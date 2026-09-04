|Liga mistrů hokej 2026 - informace
|Datum:
|3. září 2026 – 23. února 2027
|Místo:
|po celé Evropě
|Počet týmů:
|24
|České týmy:
|Pardubice, Plzeň, Liberec
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Sport 1, Sport 2
|Poslední vítěz:
|Frölunda HC (Švédsko)
Program a výsledky zápasů českých týmů – kdy hrají Pardubice, Plzeň a Liberec?
Stejně jako v loňském roce má Česko v Hokejové Lize mistrů 2026/27 hned trojí zastoupení – hraje šampion HC Dynamo Pardubice, druhý tým základní části HC Škoda Plzeň, a také třetí Bílí Tygři Liberec.
Nejdále zatím z těchto klubů došly shodně Plzeň a Liberec (semifinále), maximem Pardubic zůstává čtvrtfinále.
Každý z týmů čeká celkem 6 zápasů, tři doma a tři venku. Do play-off, které začíná v listopadu, projde 16 nejlepších.
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|3. 9. 2026 (17:30)
|Plzeň – Rögle
|4:0
|3. 9. 2026 (17:30)
|Tappara – Liberec
|6:3
|3. 9. 2026 (18:00)
|Pardubice – Tychy
|6:0
|5. 9. 2026 (16:30)
|Plzeň – Tychy
|5. 9. 2026 (17:00)
|Pardubice – Rögle
|5. 9. 2026 (19:15)
|Salzburg – Liberec
|10. 9. 2026 (17:30)
|SaiPa – Pardubice
|11. 9. 2026 (18:00)
|Liberec – Herning
|11. 9. 2026 (19:45)
|Fribourg – Plzeň
|12. 9. 2026 (16:00)
|KooKoo – Pardubice
|13. 9. 2026 (16:00)
|Liberec – Graz
|13. 9. 2026 (18:00)
|Bordeaux – Plzeň
|6. 10. 2026 (17:30)
|Plzeň – Skellefteå
|6. 10. 2026 (18:00)
|Liberec – Frölunda
|7. 10. 2026 (20:15)
|Bordeaux – Pardubice
|13. 10. 2026 (18:00)
|Pardubice – Vaxjö
|13. 10. 2026 (17:30)
|SaiPa – Plzeň
|13. 10. 2026 (19:45)
|Davos – Liberec
Harmonogram CHL 2026/27 – termíny a pravidla
Soutěž hraje 24 týmů. Po základní části následují vyřazovací boje, které se hrají na dva zápasy – dále jde vždy tým s lepším skóre. Finále se pak hraje jako jediný zápas. Vítěz získává European Trophy.
- základní část: 3. 9. 2026 – 14. 10. 2026
- osmifinále: 10. 11. 2026 – 18. 11. 2026
- čtvrtfinále: 1. 12. 2026 – 15. 12. 2026
- semifinále: 12. 1. 2027 – 20. 1. 2027
- finále: 23. 2. 2027
Tabulka Ligy mistrů v hokeji 2026/2027
Následující tabulka pořadí týmů základní části CHL 2026/27 bude aktualizována po každém zápase. Do play-off projde 16 nejlepších týmů.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Dynamo Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|6:0
|3
|2.
|Frölunda HC
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|3.
|Skelleftea AIK
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|4.
|Geneve-Servette HC
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|5.
|HC Škoda Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|6.
|Tappara Tampere
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|7.
|Kölner Haie
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|8.
|KooKoo Kouvola
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|9.
|Fribourg-Gottéron
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|10.
|Adler Mannheim
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|11.
|HC Davos
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|12.
|KAC Klagenfurt
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|13.
|Storhamar Hockey Hamar
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|14.
|Boxers de Bordeaux
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|15.
|GKS Tychy
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0
|16.
|Moser Medical Graz 99ers
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|17.
|Växjö Lakers
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18.
|Bílí Tygři Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|19.
|Herning Blue Fox
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|20.
|EC Red Bull Salzburg
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|21.
|Eisbären Berlín
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0
|22.
|Rögle BK
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|23.
|HK Nitra
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
|24.
|SaiPa Lappeenranta
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
Přehled týmů, kdo hraje hokejovou LM
Nominace do Ligy mistrů v hokeji funguje jednoduše – 6 zakladatelských lig má v Champions Hockey League po třech týmech, kvalifikuje se také obhájce trofeje.
Zbylá místa obsazují šampioni pěti menších evropských soutěží. Svého zástupce má po čtyřech letech také Slovensko, letos nahrazuje Velkou Británii.
Hokejová Liga mistrů v TV: kde sledovat, live streamy online
Všechny zápasy z Ligy mistrů v hokeji 2026/27 vysílá sázková kancelář Tipsport zde, po registraci navíc dostanete vstupní bonus 1 000 Kč.
Přímé přenosy v TV zajišťují kanály Sport 1 a Sport 2, které mají v nabídkách známí poskytovatelé jako jsou Skylink, Telly, Vodafone TV, Oneplay či Magenta TV.
Odměny pro týmy v Champions League Hockey
Celkem se v této elitní hokejové soutěži rozdělí 3,2 milionu eur, což je o 26 % více než v loňském ročníku.
Odměna za účast v základní části je 90 000 € pro každý klub, další odměny najdete v tabulce níže.
|Fáze
|Odměna
|Základní část
|90 000 €
|Osmifinále
|120 000 €
|Čtvrtfinále
|150 000 €
|Semifinále
|180 000 €
|Finalista
|230 000 €
|Šampion
|280 000 €
Vítězové Ligy mistrů v ledním hokeji, historie
Historie této soutěže sahá do sezony 2014/15 – dosud se nejvíce daří týmům ze Švédska, po dvou triumfech mají finské a švýcarské celky.
Nejúspěšnějším mužstvem CHL jsou Frölunda Indians ze Švédska, kteří dokázali vybojovat už 5 titulů, včetně toho v poslední odehrané sezoně.
Do finále dokázali projít i Hradec Králové a Sparta Praha, pokaždé ale narazili právě na Frölundu.
|Ročník
|Finále
|Výsledek
|2025/26
|Frölunda – Luleå
|3:2pp
|2024/25
|Curych – Färjestad
|2:1
|2023/24
|Servette – Skellefteå
|3:2
|2022/23
|Tappara – Luleå
|3:2
|2021/22
|Rögle – Tappara
|2:1
|2020/21
|soutěž se nehrála (covid-19)
|2019/20
|Frölunda – Mountfield HK
|3:1
|2018/19
|Frölunda – Red Bull München
|3:1
|2017/18
|JYP Jyväskylä – Växjö Lakers
|2:0
|2016/17
|Frölunda – Sparta Praha
|4:3pp
|2015/16
|Frölunda – Kärpät Oulu
|2:1
|2014/15
|Luleå – Frölunda
|4:2