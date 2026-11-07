České hokejistky čeká na mistrovství světa v Dánsku druhé utkání základní skupiny A. Po úvodním vítězství nad Rakouskem se v neděli střetnou se Švýcarskem. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedou na šampionátu a co naznačují sázkové kurzy?
Základní informace
|Zápas
|Česko – Švýcarsko
|Soutěž
|MS v hokeji žen 2026, skupina A
|Datum a čas
|Neděle 8. listopadu 2026, 19:00
|Místo
|Esbjerg, Dánsko
|TV přenos
|ČT sport
|Online sledování
|ČT sport Plus
Kde sledovat zápas Česko – Švýcarsko živě
Nedělní duel z dánského dějiště světového šampionátu nabídne v přímém televizním vysílání stanice ČT sport:
- Termín a čas: Neděle 8. listopadu 2026 od 19:00
- Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Skupina A)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
Česko – Švýcarsko: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři Synot Tipu favorizují český výběr. Na vítězství Češek se kurzy pohybují kolem hranice 1,49, zatímco výhra Švýcarek je ohodnocena kurzem 4,98.
České hokejistky vstoupily do šampionátu pod vedením nového amerického trenéra Briana Idalskiho vítězstvím 4:1 nad Rakouskem, nováčkem elitní divize. Houževnaté soupeřky dlouho držely vyrovnaný stav, Češky však v závěru potvrdily roli favoritek. O góly se postaraly Kateřina Mrázová, Natálie Mlýnková a Klára Hymlárová. Po úvodním utkání patří českému týmu druhé místo ve skupině A se třemi body. Proti Švýcarsku se pokusí navázat také na vydařenou přípravu, v níž stejného soupeře porazil 7:2.
Poslední zápasy Česka
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Rakousko – Česko
|1:4
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
|30. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Finsko – Česko
|1:4
|28. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Česko – Švédsko
|0:2
|3. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|3:2 po náj. (2:2)
Švýcarky přijely do Dánska povzbuzené ziskem bronzových medailí na únorových olympijských hrách v Miláně, kde v utkání o třetí místo porazily Švédsko 2:1. Mezi opory týmu patří brankářka Andrea Brändliová a útočnice Alina Müllerová, která působí v zámořské PWHL v dresu Boston Fleet. Reprezentace pod vedením nové trenérky Shannon Millerové však vstup do šampionátu nezvládla. Proti obhájkyním titulu z USA držela po první třetině přijatelný stav 0:1, nakonec ale podlehla vysoko 0:7.
Poslední zápasy Švýcarska
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Švýcarsko – USA
|0:7
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
|30. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švédsko – Švýcarsko
|1:0 po prod. (0:0)
|28. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Finsko – Švýcarsko
|4:0
|3. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|3:2 po náj. (2:2)
Tip: Více než 4,5 gólu v kurzu 1,80
Poslední výsledky obou týmů naznačují, že by nedělní utkání mohlo nabídnout vyšší počet branek. Češky vstřelily Rakousku čtyři góly, Švýcarky jich proti USA sedm inkasovaly. V nedávném přípravném vzájemném zápase navíc české hokejistky zvítězily 7:2.
Tabulka Mistrovství světa žen – Skupina A
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USA Ž
|1
|1
|0
|0
|0
|7:0
|3
|2.
|Česko Ž
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3.
|Německo Ž
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Rakousko Ž
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|5.
|Švýcarsko Ž
|1
|0
|0
|0
|1
|0:7
|0
Vzájemné zápasy
České hokejistky se se Švýcarkami pravidelně střetávají v rámci ženské Euro Hockey Tour. V letošních pěti vzájemných zápasech mají příznivější bilanci Češky, které třikrát zvítězily, naposledy v přípravě před šampionátem 7:2. Zbývající dva duely rozhodly ve svůj prospěch Švýcarky po samostatných nájezdech.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
|3. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|3:2 po náj. (2:2)
|22. 8. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|1:2
|6. 2. 2026
|Olympijské hry
|Česko – Švýcarsko
|3:4 po náj. (3:3)
|10. 12. 2025
|Euro Hockey Tour
|Česko – Švýcarsko
|2:1