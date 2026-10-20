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Karlovy Vary – Kometa Brno v TV: Kde extraligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  11:48

Hokejisté Karlových Varů se radují z výhry. | foto: ČTK

Hokejisté Karlových Varů přivítají v úterý 20. října od 18:00 brněnskou Kometu v dohrávce 6. kola Tipsport extraligy. Třetí Energie bude chtít potvrdit své postavení v tabulce. Kde utkání sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Karlovy Vary - Kometa Brno živě

Úterní dohrávané utkání 6. kola Tipsport extraligy z karlovarské KV Areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Úterý 20. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: KV Arena, Karlovy Vary
  • Soutěž: Tipsport extraliga, dohrávka 6. kola
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 3
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Karlovy Vary - Kometa Brno: Kurzy a forma

Sázkové kanceláře mírně favorizují domácí Karlovy Vary, na jejichž vítězství v základní hrací době nabízejí kurzy kolem 2,00. Výhra Komety je ohodnocena kurzy od 3,10 do 3,32, na remízu po 60 minutách lze sázet v kurzech 4,00 až 4,05.

Karlovy Vary jsou po 11 odehraných zápasech na třetím místě extraligové tabulky s 21 body. Energie vyhrála sedm utkání v základní hrací době a se skóre 28:19 se opírá především o kvalitní defenzivu. Dosud inkasovala pouze 19 branek, její brankáři mají nejvyšší úspěšnost zákroků v soutěži (95,2 %) a třikrát udrželi čisté konto. Karlovy Vary jsou zároveň nejméně vylučovaným týmem extraligy s průměrem 3,1 vyloučení na zápas. Po vítězství 5:0 v Olomouci však o víkendu prohrály v Litvínově 1:3.

HC Energie Karlovy Vary
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Karlovy Vary3:1
16. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Karlovy Vary0:5
11. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Kladno3:1
9. 10. 2026Tipsport extraligaLiberec – Karlovy Vary5:0
4. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Plzeň4:1

Kometa Brno se po nepovedeném vstupu do sezony postupně zvedá. Se 16 body a skóre 30:31 jí patří deváté místo extraligové tabulky. V posledních dvou kolech Brňané uspěli v těsných zápasech. Nejprve zvítězili 2:1 na Kladně, v neděli pak doma porazili Liberec 3:2 po prodloužení.

HC Kometa Brno
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Tipsport extraligaKometa Brno – Liberec3:2 pr. (2:2)
16. 10. 2026Tipsport extraligaKladno – Kometa Brno1:2
11. 10. 2026Tipsport extraligaKometa Brno – Plzeň1:2 sn. (1:1)
8. 10. 2026Tipsport extraligaSparta Praha – Kometa Brno3:4 sn. (3:3)
5. 10. 2026Tipsport extraligaČeské Budějovice – Kometa Brno5:1

Klíčoví hráči:

  • David Šťastný (Karlovy Vary): Nejproduktivnější hráč Energie nasbíral v 11 duelech 9 kanadských bodů (3 góly a 6 asistencí).
  • Robert Leino (Kometa Brno): Klíčový centr Brna má výbornou formu, v 10 zápasech zaznamenal 12 bodů (6+6) a drží 9. místo v kanadském bodování extraligy.

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Méně než 5,5 gólu v zápase – 1,51: Karlovy Vary mají nejpevnější obranu soutěže (jen 19 inkasovaných branek v 11 kolech) a brankáře s úspěšností přes 95 %.
  • Výhra Karlových Varů do rozhodnutí – 1,6: Domácí prostředí i výborná disciplína hovoří ve prospěch Energie.

Statistické srovnání Karlovy Vary – Kometa Brno

Karlovy Vary se mohou spolehnout na kvalitní výkony brankářů, kteří s úspěšností zákroků 95,2 % vedou extraligové statistiky a třikrát už udrželi čisté konto. Kometa na první zápas bez inkasované branky stále čeká. Výrazný rozdíl je také v oslabení. Energie ubránila 87 % přesilových her soupeřů a dokázala při vlastní početní nevýhodě i skórovat. Brňané mají v této statistice pouze 70% úspěšnost, což znamená, že inkasují přibližně při každé třetí přesilovce soupeře.

Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)HC Energie Karlovy VaryHC Kometa Brno
Využití přesilovek (Úspěšnost)5/32 (16 %)2/20 (10 %)
Ubráněná oslabení (Úspěšnost)13/15 (87 %)16/23 (70 %)
Góly vstřelené v oslabení10
Úspěšnost zákroků brankářů95,2 % (1. v ELH)91,8 % (3. v ELH)
Vychytaná čistá konta30
Střely na branku na zápas29,5 (7. v ELH)27,6 (11. v ELH)
Vyloučení na zápas (Sezóna)3,1 (1. v ELH)3,6 (3. v ELH)
Trestné minuty na zápas (Sezóna)6,97,4

Tabulka Tipsport extraligy

Energie Karlovy Vary může v případě tříbodového vítězství upevnit třetí příčku a dotáhnout se na rozdíl pěti bodů za druhé Pardubice. Kometa Brno by se případným triumfem posunula na 19 bodů do horní poloviny tabulky.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec121101054:2434
2.HC Dynamo Pardubice12910251:3229
3.HC Energie Karlovy Vary11700428:1921
4.Mountfield HK12520535:3119
5.Banes Motor České Budějovice12601532:3519
6.HC Škoda Plzeň12341431:2918
7.Rytíři Kladno12422433:3618
8.HC Sparta Praha12502534:3017
9.HC Kometa Brno11331430:3116
10.Bílí Tygři Liberec11403431:3215
11.HC VERVA Litvínov12411628:3315
12.BK Mladá Boleslav12311727:4212
13.HC VÍTKOVICE RIDERA11202727:418
14.HC Olomouc121101019:455

Vzájemné zápasy

Karlovy Vary vyhrály všechny tři poslední extraligové střety s Kometou, včetně jarního březnového duelu, který Energie ovládla 3:2 po prodloužení.

DatumSoutěžZápasSkóre
4. 3. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Kometa Brno3:2 pr. (2:2)
4. 1. 2026Tipsport extraligaKometa Brno – Karlovy Vary2:3
23. 11. 2025Tipsport extraligaKarlovy Vary – Kometa Brno3:2
5. 10. 2025Tipsport extraligaKometa Brno – Karlovy Vary3:1
27. 3. 2025Tipsport extraligaKarlovy Vary – Kometa Brno0:1
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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