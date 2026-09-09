Maxa liga 2026 živě na internetu: sledujte live stream
1. česká hokejová liga, která už třetí sezonu v řadě používá název Maxa Liga podle hlavního sponzora, začíná už ve středu 9. září 2026. Hlavní část se hraje do února 2027, pak následuje play-off a baráž o extraligu. Všechny tyto zápasy lze sledovat díky živým přenosům.
Sázková kancelář Tipsport pokrývá celou sezonu nejen kurzově, ale také prostřednictvím přímých přenosů. Ihned po registraci dostanou noví klienti bonus 1 000 Kč, z nichž mohou polovinu použít na sázky a druhou půlku si užít v online casinu.
Alternativně lze získat další vstupní bonus (200 Kč) a sledovat hokej i u Chance – klikněte zde. Nabídka je naprosto stejná, tyto společnosti totiž patří do společného holdingu.
Sledování live streamů z Maxa ligy zdarma je dostupné prvních 7 dní po dokončení registrace, i poté jsou ale podmínky více než snadné – stačí si vsadit 30 Kč za 30 dní a máte přístup na další měsíc.
Maxa ligu 2026 v TV vysílají dva kanály
Televizní přenosy zajišťují dva kanály, konkrétně ČT sport a nově také Prima sport. V obou případech jde ale jen o vybraná utkání v omezeném množství.
Poslední možností je platforma Hokejka TV, kde sice najdete všechny zápasy živě, zaplatíte ale 199 Kč za měsíc.