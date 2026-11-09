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Davos – Plzeň: Kde sledovat osmifinále hokejové Ligy mistrů, kurzy

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  18:39
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Hráči Plzně slaví gól proti Vítkovicím. | foto: ČTK

Hokejisté Plzně vstupují do osmifinále Ligy mistrů jako jediný tým, který v základní části neztratil ani bod. V úterý 10. listopadu od 19:45 nastoupí na ledě švýcarského Davosu s českým útočníkem Filipem Zadinou. Podívejte se na základní informace o utkání, statistiky obou týmů a termín odvety.
Základní informace o utkání
ZápasDavos – Plzeň
SoutěžHokejová Liga mistrů 2026/27
FázeOsmifinále, 1. zápas
Datum a čas10. listopadu 2026, 19:45
StadionVaillant Arena, Davos
Odveta17. listopadu, 17:30 v Plzni
TV přenosOneplay, Sport 1
LivestreamTipsport

Plzeň ovládla základní část, Davos postup vydřel

Plzeň prošla základní částí Ligy mistrů bez jediného zaváhání. Vyhrála všech šest zápasů v základní hrací době, získala maximálních 18 bodů a se skóre 30:12 obsadila první místo. V osmifinále ji čeká Davos, který skončil šestnáctý, tedy na poslední postupové příčce.

Švýcarský celek přitom zahájil soutěž třemi vítězstvími, následovaly však tři porážky. V závěrečném utkání základní části podlehl doma Liberci 0:2. Nyní se pokusí zastavit dalšího českého soupeře.

Plzeň vede při zdravotní indispozici hlavního trenéra Josefa Jandače Jiří Veber. Jeho tým vyrazil do Davosu s předstihem také kvůli nadmořské výšce přibližně 1560 metrů. První utkání osmifinále se odehraje ve Švýcarsku, o postupujícím rozhodne souhrnné skóre obou zápasů.

Srovnání týmů v základní části Ligy mistrů
StatistikaDavosPlzeň
Umístění16.1.
Zápasy66
Body818
Skóre19:1730:12
Góly na zápas3,175,00
Inkasované góly na zápas2,832,00
Zdroj: Champions Hockey League

V sestavě Davosu je i Filip Zadina, který v šesti zápasech základní části nasbíral osm bodů za čtyři góly a čtyři asistence. Švýcarský tým se může opřít také o Brendana Lemieuxe či Rasmuse Asplunda.

Posledních pět zápasů Davosu
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026National LeagueLausanne – Davos3:2 pp
30. 10. 2026National LeagueDavos – Rapperswil-Jona4:3 sn
27. 10. 2026National LeagueFribourg – Davos3:1
24. 10. 2026National LeagueLangnau – Davos2:3 pp
23. 10. 2026National LeagueDavos – Bern1:4

Plzeň se v evropských zápasech prosazovala především produktivním útokem. Výraznou roli sehrál také obránce Carter Robertson, který v základní části zaznamenal sedm asistencí a dostal se do ideální sestavy této fáze soutěže.

Posledních pět zápasů Plzně
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026ExtraligaPlzeň – Kladno6:5 sn
30. 10. 2026ExtraligaPlzeň – Třinec4:2
27. 10. 2026ExtraligaPlzeň – Olomouc3:2 pp
25. 10. 2026ExtraligaLiberec – Plzeň2:0
23. 10. 2026ExtraligaLitvínov – Plzeň2:0

Vzájemné zápasy

Davos a Plzeň se v hokejové Lize mistrů utkají poprvé. Vítěz osmifinálové série postoupí do čtvrtfinále, poraženému evropská sezona skončí.

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