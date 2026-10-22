Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Kde sledovat zápas Kladno - Pardubice živě
Páteční extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Pátek 23. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: ČEZ stadion, Kladno
- Soutěž: Tipsport extraliga, 13. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Kladno - Pardubice: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře považují za mírného favorita hostující celek. Na vítězství Pardubic se kurzy pohybují těsně kolem hranice 2,00, zatímco případná výhra domácího Kladna je ohodnocena kurzy od 2,80 do 3,08.
Kladno figuruje po dvanácti odehraných zápasech na 7. místě tabulky se ziskem 18 bodů a skóre 33:36. Tým se prezentuje bojovným hokejem a dokáže trápit i favority. Středočeši se opírají o solidní hru v oslabení (úspěšnost 87 %) a produktivitu finského útočníka Nika Ojamäkiho, který má na kontě 9 kanadských bodů (6+3). Slabinou je naopak nižší četnost střelby – s 27,4 střelami na branku za zápas patří Kladno k nejhorším v lize.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|České Budějovice – Kladno
|2:3
|16. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Kometa Brno
|1:2
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Kladno
|3:1
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Mladá Boleslav
|4:3
|4. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Kladno
|2:3 sn. (2:2)
Pardubice potvrzují mistrovské ambice a s 29 body (skóre 51:32) nahánějí Třinec. Východočeši disponují ofenzivní silou, na branku soupeře vyšlou průměrně 32,1 střel za zápas a jejich přesilové hry mají vynikající úspěšnost 31 %. Bodování týmu diriguje Roman Červenka s 19 body (5+14). Pardubice vyhráli pět soutěžních utkání v řadě, včetně zvládnutých těžkých duelů v Lize mistrů (proti Bordeaux a Växjö) a extraligového šlágru s Třincem (5:4).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Pardubice
|1:4
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Pardubice – Växjö
|2:1 pr. (1:1)
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Třinec
|5:4 pr. (4:4)
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Vítkovice – Pardubice
|2:3
|7. 10. 2026
|Liga mistrů
|Bordeaux – Pardubice
|2:5
Tipy na sázkové příležitosti:
Statistické srovnání
Pardubice jsou v zakončení aktivní (32,1 střel na branku na zápas) a v přesilových hrách promění téměř každou třetí výhodu (31 %). Kladno sice dokáže s favoritem držet krok v úspěšnosti oslabení (shodně 87 %), ale v ofenzivě tak silné není (27,4 střel na zápas). Brankáři obou týmů vykazují velmi podobnou úspěšnost zákroků lehce nad 90 %.
|Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Kladno
|Pardubice
|Využití přesilovek (Úspěšnost)
|5/26 (19 %)
|10/32 (31 %)
|Ubráněná oslabení (Úspěšnost)
|20/23 (87 %)
|27/31 (87 %)
|Úspěšnost zákroků brankářů
|90,5 % (11. v lize)
|90,3 % (12. v lize)
|Střely na branku na zápas
|27,4 (13. v lize)
|32,1 (4. v lize)
|Vyloučení na zápas (Sezóna)
|3,4
|3,9
|Držení puku
|51 %
|53 %
|Nejproduktivnější hráč (Body)
|Niko Ojamäki (9 b)
|Roman Červenka (19 b)
Tabulka Tipsport extraligy
Pardubice se snaží dotáhnout na vedoucí Třinec, na který aktuálně ztrácejí pět bodů. Kladno si chce 18bodovým ziskem udržet odstup od spodních pater tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2.
|Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3.
|Karlovy Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4.
|Mountfield HK
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5.
|České Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6.
|Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7.
|Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8.
|Sparta Praha
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9.
|Kometa Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10.
|Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11.
|Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12.
|Mladá Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13.
|Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14.
|Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti vzájemných zápasů Pardubice vyhrály všechny. Naposledy se na konci ledna 2026 radovalo Dynamo po těsné domácí výhře 2:1 po prodloužení.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|27. 1. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Kladno
|2:1 pr. (1:1)
|23. 12. 2025
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|0:1
|31. 10. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Kladno
|8:3
|23. 9. 2025
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|4:5
|26. 1. 2025
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|2:5