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Kladno - Sparta: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Autor:
  20:28

Filip Chlapík ze Sparty v zápase s Olomoucí. | foto: ČTK

Hokejová extraliga pokračuje druhým kolem. Jedním z pátečních šlágrů je souboj Kladna proti Spartě. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.

Oba týmy zahájily extraligu vítězně. Kladno uspělo na ledě Vítkovic 4:3. Sparta vyhrála v Olomouci 5:2.

Základní informace o utkání Kladno vs. Sparta Praha
SoutěžTipsport extraliga – 2. kolo
Termín a časpátek 18. září 2026 od 18:00
Místo konáníČEZ stadion, Kladno
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kurzy na zápas Kladno – Sparta

Favoritem utkání je hostující Sparta. Kladno je však povzbuzené vítězným obratem proti Vítkovicím a v této sezoně se nechce pohybovat na konci tabulky.

V prvním kole oba týmy ukázaly výborné ofenzivní možnosti a sázka na vyšší počet branek může být zajímavá.

  • Padne nad 5 branek: kurz 1,74 (pokud padne přesně 5 gólů, vklad se vrací)
  • Sparta dá víc než 2,5 gólu: kurz 1,68

Kladno se utkalo se Spartou 3. září v přípravě na sezonu a pražský tým vyhrál 5:2.

Poslední zápasy týmů a změny před sezonou

Kladno:

Kladno na úvod extraligy předvedlo skvělý obrat na ledě Vítkovic. Zásluhou tří branek v závěrečné třetině otočilio zápas z 1:2 k výhře 4:3. Vítěznou trefu ve 49. minutě zaznamenal obránce Phil Pietroniro.

Změny před sezonou

  • Přišli: Dominik Pavlát (brankář; Ilves Tampere/Fin.), Michal Kempný (obránce; Brynäs IF/Švéd.), Adam Rulík (útočník; HC Energie Karlovy Vary), Filip Westerlund (obránce; KalPa Kuopio/Fin.), Nicolas Hlava (útočník; HC Verva Litvínov), Adam Kubík (útočník; HC Škoda Plzeň), Filip Přikryl (útočník; Banes Motor České Budějovice).
  • Odešli: Oscar Dansk (brankář; bez angažmá), Jan Piskáček (obránce; HC Slavia Praha), Wyatte Wylie (obránce; Milán HC/ICEHL), Marcel Barinka (útočník; konec kariéry), Antonín Melka (útočník; bez angažmá), Tristen Robins (útočník; IF Björklöven/Švéd.), Jakub Strnad (útočník; bez angažmá).
Poslední zápasy Kladna
DatumZápasSkóreSoutěž
16. 9. 2026Vítkovice – Kladno3:4Extraliga
10. 9. 2026Mladá Boleslav – Kladno1:2Přípravný zápas
3. 9. 2026Kladno – Sparta Praha2:5Přípravný zápas
1. 9. 2026Karlovy Vary – Kladno2:1Přípravný zápas
22. 8. 2026Kladno – Davos4:1Přípravný zápas

Sparta:

Sparta v 1. kole extraligy vyhrála na ledě Olomouce 5:2 a v souboji nových trenérů na lavičkách obou týmů zvítězil dosavadní kouč české reprezentační dvacítky Patrik Augusta nad domácím Petrem Fialou. Utkání rozhodla produktivita favorita, dva góly a asistenci si připsal Michael Špaček.

Změny před sezonou

  • Přišli: Matěj Blümel (útočník; Boston Bruins/NHL, Providence Bruins/AHL), Marek Daníček (útočník; Newfoundland Regiment/QMJHL), Jiří Sekáč (útočník; HC Lugano/Švýc.).
  • Odešli: Aaron Irving (obránce; bez angažmá), Jani Lajunen (útočník; Kiekko-Espoo/Fin.), Michal Vitouch (útočník; HC Olomouc).
Poslední zápasy Sparty
DatumZápasSkóreSoutěž
16.9. 2026Olomouc – Sparta Praha2:5Extraliga
10. 9. 2026Karlovy Vary – Sparta Praha3:2 snPřípravný zápas
3. 9. 2026Kladno – Sparta Praha2:5Přípravný zápas
29. 8. 2026Slovan Bratislava – Sparta Praha2:1 snPřípravný zápas
28. 8. 2026Graz – Sparta Praha1:5Přípravný zápas
20. 8. 2026Sparta Praha – Vítkovice3:0Přípravný zápas

Vzájemné zápasy Sparta vs. Kladno (H2H)

🔥 Tři ze čtyř posledních extraligových duelů mezi Kladnem a Spartou skončily v základní hrací době nerozhodně.

DatumZápasSkóreSoutěž
3. 9. 2026Kladno – Sparta Praha2:5Přípravný zápas
15. 3. 2026Sparta Praha – Kladno3:2PExtraliga
13. 3. 2026Kladno – Sparta Praha2:5Extraliga
12. 3. 2026Kladno – Sparta Praha2:1PExtraliga
10. 3. 2026Sparta Praha – Kladno3:2NExtraliga

Program 2. kola extraligy

DatumZápas
18. 9. 2026 17:00Třinec – Kometa
18. 9. 2026 17:30Litvínov – Pardubice
18. 9. 2026 17:30Ml. Boleslav – K. Vary
18. 9. 2026 18:00Kladno – Sparta
18. 9. 2026 18:00Olomouc – Plzeň
18. 9. 2026 18:00Hradec Kr. – Č. Budějovice
13. 1. 2027 18:00Liberec – Vítkovice
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