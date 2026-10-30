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Kde sledovat zápas Karlovy Vary – Pardubice živě
Páteční extraligový duel z karlovarské arény můžete sledovat prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Pátek 30. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: KV Arena, Karlovy Vary
- Soutěž: Tipsport extraliga, 16. kolo
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Karlovy Vary – Pardubice: Kurzy a aktuální forma
Mírným favoritem utkání jsou podle sázkových kurzů hostující Pardubice. Na vítězství Dynama je vypsán kurz kolem 2,20, zatímco na výhru domácích Karlových Varů přesahuje hranici 2,70.
Karlovy Vary jsou po 15 odehraných zápasech na pátém místě tabulky se ziskem 25 bodů a skóre 36:27. Z posledních pěti utkání vyhrály dvakrát, když porazily Mountfield HK a Kometu Brno. Naopak nestačily na Mladou Boleslav, Třinec a Litvínov.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Silnou stránkou Západočechů je defenziva. V průměru inkasují pouze 1,8 gólu na zápas a v oslabení mají stoprocentní úspěšnost, když ubránili všech 15 přesilových her soupeřů. Brankáři si připsali tři čistá konta a dosahují úspěšnosti zákroků 94,6 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je David Šťastný s 10 body za pět gólů a pět asistencí.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Mladá Boleslav
|1:2
|25. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Třinec – Karlovy Vary
|2:1
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Karlovy Vary
|3:4 pr. (3:3)
|20. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Kometa Brno
|2:1
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Karlovy Vary
|3:1
Pardubice jsou po 15 odehraných zápasech na druhém místě tabulky se ziskem 30 bodů, devět bodů za vedoucím Třincem. Dynamo má s 56 vstřelenými góly nejproduktivnější útok soutěže, v průměru skóruje 3,73krát na zápas. V posledních třech extraligových utkáních však nebodovalo, když postupně podlehlo Litvínovu, Mountfieldu HK a Kladnu.
Silnou stránkou Pardubic jsou přesilové hry s úspěšností 30 %. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Roman Červenka, který nasbíral 20 kanadských bodů za pět gólů a 15 asistencí.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Litvínov
|2:3
|25. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Pardubice
|2:0
|23. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Pardubice
|4:3 pr. (3:3)
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Pardubice
|1:4
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Pardubice – Växjö
|2:1 pr. (1:1)
Statistické srovnání
Silnou stránkou Karlových Varů je defenziva. Západočeši inkasují v průměru pouze 1,80 gólu na zápas a s úspěšností oslabení 94,59 % jsou nejlepší v soutěži. Naopak v útoku se jim tolik nedaří. Střílejí průměrně 2,40 gólu na utkání a využívají jen 11,76 % přesilových her.
Pardubice mají s průměrem 3,73 vstřeleného gólu na zápas nejproduktivnější útok extraligy a zároveň nejúspěšnější přesilovky (36,54 %). V defenzivě však za Karlovými Vary zaostávají, když inkasují průměrně 2,73 gólu na utkání.
|Statistika
|Karlovy Vary
|Pardubice
|Odehrané zápasy
|15
|15
|Vstřelené góly
|36
|56
|Inkasované góly
|27
|41
|Průměr vstřelených gólů
|2,40
|3,73
|Průměr inkasovaných gólů
|1,80
|2,73
|Úspěšnost střelby
|8,31 %
|12,10 %
|Využití přesilovek
|11,76 %
|36,54 %
|Úspěšnost oslabení
|94,59 %
|85,37 %
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti extraligových střetnutí se Východočeši radovali čtyřikrát, přičemž poslední zářijové měření sil na domácím ledě zvládli přesvědčivě poměrem 5:2. Karlovy Vary dokázaly Dynamo naposledy porazit v lednu tohoto roku (3:2).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|20. 9. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Karlovy Vary
|5:2
|1. 3. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Karlovy Vary
|4:3 sn. (3:3)
|2. 1. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Pardubice
|3:2
|20. 11. 2025
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Karlovy Vary
|4:1
|3. 10. 2025
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Pardubice
|0:3
|Datum
|Zápas
|Čas
|30. 10. 2026
|Litvínov – Vítkovice
|17:30
|30. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta
|17:30
|30. 10. 2026
|Plzeň – Třinec
|17:30
|30. 10. 2026
|Kladno – Liberec
|18:00
|30. 10. 2026
|Olomouc – České Budějovice
|18:00
|30. 10. 2026
|Karlovy Vary – Pardubice
|18:00
|18. 11. 2026
|Mountfield HK – Kometa Brno
|18:00
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|15
|12
|1
|1
|1
|62:34
|39
|2.
|Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3.
|Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4.
|České Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5.
|Karlovy Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6.
|Mountfield HK
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7.
|Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8.
|Kometa Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|9.
|Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|10.
|Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11.
|Sparta Praha
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12.
|Mladá Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13.
|Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14.
|Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10