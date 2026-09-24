|Soutěž
|Tipsport extraliga – 4. kolo
|Termín a čas
|čtvrtek 24. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|ČPP Aréna, Hradec Králové
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
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Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Hradec Králové vstoupil do extraligy výborně, když v 1. kole zvítězil 5:3 na ledě Pardubic. Euforii rychle zchladily dvě porážky – doma s Českými Budějovicemi (0:2) a v Brně (1:3). Hradec doplatil na slabou produktivitu. Oba poslední soupeře totiž přestřílel. Na ledě Komety vyhrál na střely 33:21, proti Budějovicím 28:21.
LIberec měl naopak špatný začátek, ale poslední utkání se mu povedlo. V 1. kole prohrál 1:2 po nájezdech v Plzni, potom neuspěl doma s Kladnem (1:3) a naposledy zvítězil 5:4 na ledě Pardubic.
Vzájemné zápasy Hradec Králové – Liberec (H2H)
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Východočeši se s Libercem utkali v srpnu v přípravném utkání a z výhry 6:4 se radoval Hradec Králové. V extralize ale třikrát za sebou ve vzájemných zápasech uspěli Severočeši, v posledních dvou navíc bez inkasované branky. V základní hrací době výběr trenéra Tomáše Martince porazil Liberec naposledy v říjnu 2024.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|19. 8. 2026
|PZK
|Mountfield HK – Liberec 6:4
|4. 3. 2026
|ELH
|Liberec – Mountfield HK 4:0
|4. 1. 2026
|ELH
|Mountfield HK – Liberec 0:2
|23. 11. 2025
|ELH
|Liberec – Mountfield HK 3:2
|5. 10. 2025
|ELH
|Mountfield HK – Liberec 4:3PP
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2.
|Rytíři Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4.
|HC Dynamo Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5.
|HC Verva Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6.
|BK Mladá Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7.
|HC Sparta Praha
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9.
|HC Kometa Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10.
|HC Škoda Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11.
|HC Energie Karlovy Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12.
|Mountfield Hradec Králové
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13.
|HC Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14.
|HC Vítkovice Ridera
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0