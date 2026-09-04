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Hokejová Liga mistrů 2026/27: program, výsledky, týmy a kde sledovat

Kamil Jurek
  22:29

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy. | foto: ČTK

Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.
Liga mistrů hokej 2026 - informace
Datum:3. září 2026 – 23. února 2027
Místo:po celé Evropě
Počet týmů:24
České týmy:Pardubice, Plzeň, Liberec
Kde sledovat:Tipsport zde, Sport 1, Sport 2
Poslední vítěz:Frölunda HC (Švédsko)

Program a výsledky zápasů českých týmů – kdy hrají Pardubice, Plzeň a Liberec?

Stejně jako v loňském roce má Česko v Hokejové Lize mistrů 2026/27 hned trojí zastoupení – hraje šampion HC Dynamo Pardubice, druhý tým základní části HC Škoda Plzeň, a také třetí Bílí Tygři Liberec.

Nejdále zatím z těchto klubů došly shodně Plzeň a Liberec (semifinále), maximem Pardubic zůstává čtvrtfinále.

Každý z týmů čeká celkem 6 zápasů, tři doma a tři venku. Do play-off, které začíná v listopadu, projde 16 nejlepších.

České týmy v Hokejové lize mistrů 2026/27
Datum a časZápasVýsledek
3. 9. 2026 (17:30)Plzeň – Rögle4:0
3. 9. 2026 (17:30)Tappara – Liberec6:3
3. 9. 2026 (18:00)Pardubice – Tychy6:0
5. 9. 2026 (16:30)Plzeň – Tychy
5. 9. 2026 (17:00)Pardubice – Rögle
5. 9. 2026 (19:15)Salzburg – Liberec
10. 9. 2026 (17:30)SaiPa – Pardubice
11. 9. 2026 (18:00)Liberec – Herning
11. 9. 2026 (19:45)Fribourg – Plzeň
12. 9. 2026 (16:00)KooKoo – Pardubice
13. 9. 2026 (16:00)Liberec – Graz
13. 9. 2026 (18:00)Bordeaux – Plzeň
6. 10. 2026 (17:30)Plzeň – Skellefteå
6. 10. 2026 (18:00)Liberec – Frölunda
7. 10. 2026 (20:15)Bordeaux – Pardubice
13. 10. 2026 (18:00)Pardubice – Vaxjö
13. 10. 2026 (17:30)SaiPa – Plzeň
13. 10. 2026 (19:45)Davos – Liberec

Harmonogram CHL 2026/27 – termíny a pravidla

Soutěž hraje 24 týmů. Po základní části následují vyřazovací boje, které se hrají na dva zápasy – dále jde vždy tým s lepším skóre. Finále se pak hraje jako jediný zápas. Vítěz získává European Trophy.

  • základní část: 3. 9. 2026 – 14. 10. 2026
  • osmifinále: 10. 11. 2026 – 18. 11. 2026
  • čtvrtfinále: 1. 12. 2026 – 15. 12. 2026
  • semifinále: 12. 1. 2027 – 20. 1. 2027
  • finále: 23. 2. 2027

Tabulka Ligy mistrů v hokeji 2026/2027

Následující tabulka pořadí týmů základní části CHL 2026/27 bude aktualizována po každém zápase. Do play-off projde 16 nejlepších týmů.

Liga mistrů v hokeji 2026/27 – tabulka, pořadí
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Dynamo Pardubice110006:03
2.Frölunda HC110006:13
3.Skelleftea AIK110006:13
4.Geneve-Servette HC110006:23
5.HC Škoda Plzeň110004:03
6.Tappara Tampere110006:33
7.Kölner Haie110005:23
8.KooKoo Kouvola110005:23
9.Fribourg-Gottéron110004:23
10.Adler Mannheim110003:13
11.HC Davos101003:22
12.KAC Klagenfurt101002:12
13.Storhamar Hockey Hamar100102:31
14.Boxers de Bordeaux100101:21
15.GKS Tychy100010:60
16.Moser Medical Graz 99ers100012:40
17.Växjö Lakers100011:30
18.Bílí Tygři Liberec100013:60
19.Herning Blue Fox100012:50
20.EC Red Bull Salzburg100012:50
21.Eisbären Berlín100012:60
22.Rögle BK100010:40
23.HK Nitra100011:60
24.SaiPa Lappeenranta100011:60

Hokejisté Plzně slaví zásah proti Rögle BK.

Přehled týmů, kdo hraje hokejovou LM

Nominace do Ligy mistrů v hokeji funguje jednoduše – 6 zakladatelských lig má v Champions Hockey League po třech týmech, kvalifikuje se také obhájce trofeje.

Zbylá místa obsazují šampioni pěti menších evropských soutěží. Svého zástupce má po čtyřech letech také Slovensko, letos nahrazuje Velkou Británii.

  • Švédsko (4): Frölunda HC, Skellefteå AIK, Rögle BK, Växjö Lakers HC
  • Finsko (3): Tappara, KooKoo, SaiPa
  • Švýcarsko (3): Fribourg-Gottéron, HC Davos, Genève-Servette Hockey Club
  • Česko (3): HC Dynamo Pardubice, HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec
  • Německo (3): Eisbären Berlin, Kölner Haie, Adler Mannheim
  • Rakousko (3): Graz 99ers, EC KAC Klagenfurt, EC Red Bull Salzburg
  • Dánsko (1): Herning Blue Fox
  • Norsko (1): Storhamar Hockey
  • Francie (1): Boxers de Bordeaux
  • Polsko (1): GKS Tychy
  • Slovensko (1): HK Nitra

Hokejová Liga mistrů v TV: kde sledovat, live streamy online

Všechny zápasy z Ligy mistrů v hokeji 2026/27 vysílá sázková kancelář Tipsport zde, po registraci navíc dostanete vstupní bonus 1 000 Kč.

Přímé přenosy v TV zajišťují kanály Sport 1 a Sport 2, které mají v nabídkách známí poskytovatelé jako jsou Skylink, Telly, Vodafone TV, Oneplay či Magenta TV.

Odměny pro týmy v Champions League Hockey

Celkem se v této elitní hokejové soutěži rozdělí 3,2 milionu eur, což je o 26 % více než v loňském ročníku.

Odměna za účast v základní části je 90 000 € pro každý klub, další odměny najdete v tabulce níže.

Hokejová LM 2026/27 – odměny
FázeOdměna
Základní část90 000 €
Osmifinále120 000 €
Čtvrtfinále150 000 €
Semifinále180 000 €
Finalista230 000 €
Šampion280 000 €

Vítězové Ligy mistrů v ledním hokeji, historie

Historie této soutěže sahá do sezony 2014/15 – dosud se nejvíce daří týmům ze Švédska, po dvou triumfech mají finské a švýcarské celky.

Nejúspěšnějším mužstvem CHL jsou Frölunda Indians ze Švédska, kteří dokázali vybojovat už 5 titulů, včetně toho v poslední odehrané sezoně.

Do finále dokázali projít i Hradec Králové a Sparta Praha, pokaždé ale narazili právě na Frölundu.

Vítězové LM v hokeji – historie
RočníkFináleVýsledek
2025/26Frölunda – Luleå3:2pp
2024/25Curych – Färjestad2:1
2023/24Servette – Skellefteå3:2
2022/23Tappara – Luleå3:2
2021/22Rögle – Tappara2:1
2020/21soutěž se nehrála (covid-19)
2019/20Frölunda – Mountfield HK3:1
2018/19Frölunda – Red Bull München3:1
2017/18JYP Jyväskylä – Växjö Lakers2:0
2016/17Frölunda – Sparta Praha4:3pp
2015/16Frölunda – Kärpät Oulu2:1
2014/15Luleå – Frölunda4:2
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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