Kde sledovat zápas Česko – Švédsko živě
Čtvrteční vstup do nového ročníku Euro Hockey Tour naladíte na televizních obrazovkách i prostřednictvím streamů u sázkových kanceláří:
- Termín a čas: Čtvrtek 5. listopadu 2026 od 18:30 SEČ
- Místo konání: O2 arena, Praha (další zápasy turnaje ve Veikkaus Areně, Helsinki)
- Soutěž: NOCCO Hockey Games 2026 (dříve Karjala Cup)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá ČT sport
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Fortuna
Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři očekávají vyrovnané utkání, v němž mírně favorizují Švédsko. Na vítězství severského týmu vypsali kurz 2,35, zatímco případný triumf české reprezentace je ohodnocen kurzem 2,62.
Česká reprezentace vstupuje do nové sezony pod vedením nového hlavního trenéra Zdeňka Motáka, pro kterého půjde o premiéru na střídačce národního týmu. Oba celky se naposledy představily v květnu na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde Češi turnaj zakončili sérií porážek, včetně prohry s Finskem 1:4. Švédové se na šampionátu loučili prohrou 1:3 se Švýcarskem.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|28. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Finsko – Česko
|4:1
|26. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Kanada
|2:3
|25. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Norsko
|1:4
|23. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Slovensko – Česko
|2:3
|20. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Itálie
|3:1
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|28. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švýcarsko – Švédsko
|3:1
|26. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švédsko – Slovensko
|4:2
|23. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Norsko – Švédsko
|3:2
|22. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švédsko – Itálie
|3:0
|20. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švédsko – Slovinsko
|6:0
Tipy na sázkové příležitosti:
Nominace Česka a Švédska na NOCCO Hockey Games 2026
Trenéři nominovali pro úvodní turnaj mix zkušených opor a dravého mládí. Nominaci však na poslední chvíli ovlivnila zranění, kvůli kterým vypadli Tomáš Dvořák, Ondřej Beránek a debutant Matěj Kubiesa. Nahradili je Radovan Pavlík, Michal Kunc a obránce David Moravec. V ofenzivě by tým měli táhnout především zkušení hráči jako kapitán Roman Červenka (231 reprezentačních startů), David Tomášek či Matěj Stránský.
|Pozice
|Hráči (klub)
|Brankáři
|Jan Bednář (Ässät Pori), Pavel Čajan (Litvínov), Dominik Frodl (Karlovy Vary)
|Obránci
|Marian Adámek (Třinec), Jakub Galvas (Třinec), Tomáš Galvas (Liberec), Matteo Kočí (Karlovy Vary), Jan Košťálek (Pardubice), Radek Kučeřík (Kometa), David Moravec (Mladá Boleslav), Andrej Šustr (Jukurit), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu), Libor Zábranský (Kometa)
|Útočníci
|Jan Bambula (Karlovy Vary), Matěj Blümel (Sparta), Roman Červenka (Pardubice), Jakub Flek (Kometa), Vojtěch Hradec (Sparta), Filip Chlapík (Sparta), Jakub Konečný (Kladno), Ondřej Kovařčík (Třinec), Michal Kunc (Kometa), Jan Myšák (HV71), Radovan Pavlík (Mountfield HK), Jakub Rychlovský (Liberec), Jiří Smejkal (Pardubice), Matěj Stránský (Pardubice), Michael Špaček (Sparta), David Tomášek (Pardubice), Daniel Voženílek (Třinec), Radim Zohorna (Färjestad) |
Také švédský výběr prošel výraznou obměnou. Staronový kouč Rikard Grönberg, který se k reprezentaci vrací po čtyřleté pauze a dříve s ní vybojoval zlato z MS (2017 a 2018), zařadil do nominace čtyři nováčky. Zkušenosti z velkých mezinárodních akcí má v jeho výběru pouze sedm hráčů, mezi nimiž nechybí mistr světa Jacob de la Rose.
|Pozice
|Hráči (klub)
|Brankáři
|Arvid Holm (Rögle), Melker Thelin (Färjestad)
|Obránci
|Gabriel Carlsson (Färjestad), Adam Ollas Mattsson (Färjestad), Filip Roos (Färjestad), Pontus Johansson (Skellefteå AIK), Arvid Lundberg (Skellefteå AIK), Jonathan Pudas (Skellefteå AIK), Filip Johansson (Rögle), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona)
|Útočníci
|Jack Berglund (Färjestad), Viktor Lodin (Färjestad), Filip Cederqvist (Frölunda), Samuel Fagemo (Frölunda), Karl Henriksson (Växjö), Lucas Elvenes (Växjö), Fredrik Olofsson (Rögle), Albin Sundsvik (Rögle), Isac Hedqvist (Luleå), Rickard Hugg (Skellefteå AIK), Emil Bemström (Bern), Jacob de la Rose (Fribourg-Gottéron), Jesper Frödén (Curych), Marcus Sylvegard (Biel-Bienne)
Vzájemné zápasy
V prosinci utrpěl národní tým na EHT debakl 0:5, v závěru ročníku si připsal dvě vítězství – na Betano Hockey Games vyhrál 3:1 a na mistrovství světa zvítězil po velkém boji 4:3.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|18. 5. 2026
|Mistrovství světa
|Švédsko – Česko
|3:4
|7. 5. 2026
|Betano Hockey Games
|Česko – Švédsko
|3:1
|2. 5. 2026
|České hokejové hry
|Česko – Švédsko
|2:4
|14. 12. 2025
|Euro Hockey Tour
|Česko – Švédsko
|0:5
|6. 11. 2025
|NOCCO Hockey Games
|Švédsko – Česko
|3:1