Kde sledovat zápas Česko – Švýcarsko živě
Závěrečné vystoupení národního týmu na NOCCO Hockey Games (dříve Karjala Cup) nabídne v přímém televizním vysílání stanice ČT sport:
- Termín a čas: Neděle 8. listopadu 2026 od 13:30 SEČ
- Místo konání: Veikkaus Arena, Helsinki
- Soutěž: NOCCO Hockey Games 2026 (Karjala Cup)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
- Online live stream: ČT sport Plus / iVysílání
Aktuální forma a sázkové tipy: Češi chtějí první výhru
Bookmakeři před nedělním utkáním mírně favorizují českou reprezentaci. Na její vítězství v základní hrací době vypsali kurz 2,05, zatímco výhra Švýcarska má kurz 3,12.
Česká reprezentace nevstoupila do nové sezony ideálně a pod vedením trenéra Zdeňka Motáka nadále čeká na první vítězství. Po čtvrteční porážce 2:3 po samostatných nájezdech se Švédskem nastoupila v sobotu proti domácímu Finsku. Vyrovnané utkání dospělo za stavu 1:1 opět až do nájezdů, v nichž byli znovu úspěšnější soupeři. Češi tak mají po dvou zápasech na kontě dvě porážky, obě po samostatných nájezdech.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|NOCCO Hockey Games
|Finsko – Česko
|2:1 po náj. (1:1)
|5. 11. 2026
|NOCCO Hockey Games
|Česko – Švédsko
|2:3 po náj. (2:2)
|28. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Finsko – Česko
|4:1
|26. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Kanada
|2:3
|25. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Norsko
|1:4
Ani Švýcarsku se vstup do nového ročníku Euro Hockey Tour nevydařil a po dvou zápasech zůstává bez bodu. V úvodním utkání podlehlo domácímu Finsku 1:3 a neuspělo ani v sobotu proti Švédsku, se kterým prohrálo 2:4.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|NOCCO Hockey Games
|Švédsko – Švýcarsko
|4:2
|5. 11. 2026
|NOCCO Hockey Games
|Švýcarsko – Finsko
|1:3
|31. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švýcarsko – Finsko
|0:1 po prodl. (0:0)
|30. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švýcarsko – Norsko
|6:0
|28. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švýcarsko – Švédsko
|3:1
Tip: Výhra Česka do rozhodnutí – kurz 1,6
Přestože Češi oba dosavadní zápasy prohráli po samostatných nájezdech, svými výkony zanechali solidní dojem. Proti Švédsku i Finsku měli střeleckou převahu, kterou však nedokázali přetavit ve vítězství. Proti Švýcarsku, které na turnaji dosud nezískalo ani bod, mají příležitost tuto bilanci změnit. Sázka na výhru do rozhodnutí zahrnuje také případné prodloužení či nájezdy.
Tabulka NOCCO Hockey Games 2026
Před závěrečnými nedělními zápasy jsou v čele tabulky neporažené týmy Švédska a Finska, oba s pěti body. Češi získali dva body za porážky po samostatných nájezdech, zatímco poslední Švýcarsko zůstává bez bodu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|G
|B
|1.
|Švédsko
|2
|1
|1
|0
|0
|7:4
|5
|2.
|Finsko
|2
|1
|1
|0
|0
|5:2
|5
|3.
|Česko
|2
|0
|0
|2
|0
|3:5
|2
|4.
|Švýcarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0
Vzájemné zápasy
Poslední tři vzájemné zápasy vyhrálo Švýcarsko. V květnu uspělo na Betano Hockey Games 6:1 a na Českých hokejových hrách 1:0, v únoru navíc porazilo český výběr na olympijských hrách 4:3 v prodloužení. Češi naposledy zvítězili v prosinci 2025 na Euro Hockey Tour (5:3), před rokem na turnaji ve Finsku pak Švýcary přehráli 4:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|10. 5. 2026
|Betano Hockey Games
|Švýcarsko – Česko
|6:1
|3. 5. 2026
|České hokejové hry
|Česko – Švýcarsko
|0:1 po prodl. (0:0)
|15. 2. 2026
|Olympijské hry
|Švýcarsko – Česko
|4:3 po prodl. (3:3)
|13. 12. 2025
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|3:5
|9. 11. 2025
|NOCCO Hockey Games
|Česko – Švýcarsko
|4:0