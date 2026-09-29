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Hradec - Sparta: Kde sledovat extraligu živě, stream, kurzy, statistiky

Autor:
  6:28

Zleva Martin Kohout z Hradce Králové a Aaron Irving ze Sparty | foto: ČTK

Den po frustrující porážce s Karlovými Vary nastoupí hokejisté Sparty v 6. kole extraligy na ledě Hradce Králové. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Sparta – Karlovy Vary
SoutěžTipsport extraliga – 6. kolo
Termín a časúterý 29. září 2026 od 18:00
Místo konáníČPP Aréna, Hradec Králové
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 3
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Hradec Králové vstoupil do extraligy výborně, když v 1. kole zvítězil 5:3 na ledě Pardubic. Euforii rychle zchladily dvě porážky – doma s Českými Budějovicemi (0:2) a v Brně (1:3). Hradec doplatil na slabou produktivitu. Oba poslední soupeře totiž přestřílel. Na ledě Komety vyhrál na střely 33:21, proti Budějovicím 28:21. V dalších dvou kolech pak porazil Liberec 5:2, následně ale podlehl v Plzni 1:2 po nájezdech.

Sparta začala sezonu výhrou 5:2 v Olomouci, kde po osmi minutách vedla 2:0. Na Kladně pak získala bod za porážku po nájezdech a doma podlehla Mladé Boleslavi 3:5, přestože soupeře přestřílela 43:24. Pak si Pražané spravili chuť v Litvínově, kde po dvou třetinách vedli 3:0 a nakonec zvítězili 4:1. Naposledy však přišel další domácí výbuch. Porážka 0:1 s Karlovými Vary, které za celý zápas vyslaly na branku Sparty jen 13 střel.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Nejproduktivnější hráči:

  • Hradec: T. J. Melancon (0+4), Viliam Čacho (2+2), Radovan Pavlík (2+1), Markus Nenonen (2+1), Aleš Jergl (2+1)
  • Sparta: Michal Řepík (3+2), Filip Chlapík (1+4), Michael Špaček (2+3), Jakub Krejčík (1+3), Jiří Sekáč (2+2).

Statistiky brankářů:

  • Tomáš Vomáčka (Hradec): 2,00 góly na zápas, úspěšnost zákroků 92 %
  • Stanislav Škorvánek (Hradec): 2,71 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,87 %
  • Jakub Kovář (Sparta) : 2,21 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,51 %
Zápasy 6. kola extraligy
DatumZápasČas
29. 9. 2026Třinec – Kladno17:00
29. 9. 2026Ml. Boleslav – Plzeň17:30
29. 9. 2026Litvínov – Liberec17:30
29. 9. 2026Hradec Kr. – Sparta18:00
29. 9. 2026Olomouc – Vítkovice18:00
29. 9. 2026Pardubice – Č. Budějovice18:00
20. 10. 2026K. Vary – Kometa18:00
Tabulka extraligy
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec5500022:1015
2.HC Dynamo Pardubice6400224:1712
3.Banes Motor České Budějovice5301113:1410
4.HC Energie Karlovy Vary5300212:99
5.Rytíři Kladno5211114:149
6.HC Škoda Plzeň5121112:118
7.HC Sparta Praha5201214:127
8.HC Kometa Brno5200316:166
9.Mountfield Hradec Králové5200312:126
10.HC Verva Litvínov5200311:156
11.HC Olomouc5110313:155
12.BK Mladá Boleslav5110312:195
13.Bílí Tygři Liberec5101310:174
14.HC Vítkovice Ridera4100313:173
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