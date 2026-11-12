Kde sledovat zápas Kanada – Česko živě
Čtvrtfinálové utkání českých hokejistek proti Kanadě na mistrovství světa v Dánsku mohou diváci sledovat v televizi i prostřednictvím online streamu.
- Termín a čas: Pátek 13. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Kvik Hockey Arena, Herning, Dánsko
- Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Čtvrtfinále)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
- Online live stream: Utkání nabízí živě platforma ČT sport Plus / iVysílání
Kanada – Česko: Kurzy a aktuální forma
Kurz na vítězství Kanaďanek v základní hrací době činí pouhých 1,03, zatímco případný triumf českých hokejistek je oceněn kurzem 45,34.
České hokejistky postoupily do čtvrtfinále ze čtvrtého místa skupiny A, v níž získaly pět bodů. Svěřenkyně trenéra Briana Idalskiho vstoupily do turnaje vítězstvím nad Rakouskem, následně ale neuspěly ve vyrovnaných zápasech se Švýcarskem a Německem. Základní skupinu zakončily vysokou porážkou 1:8 s úřadujícími mistryněmi světa z USA.
Jediný český gól vstřelila Natálie Mlýnková. V brance se vystřídaly Aneta Šenková a Daniela Nováková, které dohromady čelily 54 americkým střelám.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 11. 2026
|Mistrovství světa
|USA - Česko
|8:1
|10. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Německo
|1:2 po pen.
|8. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Švýcarsko
|1:2 po prodl.
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Rakousko – Česko
|1:4
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
Kanada prošla skupinou B bez ztráty bodu. Vyhrála všechny čtyři zápasy v základní hrací době a s impozantním skóre 26:1 obsadila první místo. Skupinovou fázi zakončila vítězstvím 2:0 nad Finskem, o které se góly postaraly Caitlin Kraemerová a Sarah Fillierová. Finky si sice vytvořily několik šancí, ale brankářka Ann-Renée Desbiensová zneškodnila všech 25 střel a udržela čisté konto.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Kanada – Finsko
|2:0
|9. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Dánsko – Kanada
|0:10
|8. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Kanada – Japonsko
|9:0
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Švédsko – Kanada
|1:5
|31. 10. 2026
|Přípravný zápas
|USA – Kanada
|4:0
Statistické srovnání po základní skupině
Kanada v základní skupině dominovala nejen výsledkově, ale také statisticky. Vynikala střeleckou úspěšností 12,26 % a její brankářky dosáhly úspěšnosti zákroků 98,31 %. České hokejistky naopak doplácely především na nízkou produktivitu, když proměnily pouze 5,74 % střel na branku.
|Herní statistika
|Kanada
|Česko
|Pořadí ve skupině
|1. místo (Skupina B)
|4. místo (Skupina A)
|Úspěšnost střelby
|12,26 % (4. místo)
|5,74 % (9. místo)
|Využití přesilovek
|50,00 % (1. místo)
|0,00 % (8. místo)
|Úspěšnost v oslabení
|91,67 % (5. místo)
|93,33 % (3. místo)
|Úspěšnost zákroků brankářek
|98,31 % (1. místo)
|87,38 % (9. místo)
Vzájemné zápasy
České hokejistky se proti Kanadě v posledních letech výrazněji neprosazovaly. Na únorových olympijských hrách podlehly zámořskému favoritovi 1:5, ve čtvrtfinále mistrovství světa 2024 prohrály 0:4. Také další vzájemné zápasy potvrzují dlouhodobou převahu Kanaďanek.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|9. 2. 2026
|Olympijské hry
|Kanada – Česko
|5:1
|14. 4. 2025
|Mistrovství světa
|Česko – Kanada
|1:7
|12. 12. 2024
|Euro Hockey Tour
|Kanada – Česko
|3:0
|14. 4. 2024
|Mistrovství světa
|Kanada – Česko
|4:0
|7. 4. 2024
|Mistrovství světa
|Kanada – Česko
|5:0