 po samostatných nájezdech. V březnové sérii play off naopak uspěli Pražané.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 9. 2026
|Extraliga
|Kladno – Sparta
|3:2 sn
|15. 3. 2026
|Extraliga
|Sparta – Kladno
|3:2 pp
|13. 3. 2026
|Extraliga
|Kladno – Sparta
|2:5
|12. 3. 2026
|Extraliga
|Kladno – Sparta
|2:1 pp
|10. 3. 2026
|Extraliga
|Sparta – Kladno
|3:2 sn
V každém z posledních deseti zápasů se prosadily oba týmy. Šest z těchto utkání skončilo po základní hrací době nerozhodně.
|Datum
|Čas
|Zápas
|20. 10. 2026
|17:30
|Vítkovice – Liberec 3:2N
|27. 10. 2026
|17:30
|Plzeň – Olomouc
|27. 10. 2026
|17:30
|České Budějovice – Hradec Králové
|27. 10. 2026
|18:00
|Pardubice – Litvínov
|27. 10. 2026
|18:00
|Karlovy Vary – Mladá Boleslav
|27. 10. 2026
|18:00
|Kladno – Sparta
|28. 10. 2026
|18:00
|Kometa Brno – Třinec
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2.
|Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3.
|Karlovy Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4.
|Mountfield HK
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5.
|České Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6.
|Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7.
|Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8.
|Kometa Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9.
|Sparta Praha
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10.
|Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11.
|Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12.
|Mladá Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13.
|Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14.
|Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9