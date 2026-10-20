Kde sledovat zápas Karlovy Vary - Kometa Brno živě
Úterní dohrávané utkání 6. kola Tipsport extraligy z karlovarské KV Areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Úterý 20. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: KV Arena, Karlovy Vary
- Soutěž: Tipsport extraliga, dohrávka 6. kola
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 3
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Karlovy Vary - Kometa Brno: Kurzy a forma
Sázkové kanceláře mírně favorizují domácí Karlovy Vary, na jejichž vítězství v základní hrací době nabízejí kurzy kolem 2,00. Výhra Komety je ohodnocena kurzy od 3,10 do 3,32, na remízu po 60 minutách lze sázet v kurzech 4,00 až 4,05.
Karlovy Vary jsou po 11 odehraných zápasech na třetím místě extraligové tabulky s 21 body. Energie vyhrála sedm utkání v základní hrací době a se skóre 28:19 se opírá především o kvalitní defenzivu. Dosud inkasovala pouze 19 branek, její brankáři mají nejvyšší úspěšnost zákroků v soutěži (95,2 %) a třikrát udrželi čisté konto. Karlovy Vary jsou zároveň nejméně vylučovaným týmem extraligy s průměrem 3,1 vyloučení na zápas. Po vítězství 5:0 v Olomouci však o víkendu prohrály v Litvínově 1:3.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Karlovy Vary
|3:1
|16. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Karlovy Vary
|0:5
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Kladno
|3:1
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Liberec – Karlovy Vary
|5:0
|4. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Plzeň
|4:1
Kometa Brno se po nepovedeném vstupu do sezony postupně zvedá. Se 16 body a skóre 30:31 jí patří deváté místo extraligové tabulky. V posledních dvou kolech Brňané uspěli v těsných zápasech. Nejprve zvítězili 2:1 na Kladně, v neděli pak doma porazili Liberec 3:2 po prodloužení.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kometa Brno – Liberec
|3:2 pr. (2:2)
|16. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kladno – Kometa Brno
|1:2
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kometa Brno – Plzeň
|1:2 sn. (1:1)
|8. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Sparta Praha – Kometa Brno
|3:4 sn. (3:3)
|5. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|České Budějovice – Kometa Brno
|5:1
Klíčoví hráči:
- David Šťastný (Karlovy Vary): Nejproduktivnější hráč Energie nasbíral v 11 duelech 9 kanadských bodů (3 góly a 6 asistencí).
- Robert Leino (Kometa Brno): Klíčový centr Brna má výbornou formu, v 10 zápasech zaznamenal 12 bodů (6+6) a drží 9. místo v kanadském bodování extraligy.
Tipy na sázkové příležitosti:
Statistické srovnání Karlovy Vary – Kometa Brno
Karlovy Vary se mohou spolehnout na kvalitní výkony brankářů, kteří s úspěšností zákroků 95,2 % vedou extraligové statistiky a třikrát už udrželi čisté konto. Kometa na první zápas bez inkasované branky stále čeká. Výrazný rozdíl je také v oslabení. Energie ubránila 87 % přesilových her soupeřů a dokázala při vlastní početní nevýhodě i skórovat. Brňané mají v této statistice pouze 70% úspěšnost, což znamená, že inkasují přibližně při každé třetí přesilovce soupeře.
|Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|HC Energie Karlovy Vary
|HC Kometa Brno
|Využití přesilovek (Úspěšnost)
|5/32 (16 %)
|2/20 (10 %)
|Ubráněná oslabení (Úspěšnost)
|13/15 (87 %)
|16/23 (70 %)
|Góly vstřelené v oslabení
|1
|0
|Úspěšnost zákroků brankářů
|95,2 % (1. v ELH)
|91,8 % (3. v ELH)
|Vychytaná čistá konta
|3
|0
|Střely na branku na zápas
|29,5 (7. v ELH)
|27,6 (11. v ELH)
|Vyloučení na zápas (Sezóna)
|3,1 (1. v ELH)
|3,6 (3. v ELH)
|Trestné minuty na zápas (Sezóna)
|6,9
|7,4
Tabulka Tipsport extraligy
Energie Karlovy Vary může v případě tříbodového vítězství upevnit třetí příčku a dotáhnout se na rozdíl pěti bodů za druhé Pardubice. Kometa Brno by se případným triumfem posunula na 19 bodů do horní poloviny tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4.
|Mountfield HK
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6.
|HC Škoda Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7.
|Rytíři Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8.
|HC Sparta Praha
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9.
|HC Kometa Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10.
|Bílí Tygři Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11.
|HC VERVA Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12.
|BK Mladá Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14.
|HC Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
Vzájemné zápasy
Karlovy Vary vyhrály všechny tři poslední extraligové střety s Kometou, včetně jarního březnového duelu, který Energie ovládla 3:2 po prodloužení.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|4. 3. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Kometa Brno
|3:2 pr. (2:2)
|4. 1. 2026
|Tipsport extraliga
|Kometa Brno – Karlovy Vary
|2:3
|23. 11. 2025
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Kometa Brno
|3:2
|5. 10. 2025
|Tipsport extraliga
|Kometa Brno – Karlovy Vary
|3:1
|27. 3. 2025
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Kometa Brno
|0:1