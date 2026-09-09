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Kde sledovat Maxa Ligu 2026/27 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  13:22

Jihlavští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Maxa liga je druhá nejvyšší hokejová soutěž v Česku. V článku zjistíte, kde sledovat všechny zápasy sezony 2026/27 v přímých přenosech, a to online i v televizi.
Maxa liga živě - live streamy u Tipsportu

Maxa liga 2026 živě na internetu: sledujte live stream

1. česká hokejová liga, která už třetí sezonu v řadě používá název Maxa Liga podle hlavního sponzora, začíná už ve středu 9. září 2026. Hlavní část se hraje do února 2027, pak následuje play-off a baráž o extraligu. Všechny tyto zápasy lze sledovat díky živým přenosům.

Sázková kancelář Tipsport pokrývá celou sezonu nejen kurzově, ale také prostřednictvím přímých přenosů. Ihned po registraci dostanou noví klienti bonus 1 000 Kč, z nichž mohou polovinu použít na sázky a druhou půlku si užít v online casinu.

Alternativně lze získat další vstupní bonus (200 Kč) a sledovat hokej i u Chance – klikněte zde. Nabídka je naprosto stejná, tyto společnosti totiž patří do společného holdingu.

Sledování live streamů z Maxa ligy zdarma je dostupné prvních 7 dní po dokončení registrace, i poté jsou ale podmínky více než snadné – stačí si vsadit 30 Kč za 30 dní a máte přístup na další měsíc.

Maxa ligu 2026 v TV vysílají dva kanály

Televizní přenosy zajišťují dva kanály, konkrétně ČT sport a nově také Prima sport. V obou případech jde ale jen o vybraná utkání v omezeném množství.

Poslední možností je platforma Hokejka TV, kde sice najdete všechny zápasy živě, zaplatíte ale 199 Kč za měsíc.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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