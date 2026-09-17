Oba týmy zahájily extraligu vítězně. Kladno uspělo na ledě Vítkovic 4:3. Sparta vyhrála v Olomouci 5:2.
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 2. kolo
|Termín a čas
|pátek 18. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|ČEZ stadion, Kladno
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
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Kurzy na zápas Kladno – Sparta
Favoritem utkání je hostující Sparta. Kladno je však povzbuzené vítězným obratem proti Vítkovicím a v této sezoně se nechce pohybovat na konci tabulky.
V prvním kole oba týmy ukázaly výborné ofenzivní možnosti a sázka na vyšší počet branek může být zajímavá.
- Padne nad 5 branek: kurz 1,74 (pokud padne přesně 5 gólů, vklad se vrací)
- Sparta dá víc než 2,5 gólu: kurz 1,68
Kladno se utkalo se Spartou 3. září v přípravě na sezonu a pražský tým vyhrál 5:2.
Poslední zápasy týmů a změny před sezonou
Kladno:
Kladno na úvod extraligy předvedlo skvělý obrat na ledě Vítkovic. Zásluhou tří branek v závěrečné třetině otočilio zápas z 1:2 k výhře 4:3. Vítěznou trefu ve 49. minutě zaznamenal obránce Phil Pietroniro.
Změny před sezonou
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|16. 9. 2026
|Vítkovice – Kladno
|3:4
|Extraliga
|10. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Kladno
|1:2
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|2:5
|Přípravný zápas
|1. 9. 2026
|Karlovy Vary – Kladno
|2:1
|Přípravný zápas
|22. 8. 2026
|Kladno – Davos
|4:1
|Přípravný zápas
Sparta:
Sparta v 1. kole extraligy vyhrála na ledě Olomouce 5:2 a v souboji nových trenérů na lavičkách obou týmů zvítězil dosavadní kouč české reprezentační dvacítky Patrik Augusta nad domácím Petrem Fialou. Utkání rozhodla produktivita favorita, dva góly a asistenci si připsal Michael Špaček.
Změny před sezonou
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|16.9. 2026
|Olomouc – Sparta Praha
|2:5
|Extraliga
|10. 9. 2026
|Karlovy Vary – Sparta Praha
|3:2 sn
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|2:5
|Přípravný zápas
|29. 8. 2026
|Slovan Bratislava – Sparta Praha
|2:1 sn
|Přípravný zápas
|28. 8. 2026
|Graz – Sparta Praha
|1:5
|Přípravný zápas
|20. 8. 2026
|Sparta Praha – Vítkovice
|3:0
|Přípravný zápas
Vzájemné zápasy Sparta vs. Kladno (H2H)
🔥 Tři ze čtyř posledních extraligových duelů mezi Kladnem a Spartou skončily v základní hrací době nerozhodně.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|3. 9. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|2:5
|Přípravný zápas
|15. 3. 2026
|Sparta Praha – Kladno
|3:2P
|Extraliga
|13. 3. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|2:5
|Extraliga
|12. 3. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|2:1P
|Extraliga
|10. 3. 2026
|Sparta Praha – Kladno
|3:2N
|Extraliga
Program 2. kola extraligy
|Datum
|Zápas
|18. 9. 2026 17:00
|Třinec – Kometa
|18. 9. 2026 17:30
|Litvínov – Pardubice
|18. 9. 2026 17:30
|Ml. Boleslav – K. Vary
|18. 9. 2026 18:00
|Kladno – Sparta
|18. 9. 2026 18:00
|Olomouc – Plzeň
|18. 9. 2026 18:00
|Hradec Kr. – Č. Budějovice
|13. 1. 2027 18:00
|Liberec – Vítkovice