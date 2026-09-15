Tipsport ELH 2026 živě na internetu: sledujte live stream
Nejvyšší česká hokejová liga, s názvem sponzora Tipsport extraliga ledního hokeje, začíná v úterý 15. září 2026. Hlavní část trvá až do začátku března, pak následuje play-off a baráž. O vítězi bude jasno na konci dubna. Všechny zápasy mohou zájemci sledovat díky live streamům.
Není překvapením, že hlavní partner celé soutěže vysílá sezonu v přímých přenosech, nově zaregistrovaní si přijdou na atraktivní bonus 1 000 Kč. Polovinu z této částky mohou hned poslat do hry, extraliga je totiž u sázkařů velmi oblíbená. Druhou polovinu odměny si pak lze užít v online casinu.
Alternativní možností je sledování hokeje i u Chance – klikněte zde. Zde dostanete vstupní bonus 200 Kč, za který si rovněž lze vsadit. Nabídka je stejná jako v případě Tipsportu.
Sledování live streamů z Tipsport extraligy zdarma mají všichni dostupné úvodních 7 dní po dokončení registrace. Poté ale stačí vsadit jen 30 Kč za 30 dní a dostanete přístup na další měsíc, což je stále mnohem levnější než pořizování placených televizních kanálů.
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Tipsport extraligu 2026 v TV vysílají dva kanály
Televizní vysílací práva mají kanály skupiny Oneplay Sport, kde jsou k dispozici všechny živé přenosy. Balíček na sezonu vychází na 599 Kč měsíčně.
Pouze jedno vybrané utkání týdně pak nabízí veřejnoprávní ČT sport, několik zápasů nabídne i při play off. Využít lze i online platformu ČT sport Plus.