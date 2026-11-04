Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Kristýna Polášková
  14:03

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě se Češi představí, kde úvodní duel sledovat živě a co napovídají sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Česko – Švédsko živě

Čtvrteční vstup do nového ročníku Euro Hockey Tour naladíte na televizních obrazovkách i prostřednictvím streamů u sázkových kanceláří:

  • Termín a čas: Čtvrtek 5. listopadu 2026 od 18:30 SEČ
  • Místo konání: O2 arena, Praha (další zápasy turnaje ve Veikkaus Areně, Helsinki)
  • Soutěž: NOCCO Hockey Games 2026 (dříve Karjala Cup)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá ČT sport
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Fortuna

Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři očekávají vyrovnané utkání, v němž mírně favorizují Švédsko. Na vítězství severského týmu vypsali kurz 2,35, zatímco případný triumf české reprezentace je ohodnocen kurzem 2,62.

Česká reprezentace vstupuje do nové sezony pod vedením nového hlavního trenéra Zdeňka Motáka, pro kterého půjde o premiéru na střídačce národního týmu. Oba celky se naposledy představily v květnu na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde Češi turnaj zakončili sérií porážek, včetně prohry s Finskem 1:4. Švédové se na šampionátu loučili prohrou 1:3 se Švýcarskem.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
28. 5. 2026Mistrovství světaFinsko – Česko4:1
26. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Kanada2:3
25. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Norsko1:4
23. 5. 2026Mistrovství světaSlovensko – Česko2:3
20. 5. 2026Mistrovství světaČesko – Itálie3:1
Poslední zápasy Švédska
DatumSoutěžZápasVýsledek
28. 5. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – Švédsko3:1
26. 5. 2026Mistrovství světaŠvédsko – Slovensko4:2
23. 5. 2026Mistrovství světaNorsko – Švédsko3:2
22. 5. 2026Mistrovství světaŠvédsko – Itálie3:0
20. 5. 2026Mistrovství světaŠvédsko – Slovinsko6:0

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Švédsko zvítězí do rozhodnutí (Sázka na vítěze do rozhodnutí 2) v kurzu 1,81: Seveřané mají i přes omlazený kádr stabilní systém a český tým se bude pod novým trenérem Motákem teprve sehrávat.
  • Padne méně než 5,5 gólu v kurzu 1,68: Úvodní zápasy turnajů Euro Hockey Tour bývají často svázané taktikou a opatrností.

Nominace Česka a Švédska na NOCCO Hockey Games 2026

Trenéři nominovali pro úvodní turnaj mix zkušených opor a dravého mládí. Nominaci však na poslední chvíli ovlivnila zranění, kvůli kterým vypadli Tomáš Dvořák, Ondřej Beránek a debutant Matěj Kubiesa. Nahradili je Radovan Pavlík, Michal Kunc a obránce David Moravec. V ofenzivě by tým měli táhnout především zkušení hráči jako kapitán Roman Červenka (231 reprezentačních startů), David Tomášek či Matěj Stránský.

Česká reprezentace
PoziceHráči (klub)
BrankářiJan Bednář (Ässät Pori), Pavel Čajan (Litvínov), Dominik Frodl (Karlovy Vary)
ObránciMarian Adámek (Třinec), Jakub Galvas (Třinec), Tomáš Galvas (Liberec), Matteo Kočí (Karlovy Vary), Jan Košťálek (Pardubice), Radek Kučeřík (Kometa), David Moravec (Mladá Boleslav), Andrej Šustr (Jukurit), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu), Libor Zábranský (Kometa)
ÚtočníciJan Bambula (Karlovy Vary), Matěj Blümel (Sparta), Roman Červenka (Pardubice), Jakub Flek (Kometa), Vojtěch Hradec (Sparta), Filip Chlapík (Sparta), Jakub Konečný (Kladno), Ondřej Kovařčík (Třinec), Michal Kunc (Kometa), Jan Myšák (HV71), Radovan Pavlík (Mountfield HK), Jakub Rychlovský (Liberec), Jiří Smejkal (Pardubice), Matěj Stránský (Pardubice), Michael Špaček (Sparta), David Tomášek (Pardubice), Daniel Voženílek (Třinec), Radim Zohorna (Färjestad) |

Také švédský výběr prošel výraznou obměnou. Staronový kouč Rikard Grönberg, který se k reprezentaci vrací po čtyřleté pauze a dříve s ní vybojoval zlato z MS (2017 a 2018), zařadil do nominace čtyři nováčky. Zkušenosti z velkých mezinárodních akcí má v jeho výběru pouze sedm hráčů, mezi nimiž nechybí mistr světa Jacob de la Rose.

Švédská reprezentace
PoziceHráči (klub)
BrankářiArvid Holm (Rögle), Melker Thelin (Färjestad)
ObránciGabriel Carlsson (Färjestad), Adam Ollas Mattsson (Färjestad), Filip Roos (Färjestad), Pontus Johansson (Skellefteå AIK), Arvid Lundberg (Skellefteå AIK), Jonathan Pudas (Skellefteå AIK), Filip Johansson (Rögle), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona)
ÚtočníciJack Berglund (Färjestad), Viktor Lodin (Färjestad), Filip Cederqvist (Frölunda), Samuel Fagemo (Frölunda), Karl Henriksson (Växjö), Lucas Elvenes (Växjö), Fredrik Olofsson (Rögle), Albin Sundsvik (Rögle), Isac Hedqvist (Luleå), Rickard Hugg (Skellefteå AIK), Emil Bemström (Bern), Jacob de la Rose (Fribourg-Gottéron), Jesper Frödén (Curych), Marcus Sylvegard (Biel-Bienne)

Vzájemné zápasy

V prosinci utrpěl národní tým na EHT debakl 0:5, v závěru ročníku si připsal dvě vítězství – na Betano Hockey Games vyhrál 3:1 a na mistrovství světa zvítězil po velkém boji 4:3.

Přehled posledních vzájemných zápasů Česko – Švédsko
DatumSoutěžZápasSkóre
18. 5. 2026Mistrovství světaŠvédsko – Česko3:4
7. 5. 2026Betano Hockey GamesČesko – Švédsko3:1
2. 5. 2026České hokejové hryČesko – Švédsko2:4
14. 12. 2025Euro Hockey TourČesko – Švédsko0:5
6. 11. 2025NOCCO Hockey GamesŠvédsko – Česko3:1
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Dakar kvůli obavám z bezpečnosti začne v Portugalsku, pak se pojede v Maroku

Daniel Sanders během Rallye Dakar.

Rallye Dakar se ze Saúdské Arábie, která nemůže být dějištěm z bezpečnostních důvodů, přesune do Evropy a Afriky a pojede se v Portugalsku a Maroku. Start bude 9. ledna v Loulé-Faro, cíl 23. ledna v...

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

4. listopadu 2026  14:22

SuperStar 2026 živě: Kdo ze semifinále postoupí do TOP 10?

Jakub Prachař, Calin, Ewa Farna a Palo Habera v porotě SuperStar 2026

Pěvecká show SuperStar 2026 je tady s úvodním živým přenosem. V soutěži zůstává 20 nejlepších, ve středu 4. listopadu se rozhodne o postupujících do elitní desítky. Jaké jsou sázkové kurzy?

4. listopadu 2026  14:11

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

4. listopadu 2026  14:03

ATP Paříž Masters 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Novak Djokovič v prvním kole US Open

Jediným halovým turnajem kategorie ATP 1000 je Masters v Paříži, letos se hraje od 2. do 8. listopadu 2026. V akci uvidíme světovou špičku mužského tenisu, startují i Češi. Sledujte přímé přenosy...

4. listopadu 2026  11:16

Macháč vs. Fils v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Paříž 2026

Tomáš Macháč

Tomáš Macháč se na ATP Masters v Paříži dostal do 2. kola, utká se v něm proti nasazenému Arthuru Filsovi. Sledujte středeční večerní duel v přímém přenosu online.

4. listopadu 2026  11:15

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

4. listopadu 2026  10:40

Sparta – Bournemouth v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy a statistiky

Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.

Fotbalisté Sparty přivítají ve 4. kole Evropské ligy anglický Bournemouth. Letenští v posledních pěti soutěžních zápasech zvítězili pouze jednou a čtyřikrát vyšli střelecky naprázdno. Hosté naopak...

4. listopadu 2026  10:03

Kdo vyhraje MS v hokeji žen 2026? Kurzy, favorité a šance Češek

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Mistrovství světa v hokeji žen hostí od 6. do 16. listopadu dánská města Herning a Esbjerg. Turnaj se letos hraje v novém formátu, ve kterém jsou obě skupiny výkonnostně vyrovnané podle světového...

3. listopadu 2026  19:16

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

3. listopadu 2026  18:55

Lillestrøm - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Fotbalisté Viktorie Plzeň a Royalu Union Saint-Gilloise přicházejí na hřiště.

Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy se proti sobě postaví dva celky, které stále marně čekají na první vítězství v soutěži. Podaří se některému z týmů konečně zabrat? Kde utkání sledovat živě, v...

3. listopadu 2026  18:47

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Procházka vs. Stirling na UFC v Dauhá: Kurzy, kde sledovat zápas živě

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Jiří Procházka se ve svém dalším zápase pod organizací UFC utká s dosud neporaženým Navajo Stirlingem. Galavečer je na programu v sobotu 21. listopadu 2026, sledujte jej živě online.

3. listopadu 2026  15:40

Barcelona – Aston Villa v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

Lamine Yamal při utkání Ligy mistrů na stadionu Galatasaraye Istanbul.

Fotbalisté Barcelony přivítají ve 4. kole Ligy mistrů Aston Villu, která v dosavadních třech zápasech neztratila ani bod. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají...

3. listopadu 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.