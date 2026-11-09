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Česko – Německo v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen a kurzy

Kristýna Polášková
  19:45
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České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

České hokejistky nastoupí v úterý ke třetímu utkání na mistrovství světa v Dánsku. Po porážce se Švýcarskem 1:2 v prodloužení je čeká souboj s Německem. Kde zápas sledovat v přímém přenosu, jak si oba týmy dosud vedly a co naznačují sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Česko – Německo živě

Třetí utkání českých hokejistek na mistrovství světa bude možné sledovat v přímém přenosu v televizi i prostřednictvím sázkové kanceláře:

  • Termín a čas: Úterý 10. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
  • Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Skupina A)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Fortuna

Česko – Německo: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují český výběr. Na vítězství Češek v základní hrací době je vypsán kurz 1,41, zatímco triumf Německa je ohodnocen vysokým kurzem 5,74.

Česko v neděli podlehlo Švýcarsku 1:2 po prodloužení, přestože mělo výraznou střeleckou převahu. Svěřenkyně českého trenéra vyslaly na brankářku Saskii Maurerovou 34 střel, zatímco soupeřky jich zaznamenaly pouze 13. Ve druhé třetině Češky dominovaly dokonce poměrem 21:1. Utkání poznamenalo pětiminutové vyloučení Kláry Hymlárové, během něhož Švýcarky otevřely skóre zásluhou Ivany Weyové. V čase 61:49 rozhodla o jejich vítězství Alina Müllerová. Českému týmu patří v průběžné tabulce skupiny A druhé místo se čtyřmi body.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
8. 11. 2026Mistrovství světaČesko – Švýcarsko 1:2 po prodl.
6. 11. 2026Mistrovství světaRakousko – Česko 1:4
31. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 2:7
30. 10. 2026Euro Hockey TourFinsko – Česko 1:4
28. 10. 2026Euro Hockey TourČesko – Švédsko 0:2

Německo patří od roku 2016 ke stálým účastníkům elitní skupiny mistrovství světa. Pod vedením trenéra Jeffa MacLeoda, který tým převzal v červnu 2023, se na posledních dvou šampionátech probojovalo do čtvrtfinále a zajistilo si také účast na olympijských hrách 2026 v Miláně.

K největším oporám patří brankářka Sandra Abstreiterová, která letos s Montréal Victoire získala titul v zámořské PWHL a stala se první německou vítězkou soutěže. V útoku se Němky spoléhají mimo jiné na Lauru Klugeovou, obranu vede kapitánka Daria Gleissnerová.

Na letošním mistrovství Německo nejprve porazilo Rakousko 2:0, následně podlehlo favorizovaným Američankám 0:5.

Poslední zápasy Německa
DatumSoutěžZápasVýsledek
8. 11. 2026Mistrovství světaUSA – Německo 5:0
7. 11. 2026Mistrovství světaNěmecko – Rakousko 2:0
3. 11. 2026Přípravný zápas (PZM)Dánsko – Německo 0:5
31. 10. 2026Přípravný zápas (PZM)Německo – Japonsko 5:1
22. 8. 2026Přípravný zápas (PZM)Německo – Maďarsko 1:0

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky
Tabulka Mistrovství světa žen – Skupina A
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA 2200012:06
2.Česko 210105:34
3.Německo 210012:53
4.Švýcarsko 201012:82
5.Rakousko 200021:60

Vzájemné zápasy

České hokejistky vyhrály všech pět posledních vzájemných zápasů s Německem. Zatímco v přípravných utkáních a na turnajích Euro Hockey Tour vítězily často výrazným rozdílem, například 8:0, 7:1 či 6:1, poslední střetnutí na mistrovství světa v dubnu 2024 bylo podstatně vyrovnanější. Češky v něm zvítězily těsně 1:0.

DatumSoutěžZápasSkóre
11. 4. 2024Mistrovství světaČesko – Německo1:0
8. 2. 2024EHTFNěmecko – Česko1:7
16. 12. 2023Euro Hockey TourČesko – Německo6:1
11. 11. 2023Přátelský zápasNěmecko – Česko0:8
9. 2. 2023EHTFČesko – Německo5:1
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