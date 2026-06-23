Draft NHL: Základní informace
Draft NHL 2026 se koná 26. a 27. června v KeyBank Center v Buffalu. První kolo proběhne v noci z 26. na 27. června (SELČ): v Buffalu startuje v pátek v 19:00 místního času, pro české fanoušky tedy v noci z pátku na sobotu kolem 1:00. Zbývajících šest kol (2.–7.) je na programu v sobotu 27. června odpoledne SELČ.
Draft má sedm kol, takže 32 týmů NHL vybere celkem 224 hráčů. Organizace Vegas Golden Knights sice přišla o svůj výběr ve druhém kole (trest za porušení mediálních pravidel play off 2026), ale celkový počet se nemění: Ottawa Senators totiž dostala jeden výběr navíc jako modifikovaný trest za starší trejd Jevgenije Dadonova.
Pravidla pro způsobilost hokejistů k draftu 2026 určují tyto podmínky:
- Hráči narození mezi 1. lednem 2006 a 15. zářím 2008.
- Hráči narození po 30. červnu 2006, kteří prošli draftem v roce 2024, ale nepodepsali se svým klubem kontrakt.
- Hráči narození v roce 2005 mimo Severní Ameriku, kteří dosud nebyli draftováni.
Pořadí výběru v 1. kole
O pořadí na předních pozicích rozhodla draftová loterie, které se zúčastnilo 16 týmů nepostupujících do play off. Vítězem se stalo Toronto. Pořadí od 17. místa dále určují výsledky vyřazovací části a konečné umístění týmů v bojích o Stanley Cup.
|Pozice
|Tým
|Pozice
|Tým
|1.
|Toronto Maple Leafs
|6.
|Calgary Flames
|2.
|San Jose Sharks
|7.
|Seattle Kraken
|3.
|Vancouver Canucks
|8.
|Winnipeg Jets
|4.
|Chicago Blackhawks
|9.
|Florida Panthers
|5.
|New York Rangers
|10.
|Nashville Predators
Favorité draftu 2026 podle CSB
Centrální úřad skautingu NHL (CSB) sestavuje hodnocení talentů rozdělené do dvou kategorií podle aktuálního působiště: na Severní Ameriku a zbytek světa. V severoamerickém žebříčku zaujímá první místo útočník Gavin McKenna z Penn State University. V mezinárodním srovnání je nejvýše hodnocen švédský útočník Ivar Stenberg.
|Pořadí
|Severní Amerika
|Zbytek světa
|1.
|Gavin McKenna (Ú) – Kanada
|Ivar Stenberg (Ú) – Švédsko
|2.
|Chase Reid (O) – USA
|Alberts Šmits (O) – Lotyšsko
|3.
|Carson Carels (O)- Kanada
|Oliver Suvanto (Ú) – Finsko
|4.
|Keaton Verhoeff (O) – Kanada
|Viggo Bjorck (Ú) – Švédsko
|5.
|Daxon Rudolph (O) – Kanada
|Elton Hermansson (Ú) – Švédsko
Češi na draftu 2026
Z hráčů v poli se v prognózách umisťují nejvýše útočník Adam Novotný (Peterborough Petes, OHL) a obránce Jakub Vaněček (Tri-City Americans, WHL). Ve finálním žebříčku CSB pro zámořské bruslaře figuruje Novotný na 14. místě a Vaněček na 31. místě; oba se v předpovědích pohybují kolem hranice prvního kola. Šanci na draft má dál i obránce Vladimír Dravecký (Brantford, OHL), v žebříčku evropských bruslařů je nejvýše hodnoceným Čechem útočník Šimon Katolický (Tappara Tampere).
Největším českým tématem letošního draftu jsou ale brankáři. Ve finálním žebříčku CSB pro zámořské gólmany je pět z prvních šesti jmen českých: druhý skončil Michal Oršulák (Prince Albert, WHL), třetí Tobiáš Trejbal (Youngstown, USHL) a v nejlepší šestce jsou ještě Filip Růžička, Jan Láryš a Marek Sklenička. Mezi evropskými gólmany je třetí David Veřmiřovský (Pardubice), do hry mluví i František Poletín (Lahti) a Sebastian Charvát (Liberec). Oršulák nebo Trejbal by se navíc mohli stát historicky prvním českým brankářem draftovaným v prvním kole.
Pro srovnání následující tabulka ukazuje, jak dopadli čeští hráči v draftu 2025.
|Kolo / Pozice
|Hráč
|Tým NHL
|Klub při draftu (2025)
|1. / 9.
|Radim Mrtka
|Buffalo Sabres
|Seattle Thunderbirds (WHL)
|1. / 25.
|Václav Nestrašil
|Chicago Blackhawks
|Muskegon Lumberjacks (USHL)
|2. / 46.
|Max Pšenička
|Utah Mammoth
|Portland Winterhawks (WHL)
|2. / 59.
|Vojtěch Čihař
|L.A. Kings
|Karlovy Vary (ELH)
|3. / 78.
|Štěpán Hoch
|Utah Mammoth
|České Budějovice (ELH)
|4. / 102.
|Adam Benák
|Minnesota Wild
|Youngstown Phantoms (USHL)
|4. / 106.
|Tomáš Poletín
|N.Y. Islanders
|Lahti Pelicans (Liiga)
|6. / 161.
|David Rozsíval
|New Jersey Devils
|Liberec (Česko U20)
Historie a české jedničky draftu
Vstupní draft NHL se koná pravidelně od roku 1963. Historicky prvním draftovaným hokejistou z Československa se stal v roce 1978 útočník Ladislav Svozil, kterého si ve 12. kole na 194. pozici vybral Detroit.
Pozici celkové jedničky draftu zaznamenal český hokej v historii dvakrát:
- Roman Hamrlík (1992): Vybrán týmem Tampa Bay Lightning. V NHL odehrál 1395 zápasů a zaznamenal 638 kanadských bodů, což z něj činí historického lídra statistik českých obránců v této soutěži.
- Patrik Štefan (1999): Zvolen jako první výběr týmu Atlanta Thrashers. V NHL nastoupil k 455 zápasům s bilancí 188 bodů.
|Rok
|Hráč (pozice)
|Tým
|2025
|Matthew Schaefer (O) – Kanada
|New York Islanders
|2024
|Macklin Celebrini (Ú) – Kanada
|San Jose Sharks
|2023
|Connor Bedard (Ú) – Kanada
|Chicago Blackhawks
|2022
|Juraj Slafkovský (Ú) – Slovensko
|Montreal Canadiens
|2021
|Owen Power (O) – Kanada
|Buffalo Sabres