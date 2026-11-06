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Finsko – Česko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

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  11:40

Čeští trenéři Zdeněk Moták (vlevo) a Pavel Gross diskutují během duelu proti Švédsku. | foto: ČTK

Českou hokejovou reprezentaci čeká na turnaji NOCCO Hockey Games druhé utkání. Po úvodní porážce se Švédskem po samostatných nájezdech nastoupí svěřenci trenéra Zdeňka Motáka proti domácímu Finsku, které do turnaje vstoupilo vítězstvím nad Švýcarskem. Kde sledovat sobotní zápas živě, v jaké formě jsou oba týmy a co napovídají sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Finsko – Česko živě

Druhé vystoupení české reprezentace na Finských hokejových hrách odvysílá Česká televize. Utkání se tentokrát odehraje přímo v Helsinkách.

  • Termín a čas: Sobota 7. listopadu 2026 od 17:30 SEČ
  • Místo konání: Veikkaus Arena, Helsinky
  • Soutěž: NOCCO Hockey Games 2026 (Euro Hockey Tour)
  • Televizní přenos: ČT sport
  • Online live stream: ČT sport Plus / iVysílání

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři vypsali na vítězství Finska kurz 1,94, zatímco případný úspěch české reprezentace v základní hrací době je ohodnocen kurzem 3,36.

Český tým zahájil nový ročník Euro Hockey Tour porážkou 2:3 po samostatných nájezdech se Švédskem. V pražské O2 areně dokázal otočit nepříznivý vývoj z 0:1 na 2:1, Seveřané ale ve třetí třetině vyrovnali a nakonec uspěli v nájezdech.

Finsko vstoupilo do domácího turnaje vítězstvím 3:1 nad Švýcarskem. Domácí výběr tak získal první tři body a před sobotním soubojem s Českem vede průběžnou tabulku. Oba soupeři se naposledy utkali v květnovém čtvrtfinále mistrovství světa, v němž Finové zvítězili 4:1.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
5. 11. 2026Euro Hockey TourČesko – Švédsko2:3 SN
28. 5. 2026Mistrovství světaFinsko – Česko4:1
26. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Kanada2:3
25. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Norsko1:4
23. 5. 2026Mistrovství světaSlovensko – Česko2:3
Poslední zápasy Finska
DatumSoutěžZápasVýsledek
5. 11. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Finsko1:3
31. 5. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – Finsko0:1 PP
30. 5. 2026Mistrovství světaKanada – Finsko2:4
28. 5. 2026Mistrovství světaFinsko – Česko4:1
26. 5. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – Finsko4:2

Z posledních pěti utkání vyhrálo Finsko čtyři a inkasovalo pouze osm branek. Česká reprezentace naopak zaznamenala čtyři porážky, přičemž v posledních třech zápasech základní hrací doby skórovala dohromady čtyřikrát.

Je ovšem třeba rozlišovat květnové mistrovství světa a současnou Euro Hockey Tour. Oba týmy nastupují s výrazně odlišnými soupiskami, a výsledky z MS tak slouží především k dokreslení formy reprezentací.

Nominace Česka a Finska na NOCCO Hockey Games 2026

Český výběr vede poprvé na turnaji Euro Hockey Tour trenér Zdeněk Moták. V nominaci se opírá o zkušené reprezentanty Romana Červenku, Davida Tomáška, Matěje Stránského či Jakuba Fleka. Původní soupisku poznamenala zranění, kvůli kterým do týmu dodatečně přibyli obránce David Moravec a útočníci Michal Kunc s Radovanem Pavlíkem.

Česko
PoziceHráči (klub)
BrankářiJan Bednář (Ässät Pori), Pavel Čajan (Litvínov), Dominik Frodl (Karlovy Vary)
ObránciMarian Adámek (Třinec), Jakub Galvas (Třinec), Tomáš Galvas (Liberec), Matteo Kočí (Karlovy Vary), Jan Košťálek (Pardubice), Radek Kučeřík (Kometa), David Moravec (Mladá Boleslav), Andrej Šustr (Jukurit), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu), Libor Zábranský (Kometa)
ÚtočníciJan Bambula (Karlovy Vary), Matěj Blümel (Sparta), Roman Červenka (Pardubice), Jakub Flek (Kometa), Vojtěch Hradec (Sparta), Filip Chlapík (Sparta), Jakub Konečný (Kladno), Ondřej Kovařčík (Třinec), Michal Kunc (Kometa), Jan Myšák (HV71), Radovan Pavlík (Mountfield HK), Jakub Rychlovský (Liberec), Jiří Smejkal (Pardubice), Matěj Stránský (Pardubice), Michael Špaček (Sparta), David Tomášek (Pardubice), Daniel Voženílek (Třinec), Radim Zohorna (Färjestad)

Finskou reprezentaci vede Antti Pennanen, který pro domácí turnaj sestavil výběr převážně z evropských soutěží. Mezi nejvýraznější ofenzivní osobnosti patří Roby Järventie, Kristian Tanus nebo Daniel Mäkiaho. Českým fanouškům je dobře známý také obránce Mikael Seppälä, který působí v pražské Spartě.

Finsko
PoziceHráči (klub)
BrankářiKari Piiroinen (SaiPa), Petteri Rimpinen (Kiekko-Espoo), Kim Saarinen (HPK Hämeenlinna)
ObránciJuuso Arola (JYP Jyväskylä), Anttoni Honka (Ajoie), Oliwer Kaski (Malmö), Miska Kukkonen (HPK Hämeenlinna), Mikko Lehtonen (ZSC Lions), Juuso Riikola (SCL Tigers), Axel Rindell (Brynäs), Robin Salo (Örebro), Mikael Seppälä (Sparta Praha), Peetro Seppälä (Lukko Rauma)
ÚtočníciHannes Björninen (SCL Tigers), Henrik Borgström (Fribourg-Gottéron), Jere Innala (Lugano), Roby Järventie (Ambrì-Piotta), Eemil Erholtz (Kärpät Oulu), Janne Kuokkanen (Malmö), Juho Lammikko (ZSC Lions), Saku Mäenalanen (SCL Tigers), Daniel Mäkiaho (HIFK), Markus Nurmi (Luleå), Iiro Pakarinen (HIFK), Sami Päivärinta (HPK Hämeenlinna), Eetu Päkkilä (Kärpät Oulu), Benjamin Rautiainen (Tappara), Kristian Tanus (Ajoie)

Vzájemné zápasy

Česká reprezentace má Finům co oplácet. Na květnovém mistrovství světa podlehla severskému soupeři ve čtvrtfinále 1:4 a s turnajem se rozloučila. V předchozích vzájemných duelech na Euro Hockey Tour se však oběma týmům dařilo střídavě. Z posledních pěti utkání vyhrálo Finsko třikrát a Česko dvakrát.

Přehled posledních vzájemných zápasů Česko – Finsko
DatumSoutěžZápasSkóre
28. 5. 2026Mistrovství světaFinsko – Česko4:1
30. 4. 2026Euro Hockey TourFinsko – Česko2:3
8. 11. 2025Euro Hockey TourFinsko – Česko4:2
1. 5. 2025Euro Hockey TourFinsko – Česko2:4
8. 2. 2025Euro Hockey TourFinsko – Česko3:0
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