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Davos – Liberec: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě a kurzy

Kristýna Polášková
  10:00

Momentka z utkání Liberec - Karlovy Vary. | foto: ČTK

Hokejisté Liberce zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října na ledě švýcarského Davosu. Bílým Tygrům patří před posledním kolem 16. místo a v boji o postup do osmifinále potřebují bodovat. Davos je v tabulce třináctý, v posledních čtyřech soutěžních zápasech však prohrál. Utkání můžete sledovat živě prostřednictvím TV Tipsport. V článku najdete také aktuální formu obou týmů, tabulku soutěže a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Davos – Liberec živě

Závěrečný duel základní části hokejové Ligy mistrů z Eisstadion Davos arény můžete sledovat v přímém přenosu online:

  • Místo konání: Eisstadion Davos, Davos, Švýcarsko
  • Datum a čas: Středa 14. října od 19:45
  • Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 6. kolo
  • Online live stream: Přímý přenos utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Davos – Liberec: Kurzy aktuální forma

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip favorizují domácí celek, na jehož vítězství v základní hrací době vypsali kurz 1,66. Na výhru Bílých Tygrů po 60 minutách si můžete vsadit v kurzu 4,23.

Davos má po pěti zápasech Ligy mistrů na kontě osm bodů a se skóre 19:15 mu patří 13. místo. Švýcarský tým však prohrál poslední čtyři soutěžní utkání. V Lize mistrů podlehl švédskému Rögle 2:3, v domácí National League následně nestačil na Biel (3:4), Kloten (1:4) ani Ženevu (2:3). Ve všech čtyřech zápasech inkasoval nejméně tři branky.

HC Davos
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026National LeagueServette Ženeva – Davos3:2
9. 10. 2026National LeagueDavos – Kloten1:4
6. 10. 2026Liga mistrůRögle – Davos3:2
3. 10. 2026National LeagueBiel – Davos4:3
2. 10. 2026National LeagueDavos – Ajoie3:1

Liberec je v tabulce Ligy mistrů se sedmi body a skóre 14:14 na 16. místě, tedy poslední postupové příčce. Na sedmnáctý Storhamar má náskok jediného bodu. Bílí Tygři v minulém kole porazili švédskou Frölundu 3:2 po samostatných nájezdech, v extralize si poradili s Karlovými Vary (5:0) i Mladou Boleslaví (5:3). Naposledy podlehli Českým Budějovicím 3:4. Ve třech posledních extraligových zápasech nastříleli celkem 13 branek.

Bílí Tygři Liberec
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 10. 2026Tipsport extraligaČeské Budějovice – Liberec4:3
9. 10. 2026Tipsport extraligaLiberec – Karlovy Vary5:0
6. 10. 2026Liga mistrůLiberec – Frölunda3:2 sn. (2:2)
4. 10. 2026Tipsport extraligaMladá Boleslav – Liberec3:5
2. 10. 2026Tipsport extraligaLiberec – Olomouc2:0

Zajímavé sázkové příležitosti:

  • Neprohra Liberce (02) – kurz 2,08: Davos prohrál čtyři soutěžní zápasy za sebou, zatímco Liberec v posledních třech extraligových utkáních dvakrát zvítězil. Severočeši navíc potřebují body v boji o postup do osmifinále. Dvojtip na jejich neprohru v základní hrací době tak může být zajímavou možností.
  • Více než 5,5 gólu: V posledních zápasech obou týmů padá poměrně hodně branek. Liberec naposledy prohrál v Českých Budějovicích 3:4, předtím porazil Mladou Boleslav 5:3. Také ve třech posledních utkáních Davosu padlo vždy alespoň pět gólů. Sázka na šest a více branek proto stojí za zvážení.

Tabulka Ligy mistrů před 6. kolem

Do play off Ligy mistrů postoupí šestnáct nejlepších týmů z celkových 24 účastníků. Liberec je před závěrečným kolem na posledním postupovém místě s jednobodovým náskokem před sedmnáctým Storhamarem. V čele tabulky je Plzeň.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Škoda Plzeň5500024:915
2.Kolín nad Rýnem5410021:914
3.HC Dynamo Pardubice5400120:812
4.Skellefteå AIK5400120:1012
5.Adler Mannheim5310118:1511
6.SaiPa Lappeenranta5301116:1410
7.Fribourg-Gottéron5300218:129
8.Växjö Lakers5300215:99
9.Rögle BK5300212:79
10.Servette Ženeva5300212:119
11.Eisbären Berlín5300214:199
12.Frölunda HC5211117:139
13.HC Davos5210219:158
14.Tappara Tampere5202113:158
15.KooKoo5201215:177
16.Bílí Tygři Liberec5120214:147
17.Storhamar5111211:136
18.HK Nitra5110310:185
19.Boxers de Bordeaux5101315:244
20.Red Bull Salcburk5100411:203
21.KAC Klagenfurt501048:142
22.GKS Tychy500147:181
23.Herning Blue Fox500146:191
24.Graz 99ers500058:210

Vzájemné zápasy

Liberec a Davos se v Lize mistrů utkaly již několikrát, a to jak v základní části, tak ve vyřazovacích bojích. V roce 2017 se oba týmy střetly dvakrát a v obou případech zvítězil domácí celek rozdílem jediné branky.

DatumSoutěž / FázeZápasSkóre
11. 10. 2017Liga mistrů (Základní skupina)Davos – Liberec3:2
3. 10. 2017Liga mistrů (Základní skupina)Liberec – Davos4:3
10. 11. 2015Liga mistrů (Osmifinále – odveta)Davos – Liberec4:3 pr. (3:3)
3. 11. 2015Liga mistrů (Osmifinále – 1. zápas)Liberec – Davos3:5
19. 8. 2009Přípravný turnaj (LHT)Davos – Liberec2:3
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