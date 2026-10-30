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Karlovy Vary - Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  9:06

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci. | foto: ČTK

V 16. kole Tipsport extraligy přivítají hokejisté Karlových Varů druhé Pardubice. Domácí se pohybují ve středu tabulky a opírají se o kvalitní obranu a úspěšnou hru v oslabení. Dynamo naopak těží především z produktivního útoku. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Karlovy Vary 2,81 remíza 3,96
Dynamo Pardubice 2,27

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Kde sledovat zápas Karlovy Vary – Pardubice živě

Páteční extraligový duel z karlovarské arény můžete sledovat prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Pátek 30. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: KV Arena, Karlovy Vary
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 16. kolo
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Karlovy Vary – Pardubice: Kurzy a aktuální forma

Mírným favoritem utkání jsou podle sázkových kurzů hostující Pardubice. Na vítězství Dynama je vypsán kurz kolem 2,20, zatímco na výhru domácích Karlových Varů přesahuje hranici 2,70.

Karlovy Vary jsou po 15 odehraných zápasech na pátém místě tabulky se ziskem 25 bodů a skóre 36:27. Z posledních pěti utkání vyhrály dvakrát, když porazily Mountfield HK a Kometu Brno. Naopak nestačily na Mladou Boleslav, Třinec a Litvínov.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Silnou stránkou Západočechů je defenziva. V průměru inkasují pouze 1,8 gólu na zápas a v oslabení mají stoprocentní úspěšnost, když ubránili všech 15 přesilových her soupeřů. Brankáři si připsali tři čistá konta a dosahují úspěšnosti zákroků 94,6 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je David Šťastný s 10 body za pět gólů a pět asistencí.

Karlovy Vary
DatumSoutěžZápasVýsledek
27. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Mladá Boleslav1:2
25. 10. 2026Tipsport extraligaTřinec – Karlovy Vary2:1
23. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Karlovy Vary3:4 pr. (3:3)
20. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Kometa Brno2:1
18. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Karlovy Vary3:1

Pardubice jsou po 15 odehraných zápasech na druhém místě tabulky se ziskem 30 bodů, devět bodů za vedoucím Třincem. Dynamo má s 56 vstřelenými góly nejproduktivnější útok soutěže, v průměru skóruje 3,73krát na zápas. V posledních třech extraligových utkáních však nebodovalo, když postupně podlehlo Litvínovu, Mountfieldu HK a Kladnu.

Silnou stránkou Pardubic jsou přesilové hry s úspěšností 30 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Roman Červenka, který nasbíral 20 kanadských bodů za pět gólů a 15 asistencí.

Pardubice
DatumSoutěžZápasVýsledek
27. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Litvínov2:3
25. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Pardubice2:0
23. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Pardubice4:3 pr. (3:3)
18. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Pardubice1:4
13. 10. 2026Liga mistrůPardubice – Växjö2:1 pr. (1:1)

Statistické srovnání

Silnou stránkou Karlových Varů je defenziva. Západočeši inkasují v průměru pouze 1,80 gólu na zápas a s úspěšností oslabení 94,59 % jsou nejlepší v soutěži. Naopak v útoku se jim tolik nedaří. Střílejí průměrně 2,40 gólu na utkání a využívají jen 11,76 % přesilových her.

Pardubice mají s průměrem 3,73 vstřeleného gólu na zápas nejproduktivnější útok extraligy a zároveň nejúspěšnější přesilovky (36,54 %). V defenzivě však za Karlovými Vary zaostávají, když inkasují průměrně 2,73 gólu na utkání.

Karlovy Vary – Pardubice: Srovnání týmových statistik
StatistikaKarlovy VaryPardubice
Odehrané zápasy1515
Vstřelené góly3656
Inkasované góly2741
Průměr vstřelených gólů2,403,73
Průměr inkasovaných gólů1,802,73
Úspěšnost střelby8,31 %12,10 %
Využití přesilovek11,76 %36,54 %
Úspěšnost oslabení94,59 %85,37 %

Vzájemné zápasy

Z posledních pěti extraligových střetnutí se Východočeši radovali čtyřikrát, přičemž poslední zářijové měření sil na domácím ledě zvládli přesvědčivě poměrem 5:2. Karlovy Vary dokázaly Dynamo naposledy porazit v lednu tohoto roku (3:2).

DatumSoutěžZápasSkóre
20. 9. 2026Tipsport extraligaPardubice – Karlovy Vary5:2
1. 3. 2026Tipsport extraligaPardubice – Karlovy Vary4:3 sn. (3:3)
2. 1. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Pardubice3:2
20. 11. 2025Tipsport extraligaPardubice – Karlovy Vary4:1
3. 10. 2025Tipsport extraligaKarlovy Vary – Pardubice0:3
Extraliga 2026/27 – program 16. kola
DatumZápasČas
30. 10. 2026Litvínov – Vítkovice17:30
30. 10. 2026Mladá Boleslav – Sparta17:30
30. 10. 2026Plzeň – Třinec17:30
30. 10. 2026Kladno – Liberec18:00
30. 10. 2026Olomouc – České Budějovice18:00
30. 10. 2026Karlovy Vary – Pardubice18:00
18. 11. 2026Mountfield HK – Kometa Brno18:00
Tabulka extraligy
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec151211162:3439
2.Pardubice15911456:4130
3.Kladno15632444:4126
4.České Budějovice15802543:4026
5.Karlovy Vary15720636:2725
6.Mountfield HK15621640:3823
7.Liberec14604438:3622
8.Kometa Brno15433540:4121
9.Litvínov15611734:3921
10.Plzeň15351634:3520
11.Sparta Praha15512738:3919
12.Mladá Boleslav15421834:4917
13.Vítkovice14312834:4713
14.Olomouc152121026:5210
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