Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kanada – Česko v TV: Kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji žen živě

Kristýna Polášková
  14:09
Sledovat iDNES.cz na Googlu

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

České hokejistky čeká na mistrovství světa v Dánsku čtvrtfinálový souboj s favorizovanou Kanadou. Češky po vysoké porážce od USA obsadily ve skupině A čtvrté místo, Kanaďanky naopak prošly základní částí bez porážky. Kde páteční utkání sledovat živě a co napovídají dosavadní výsledky obou týmů?

Kde sledovat zápas Kanada – Česko živě

Čtvrtfinálové utkání českých hokejistek proti Kanadě na mistrovství světa v Dánsku mohou diváci sledovat v televizi i prostřednictvím online streamu.

  • Termín a čas: Pátek 13. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
  • Místo konání: Kvik Hockey Arena, Herning, Dánsko
  • Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Čtvrtfinále)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
  • Online live stream: Utkání nabízí živě platforma ČT sport Plus / iVysílání

Kanada – Česko: Kurzy a aktuální forma

Kurz na vítězství Kanaďanek v základní hrací době činí pouhých 1,03, zatímco případný triumf českých hokejistek je oceněn kurzem 45,34.

České hokejistky postoupily do čtvrtfinále ze čtvrtého místa skupiny A, v níž získaly pět bodů. Svěřenkyně trenéra Briana Idalskiho vstoupily do turnaje vítězstvím nad Rakouskem, následně ale neuspěly ve vyrovnaných zápasech se Švýcarskem a Německem. Základní skupinu zakončily vysokou porážkou 1:8 s úřadujícími mistryněmi světa z USA.

Jediný český gól vstřelila Natálie Mlýnková. V brance se vystřídaly Aneta Šenková a Daniela Nováková, které dohromady čelily 54 americkým střelám.

DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 11. 2026Mistrovství světaUSA - Česko 8:1
10. 11. 2026Mistrovství světaČesko – Německo 1:2 po pen.
8. 11. 2026Mistrovství světaČesko – Švýcarsko 1:2 po prodl.
6. 11. 2026Mistrovství světaRakousko – Česko 1:4
31. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 2:7

Kanada prošla skupinou B bez ztráty bodu. Vyhrála všechny čtyři zápasy v základní hrací době a s impozantním skóre 26:1 obsadila první místo. Skupinovou fázi zakončila vítězstvím 2:0 nad Finskem, o které se góly postaraly Caitlin Kraemerová a Sarah Fillierová. Finky si sice vytvořily několik šancí, ale brankářka Ann-Renée Desbiensová zneškodnila všech 25 střel a udržela čisté konto.

DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 11. 2026Mistrovství světaKanada – Finsko 2:0
9. 11. 2026Mistrovství světaDánsko – Kanada 0:10
8. 11. 2026Mistrovství světaKanada – Japonsko 9:0
6. 11. 2026Mistrovství světaŠvédsko – Kanada 1:5
31. 10. 2026Přípravný zápasUSA – Kanada 4:0

Statistické srovnání po základní skupině

Kanada v základní skupině dominovala nejen výsledkově, ale také statisticky. Vynikala střeleckou úspěšností 12,26 % a její brankářky dosáhly úspěšnosti zákroků 98,31 %. České hokejistky naopak doplácely především na nízkou produktivitu, když proměnily pouze 5,74 % střel na branku.

Herní statistikaKanada Česko
Pořadí ve skupině1. místo (Skupina B)4. místo (Skupina A)
Úspěšnost střelby12,26 % (4. místo)5,74 % (9. místo)
Využití přesilovek50,00 % (1. místo)0,00 % (8. místo)
Úspěšnost v oslabení91,67 % (5. místo)93,33 % (3. místo)
Úspěšnost zákroků brankářek98,31 % (1. místo)87,38 % (9. místo)

Vzájemné zápasy

České hokejistky se proti Kanadě v posledních letech výrazněji neprosazovaly. Na únorových olympijských hrách podlehly zámořskému favoritovi 1:5, ve čtvrtfinále mistrovství světa 2024 prohrály 0:4. Také další vzájemné zápasy potvrzují dlouhodobou převahu Kanaďanek.

DatumSoutěžZápasSkóre
9. 2. 2026Olympijské hryKanada – Česko 5:1
14. 4. 2025Mistrovství světaČesko – Kanada 1:7
12. 12. 2024Euro Hockey TourKanada – Česko 3:0
14. 4. 2024Mistrovství světaKanada – Česko 4:0
7. 4. 2024Mistrovství světaKanada – Česko 5:0
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Kanada – Česko v TV: Kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji žen živě

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

České hokejistky čeká na mistrovství světa v Dánsku čtvrtfinálový souboj s favorizovanou Kanadou. Češky po vysoké porážce od USA obsadily ve skupině A čtvrté místo, Kanaďanky naopak prošly základní...

12. listopadu 2026  14:09

Siniaková/Townsendová na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat 3. zápas

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US...

Zápas o všechno. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou bojují o semifinále Turnaj mistryň 2026, čeká je poslední skupinový duel proti Cristině Bucsaové a Nicole Melichar-Martinezové. Hrát by se...

12. listopadu 2026  11:50

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

12. listopadu 2026  11:23

K. Vary – Sparta: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

Hokejové utkání Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Spartou.

Hokejisté Karlových Varů přivítají v 18. kole Tipsport extraligy pražskou Spartu. Energie se opírá o nejlepší obranu soutěže, ale z posledních pěti utkání vyhrála pouze dvakrát. Sparta naopak po...

12. listopadu 2026  9:20

Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy a statistiky

Španělský obránce Fran Garcia vítězí v souboji s Lukášem Červem.

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další těžký zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté...

12. listopadu 2026  8:33

Turecko – Česko U21 v TV: Kde sledovat baráž o EURO 2027, kurzy

Český útočník Lukáš Mašek slaví gól.

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká závěrečná překážka v boji o mistrovství Evropy 2027. Svěřenci Michala Bílka nastoupí v pátek 13. listopadu k úvodnímu barážovému utkání na hřišti...

12. listopadu 2026  8:24

Hokejová Liga mistrů 2026/27: program, výsledky, týmy a kde sledovat

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.

12. listopadu 2026  7:37

Nosková vs. Pegulaová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Linda Nosková zakončuje skupinovou fázi na Turnaji mistryň zápasem proti oblíbené Jessice Pegulaové, která ještě na rozdíl od Češky bojuje o postup do semifinále. Sledujte přímý přenos online, začít...

12. listopadu 2026  1:05

GP krasobruslení 2026 v USA - Americká brusle: Program, výsledky, Češi

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Čtvrtou zastávkou v krasobruslařském seriálu Grand Prix je stát Washington, od 14. do 15. listopadu 2026 se jede prestižní Americká brusle. Startují i Češi, podívejte se na jejich program a výsledky.

11. listopadu 2026  14:43

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

11. listopadu 2026  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

SuperStar 2026 - první finálový večer: kdo dnes vypadne z TOP 10?

Desítka finalistů SuperStar 2026

První finálový večer pěvecké show SuperStar je naplánován na 11. listopadu 2026. Zazpívá všech deset zbývajících soutěžících, na konci přenosu opustí soutěž dva účastníci. Jaké jsou kurzy?

11. listopadu 2026  12:18

Artis Brno – Jablonec: Kde sledovat MOL Cup, statistiky, kurzy

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, a jeho útočník Adediran.

Fotbalisté Artisu Brno přivítají v osmifinále MOL Cupu Jablonec. Domácí se pokusí poprvé v klubové historii postoupit do pohárového čtvrtfinále. Kde zápas sledovat, jaká je forma obou týmů a co...

11. listopadu 2026  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.