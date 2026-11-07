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Česko - Švýcarsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Kristýna Polášková
  23:10
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Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Čeští hokejisté zakončí úvodní turnaj Euro Hockey Tour nedělním soubojem se Švýcarskem. Kde sledovat utkání živě, s jakou formou oba týmy vstupují do závěrečného zápasu a jaké šance jim přisuzují bookmakeři?

Kde sledovat zápas Česko – Švýcarsko živě

Závěrečné vystoupení národního týmu na NOCCO Hockey Games (dříve Karjala Cup) nabídne v přímém televizním vysílání stanice ČT sport:

  • Termín a čas: Neděle 8. listopadu 2026 od 13:30 SEČ
  • Místo konání: Veikkaus Arena, Helsinki
  • Soutěž: NOCCO Hockey Games 2026 (Karjala Cup)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
    • Online live stream: ČT sport Plus / iVysílání

Aktuální forma a sázkové tipy: Češi chtějí první výhru

Bookmakeři před nedělním utkáním mírně favorizují českou reprezentaci. Na její vítězství v základní hrací době vypsali kurz 2,05, zatímco výhra Švýcarska má kurz 3,12.

Česká reprezentace nevstoupila do nové sezony ideálně a pod vedením trenéra Zdeňka Motáka nadále čeká na první vítězství. Po čtvrteční porážce 2:3 po samostatných nájezdech se Švédskem nastoupila v sobotu proti domácímu Finsku. Vyrovnané utkání dospělo za stavu 1:1 opět až do nájezdů, v nichž byli znovu úspěšnější soupeři. Češi tak mají po dvou zápasech na kontě dvě porážky, obě po samostatných nájezdech.

DatumSoutěžZápasVýsledek
7. 11. 2026NOCCO Hockey GamesFinsko – Česko2:1 po náj. (1:1)
5. 11. 2026NOCCO Hockey GamesČesko – Švédsko2:3 po náj. (2:2)
28. 5. 2026Mistrovství světaFinsko – Česko4:1
26. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Kanada2:3
25. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Norsko1:4

Ani Švýcarsku se vstup do nového ročníku Euro Hockey Tour nevydařil a po dvou zápasech zůstává bez bodu. V úvodním utkání podlehlo domácímu Finsku 1:3 a neuspělo ani v sobotu proti Švédsku, se kterým prohrálo 2:4.

DatumSoutěžZápasVýsledek
7. 11. 2026NOCCO Hockey GamesŠvédsko – Švýcarsko4:2
5. 11. 2026NOCCO Hockey GamesŠvýcarsko – Finsko1:3
31. 5. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – Finsko0:1 po prodl. (0:0)
30. 5. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – Norsko6:0
28. 5. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – Švédsko3:1

Tip: Výhra Česka do rozhodnutí – kurz 1,6

Přestože Češi oba dosavadní zápasy prohráli po samostatných nájezdech, svými výkony zanechali solidní dojem. Proti Švédsku i Finsku měli střeleckou převahu, kterou však nedokázali přetavit ve vítězství. Proti Švýcarsku, které na turnaji dosud nezískalo ani bod, mají příležitost tuto bilanci změnit. Sázka na výhru do rozhodnutí zahrnuje také případné prodloužení či nájezdy.

Tabulka NOCCO Hockey Games 2026

Před závěrečnými nedělními zápasy jsou v čele tabulky neporažené týmy Švédska a Finska, oba s pěti body. Češi získali dva body za porážky po samostatných nájezdech, zatímco poslední Švýcarsko zůstává bez bodu.

#TýmZVVPPPPGB
1.Švédsko211007:45
2.Finsko211005:25
3.Česko200203:52
4.Švýcarsko200023:70

Vzájemné zápasy

Poslední tři vzájemné zápasy vyhrálo Švýcarsko. V květnu uspělo na Betano Hockey Games 6:1 a na Českých hokejových hrách 1:0, v únoru navíc porazilo český výběr na olympijských hrách 4:3 v prodloužení. Češi naposledy zvítězili v prosinci 2025 na Euro Hockey Tour (5:3), před rokem na turnaji ve Finsku pak Švýcary přehráli 4:0.

DatumSoutěžZápasSkóre
10. 5. 2026Betano Hockey GamesŠvýcarsko – Česko6:1
3. 5. 2026České hokejové hryČesko – Švýcarsko0:1 po prodl. (0:0)
15. 2. 2026Olympijské hryŠvýcarsko – Česko4:3 po prodl. (3:3)
13. 12. 2025Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko3:5
9. 11. 2025NOCCO Hockey GamesČesko – Švýcarsko4:0
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