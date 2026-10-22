Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kladno – Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  13:10

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni. | foto: ČTK

Hokejisté Kladna přivítají ve 13. kole Tipsport extraligy Pardubice. Zatímco domácí Rytíři se po solidním startu drží ve středu tabulky, Dynamo je druhé a útočí na šestou soutěžní výhru v řadě. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Rytíři Kladno 3,08 remíza 4,27
Dynamo Pardubice 2

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kde sledovat zápas Kladno - Pardubice živě

Páteční extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Pátek 23. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: ČEZ stadion, Kladno
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 13. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Kladno - Pardubice: Kurzy a aktuální forma

Sázkové kanceláře považují za mírného favorita hostující celek. Na vítězství Pardubic se kurzy pohybují těsně kolem hranice 2,00, zatímco případná výhra domácího Kladna je ohodnocena kurzy od 2,80 do 3,08.

Kladno figuruje po dvanácti odehraných zápasech na 7. místě tabulky se ziskem 18 bodů a skóre 33:36. Tým se prezentuje bojovným hokejem a dokáže trápit i favority. Středočeši se opírají o solidní hru v oslabení (úspěšnost 87 %) a produktivitu finského útočníka Nika Ojamäkiho, který má na kontě 9 kanadských bodů (6+3). Slabinou je naopak nižší četnost střelby – s 27,4 střelami na branku za zápas patří Kladno k nejhorším v lize.

Kladno
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Tipsport extraligaČeské Budějovice – Kladno2:3
16. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Kometa Brno1:2
11. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Kladno3:1
9. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Mladá Boleslav4:3
4. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Kladno2:3 sn. (2:2)

Pardubice potvrzují mistrovské ambice a s 29 body (skóre 51:32) nahánějí Třinec. Východočeši disponují ofenzivní silou, na branku soupeře vyšlou průměrně 32,1 střel za zápas a jejich přesilové hry mají vynikající úspěšnost 31 %. Bodování týmu diriguje Roman Červenka s 19 body (5+14). Pardubice vyhráli pět soutěžních utkání v řadě, včetně zvládnutých těžkých duelů v Lize mistrů (proti Bordeaux a Växjö) a extraligového šlágru s Třincem (5:4).

Pardubice
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Pardubice1:4
13. 10. 2026Liga mistrůPardubice – Växjö2:1 pr. (1:1)
11. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Třinec5:4 pr. (4:4)
9. 10. 2026Tipsport extraligaVítkovice – Pardubice2:3
7. 10. 2026Liga mistrůBordeaux – Pardubice2:5

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Pardubic v základní hrací době (kurz 2,00): Hosté dominují ve statistice střelby i speciálních formací (přesilovky 31 % ku 19 % Kladna).
  • Pardubice vítězem do rozhodnutí – včetně prodloužení a nájezdů (kurz 1,60): Jistější varianta sázky pro případ, že by bojovné Kladno dokázalo na domácím ledě dovést zápas do remízového stavu.
  • Výhra Pardubic a padne více než 5,5 gólu (kurz 3,36): Východočeši disponují velko ofenzivní silou a v 60 % vzájemných utkání těchto soupeřů navíc padá více než pět branek.

Statistické srovnání

Pardubice jsou v zakončení aktivní (32,1 střel na branku na zápas) a v přesilových hrách promění téměř každou třetí výhodu (31 %). Kladno sice dokáže s favoritem držet krok v úspěšnosti oslabení (shodně 87 %), ale v ofenzivě tak silné není (27,4 střel na zápas). Brankáři obou týmů vykazují velmi podobnou úspěšnost zákroků lehce nad 90 %.

Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)KladnoPardubice
Využití přesilovek (Úspěšnost)5/26 (19 %)10/32 (31 %)
Ubráněná oslabení (Úspěšnost)20/23 (87 %)27/31 (87 %)
Úspěšnost zákroků brankářů90,5 % (11. v lize)90,3 % (12. v lize)
Střely na branku na zápas27,4 (13. v lize)32,1 (4. v lize)
Vyloučení na zápas (Sezóna)3,43,9
Držení puku51 %53 %
Nejproduktivnější hráč (Body)Niko Ojamäki (9 b)Roman Červenka (19 b)

Tabulka Tipsport extraligy

Pardubice se snaží dotáhnout na vedoucí Třinec, na který aktuálně ztrácejí pět bodů. Kladno si chce 18bodovým ziskem udržet odstup od spodních pater tabulky.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec121101054:2434
2.Pardubice12910251:3229
3.Karlovy Vary12710430:2023
4.Mountfield HK12520535:3119
5.České Budějovice12601532:3519
6.Plzeň12341431:2918
7.Kladno12422433:3618
8.Sparta Praha12502534:3017
9.Kometa Brno12332431:3317
10.Liberec12404433:3516
11.Litvínov12411628:3315
12.Mladá Boleslav12311727:4212
13.Vítkovice12212730:4310
14.Olomouc121101019:455

Vzájemné zápasy

Z posledních pěti vzájemných zápasů Pardubice vyhrály všechny. Naposledy se na konci ledna 2026 radovalo Dynamo po těsné domácí výhře 2:1 po prodloužení.

DatumSoutěžZápasSkóre
27. 1. 2026Tipsport extraligaPardubice – Kladno2:1 pr. (1:1)
23. 12. 2025Tipsport extraligaKladno – Pardubice0:1
31. 10. 2025Tipsport extraligaPardubice – Kladno8:3
23. 9. 2025Tipsport extraligaKladno – Pardubice4:5
26. 1. 2025Tipsport extraligaKladno – Pardubice2:5
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

Mistrovství Evropy v šipkách 2026: Program, výsledky, přímý přenos

Český šipkař Karel Sedláček.

Evropský šampionát v šipkách 2026 se koná od 22. do 25. října v Dortmundu, mezi startujícími je i Karel Sedláček. Sledujte přímé přenosy online.

22. října 2026  13:20

Kladno – Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni.

Hokejisté Kladna přivítají ve 13. kole Tipsport extraligy Pardubice. Zatímco domácí Rytíři se po solidním startu drží ve středu tabulky, Dynamo je druhé a útočí na šestou soutěžní výhru v řadě. Kde...

22. října 2026  13:10

Jablonec – Brighton v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě, kurzy

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Fotbalisté Jablonce přivítají ve čtvrtek 22. října od 18:45 ve druhém kole Konferenční ligy anglický Brighton. Severočechy čeká na Střelnici jeden z nejtěžších soupeřů v soutěži. Kde utkání sledovat...

22. října 2026  12:58

Liberec – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Jakub Rychlovský z Liberce slaví branku proti Karlovým Varům.

Hokejisté Liberce přivítají ve 13. kole Tipsport extraligy Spartu. Oba týmy se pohybují ve spodní polovině tabulky a hledají cestu k pravidelným vítězstvím. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální...

22. října 2026  10:05

Sedláček vs. Smith v TV: Kurzy a kde sledovat šipky dnes živě

Karel Sedláček vypadl na mistrovství světa v Londýně hned v prvním kole.

Šipkař Karel Sedláček se po čtyřech letech představí na Mistrovství Evropy, v 1. kole jej dnes čeká neoblíbený Ross Smith. Podaří se mu konečně zvítězit? Sledujte přímý přenos online, hraje se od...

22. října 2026  9:45

Macháč vs. Chačanov v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Almaty 2026

Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji

Tomáš Macháč si na turnaji v Almaty zahraje osmifinále, soupeřem je Karen Chačanov. Hraje se ve čtvrtek 22. října 2026 dopoledne, sledujte přímý přenos online a podívejte se na aktuální kurzy.

22. října 2026  9:40

Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026)

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Souboj je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

22. října 2026  8:42

Plzeň - Levski Sofia v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Plzeňský obránce Denis Vavro marně stíhá v 17. minutě osamoceného Relebohilea...

Fotbalisté Plzně přivítají ve čtvrtek 22. října od 21:00 ve třetím kole Evropské ligy bulharský Levski Sofia. Viktoria zatím v soutěži prohrála oba zápasy, hosté získali jeden bod. Kde utkání...

22. října 2026  8:27

Olympiakos – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy

Fotbalisté Sparty před utkáním druhého kola Evropské ligy.

Fotbalisté Sparty se ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy představí na hřišti řeckého Olympiakosu Pireus. Pražany čeká náročný souboj s favorizovaným soupeřem, který se může opřít o výbornou...

22. října 2026  8:26

WTA Ningbo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Jelena Rybakinová z Kazachstánu se raduje z vítězství v semifinále US Open.

Dalším ženským podnikem kategorie WTA 500 je akce v čínském Ningbu, hraje se od 19. do 25 . října 2026. Startují i dvě české tenistky, sledujte přímé přenosy online.

21. října 2026  15:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bayern – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, statistiky a kurzy

Trenér Arsenalu Arteta v diskuzi s kapitánem Odegaardem.

Útočná síla proti pevné obraně. Bayern Mnichov přivítá v dalším šlágru 3. kola Ligy mistrů Arsenal, který v dosavadním průběhu soutěže ještě neinkasoval. Dokážou Harry Kane a spol. překonat...

21. října 2026  7:29

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první...

20. října 2026  10:54,  aktualizováno  19:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×