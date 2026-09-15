Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tipsport extraligy. V předehrávce 1. kola se utkají týmy, které na sebe narazily také v dubnovém semifinále play off. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Karlovy Vary vs. Třinec
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 1. kolo
|Termín a čas
|úterý 15. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|KV Arena, Karlovy Vary
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu ZDE
Vary zakončily přípravu výhrou nad Spartou
Karlovy Vary mají za sebou sedm přípravných utkání. Po úvodní porážce 0:1 s Plzní následovalo pět vítězství. Energie postupně porazila Sokolov 6:3, Litvínov 5:2, Kladno 2:1, znovu Litvínov 3:0 a v generálce Spartu 3:2 po samostatných nájezdech.
Koučem týmu, který v minulé sezoně postoupil poprvé po 17 letech do extraligového semifinále, zůstává Pavel Patera. Jeho novým asistentem se stal Miloslav Hořava mladší.
Příprava Karlových Varů
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|10.09.26
|Karlovy Vary – Sparta Praha
|3:2N
|03.09.26
|Karlovy Vary – Litvínov
|3:0
|01.09.26
|Karlovy Vary – Kladno
|2:1
|27.08.26
|Litvínov – Karlovy Vary
|2:5
|20.08.26
|Plzeň – Karlovy Vary
|1:0
|18.08.26
|Karlovy Vary – Sokolov
|6:3
Karlovy Vary – změny v kádru před sezonou 2026/27
|Příchody
|Odchody
|Tobias Winberg (obránce) – JYP Jyväskylä
|Jānis Jaks (obránce) – Litvínov
|Elmeri Eronen (obránce) – HPK Hämeenlinna
|Sebastián Malát (útočník) – Litoměřice
|Daniel Brickley (obránce) – Tappara Tampere
|Tory Dello (obránce) – Milano
|Quinn Schmiemann (obránce) – Litvínov
|Adam Rulík (obránce) – Kladno
|Dalimil Mikyska (obránce) – Kometa Brno
|David Moravec (obránce) – Mladá Boleslav
Také Oceláři měli povedenou přípravu. V prvních čtyřech zápasech porazili Frýdek-Místek 6:2, Slovan Bratislava 6:5, Zvolen 4:0 a Kometu Brno 5:1. Poté přišla porážka 1:3 v Olomouci, generálku s Vítkovicemi ale Třinec zvládl vítězně 6:3.
V šesti odehraných přípravných zápasech tak Oceláři nastříleli 28 branek. Duel s Kometou 3. září se nedohrál. Brněnský obránce Jan Ščotka tvrdým hitem zasáhl třineckého útočníka Michala Kovařčíka, který po střetu utrpěl těžký otřes mozku. Na ledě hrozily hromadné bitky a emoce byly extrémně vyostřené. Třinecká střídačka se proto z obavy o zdraví dalších hráčů rozhodla v zápase nepokračovat.
Příprava Třince:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|09.09.26
|Třinec – Vítkovice
|6:3
|03.09.26
|Kometa Brno – Třinec
|nedohráno
|01.09.26
|Olomouc – Třinec
|3:1
|26.08.26
|Třinec – Kometa Brno
|5:1
|18.08.26
|Třinec – Zvolen
|4:0
|13.08.26
|Slovan Bratislava – Třinec
|5:6
|11.08.26
|Frýdek-Místek – Třinec
|2:6
Třinec – změny v kádru před sezonou 2026/27
|Příchody (Posily)
|Odchody
|David Aubrecht (obránce) – Bílí Tygři Liberec
|Bohumil Jank (obránce) – HK Poprad
|Filip Pyrochta (obránce) – BK Mladá Boleslav
|Tomáš Kundrátek (obránce) – Banes Motor České Budějovice
|Petr Chlán (útočník) – Piráti Chomutov
|Richard Nedomlel (obránce) – HC Kometa Brno
|Daniel Voženílek (útočník) – EV Zug (Švýc.)
|David Cienciala (útočník) – HC Vítkovice Ridera
|Vladimír Dravecký (útočník) – konec kariéry
|Petr Sikora (útočník) – Washington Capitals (NHL)
|Petr Vrána (útočník) – konec kariéry
Vzájemné zápasy Karlovy Vary – Třinec
Oba soupeři se naposledy utkali v semifinále loňského play off extraligy. Třinec sérii vyhrál 4:1 a postoupil do finále, kde nestačil na Pardubice.
Vzájemné zápasy Karlovy Vary – Třinec
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|11.04.26
|Třinec – Karlovy Vary
|3:2P
|08.04.26
|Karlovy Vary – Třinec
|3:0
|07.04.26
|Karlovy Vary – Třinec
|2:3
|04.04.26
|Třinec – Karlovy Vary
|5:4
|03.04.26
|Třinec – Karlovy Vary
|3:1
|06.03.26
|Třinec – Karlovy Vary
|1:2N
|07.01.26
|Třinec – Karlovy Vary
|6:3
|25.11.25
|Karlovy Vary – Třinec
|2:1
|10.10.25
|Karlovy Vary – Třinec
|1:3
|28.02.25
|Karlovy Vary – Třinec
|2:0