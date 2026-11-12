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K. Vary – Sparta: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

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  9:20
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Hokejové utkání Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Spartou. | foto: ČTK

Hokejisté Karlových Varů přivítají v 18. kole Tipsport extraligy pražskou Spartu. Energie se opírá o nejlepší obranu soutěže, ale z posledních pěti utkání vyhrála pouze dvakrát. Sparta naopak po slabším období zabrala a do Karlových Varů přijíždí se dvěma vítězstvími v řadě. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma soupeřů a co napovídají statistiky a vzájemné výsledky?
Karlovy Vary 2,44 remíza 3,93
Sparta Praha 2,53

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Základní informace o utkání Karlovy Vary – Sparta
SoutěžTipsport extraliga – 18. kolo
Termín a časpátek 13. listopadu 2026 od 18:00
Místo konáníKV Arena, Karlovy Vary
Televizní přenosOneplay Sport 2
LivestreamTipsport
Textový přenosOnline reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Karlovy Vary vs. Sparta

Utkání Karlových Varů se Spartou začíná v pátek 13. listopadu v 18:00. Živý přenos nabídne platforma Oneplay, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport. Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Karlovy Vary vstoupily do sezony úspěšně a po 17 kolech jim patří čtvrté místo s 28 body. V posledních pěti zápasech však získaly pouze pět bodů. Naposledy uspěly na ledě Českých Budějovic 3:2, předtím třikrát za sebou prohrály.

Hlavní předností Energie je defenziva. Západočeši inkasovali jen 33 branek, nejméně v celé extralize, a jejich brankáři dosahují úspěšnosti zákroků 94,2 %. Výraznou oporou je Dominik Frodl. Naopak v útoku patří Karlovy Vary spíše k podprůměru soutěže, když vstřelily 41 gólů.

Na domácím ledě má Energie bilanci pěti výher v základní hrací době, dvou po prodloužení a tří porážek.

Poslední zápasy Karlových Varů
DatumZápasVýsledek
1. 11. 2026České Budějovice – Karlovy Vary2:3
30. 10. 2026Karlovy Vary – Pardubice2:4
27. 10. 2026Karlovy Vary – Mladá Boleslav1:2
25. 10. 2026Třinec – Karlovy Vary2:1
23. 10. 2026Mountfield HK – Karlovy Vary3:4 pp

Sparta je po 17 zápasech šestá s 25 body. Pražané v posledních pěti utkáních získali osm bodů a před reprezentační přestávkou zaznamenali dvě výhry za sebou. Nejprve zvítězili v Mladé Boleslavi 4:1, následně doma porazili Litvínov 3:0.

Sparta je nejaktivněji střílejícím týmem soutěže s průměrem 33,47 střely na branku za zápas. Výraznou předností Pražanů jsou také závěrečné třetiny, v nichž mají úspěšnost 76 %.

Na kluzištích soupeřů Sparta z jedenácti zápasů pětkrát vyhrála v základní hrací době a dvakrát uspěla po jejím skončení. Její venkovní skóre 33:30 naznačuje, že zápasy Pražanů mimo domácí prostředí bývají gólově bohatší.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
1. 11. 2026Sparta – Litvínov3:0
30. 10. 2026Mladá Boleslav – Sparta1:4
27. 10. 2026Kladno – Sparta5:1
24. 10. 2026Sparta – Olomouc2:1 pp*
23. 10. 2026Liberec – Sparta3:1

Karlovy Vary vs. Sparta: statistiky a čísla

Karlovy Vary mají před pátečním zápasem výrazně lepší obranné statistiky. V průměru inkasují 1,94 gólu na utkání, zatímco Sparta 2,35. Pražané jsou naopak střelecky aktivnější a mají lepší úspěšnost přesilových her. Energie vyniká také disciplinovaností, když v průměru nasbírá 7,24 trestné minuty na zápas oproti 11,18 minuty Sparty.

Karlovy Vary – Sparta: Srovnání týmových statistik
Karlovy VarySparta
Odehrané zápasy1717
Umístění4.6.
Body2825
Vstřelené góly4145
Inkasované góly3340
Průměr vstřelených gólů2,412,65
Průměr inkasovaných gólů1,942,35
Střely na branku / zápas28,7633,47
Úspěšnost přesilovek13,8 %17,7 %
Úspěšnost oslabení87,5 %88,5 %
Úspěšnost zákroků94,2 %91,8 %

Nejproduktivnější hráči

Ofenzivu Karlových Varů táhne kanadský útočník Nick Jones, který ve dvanácti zápasech nasbíral 14 bodů za čtyři góly a deset asistencí. Nejlepším střelcem Energie je David Šťastný se šesti zásahy, k nimž přidal šest asistencí. Deset bodů mají na kontě také Jan Bambula a Haralds Egle.

Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík s 22 body (4+18) v sedmnácti utkáních. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček, který zaznamenal osm branek a devět asistencí. Šest gólů vstřelil také Devin Shore.

Poslední vzájemné zápasy Karlovy Vary – Sparta

První vzájemné utkání aktuální extraligové sezony vyhrály Karlovy Vary, které 28. září zvítězily na ledě Sparty 1:0. V posledních pěti ligových soubojích však mají mírně lepší bilanci Pražané, kteří dvakrát uspěli v základní hrací době a jednou po samostatných nájezdech. Energie zvítězila jednou v základní hrací době a jednou po nájezdech.

Poslední vzájemné zápasy Karlovy Vary – Sparta v extralize
DatumZápas
28. 9. 2026Sparta – Karlovy Vary 0:1
18. 1. 2026Karlovy Vary – Sparta 3:4 sn
7. 12. 2025Sparta – Karlovy Vary 6:1
24. 10. 2025Karlovy Vary – Sparta 4:3 sn
16. 9. 2025Sparta – Karlovy Vary 1:2
18. kolo Tipsport extraligy – program zápasů
DatumZápasČas
13. 11. 2026Třinec – Liberec17:00
13. 11. 2026Mladá Boleslav – Vítkovice17:30
13. 11. 2026Litvínov – České Budějovice17:30
13. 11. 2026Hradec Králové – Plzeň18:00
13. 11. 2026Karlovy Vary – Sparta18:00
13. 11. 2026Olomouc – Kladno18:00
13. 11. 2026Pardubice – Kometa Brno18:00
Tabulka extraligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec171311267:3942
2.HC Dynamo Pardubice171111464:4336
3.Rytíři Kladno17733453:4930
4.HC Energie Karlovy Vary17820741:3328
5.Banes Motor České Budějovice17802745:4726
6.HC Sparta Praha17712745:4025
7.HC Škoda Plzeň17461644:4225
8.Bílí Tygři Liberec16614544:4324
9.Mountfield Hradec Králové16622643:4224
10.HC Kometa Brno16533543:4324
11.HC Verva Litvínov17611936:4521
12.BK Mladá Boleslav174211035:5717
13.HC Vítkovice Ridera16412938:5216
14.HC Olomouc173121132:5513
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