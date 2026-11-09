|Zápas
|Davos – Plzeň
|Soutěž
|Hokejová Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|Osmifinále, 1. zápas
|Datum a čas
|10. listopadu 2026, 19:45
|Stadion
|Vaillant Arena, Davos
|Odveta
|17. listopadu, 17:30 v Plzni
|TV přenos
|Oneplay, Sport 1
|Livestream
|Tipsport
Plzeň ovládla základní část, Davos postup vydřel
Plzeň prošla základní částí Ligy mistrů bez jediného zaváhání. Vyhrála všech šest zápasů v základní hrací době, získala maximálních 18 bodů a se skóre 30:12 obsadila první místo. V osmifinále ji čeká Davos, který skončil šestnáctý, tedy na poslední postupové příčce.
Švýcarský celek přitom zahájil soutěž třemi vítězstvími, následovaly však tři porážky. V závěrečném utkání základní části podlehl doma Liberci 0:2. Nyní se pokusí zastavit dalšího českého soupeře.
Plzeň vede při zdravotní indispozici hlavního trenéra Josefa Jandače Jiří Veber. Jeho tým vyrazil do Davosu s předstihem také kvůli nadmořské výšce přibližně 1560 metrů. První utkání osmifinále se odehraje ve Švýcarsku, o postupujícím rozhodne souhrnné skóre obou zápasů.
|Statistika
|Davos
|Plzeň
|Umístění
|16.
|1.
|Zápasy
|6
|6
|Body
|8
|18
|Skóre
|19:17
|30:12
|Góly na zápas
|3,17
|5,00
|Inkasované góly na zápas
|2,83
|2,00
|Zdroj: Champions Hockey League
V sestavě Davosu je i Filip Zadina, který v šesti zápasech základní části nasbíral osm bodů za čtyři góly a čtyři asistence. Švýcarský tým se může opřít také o Brendana Lemieuxe či Rasmuse Asplunda.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|National League
|Lausanne – Davos
|3:2 pp
|30. 10. 2026
|National League
|Davos – Rapperswil-Jona
|4:3 sn
|27. 10. 2026
|National League
|Fribourg – Davos
|3:1
|24. 10. 2026
|National League
|Langnau – Davos
|2:3 pp
|23. 10. 2026
|National League
|Davos – Bern
|1:4
Plzeň se v evropských zápasech prosazovala především produktivním útokem. Výraznou roli sehrál také obránce Carter Robertson, který v základní části zaznamenal sedm asistencí a dostal se do ideální sestavy této fáze soutěže.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Kladno
|6:5 sn
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Třinec
|4:2
|27. 10. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Olomouc
|3:2 pp
|25. 10. 2026
|Extraliga
|Liberec – Plzeň
|2:0
|23. 10. 2026
|Extraliga
|Litvínov – Plzeň
|2:0
Vzájemné zápasy
Davos a Plzeň se v hokejové Lize mistrů utkají poprvé. Vítěz osmifinálové série postoupí do čtvrtfinále, poraženému evropská sezona skončí.