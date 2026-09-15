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Karlovy Vary – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

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  6:00

Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím třineckým útočníkem Markem Daněm. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tipsport extraligy. V předehrávce 1. kola se utkají týmy, které na sebe narazily také v dubnovém semifinále play off. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Karlovy Vary vs. Třinec
SoutěžTipsport extraliga – 1. kolo
Termín a časúterý 15. září 2026 od 18:00
Místo konáníKV Arena, Karlovy Vary
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Vary zakončily přípravu výhrou nad Spartou

Karlovy Vary mají za sebou sedm přípravných utkání. Po úvodní porážce 0:1 s Plzní následovalo pět vítězství. Energie postupně porazila Sokolov 6:3, Litvínov 5:2, Kladno 2:1, znovu Litvínov 3:0 a v generálce Spartu 3:2 po samostatných nájezdech.

Koučem týmu, který v minulé sezoně postoupil poprvé po 17 letech do extraligového semifinále, zůstává Pavel Patera. Jeho novým asistentem se stal Miloslav Hořava mladší.

Příprava Karlových Varů
DatumZápasVýsledek
10.09.26Karlovy Vary – Sparta Praha3:2N
03.09.26Karlovy Vary – Litvínov3:0
01.09.26Karlovy Vary – Kladno2:1
27.08.26Litvínov – Karlovy Vary2:5
20.08.26Plzeň – Karlovy Vary1:0
18.08.26Karlovy Vary – Sokolov6:3
Karlovy Vary – změny v kádru před sezonou 2026/27
PříchodyOdchody
Tobias Winberg (obránce) – JYP JyväskyläJānis Jaks (obránce) – Litvínov
Elmeri Eronen (obránce) – HPK HämeenlinnaSebastián Malát (útočník) – Litoměřice
Daniel Brickley (obránce) – Tappara TampereTory Dello (obránce) – Milano
Quinn Schmiemann (obránce) – LitvínovAdam Rulík (obránce) – Kladno
Dalimil Mikyska (obránce) – Kometa Brno
David Moravec (obránce) – Mladá Boleslav

Třinec před startem extraligy nastřílel 28 gólů

Také Oceláři měli povedenou přípravu. V prvních čtyřech zápasech porazili Frýdek-Místek 6:2, Slovan Bratislava 6:5, Zvolen 4:0 a Kometu Brno 5:1. Poté přišla porážka 1:3 v Olomouci, generálku s Vítkovicemi ale Třinec zvládl vítězně 6:3.

V šesti odehraných přípravných zápasech tak Oceláři nastříleli 28 branek. Duel s Kometou 3. září se nedohrál. Brněnský obránce Jan Ščotka tvrdým hitem zasáhl třineckého útočníka Michala Kovařčíka, který po střetu utrpěl těžký otřes mozku. Na ledě hrozily hromadné bitky a emoce byly extrémně vyostřené. Třinecká střídačka se proto z obavy o zdraví dalších hráčů rozhodla v zápase nepokračovat.

Příprava Třince:
DatumZápasVýsledek
09.09.26Třinec – Vítkovice6:3
03.09.26Kometa Brno – Třinecnedohráno
01.09.26Olomouc – Třinec3:1
26.08.26Třinec – Kometa Brno5:1
18.08.26Třinec – Zvolen4:0
13.08.26Slovan Bratislava – Třinec5:6
11.08.26Frýdek-Místek – Třinec2:6
Třinec – změny v kádru před sezonou 2026/27
Příchody (Posily)Odchody
David Aubrecht (obránce) – Bílí Tygři LiberecBohumil Jank (obránce) – HK Poprad
Filip Pyrochta (obránce) – BK Mladá BoleslavTomáš Kundrátek (obránce) – Banes Motor České Budějovice
Petr Chlán (útočník) – Piráti ChomutovRichard Nedomlel (obránce) – HC Kometa Brno
Daniel Voženílek (útočník) – EV Zug (Švýc.)David Cienciala (útočník) – HC Vítkovice Ridera
Vladimír Dravecký (útočník) – konec kariéry
Petr Sikora (útočník) – Washington Capitals (NHL)
Petr Vrána (útočník) – konec kariéry

Vzájemné zápasy Karlovy Vary – Třinec

Oba soupeři se naposledy utkali v semifinále loňského play off extraligy. Třinec sérii vyhrál 4:1 a postoupil do finále, kde nestačil na Pardubice.

Vzájemné zápasy Karlovy Vary – Třinec
DatumZápasVýsledek
11.04.26Třinec – Karlovy Vary3:2P
08.04.26Karlovy Vary – Třinec3:0
07.04.26Karlovy Vary – Třinec2:3
04.04.26Třinec – Karlovy Vary5:4
03.04.26Třinec – Karlovy Vary3:1
06.03.26Třinec – Karlovy Vary1:2N
07.01.26Třinec – Karlovy Vary6:3
25.11.25Karlovy Vary – Třinec2:1
10.10.25Karlovy Vary – Třinec1:3
28.02.25Karlovy Vary – Třinec2:0

Program 1. kola extraligy

DatumZápasČas
15. 9. 2026K. Vary – Třinec18:00
16. 9. 2026Č. Budějovice – Ml. Boleslav17:30
16. 9. 2026Plzeň – Liberec17:30
16. 9. 2026Vítkovice – Kladno17:30
16. 9. 2026Litvínov – Kometa17:30
16. 9. 2026Olomouc – Sparta18:00
16. 9. 2026Pardubice – Hradec Kr.18:00
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Karlovy Vary – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím...

Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tipsport extraligy. V předehrávce 1. kola se utkají týmy, které na sebe narazily také v dubnovém semifinále play off. Kde zápas sledovat...

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