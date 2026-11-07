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Česko – Švýcarsko v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen živě a kurzy

Kristýna Polášková
  13:31
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České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

České hokejistky čeká na mistrovství světa v Dánsku druhé utkání základní skupiny A. Po úvodním vítězství nad Rakouskem se v neděli střetnou se Švýcarskem. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedou na šampionátu a co naznačují sázkové kurzy?
Základní informace
ZápasČesko – Švýcarsko
SoutěžMS v hokeji žen 2026, skupina A
Datum a časNeděle 8. listopadu 2026, 19:00
MístoEsbjerg, Dánsko
TV přenosČT sport
Online sledováníČT sport Plus

Kde sledovat zápas Česko – Švýcarsko živě

Nedělní duel z dánského dějiště světového šampionátu nabídne v přímém televizním vysílání stanice ČT sport:

  • Termín a čas: Neděle 8. listopadu 2026 od 19:00
  • Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Skupina A)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport

Česko – Švýcarsko: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři Synot Tipu favorizují český výběr. Na vítězství Češek se kurzy pohybují kolem hranice 1,49, zatímco výhra Švýcarek je ohodnocena kurzem 4,98.

České hokejistky vstoupily do šampionátu pod vedením nového amerického trenéra Briana Idalskiho vítězstvím 4:1 nad Rakouskem, nováčkem elitní divize. Houževnaté soupeřky dlouho držely vyrovnaný stav, Češky však v závěru potvrdily roli favoritek. O góly se postaraly Kateřina Mrázová, Natálie Mlýnková a Klára Hymlárová. Po úvodním utkání patří českému týmu druhé místo ve skupině A se třemi body. Proti Švýcarsku se pokusí navázat také na vydařenou přípravu, v níž stejného soupeře porazil 7:2.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
6. 11. 2026Mistrovství světaRakousko – Česko 1:4
31. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 2:7
30. 10. 2026Euro Hockey TourFinsko – Česko 1:4
28. 10. 2026Euro Hockey TourČesko – Švédsko 0:2
3. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 3:2 po náj. (2:2)

Švýcarky přijely do Dánska povzbuzené ziskem bronzových medailí na únorových olympijských hrách v Miláně, kde v utkání o třetí místo porazily Švédsko 2:1. Mezi opory týmu patří brankářka Andrea Brändliová a útočnice Alina Müllerová, která působí v zámořské PWHL v dresu Boston Fleet. Reprezentace pod vedením nové trenérky Shannon Millerové však vstup do šampionátu nezvládla. Proti obhájkyním titulu z USA držela po první třetině přijatelný stav 0:1, nakonec ale podlehla vysoko 0:7.

Poslední zápasy Švýcarska
DatumSoutěžZápasVýsledek
6. 11. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – USA 0:7
31. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 2:7
30. 10. 2026Euro Hockey TourŠvédsko – Švýcarsko 1:0 po prod. (0:0)
28. 10. 2026Euro Hockey TourFinsko – Švýcarsko 4:0
3. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 3:2 po náj. (2:2)

Tip: Více než 4,5 gólu v kurzu 1,80

Poslední výsledky obou týmů naznačují, že by nedělní utkání mohlo nabídnout vyšší počet branek. Češky vstřelily Rakousku čtyři góly, Švýcarky jich proti USA sedm inkasovaly. V nedávném přípravném vzájemném zápase navíc české hokejistky zvítězily 7:2.

Kdo vyhraje MS v hokeji žen 2026? Kurzy, favorité a šance Češek

Tabulka Mistrovství světa žen – Skupina A

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA Ž110007:03
2.Česko Ž110004:13
3.Německo Ž000000:00
4.Rakousko Ž100011:40
5.Švýcarsko Ž100010:70

Vzájemné zápasy

České hokejistky se se Švýcarkami pravidelně střetávají v rámci ženské Euro Hockey Tour. V letošních pěti vzájemných zápasech mají příznivější bilanci Češky, které třikrát zvítězily, naposledy v přípravě před šampionátem 7:2. Zbývající dva duely rozhodly ve svůj prospěch Švýcarky po samostatných nájezdech.

DatumSoutěžZápasSkóre
31. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 2:7
3. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 3:2 po náj. (2:2)
22. 8. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 1:2
6. 2. 2026Olympijské hryČesko – Švýcarsko 3:4 po náj. (3:3)
10. 12. 2025Euro Hockey TourČesko – Švýcarsko 2:1
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