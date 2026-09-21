Česká reprezentace: EHT a Mistrovství světa
Mužský národní tým čeká v průběhu sezóny tradiční zápasová prověrka v podobě seriálu Euro Hockey Tour (EHT). Ten se skládá ze čtyř podniků, během kterých reprezentační trenéři budují a testují kádr. Vrchol sezony představuje Mistrovství světa v ledním hokeji 2027 v Německu.
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MS v hokeji 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu: program, skupiny, s kým hrají Češi
Ženská hokejová reprezentace se vydá bojovat o světové medaile do Dánska.
|Termín
|Událost / Turnaj
|Místo konání
|5. – 8. 11. 2026
|Nocco Hockey Games (EHT)
|Finsko (Helsinky), Česko (Praha)
|6. – 16. 11 2026
|Mistrovství světa žen
|Dánsko
|10. – 13. 12. 2026
|Švýcarské hokejové hry (EHT)
|Švýcarsko
|11. – 14. 2. 2027
|Švédské hokejové hry (EHT)
|Švédsko (Stockholm)
|6. – 9. 5. 2027
|České hokejové hry (EHT)
|Česko
|13. – 30. 5. 2027
|Mistrovství světa mužů
|Německo (Düsseldorf / Mannheim)
Zámořská NHL 2026/2027 a vstupní draft
V National Hockey League působí v sezóně 2026/2027 celkem 32 týmů, přičemž nejnovějším klubem zůstává Utah Mammoth. Každý tým v základní části odehraje 84 utkání. Velkým lákadlem ročníku je návrat tradiční exhibice - NHL All-Star Game proběhne 5. a 6. února 2027 v UBS Areně, domovském stánku New York Islanders.
|Fáze sezóny / Událost
|Termín konání
|Začátek základní části NHL
|29. září 2026
|NHL All-Star Game 2027
|5. – 6. února 2027
|Konec základní části NHL
|10. dubna 2027
|Zahájení play-off (Stanley Cup)
|duben 2027
|Finále Stanley Cupu
|červen 2027
|Vstupní draft NHL 2027
|25. – 26. června 2027
Tipsport extraliga 2026/2027
Tuzemská nejvyšší hokejová soutěž slaví 90 let od vzniku ligového hokeje v Česku. V ročníku 2026/2027 startuje 14 týmů, které se v základní části utkají čtyřkolovým systémem každý s každým. Obhájcem mistrovského titulu je HC Dynamo Pardubice, které v minulém finále zdolalo Třinec 4:2 na zápasy. K hlavním favoritům na zisk poháru patří vedle Pardubic také HC Sparta Praha a HC Oceláři Třinec, tradičním černým koněm soutěže zůstává HC Kometa Brno.
|Fáze soutěže
|Termín konání
|Základní část (1. kolo)
|15. – 16. září 2026
|Konec základní části (52. kolo)
|5. března 2027
|Předkolo play-off
|8. – 14. března 2027
|Čtvrtfinále play-off
|17. – 30. března 2027
|Semifinále play-off
|2. – 15. dubna 2027
|Baráž o extraligu
|17. – 29. dubna 2027
|Finále Tipsport extraligy
|18. – 30. dubna 2027