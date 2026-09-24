Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hradec Králové - Liberec: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Autor:
  12:27

Hradecký útočník Robert Kousal se prosazuje v přípravném duelu proti Liberci. | foto: Tane?ek DavidČTK

Hokejisté Hradce Králové vyzvou v předehrávce 4. kola extraligy Liberec. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Hradec Králové – Liberec
SoutěžTipsport extraliga – 4. kolo
Termín a časčtvrtek 24. září 2026 od 18:00
Místo konáníČPP Aréna, Hradec Králové
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Hradec Králové vstoupil do extraligy výborně, když v 1. kole zvítězil 5:3 na ledě Pardubic. Euforii rychle zchladily dvě porážky – doma s Českými Budějovicemi (0:2) a v Brně (1:3). Hradec doplatil na slabou produktivitu. Oba poslední soupeře totiž přestřílel. Na ledě Komety vyhrál na střely 33:21, proti Budějovicím 28:21.

LIberec měl naopak špatný začátek, ale poslední utkání se mu povedlo. V 1. kole prohrál 1:2 po nájezdech v Plzni, potom neuspěl doma s Kladnem (1:3) a naposledy zvítězil 5:4 na ledě Pardubic.

Vzájemné zápasy Hradec Králové – Liberec (H2H)

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Východočeši se s Libercem utkali v srpnu v přípravném utkání a z výhry 6:4 se radoval Hradec Králové. V extralize ale třikrát za sebou ve vzájemných zápasech uspěli Severočeši, v posledních dvou navíc bez inkasované branky. V základní hrací době výběr trenéra Tomáše Martince porazil Liberec naposledy v říjnu 2024.

Posledních pět vzájemných zápasů Hradec Králové vs. Liberec
DatumSoutěžZápas
19. 8. 2026PZKMountfield HK – Liberec 6:4
4. 3. 2026ELHLiberec – Mountfield HK 4:0
4. 1. 2026ELHMountfield HK – Liberec 0:2
23. 11. 2025ELHLiberec – Mountfield HK 3:2
5. 10. 2025ELHMountfield HK – Liberec 4:3PP
Tabulka hokejové extraligy
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec3300011:79
2.Rytíři Kladno3210010:68
3.Banes Motor České Budějovice320107:57
4.HC Dynamo Pardubice4200215:136
5.HC Verva Litvínov320016:66
6.BK Mladá Boleslav311019:95
7.HC Sparta Praha3101110:104
8.Bílí Tygři Liberec310117:94
9.HC Kometa Brno310029:93
10.HC Škoda Plzeň301116:73
11.HC Energie Karlovy Vary310026:83
12.Mountfield Hradec Králové310026:83
13.HC Olomouc301027:102
14.HC Vítkovice Ridera200025:70
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Česko - Španělsko v BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina...

České tenistky čeká v semifinále BJK Cupu souboj se Španělskem. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou nominace obou týmů, vzájemná bilance a sázkové kurzy, najdete v našem přehledu.

24. září 2026  12:27

Hradec Králové - Liberec: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Hradecký útočník Robert Kousal se prosazuje v přípravném duelu proti Liberci.

Hokejisté Hradce Králové vyzvou v předehrávce 4. kola extraligy Liberec. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.

24. září 2026  12:27

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 odstartovalo 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechyběla ani česká reprezentace,...

24. září 2026

Vémola vs. Vosgröne na Oktagonu 94: Kurzy a kde sledovat živě

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem.

Velmi zajímavým duelem z MMA galavečeru Oktagon 94 je Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne. Sledujte zápas 26. září 2026 v domluvené váze 89 kg v přímém přenosu.

23. září 2026  18:33

Hlaváček, Portlík nebo někdo jiný? Kdo bude primátorem Prahy a jaké jsou kurzy

ilustrační snímek

Pražané v říjnových komunálních volbách rozhodnou o novém složení zastupitelstva, které následně zvolí primátora hlavního města. Kdo se o tento post uchází a jaké kurzy na jednotlivé kandidáty...

23. září 2026  13:37

Nobelova cena za mír 2026: Kurzy, favorité, kandidáti

Slavnostní předávání Nobelovy ceny za mír v Oslu.

Kdo získá Nobelovu cenu za mír pro rok 2026? Norský Nobelův výbor oznámí jméno laureáta 9. října v Oslu. Na prestižní ocenění je letos nominováno 208 jednotlivců a 79 organizací. Podle aktuálních...

23. září 2026  11:35

WTA Singapur 2026: program, české tenistky, kde sledovat živě

Linda Fruhvirtová zahrává míč v utkání s Barborou Krejčíkovou na Prague Open.

Singapore Tennis Open se letos poprvé uskuteční v kategorii WTA 500. Hraje od 21. do 27. září 2026 a na tvrdém povrchu v hale se představí řada předních světových tenistek. České hráčky Barbora...

23. září 2026  10:23

MS v silniční cyklistice 2026 Montréal: Program, trasy, favorité a výsledky

Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 hostí od 20. do 27. září kanadský Montréal. Na programu je celkem 13 závodů od juniorů až po kategorii Elite, včetně silničních závodů a časovek. Živé...

23. září 2026  10:07

Liberec - Rosenborg: Kde sledovat kvalifikaci UEFA Women’s Europa Cupu

Gólová radost fotbalistek Liberce

Fotbalistky Slovanu Liberec jsou krok od postupu do základní fáze evropského poháru. Ve středu 23. září od 17:00 přivítají v úvodním finálovém duelu kvalifikace UEFA Women’s Europa Cupu norský...

22. září 2026  19:39

Sparta Praha - Farul Constanta: Preview k utkání UEFA Evropského poháru žen

Sparťanku Michaelu Khýrovou nahání soupeřka Daina Bourmaová ze Ženevy.

Fotbalistky pražské Sparty čeká důležitý krok. Ve středu 23. září od 18:00 přivítají v epet ARENĚ na Letné rumunského šampiona Farul Constanța v úvodním utkání kvalifikace UEFA Evropského...

22. září 2026  19:11

Česko vs. Velká Británie v BJK Cupu 2026 – program, výsledky

Linda Nosková slaví výhru v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

České tenistky úspěšně zvládly svůj čtvrtfinálový duel, když porazily Velkou Británii a zajistily si postup mezi čtyři nejlepší týmy BJK Cupu. V pátek 25. září je čeká semifinále, ve kterém narazí na...

22. září 2026  16:50

Pardubice - Liberec v TV: Kde sledovat hokejovou extraligu živě, sázkové kurzy

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary.

V úterý 22. září od 18:00 nabídne hokejová Tipsport extraliga předehrávku 11. kola Pardubice - Liberec. Přinášíme vám informace o tom kde sledovat zápas živě, aktuální tabulku, formu, vzájemnou...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde