Hradec - Sparta: Kde sledovat extraligu živě, stream, kurzy, statistiky

|Soutěž
|Tipsport extraliga – 6. kolo
|Termín a čas
|úterý 29. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|ČPP Aréna, Hradec Králové
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 3
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu ZDE
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Hradec Králové vstoupil do extraligy výborně, když v 1. kole zvítězil 5:3 na ledě Pardubic. Euforii rychle zchladily dvě porážky – doma s Českými Budějovicemi (0:2) a v Brně (1:3). Hradec doplatil na slabou produktivitu. Oba poslední soupeře totiž přestřílel. Na ledě Komety vyhrál na střely 33:21, proti Budějovicím 28:21. V dalších dvou kolech pak porazil Liberec 5:2, následně ale podlehl v Plzni 1:2 po nájezdech.
Sparta začala sezonu výhrou 5:2 v Olomouci, kde po osmi minutách vedla 2:0. Na Kladně pak získala bod za porážku po nájezdech a doma podlehla Mladé Boleslavi 3:5, přestože soupeře přestřílela 43:24. Pak si Pražané spravili chuť v Litvínově, kde po dvou třetinách vedli 3:0 a nakonec zvítězili 4:1. Naposledy však přišel další domácí výbuch. Porážka 0:1 s Karlovými Vary, které za celý zápas vyslaly na branku Sparty jen 13 střel.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Nejproduktivnější hráči:
- Hradec: T. J. Melancon (0+4), Viliam Čacho (2+2), Radovan Pavlík (2+1), Markus Nenonen (2+1), Aleš Jergl (2+1)
- Sparta: Michal Řepík (3+2), Filip Chlapík (1+4), Michael Špaček (2+3), Jakub Krejčík (1+3), Jiří Sekáč (2+2).
Statistiky brankářů:
- Tomáš Vomáčka (Hradec): 2,00 góly na zápas, úspěšnost zákroků 92 %
- Stanislav Škorvánek (Hradec): 2,71 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,87 %
- Jakub Kovář (Sparta) : 2,21 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,51 %
|Datum
|Zápas
|Čas
|29. 9. 2026
|Třinec – Kladno
|17:00
|29. 9. 2026
|Ml. Boleslav – Plzeň
|17:30
|29. 9. 2026
|Litvínov – Liberec
|17:30
|29. 9. 2026
|Hradec Kr. – Sparta
|18:00
|29. 9. 2026
|Olomouc – Vítkovice
|18:00
|29. 9. 2026
|Pardubice – Č. Budějovice
|18:00
|20. 10. 2026
|K. Vary – Kometa
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4.
|HC Energie Karlovy Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|5.
|Rytíři Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|6.
|HC Škoda Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|7.
|HC Sparta Praha
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8.
|HC Kometa Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|10.
|HC Verva Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|11.
|HC Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12.
|BK Mladá Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14.
|HC Vítkovice Ridera
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3