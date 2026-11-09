Kde sledovat zápas Česko – Německo živě
Třetí utkání českých hokejistek na mistrovství světa bude možné sledovat v přímém přenosu v televizi i prostřednictvím sázkové kanceláře:
- Termín a čas: Úterý 10. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Skupina A)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Fortuna
Česko – Německo: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují český výběr. Na vítězství Češek v základní hrací době je vypsán kurz 1,41, zatímco triumf Německa je ohodnocen vysokým kurzem 5,74.
Česko v neděli podlehlo Švýcarsku 1:2 po prodloužení, přestože mělo výraznou střeleckou převahu. Svěřenkyně českého trenéra vyslaly na brankářku Saskii Maurerovou 34 střel, zatímco soupeřky jich zaznamenaly pouze 13. Ve druhé třetině Češky dominovaly dokonce poměrem 21:1. Utkání poznamenalo pětiminutové vyloučení Kláry Hymlárové, během něhož Švýcarky otevřely skóre zásluhou Ivany Weyové. V čase 61:49 rozhodla o jejich vítězství Alina Müllerová. Českému týmu patří v průběžné tabulce skupiny A druhé místo se čtyřmi body.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Švýcarsko
|1:2 po prodl.
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Rakousko – Česko
|1:4
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
|30. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Finsko – Česko
|1:4
|28. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Česko – Švédsko
|0:2
Německo patří od roku 2016 ke stálým účastníkům elitní skupiny mistrovství světa. Pod vedením trenéra Jeffa MacLeoda, který tým převzal v červnu 2023, se na posledních dvou šampionátech probojovalo do čtvrtfinále a zajistilo si také účast na olympijských hrách 2026 v Miláně.
K největším oporám patří brankářka Sandra Abstreiterová, která letos s Montréal Victoire získala titul v zámořské PWHL a stala se první německou vítězkou soutěže. V útoku se Němky spoléhají mimo jiné na Lauru Klugeovou, obranu vede kapitánka Daria Gleissnerová.
Na letošním mistrovství Německo nejprve porazilo Rakousko 2:0, následně podlehlo favorizovaným Američankám 0:5.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Mistrovství světa
|USA – Německo
|5:0
|7. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Německo – Rakousko
|2:0
|3. 11. 2026
|Přípravný zápas (PZM)
|Dánsko – Německo
|0:5
|31. 10. 2026
|Přípravný zápas (PZM)
|Německo – Japonsko
|5:1
|22. 8. 2026
|Přípravný zápas (PZM)
|Německo – Maďarsko
|1:0
|
MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USA
|2
|2
|0
|0
|0
|12:0
|6
|2.
|Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|5:3
|4
|3.
|Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|2:5
|3
|4.
|Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|2:8
|2
|5.
|Rakousko
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|0
Vzájemné zápasy
České hokejistky vyhrály všech pět posledních vzájemných zápasů s Německem. Zatímco v přípravných utkáních a na turnajích Euro Hockey Tour vítězily často výrazným rozdílem, například 8:0, 7:1 či 6:1, poslední střetnutí na mistrovství světa v dubnu 2024 bylo podstatně vyrovnanější. Češky v něm zvítězily těsně 1:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|11. 4. 2024
|Mistrovství světa
|Česko – Německo
|1:0
|8. 2. 2024
|EHTF
|Německo – Česko
|1:7
|16. 12. 2023
|Euro Hockey Tour
|Česko – Německo
|6:1
|11. 11. 2023
|Přátelský zápas
|Německo – Česko
|0:8
|9. 2. 2023
|EHTF
|Česko – Německo
|5:1