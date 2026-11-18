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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 20. kolo
|Termín a čas
|čtvrtek 19. listopadu 2026 od 17:30
|Místo konání
|Budvar Arena, České Budějovice
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas České Budějovice vs. Sparta
Utkání Českých Budějovic se Spartou začíná ve čtvrtek 19. listopadu v 17:30. Přímý televizní přenos nabídne Oneplay Sport 2, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.
Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
České Budějovice drží čtvrté místo extraligové tabulky s 32 body. Motor naposledy doma porazil Pardubice 2:1, předtím uspěl na ledě Litvínova 4:3. Jihočeši tak ukončili sérii dvou porážek a do souboje se Spartou půjdou povzbuzeni dvěma vítězstvími.
Motor má po devatenácti utkáních vyrovnané skóre 51:51 a deset vítězství v základní hrací době. Důležitou roli může sehrát domácí prostředí, kde České Budějovice vyhrály šest z dosavadních deseti zápasů. K jejich silným stránkám patří přesilovky, slabší statistiky má tým při hře v oslabení.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|České Budějovice – Pardubice
|2:1
|13. 11. 2026
|Litvínov – České Budějovice
|3:4
|1. 11. 2026
|České Budějovice – Karlovy Vary
|2:3
|30. 10. 2026
|Olomouc – České Budějovice
|4:0
|27. 10. 2026
|České Budějovice – Hradec Králové
|3:0
Sparta je v tabulce sedmá a na České Budějovice ztrácí čtyři body. Pražané naposledy podlehli doma Hradci Králové 1:3, předtím však vyhráli třikrát za sebou. Postupně porazili Mladou Boleslav, Litvínov a Karlovy Vary, přičemž v těchto zápasech inkasovali dohromady pouze dvě branky.
Defenziva patří k přednostem Sparty. V devatenácti zápasech obdržela 44 gólů, což je po Karlových Varech a Třinci třetí nejnižší počet v soutěži. Pražané mají také nejlepší oslabení v extralize, jehož úspěšnost dosahuje téměř 90 %. Naopak v přesilových hrách se jim příliš nedaří.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|1:3
|13. 11. 2026
|Karlovy Vary – Sparta
|1:3
|1. 11. 2026
|Sparta – Litvínov
|3:0
|30. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta
|1:4
|27. 10. 2026
|Kladno – Sparta
|5:1
České Budějovice vs. Sparta: statistiky a čísla
České Budějovice a Sparta mají podobnou produktivitu, výrazněji se však liší v defenzivě a speciálních týmech. Pražané inkasují v průměru 2,32 gólu na zápas oproti 2,68 branky Motoru a jsou také střelecky aktivnější. Jihočeši mají navrch v přesilových hrách, jejichž úspěšnost dosahuje 23,38 %. Sparta naopak dominuje při hře v oslabení, kde ubrání 89,39 % početních výhod soupeřů.
|Odehrané zápasy
|19
|19
|Umístění
|4.
|7.
|Body
|32
|28
|Vstřelené góly
|51
|49
|Inkasované góly
|51
|44
|Průměr vstřelených gólů
|2,68
|2,58
|Průměr inkasovaných gólů
|2,68
|2,32
|Střely na branku / zápas
|27,68
|32,47
|Úspěšnost střelby
|10,54 %
|8,70 %
|Úspěšnost přesilovek
|23,38 %
|15,94 %
|Úspěšnost oslabení
|77,14 %
|89,39 %
Statistiky se vztahují k dosavadnímu průběhu základní části Tipsport extraligy 2026/27 (19 utkání obou týmů).
Nejproduktivnější hráči obou týmů
Produktivitu Českých Budějovic vede slovenský útočník Róbert Lantoši, který v devatenácti utkáních nasbíral 18 bodů za dva góly a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Motoru je dánský reprezentant Nick Olesen s deseti brankami. Výraznou ofenzivní podporu poskytují také Jan Štencel a Štěpán Hoch, kteří mají shodně 13 bodů.
Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který v sedmnácti zápasech zaznamenal 22 bodů za čtyři góly a 18 asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček s osmi brankami, který má na kontě celkem 17 bodů. Šestkrát skóroval Devin Shore, pět branek vstřelili Matěj Blümel a Jiří Sekáč.
Brankáři: Klouček a Kovář patří k nejlepším v lize
Velkou pozornost si zaslouží také souboj brankářů. Milan Klouček má po dvanácti startech úspěšnost zákroků 92,98 % a průměrně inkasuje 2,25 gólu na zápas. Jeho sparťanský protějšek Jakub Kovář dosahuje úspěšnosti 92,55 %, přičemž v jedenácti utkáních inkasoval v průměru pouze 1,89 branky. Oba tak patří k nejvýraznějším brankářským osobnostem soutěže.
|Brankářské statistiky
|Zápasy
|Průměr inkasovaných gólů
|Úspěšnost zákroků
|Milan Klouček (ČB)
|12
|2,25
|92,98 %
|Jan Strmeň (ČB)
|5
|3,14
|91,61 %
|Matyáš Mařík (ČB)
|5
|2,41
|90,83 %
|Jakub Kovář (SPA)
|11
|1,89
|92,55 %
|Josef Kořenář (SPA)
|8
|2,38
|91,52 %
Extraliga v číslech 🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Poslední vzájemné zápasy
Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových utkání. V prvním souboji aktuální sezony zvítězila na domácím ledě 4:2. České Budějovice naposledy Pražany porazily v listopadu 2025, kdy doma uspěly 3:1.
Posledních pět střetnutí nabídlo dohromady 28 branek, tedy v průměru 5,6 gólu na zápas. Všechna skončila v základní hrací době.
|Datum
|Zápas
|1. 10. 2026
|Sparta – České Budějovice 4:2
|1. 2. 2026
|Sparta – České Budějovice 4:3
|28. 11. 2025
|České Budějovice – Sparta 3:1
|12. 10. 2025
|Sparta – České Budějovice 4:2
|9. 9. 2025
|České Budějovice – Sparta 2:3
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3.
|Rytíři Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5.
|HC Škoda Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7.
|HC Sparta Praha
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10.
|HC Kometa Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14.
|HC Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15