Davos – Liberec: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě a kurzy

Kde sledovat zápas Davos – Liberec živě
Závěrečný duel základní části hokejové Ligy mistrů z Eisstadion Davos arény můžete sledovat v přímém přenosu online:
- Místo konání: Eisstadion Davos, Davos, Švýcarsko
- Datum a čas: Středa 14. října od 19:45
- Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 6. kolo
- Online live stream: Přímý přenos utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Davos – Liberec: Kurzy aktuální forma
Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip favorizují domácí celek, na jehož vítězství v základní hrací době vypsali kurz 1,66. Na výhru Bílých Tygrů po 60 minutách si můžete vsadit v kurzu 4,23.
Davos má po pěti zápasech Ligy mistrů na kontě osm bodů a se skóre 19:15 mu patří 13. místo. Švýcarský tým však prohrál poslední čtyři soutěžní utkání. V Lize mistrů podlehl švédskému Rögle 2:3, v domácí National League následně nestačil na Biel (3:4), Kloten (1:4) ani Ženevu (2:3). Ve všech čtyřech zápasech inkasoval nejméně tři branky.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|National League
|Servette Ženeva – Davos
|3:2
|9. 10. 2026
|National League
|Davos – Kloten
|1:4
|6. 10. 2026
|Liga mistrů
|Rögle – Davos
|3:2
|3. 10. 2026
|National League
|Biel – Davos
|4:3
|2. 10. 2026
|National League
|Davos – Ajoie
|3:1
Liberec je v tabulce Ligy mistrů se sedmi body a skóre 14:14 na 16. místě, tedy poslední postupové příčce. Na sedmnáctý Storhamar má náskok jediného bodu. Bílí Tygři v minulém kole porazili švédskou Frölundu 3:2 po samostatných nájezdech, v extralize si poradili s Karlovými Vary (5:0) i Mladou Boleslaví (5:3). Naposledy podlehli Českým Budějovicím 3:4. Ve třech posledních extraligových zápasech nastříleli celkem 13 branek.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|České Budějovice – Liberec
|4:3
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Liberec – Karlovy Vary
|5:0
|6. 10. 2026
|Liga mistrů
|Liberec – Frölunda
|3:2 sn. (2:2)
|4. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mladá Boleslav – Liberec
|3:5
|2. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Liberec – Olomouc
|2:0
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Tabulka Ligy mistrů před 6. kolem
Do play off Ligy mistrů postoupí šestnáct nejlepších týmů z celkových 24 účastníků. Liberec je před závěrečným kolem na posledním postupovém místě s jednobodovým náskokem před sedmnáctým Storhamarem. V čele tabulky je Plzeň.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Škoda Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2.
|Kolín nad Rýnem
|5
|4
|1
|0
|0
|21:9
|14
|3.
|HC Dynamo Pardubice
|5
|4
|0
|0
|1
|20:8
|12
|4.
|Skellefteå AIK
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|5.
|Adler Mannheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:15
|11
|6.
|SaiPa Lappeenranta
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|7.
|Fribourg-Gottéron
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|8.
|Växjö Lakers
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|9.
|Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|10.
|Servette Ženeva
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|11.
|Eisbären Berlín
|5
|3
|0
|0
|2
|14:19
|9
|12.
|Frölunda HC
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|13.
|HC Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|14.
|Tappara Tampere
|5
|2
|0
|2
|1
|13:15
|8
|15.
|KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|16.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|17.
|Storhamar
|5
|1
|1
|1
|2
|11:13
|6
|18.
|HK Nitra
|5
|1
|1
|0
|3
|10:18
|5
|19.
|Boxers de Bordeaux
|5
|1
|0
|1
|3
|15:24
|4
|20.
|Red Bull Salcburk
|5
|1
|0
|0
|4
|11:20
|3
|21.
|KAC Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22.
|GKS Tychy
|5
|0
|0
|1
|4
|7:18
|1
|23.
|Herning Blue Fox
|5
|0
|0
|1
|4
|6:19
|1
|24.
|Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0
Vzájemné zápasy
Liberec a Davos se v Lize mistrů utkaly již několikrát, a to jak v základní části, tak ve vyřazovacích bojích. V roce 2017 se oba týmy střetly dvakrát a v obou případech zvítězil domácí celek rozdílem jediné branky.
|Datum
|Soutěž / Fáze
|Zápas
|Skóre
|11. 10. 2017
|Liga mistrů (Základní skupina)
|Davos – Liberec
|3:2
|3. 10. 2017
|Liga mistrů (Základní skupina)
|Liberec – Davos
|4:3
|10. 11. 2015
|Liga mistrů (Osmifinále – odveta)
|Davos – Liberec
|4:3 pr. (3:3)
|3. 11. 2015
|Liga mistrů (Osmifinále – 1. zápas)
|Liberec – Davos
|3:5
|19. 8. 2009
|Přípravný turnaj (LHT)
|Davos – Liberec
|2:3