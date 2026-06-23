Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Kristýna Polášková
  11:29

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila Torontu. | foto: AP

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto Maple Leafs. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na předních příčkách, hlavních favoritů a umístění českých hokejistů.

Draft NHL: Základní informace

Draft NHL 2026 se koná 26. a 27. června v KeyBank Center v Buffalu. První kolo proběhne v noci z 26. na 27. června (SELČ): v Buffalu startuje v pátek v 19:00 místního času, pro české fanoušky tedy v noci z pátku na sobotu kolem 1:00. Zbývajících šest kol (2.–7.) je na programu v sobotu 27. června odpoledne SELČ.

Draft má sedm kol, takže 32 týmů NHL vybere celkem 224 hráčů. Organizace Vegas Golden Knights sice přišla o svůj výběr ve druhém kole (trest za porušení mediálních pravidel play off 2026), ale celkový počet se nemění: Ottawa Senators totiž dostala jeden výběr navíc jako modifikovaný trest za starší trejd Jevgenije Dadonova.

Pravidla pro způsobilost hokejistů k draftu 2026 určují tyto podmínky:

  • Hráči narození mezi 1. lednem 2006 a 15. zářím 2008.
  • Hráči narození po 30. červnu 2006, kteří prošli draftem v roce 2024, ale nepodepsali se svým klubem kontrakt.
  • Hráči narození v roce 2005 mimo Severní Ameriku, kteří dosud nebyli draftováni.

Pořadí výběru v 1. kole

O pořadí na předních pozicích rozhodla draftová loterie, které se zúčastnilo 16 týmů nepostupujících do play off. Vítězem se stalo Toronto. Pořadí od 17. místa dále určují výsledky vyřazovací části a konečné umístění týmů v bojích o Stanley Cup.

PoziceTýmPoziceTým
1.Toronto Maple Leafs6.Calgary Flames
2.San Jose Sharks7.Seattle Kraken
3.Vancouver Canucks8.Winnipeg Jets
4.Chicago Blackhawks9.Florida Panthers
5.New York Rangers10.Nashville Predators

Favorité draftu 2026 podle CSB

Centrální úřad skautingu NHL (CSB) sestavuje hodnocení talentů rozdělené do dvou kategorií podle aktuálního působiště: na Severní Ameriku a zbytek světa. V severoamerickém žebříčku zaujímá první místo útočník Gavin McKenna z Penn State University. V mezinárodním srovnání je nejvýše hodnocen švédský útočník Ivar Stenberg.

Favorité draftu NHL 2026
PořadíSeverní AmerikaZbytek světa
1.Gavin McKenna (Ú) – KanadaIvar Stenberg (Ú) – Švédsko
2.Chase Reid (O) – USAAlberts Šmits (O) – Lotyšsko
3.Carson Carels (O)- KanadaOliver Suvanto (Ú) – Finsko
4.Keaton Verhoeff (O) – KanadaViggo Bjorck (Ú) – Švédsko
5.Daxon Rudolph (O) – KanadaElton Hermansson (Ú) – Švédsko

Češi na draftu 2026

Z hráčů v poli se v prognózách umisťují nejvýše útočník Adam Novotný (Peterborough Petes, OHL) a obránce Jakub Vaněček (Tri-City Americans, WHL). Ve finálním žebříčku CSB pro zámořské bruslaře figuruje Novotný na 14. místě a Vaněček na 31. místě; oba se v předpovědích pohybují kolem hranice prvního kola. Šanci na draft má dál i obránce Vladimír Dravecký (Brantford, OHL), v žebříčku evropských bruslařů je nejvýše hodnoceným Čechem útočník Šimon Katolický (Tappara Tampere).

Největším českým tématem letošního draftu jsou ale brankáři. Ve finálním žebříčku CSB pro zámořské gólmany je pět z prvních šesti jmen českých: druhý skončil Michal Oršulák (Prince Albert, WHL), třetí Tobiáš Trejbal (Youngstown, USHL) a v nejlepší šestce jsou ještě Filip Růžička, Jan Láryš a Marek Sklenička. Mezi evropskými gólmany je třetí David Veřmiřovský (Pardubice), do hry mluví i František Poletín (Lahti) a Sebastian Charvát (Liberec). Oršulák nebo Trejbal by se navíc mohli stát historicky prvním českým brankářem draftovaným v prvním kole.

Pro srovnání následující tabulka ukazuje, jak dopadli čeští hráči v draftu 2025.

Čeští hráči draftovaní v roce 2025 (pro srovnání)
Kolo / PoziceHráčTým NHLKlub při draftu (2025)
1. / 9.Radim MrtkaBuffalo SabresSeattle Thunderbirds (WHL)
1. / 25.Václav NestrašilChicago BlackhawksMuskegon Lumberjacks (USHL)
2. / 46.Max PšeničkaUtah MammothPortland Winterhawks (WHL)
2. / 59.Vojtěch ČihařL.A. KingsKarlovy Vary (ELH)
3. / 78.Štěpán HochUtah MammothČeské Budějovice (ELH)
4. / 102.Adam BenákMinnesota WildYoungstown Phantoms (USHL)
4. / 106.Tomáš PoletínN.Y. IslandersLahti Pelicans (Liiga)
6. / 161.David RozsívalNew Jersey DevilsLiberec (Česko U20)

Historie a české jedničky draftu

Vstupní draft NHL se koná pravidelně od roku 1963. Historicky prvním draftovaným hokejistou z Československa se stal v roce 1978 útočník Ladislav Svozil, kterého si ve 12. kole na 194. pozici vybral Detroit.

Pozici celkové jedničky draftu zaznamenal český hokej v historii dvakrát:

  • Roman Hamrlík (1992): Vybrán týmem Tampa Bay Lightning. V NHL odehrál 1395 zápasů a zaznamenal 638 kanadských bodů, což z něj činí historického lídra statistik českých obránců v této soutěži.
  • Patrik Štefan (1999): Zvolen jako první výběr týmu Atlanta Thrashers. V NHL nastoupil k 455 zápasům s bilancí 188 bodů.
Přehled posledních celkových jedniček draftu:
RokHráč (pozice)Tým
2025Matthew Schaefer (O) – KanadaNew York Islanders
2024Macklin Celebrini (Ú) – KanadaSan Jose Sharks
2023Connor Bedard (Ú) – KanadaChicago Blackhawks
2022Juraj Slafkovský (Ú) – SlovenskoMontreal Canadiens
2021Owen Power (O) – KanadaBuffalo Sabres
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Kolumbie – DR Kongo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

James Rodríguez během utkání Kolumbie s Uzbekistánem.

Kolumbie si může na MS ve fotbale 2026 už po druhém kole zajistit postup ze skupiny. Porazí DR Kongo? Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.

23. června 2026  12:28

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Čeští hokejbalisté se radují.

Letošní mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen se uskuteční na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se budou hrát ve...

23. června 2026  12:12

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila...

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto Maple Leafs. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně...

23. června 2026  11:29

Panama - Chorvatsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Chorvatský záložník Luka Modrič během zápasu s Anglií.

Druhé kolo základní skupiny L na fotbalovém mistrovství světa 2026 nabídne i zápas Panama - Chorvatsko. Utkání hostí kanadské Toronto. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách...

23. června 2026

SynotTip bonus za registraci 2026: 1 000 Kč se sázkou bez rizika

ilustrační snímek

Nabídka sázkové kanceláře SynotTip je unikátní. Noví sázkaři získají po registraci 500 Kč, mají nárok na sázku bez rizika za dalších 500 Kč a podle prvního vkladu si mohou přijít na 10 000 Kč. Pojďme...

23. června 2026

Kvalifikace Wimbledon 2026 online: program, výsledky a Češi

Linda Fruhvirtová v duelu s Barborou Krejčíkovou.

Kvalifikace na tenisový grandslam Wimbledon se hraje od 22. do 25. června 2026, v akci je i osm českých nadějí. Podaří se jim projít všemi třemi koly? Podívejte se na program, výsledky a prize money.

23. června 2026  8:02

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

23. června 2026  4:10

Jordánsko – Alžírsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Fáris Šájbí slaví gól proti Argentině, který však kvůli ofsajdu nebyl neuznán.

Ve skupině J si to na mistrovství světa ve fotbale 2026 dojde na duel Jordánska s Alžírskem. V našem přehledu se dozvíte, kde zápas sledovat, jaké jsou kurzy a pravděpodobné sestavy.

22. června 2026

Skupina H na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Kapverdští fanoušci slaví remízu s favoritem ze Španělska.

Ve skupině H na mistrovství světa ve fotbale 2026 mají stále o co hrát všechny čtyři týmy, včetně příjemného překvapení v podobě Kapverd. Rozhodnou až třetí zápasy.

22. června 2026  11:47

Francie vs. Irák v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský útočník Kyliana Mbappé oslavuje svou druhou trefu v zápase se...

Druhé kolo základní skupiny I na fotbalovém mistrovství světa 2026 nabídne i zápas Francie - Irák. Utkání hostí stadion v americké Filadelfii. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých...

22. června 2026  11:44

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině G?

Egyptští fanoušci před utkání s Belgii na světové šampionátu.

Ve skupině G na fotbalovém mistrovství světa 2026 je i po druhých zápasech vše otevřené. Postoupit ještě mohou všechny týmy.

22. června 2026  11:36

ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

22. června 2026  10:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.