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Kde sledovat Tipsport extraligu 2026/27 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  9:18

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá kapitán Lukáš Sedlák. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Tipsport extraliga je nejvyšší českou hokejovou soutěží. Přečtěte si, kde sledovat všechny zápasy v sezoně 2026/2027 živě – dostupné jsou online přenosy i televizní vysílání.
Tipsport extraliga 2026/27 živě - streamy najdete u Tipsportu.

Tipsport ELH 2026 živě na internetu: sledujte live stream

Nejvyšší česká hokejová liga, s názvem sponzora Tipsport extraliga ledního hokeje, začíná v úterý 15. září 2026. Hlavní část trvá až do začátku března, pak následuje play-off a baráž. O vítězi bude jasno na konci dubna. Všechny zápasy mohou zájemci sledovat díky live streamům.

Není překvapením, že hlavní partner celé soutěže vysílá sezonu v přímých přenosech, nově zaregistrovaní si přijdou na atraktivní bonus 1 000 Kč. Polovinu z této částky mohou hned poslat do hry, extraliga je totiž u sázkařů velmi oblíbená. Druhou polovinu odměny si pak lze užít v online casinu.

Alternativní možností je sledování hokeje i u Chance – klikněte zde. Zde dostanete vstupní bonus 200 Kč, za který si rovněž lze vsadit. Nabídka je stejná jako v případě Tipsportu.

Sledování live streamů z Tipsport extraligy zdarma mají všichni dostupné úvodních 7 dní po dokončení registrace. Poté ale stačí vsadit jen 30 Kč za 30 dní a dostanete přístup na další měsíc, což je stále mnohem levnější než pořizování placených televizních kanálů.

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Tipsport extraligu 2026 v TV vysílají dva kanály

Televizní vysílací práva mají kanály skupiny Oneplay Sport, kde jsou k dispozici všechny živé přenosy. Balíček na sezonu vychází na 599 Kč měsíčně.

Pouze jedno vybrané utkání týdně pak nabízí veřejnoprávní ČT sport, několik zápasů nabídne i při play off. Využít lze i online platformu ČT sport Plus.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kde sledovat Tipsport extraligu 2026/27 živě? Live streamy online i v TV

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Tipsport extraliga je nejvyšší českou hokejovou soutěží. Přečtěte si, kde sledovat všechny zápasy v sezoně 2026/2027 živě – dostupné jsou online přenosy i televizní vysílání.

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