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Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky, česká nominace, kde sledovat

Kristýna Polášková
  20:40

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům na kempu před odletem na Hlinka Gretzky Cup 2026 v kanadském Edmontonu. | foto: ČTK

Prestižní hokejový turnaj Hlinka Gretzky Cup 2026 pro hráče do 18 let se letos koná v kanadském Edmontonu v termínu od 3. do 8. srpna 2026. V tomto článku najdete vše důležité na jednom místě - od kompletního programu a výsledků, přes tabulky a českou nominaci, až po informace, kde sledovat utkání českého týmu živě.
Hlinka Gretzky Cup 2026: Klíčové informace
Termín konání3. - 8. srpna 2026
MístoEdmonton, Alberta, Kanada
StadionyRogers Place (domovská aréna Edmonton Oilers) a Downtown Community Arena. Zápasy se hrají na užších kluzištích s rozměry obvyklými pro zámořskou NHL.
Počet účastníků8 pozvaných národních týmů
Obhájci prvenstvíUSA
Kde sledovatČT Sport

Program a výsledky českých hokejistů

Na turnaji startuje také česká hokejová reprezentace do 18 let, kterou premiérově vede jako hlavní trenér Jaroslav Nedvěd. V konečné nominaci na turnaj figuruje celkem 25 hokejistů, jde o 3 brankáře, 8 obránců a 14 útočníků.

Český výběr se nachází v základní skupině B, přičemž všechny jeho zápasy odvysílá živě televizní stanice ČT sport a online platforma ČT sport Plus.

DatumČas (SELČ)ZápasPřímý přenosVýsledek
3. 8.21:00ČESKO – USAČT sport, ČT sport Plus
4. 8.21:00Německo – ČESKOČT sport, ČT sport Plus
5. 8.23:00ČESKO – FinskoČT sport, ČT sport Plus

Před začátkem samotného turnaje Češi absolvovali přípravný kemp v Rokycanech a následně ve švýcarském Klotenu. Ve Švýcarsku naši mladíci dvakrát porazili domácí výběr, a to výsledky 2:0 a 4:0. Generálkou na Hlinka Gretzky Cup pak bude přípravný duel s domácí Kanadou, který se odehraje v noci na 2. srpna přímo v edmontonské hale Rogers Place.

Rozlosování skupin, výsledky a tabulky

Osm zúčastněných reprezentací bylo rozlosováno do dvou čtyřčlenných skupin, ze kterých vzejdou čtyři elitní celky pro semifinále.

Níže naleznete kompletní složení obou základních skupin, podrobný rozpis všech utkání a pravidelně aktualizované výsledky. Aby vám neunikla žádná zápletka v boji o cenné kovy, doplňujeme také průběžné tabulky, které budeme během celého turnaje doplňovat o nejnovější bodové zisky.

Po skupinové fázi následují semifinálové zápasy 7. a 8. srpna, boje o medaile následně vyvrcholí v noci na 9. srpna SEČ.

  • Skupina A: Kanada, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko
  • Skupina B: Česko, Finsko, Německo, USA
Hlinka Gretzky Cup: Program
Datum a čas (SEČ)ZápasSkupinaVýsledek
3. 8., 21:00USA – ČeskoB-
3. 8., 23:00Německo – FinskoB-
4. 8., 01:00Švýcarsko – KanadaA-
4. 8., 03:00Slovensko – ŠvédskoA-
4. 8., 21:00Německo – ČeskoB-
4. 8., 23:00Švédsko – ŠvýcarskoA-
5. 8., 01:00Kanada – SlovenskoA-
5. 8., 03:00Finsko – USAB-
5. 8., 21:00Švýcarsko – SlovenskoA-
5. 8., 23:00Česko – FinskoB-
6. 8., 01:00Švédsko – KanadaA-
6. 8., 03:00USA – NěmeckoB-

Herní systém a formát turnaje Hlinka Gretzky Cup

Osm zúčastněných národních týmů je rozděleno do dvou základních skupin (A a B) po čtyřech účastnících. Ve skupině hrají mužstva systémem každý s každým, což pro každý tým znamená porci tří zápasů v základní fázi.

  • Postup do play-off: Do semifinálových bojů postupují vždy dva nejlepší celky z každé skupiny. V semifinále se následně kříží vítěz skupiny A s druhým týmem ze skupiny B a naopak.
  • Zápasy o umístění: Mužstva, která obsadí třetí a čtvrtá místa ve svých skupinách, nehrají o medaile, ale utkají se o konečné 5., respektive 7. místo na turnaji.
  • Pravidla při remíze: Pokud utkání po základní hrací době skončí nerozhodně, následuje desetiminutové prodloužení ve formátu tří hráčů proti třem na obou stranách. Nerozhodne-li se ani v prodloužení, určují vítěze utkání samostatné nájezdy s pěti střelci na obou stranách.
  • Absence Ruska: Ruská reprezentace se turnaje neúčastní, jelikož byla vyřazena z mezinárodních soutěží kvůli přetrvávající vojenské invazi na Ukrajinu. Její místo ve skupině B zaujímá výběr Německa.

Historie turnaje a přehlídka budoucích hvězd

Tento prestižní turnaj, dříve mnohdy označovaný jako neoficiální Světový pohár juniorů do 18 let, funguje na bázi ti nejlepší proti nejlepším. Na rozdíl od jarního mistrovství světa do 18 let nejsou hráči v srpnovém termínu nijak vázáni klubovými povinnostmi v play-off. Jednotlivé reprezentace tak mohou na turnaj povolat své absolutně nejlepší hokejisty bez jakýchkoliv omezení.

  • Vývoj názvu: Úplně první ročník se konal v Japonsku v roce 1991 pod hlavičkou Phoenix Cup. Později v historii se soutěži říkalo také Pacifický pohár či Národní pohár.
  • Pocta hokejovým legendám: Od roku 2004, tedy po tragickém úmrtí při autonehodě, nesl turnaj jméno legendárního českého hokejisty a trenéra Ivana Hlinky. V roce 2018 byl název oficiálně upraven na současný Hlinka Gretzky Cup, aby turnaj uctil obě kanadsko-české ikony tohoto sportu.
  • Nejúspěšnější týmy: Historickým tabulkám turnaje suverénně vládne Kanada, která ovládla celkem 25 ročníků. Pět triumfů má na svém kontě Rusko (respektive někdejší Sovětský svaz). Zlaté medaile v minulosti získaly také výběry USA (jedenkrát), Švédska (jedenkrát) a Česka.
  • Zlatý český ročník 2016: Český výběr slavil turnajové vítězství v roce 2016, kdy se o historický úspěch zasloužili tehdy mladí hráči jako Martin Nečas, Filip Zadina nebo Filip Chytil.
  • Budoucí hvězdy: Turnaj se dlouhodobě pyšní tím, že jako vůbec první představuje elitní talenty před samotným draftem NHL. Hlinka Gretzky Cupem v minulosti prošly superhvězdy jako Sidney Crosby, Alexander Ovečkin, Steven Stamkos, Mikko Rantanen nebo český útočník David Pastrňák.
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