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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 18. kolo
|Termín a čas
|pátek 13. listopadu 2026 od 18:00
|Místo konání
|KV Arena, Karlovy Vary
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Karlovy Vary vs. Sparta
Utkání Karlových Varů se Spartou začíná v pátek 13. listopadu v 18:00. Živý přenos nabídne platforma Oneplay, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport. Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Karlovy Vary vstoupily do sezony úspěšně a po 17 kolech jim patří čtvrté místo s 28 body. V posledních pěti zápasech však získaly pouze pět bodů. Naposledy uspěly na ledě Českých Budějovic 3:2, předtím třikrát za sebou prohrály.
Hlavní předností Energie je defenziva. Západočeši inkasovali jen 33 branek, nejméně v celé extralize, a jejich brankáři dosahují úspěšnosti zákroků 94,2 %. Výraznou oporou je Dominik Frodl. Naopak v útoku patří Karlovy Vary spíše k podprůměru soutěže, když vstřelily 41 gólů.
Na domácím ledě má Energie bilanci pěti výher v základní hrací době, dvou po prodloužení a tří porážek.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|České Budějovice – Karlovy Vary
|2:3
|30. 10. 2026
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
|27. 10. 2026
|Karlovy Vary – Mladá Boleslav
|1:2
|25. 10. 2026
|Třinec – Karlovy Vary
|2:1
|23. 10. 2026
|Mountfield HK – Karlovy Vary
|3:4 pp
Sparta je po 17 zápasech šestá s 25 body. Pražané v posledních pěti utkáních získali osm bodů a před reprezentační přestávkou zaznamenali dvě výhry za sebou. Nejprve zvítězili v Mladé Boleslavi 4:1, následně doma porazili Litvínov 3:0.
Sparta je nejaktivněji střílejícím týmem soutěže s průměrem 33,47 střely na branku za zápas. Výraznou předností Pražanů jsou také závěrečné třetiny, v nichž mají úspěšnost 76 %.
Na kluzištích soupeřů Sparta z jedenácti zápasů pětkrát vyhrála v základní hrací době a dvakrát uspěla po jejím skončení. Její venkovní skóre 33:30 naznačuje, že zápasy Pražanů mimo domácí prostředí bývají gólově bohatší.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Sparta – Litvínov
|3:0
|30. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta
|1:4
|27. 10. 2026
|Kladno – Sparta
|5:1
|24. 10. 2026
|Sparta – Olomouc
|2:1 pp*
|23. 10. 2026
|Liberec – Sparta
|3:1
Karlovy Vary vs. Sparta: statistiky a čísla
Karlovy Vary mají před pátečním zápasem výrazně lepší obranné statistiky. V průměru inkasují 1,94 gólu na utkání, zatímco Sparta 2,35. Pražané jsou naopak střelecky aktivnější a mají lepší úspěšnost přesilových her. Energie vyniká také disciplinovaností, když v průměru nasbírá 7,24 trestné minuty na zápas oproti 11,18 minuty Sparty.
|Karlovy Vary
|Sparta
|Odehrané zápasy
|17
|17
|Umístění
|4.
|6.
|Body
|28
|25
|Vstřelené góly
|41
|45
|Inkasované góly
|33
|40
|Průměr vstřelených gólů
|2,41
|2,65
|Průměr inkasovaných gólů
|1,94
|2,35
|Střely na branku / zápas
|28,76
|33,47
|Úspěšnost přesilovek
|13,8 %
|17,7 %
|Úspěšnost oslabení
|87,5 %
|88,5 %
|Úspěšnost zákroků
|94,2 %
|91,8 %
Nejproduktivnější hráči
Ofenzivu Karlových Varů táhne kanadský útočník Nick Jones, který ve dvanácti zápasech nasbíral 14 bodů za čtyři góly a deset asistencí. Nejlepším střelcem Energie je David Šťastný se šesti zásahy, k nimž přidal šest asistencí. Deset bodů mají na kontě také Jan Bambula a Haralds Egle.
Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík s 22 body (4+18) v sedmnácti utkáních. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček, který zaznamenal osm branek a devět asistencí. Šest gólů vstřelil také Devin Shore.
Poslední vzájemné zápasy Karlovy Vary – Sparta
První vzájemné utkání aktuální extraligové sezony vyhrály Karlovy Vary, které 28. září zvítězily na ledě Sparty 1:0. V posledních pěti ligových soubojích však mají mírně lepší bilanci Pražané, kteří dvakrát uspěli v základní hrací době a jednou po samostatných nájezdech. Energie zvítězila jednou v základní hrací době a jednou po nájezdech.
|Datum
|Zápas
|28. 9. 2026
|Sparta – Karlovy Vary 0:1
|18. 1. 2026
|Karlovy Vary – Sparta 3:4 sn
|7. 12. 2025
|Sparta – Karlovy Vary 6:1
|24. 10. 2025
|Karlovy Vary – Sparta 4:3 sn
|16. 9. 2025
|Sparta – Karlovy Vary 1:2
|Datum
|Zápas
|Čas
|13. 11. 2026
|Třinec – Liberec
|17:00
|13. 11. 2026
|Mladá Boleslav – Vítkovice
|17:30
|13. 11. 2026
|Litvínov – České Budějovice
|17:30
|13. 11. 2026
|Hradec Králové – Plzeň
|18:00
|13. 11. 2026
|Karlovy Vary – Sparta
|18:00
|13. 11. 2026
|Olomouc – Kladno
|18:00
|13. 11. 2026
|Pardubice – Kometa Brno
|18:00
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3.
|Rytíři Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4.
|HC Energie Karlovy Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6.
|HC Sparta Praha
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7.
|HC Škoda Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10.
|HC Kometa Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14.
|HC Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13