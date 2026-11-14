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Č. Budějovice – Pardubice: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

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  11:09
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Pardubický Smejkal nepřesně zakončuje na bránu Motoru. | foto: ČTK

Hokejisté Českých Budějovic přivítají v 19. kole Tipsport extraligy pardubické Dynamo. Čtvrtý Motor naposledy uspěl v Litvínově, na domácím ledě však v poslední době ztrácí body. Druhé Pardubice naopak vyhrály čtyři soutěžní zápasy v řadě a mají nejlepší přesilovky v extralize. Kde nedělní utkání sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co ukazují statistiky a vzájemné zápasy?
České Budějovice 3,72 remíza 4,34
Dynamo Pardubice 1,78

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Základní informace o utkání České Budějovice – Pardubice
SoutěžTipsport extraliga – 19. kolo
Termín a časneděle 15. listopadu 2026 od 17:00
Místo konáníBudvar Arena, České Budějovice
Televizní přenosČT sport, Oneplay
LivestreamTipsport
Textový přenosonline reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Č. Budějovice vs. Pardubice

Utkání Českých Budějovic s Pardubicemi začíná v neděli 15. listopadu v 17:00. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.

Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

České Budějovice jsou po osmnácti zápasech čtvrté s 29 body. Motor naposledy zvítězil na ledě Litvínova 4:3 a ukončil sérii dvou porážek. Na domácím kluzišti má bilanci pěti výher v základní hrací době, jednoho vítězství po prodloužení či nájezdech a tří porážek. Naposledy zde podlehl Karlovým Varům 2:3. Proti rozjetým Pardubicím tak Jihočechy čeká další náročná zkouška.

Poslední zápasy Českých Budějovic
DatumZápasVýsledek
13. 11. 2026Litvínov – České Budějovice3:4
1. 11. 2026České Budějovice – Karlovy Vary2:3
30. 10. 2026Olomouc – České Budějovice4:0
27. 10. 2026České Budějovice – Mountfield HK3:0
25. 10. 2026Mladá Boleslav – České Budějovice3:2

🔥 Tip: Více než 5 gólů v zápase – kurz 1,63

Pardubice střílejí v průměru 3,89 gólu na zápas a hranici 4,5 branky překročilo 15 z jejich 18 utkání. Motor doma skóruje průměrně třikrát, zároveň však bude čelit nejlepším přesilovkám soutěže. Také poslední čtyři vzájemné duely nabídly vždy alespoň šest gólů. Při přesně pěti brankách se vklad vrací, k výhře je potřeba šest a více gólů.

Pardubice drží druhou příčku s 39 body a na vedoucí Třinec ztrácejí šest bodů. Dynamo vyhrálo čtyři soutěžní utkání za sebou. Naposledy si poradilo s Kometou Brno 6:2, předtím uspělo v Lize mistrů na ledě finské SaiPy Lappeenranta 3:2.

Východočeši mají nejlepší přesilovky v extralize s úspěšností 35,3 %. V osmnácti ligových zápasech nastříleli 70 branek a s průměrem 33,1 střely na branku jsou nejaktivnějším týmem soutěže. Výbornou bilanci mají také venku, kde z deseti utkání osmkrát zvítězili.

Poslední zápasy Pardubic
DatumZápasVýsledek
13. 11. 2026Pardubice – Kometa6:2
11. 11. 2026SaiPa – Pardubice (LM)2:3
1. 11. 2026Pardubice – Mladá Boleslav4:0
30. 10. 2026Karlovy Vary – Pardubice2:4
27. 10. 2026Pardubice – Litvínov2:3

České Budějovice vs. Pardubice: statistiky a čísla

Pardubice mají výraznou převahu v ofenzivních statistikách. V průměru vstřelí 3,83 gólu na zápas oproti 2,72 gólu Motoru a jsou také střelecky aktivnější. Největší rozdíl představují přesilové hry, v nichž Dynamo dosahuje úspěšnosti 35,3 %, zatímco České Budějovice 26,9 %. Jihočeši naopak vykazují mírně vyšší úspěšnost brankářských zákroků.

České Budějovice – Pardubice: Srovnání týmových statistik
StatistikaČeské BudějovicePardubice
Odehrané zápasy1818
Umístění4.2.
Body2939
Vstřelené góly4970
Inkasované góly5045
Průměr vstřelených gólů2,723,89
Průměr inkasovaných gólů2,782,50
Střely na branku / zápas27,733,1
Úspěšnost přesilovek26,9 %35,3 %
Úspěšnost oslabení74,6 %84,6 %
Úspěšnost zákroků91,9 %91,0 %
Trestné minuty / zápas9,619,78

Statistiky se vztahují k dosavadnímu průběhu základní části Tipsport extraligy 2026/27 (18 utkání obou týmů).

Nejproduktivnější hráči obou týmů

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Produktivitu Českých Budějovic vede slovenský útočník Robert Lantoši, který ve 18 zápasech nasbíral 18 bodů za dva góly a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Motoru je Nick Olesen s deseti brankami. Výraznou ofenzivní podporu poskytuje také obránce Jan Štencel, autor čtyř gólů a deseti asistencí.

Nejproduktivnějším hráčem Pardubic je David Tomášek s 24 body za osm branek a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Dynama je Jiří Smejkal, který skóroval jedenáctkrát. Výraznou roli má rovněž kapitán Roman Červenka s bilancí pěti gólů a 18 asistencí.

Poslední vzájemné zápasy:

Pardubice vyhrály poslední čtyři vzájemná extraligová utkání s celkovým skóre 21:8. V prvním souboji aktuální sezony zvítězily na domácím ledě 5:2. Motor naposledy Dynamo porazil v září 2025, kdy v Českých Budějovicích uspěl 4:1.

Vzájemné zápasy bývají poměrně bohaté na góly. V posledních deseti ligových střetnutích jich padlo v průměru 5,9 na utkání.

Poslední vzájemné zápasy České Budějovice – Pardubice
DatumZápasVýsledek
29. 9. 2026Pardubice – České Budějovice5:2
18. 1. 2026Pardubice – České Budějovice5:1
7. 12. 2025České Budějovice – Pardubice3:6
23. 10. 2025Pardubice – České Budějovice5:2
16. 9. 2025České Budějovice – Pardubice4:1
19. kolo Tipsport extraligy
DatumZápasČas
15. 11. 2026Sparta – Hradec Králové16:00
15. 11. 2026Liberec – Litvínov16:00
15. 11. 2026Kladno – Třinec16:00
15. 11. 2026Vítkovice – Olomouc17:00
15. 11. 2026České Budějovice – Pardubice17:00
15. 11. 2026Plzeň – Mladá Boleslav17:30
18. 1. 2027Kometa – Karlovy Vary18:00
Tabulka extraliga
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec181411272:4145
2.HC Dynamo Pardubice181211470:4539
3.Rytíři Kladno18743456:5132
4.Banes Motor České Budějovice18902749:5029
5.HC Sparta Praha18812748:4128
6.HC Energie Karlovy Vary18820842:3628
7.HC Škoda Plzeň18561646:4328
8.Mountfield Hradec Králové17622744:4424
9.Bílí Tygři Liberec17614646:4824
10.HC Kometa Brno17533645:4924
11.HC Verva Litvínov186111039:4921
12.BK Mladá Boleslav185211038:5820
13.HC Vítkovice Ridera174121039:5516
14.HC Olomouc183131134:5814
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