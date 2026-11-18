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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 16. kolo (dohrávka)
|Termín a čas
|středa 18. listopadu 2026 od 18:00
|Místo konání
|ČPP Aréna, Hradec Králové
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Hradec Králové vs. Kometa
Utkání Hradce Králové s Kometou Brno začíná ve středu 18. listopadu v 18:00. Přímý televizní přenos nabídne Oneplay Sport 2, zápas bude možné sledovat také na Oneplay Sport 4. Alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.
Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Hradec Králové se po osmnácti odehraných zápasech nachází na devátém místě extraligové tabulky. Mountfield v neděli zvítězil na ledě Sparty 3:1 a ukončil sérii tří porážek, během níž nestačil na České Budějovice, Liberec ani Plzeň. V posledních pěti utkáních tak dvakrát vyhrál, přičemž oba úspěchy zaznamenal proti pražské Spartě a Pardubicím.
Východočeši mají potíže především s produktivitou. V posledních pěti zápasech vstřelili pouze devět branek, hned dvakrát přitom vyšli střelecky naprázdno nebo skórovali jen jednou. Proti Kometě se pokusí navázat na výkon ze Sparty, kde inkasovali jediný gól.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|1:3
|13. 11. 2026
|Hradec Králové – Plzeň
|1:2
|1. 11. 2026
|Liberec – Hradec Králové
|4:3 pp
|27. 10. 2026
|České Budějovice – Hradec Králové
|3:0
|25. 10. 2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:0
Kometa Brno je v tabulce desátá, na Hradec ztrácí tři body. Jihomoravané naposledy podlehli v Pardubicích vysoko 2:6. Předtím doma porazili Olomouc 3:2 a z posledních pěti utkání mají dvě vítězství.
Brňany v Pardubicích srazily speciální týmy. Třikrát inkasovali v oslabení a další gól dostali při vlastní přesilové hře. Právě početní výhody představují jednu z jejich největších slabin. Kometa v nich dosahuje úspěšnosti pouze 10,64 %, což je téměř poloviční hodnota oproti Hradci.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Pardubice – Kometa
|6:2
|1. 11. 2026
|Kometa – Olomouc
|3:2
|28. 10. 2026
|Kometa – Třinec
|3:4 pp
|25. 10. 2026
|Litvínov – Kometa
|1:4
|23. 10. 2026
|Vítkovice – Kometa
|3:2
Hradec Králové vs. Kometa Brno: statistiky a čísla
Hradec Králové má oproti Kometě výrazně lepší defenzivní statistiky. V průměru inkasuje 2,50 gólu na zápas, zatímco Brno 2,88. Největší rozdíl je však ve speciálních týmech. Mountfield využívá 20,41 % přesilových her, Kometa pouze 10,87 %. Ještě výraznější je rozdíl při hře v oslabení, kde Hradec dosahuje úspěšnosti 87,30 % oproti 72,55 % Brna. V ofenzivě jsou naopak oba týmy prakticky vyrovnané.
|Statistika
|Hradec Králové
|Kometa Brno
|Odehrané zápasy
|18
|17
|Vstřelené góly
|47
|45
|Inkasované góly
|45
|49
|Průměr vstřelených gólů
|2,61
|2,65
|Průměr inkasovaných gólů
|2,50
|2,88
|Úspěšnost střelby
|10,68 %
|9,59 %
|Využití přesilovek
|20,41 %
|10,87 %
|Úspěšnost oslabení
|87,30 %
|72,55 %
Extraliga v číslech
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a další informace.
Nejproduktivnější hráči obou týmů
Produktivitu Hradce Králové vede útočník Anders Koch, který v osmnácti utkáních nasbíral 12 bodů za tři góly a devět asistencí. Deset bodů mají shodně Lukáš Radil, Kevin Klíma a Radovan Pavlík. Právě Pavlík je se šesti brankami nejlepším střelcem Mountfieldu.
Nejproduktivnějším hráčem Komety Brno je Robert Leino s 15 body za sedm branek a osm asistencí. O bod méně získal Kristián Pospíšil, který je s jedenácti přihrávkami nejlepším nahrávačem týmu. Střelecké tabulce Brna vévodí Jakub Flek s osmi góly.
Brankáři: Škorvánek má lepší čísla než Rabčan
Brankářskou jedničkou Hradce Králové je Stanislav Škorvánek, který ve třinácti utkáních dosáhl úspěšnosti zákroků 92,29 % a průměrně inkasuje 2,13 gólu na zápas. Kometa zatím více využívá Eugena Rabčana, jehož úspěšnost činí 91,90 %. Aleš Stezka má po devíti startech úspěšnost 90,46 %.
|Brankářské statistiky
|Zápasy
|Průměr inkasovaných gólů
|Úspěšnost zákroků
|Stanislav Škorvánek (MHK)
|13
|2,13
|92,29 %
|Tomáš Vomáčka (MHK)
|5
|3,22
|89,04 %
|Eugen Rabčan (KOM)
|10
|2,47
|91,90 %
|Aleš Stezka (KOM)
|9
|2,92
|90,46 %
Poslední vzájemné zápasy
Kometa vyhrála dva poslední vzájemné extraligové zápasy. V prvním střetnutí aktuální sezony zvítězila doma 3:1, v lednu pak Hradec porazila 4:3. Mountfield naopak uspěl v obou vzájemných utkáních na přelomu října a prosince 2025.
Z posledních pěti soubojů získalo Brno tři vítězství, Hradec dvě. Čtyři z těchto zápasů skončily rozdílem jediné nebo dvou branek.
|Datum
|Zápas
|20. 9. 2026
|Kometa – Hradec Králové 3:1
|25. 1. 2026
|Kometa – Hradec Králové 4:3
|21. 12. 2025
|Hradec Králové – Kometa 2:1
|28. 10. 2025
|Kometa – Hradec Králové 1:2
|21. 9. 2025
|Hradec Králové – Kometa 3:5
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3.
|Rytíři Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5.
|HC Škoda Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7.
|HC Sparta Praha
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10.
|HC Kometa Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14.
|HC Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15