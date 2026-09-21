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Hokej 2026/2027: Program a nejdůležitější termíny sezony

Kristýna Polášková
  8:00

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa | foto: Reuters

Hokejová sezóna 2026/2027 nabídne řadu významných klubových i reprezentačních akcí. Přinášíme přehled nejdůležitějších termínů NHL, Tipsport extraligy, Euro Hockey Tour, mistrovství světa mužů a žen nebo vstupního draftu NHL. Všechny důležité události najdete přehledně v tabulkách.

Česká reprezentace: EHT a Mistrovství světa

Mužský národní tým čeká v průběhu sezóny tradiční zápasová prověrka v podobě seriálu Euro Hockey Tour (EHT). Ten se skládá ze čtyř podniků, během kterých reprezentační trenéři budují a testují kádr. Vrchol sezony představuje Mistrovství světa v ledním hokeji 2027 v Německu.

MS v hokeji 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu: program, skupiny, s kým hrají Češi

Ženská hokejová reprezentace se vydá bojovat o světové medaile do Dánska.

TermínUdálost / TurnajMísto konání
5. – 8. 11. 2026Nocco Hockey Games (EHT)Finsko (Helsinky), Česko (Praha)
6. – 16. 11 2026Mistrovství světa ženDánsko
10. – 13. 12. 2026Švýcarské hokejové hry (EHT)Švýcarsko
11. – 14. 2. 2027Švédské hokejové hry (EHT)Švédsko (Stockholm)
6. – 9. 5. 2027České hokejové hry (EHT)Česko
13. – 30. 5. 2027Mistrovství světa mužůNěmecko (Düsseldorf / Mannheim)

Zámořská NHL 2026/2027 a vstupní draft

V National Hockey League působí v sezóně 2026/2027 celkem 32 týmů, přičemž nejnovějším klubem zůstává Utah Mammoth. Každý tým v základní části odehraje 84 utkání. Velkým lákadlem ročníku je návrat tradiční exhibice - NHL All-Star Game proběhne 5. a 6. února 2027 v UBS Areně, domovském stánku New York Islanders.

Fáze sezóny / UdálostTermín konání
Začátek základní části NHL29. září 2026
NHL All-Star Game 20275. – 6. února 2027
Konec základní části NHL10. dubna 2027
Zahájení play-off (Stanley Cup)duben 2027
Finále Stanley Cupučerven 2027
Vstupní draft NHL 202725. – 26. června 2027

Tipsport extraliga 2026/2027

Tuzemská nejvyšší hokejová soutěž slaví 90 let od vzniku ligového hokeje v Česku. V ročníku 2026/2027 startuje 14 týmů, které se v základní části utkají čtyřkolovým systémem každý s každým. Obhájcem mistrovského titulu je HC Dynamo Pardubice, které v minulém finále zdolalo Třinec 4:2 na zápasy. K hlavním favoritům na zisk poháru patří vedle Pardubic také HC Sparta Praha a HC Oceláři Třinec, tradičním černým koněm soutěže zůstává HC Kometa Brno.

Fáze soutěžeTermín konání
Základní část (1. kolo)15. – 16. září 2026
Konec základní části (52. kolo)5. března 2027
Předkolo play-off8. – 14. března 2027
Čtvrtfinále play-off17. – 30. března 2027
Semifinále play-off2. – 15. dubna 2027
Baráž o extraligu17. – 29. dubna 2027
Finále Tipsport extraligy18. – 30. dubna 2027
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Hokej 2026/2027: Program a nejdůležitější termíny sezony

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Hokejová sezóna 2026/2027 nabídne řadu významných klubových i reprezentačních akcí. Přinášíme přehled nejdůležitějších termínů NHL, Tipsport extraligy, Euro Hockey Tour, mistrovství světa mužů a žen...

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