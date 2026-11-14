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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 19. kolo
|Termín a čas
|neděle 15. listopadu 2026 od 17:00
|Místo konání
|Budvar Arena, České Budějovice
|Televizní přenos
|ČT sport, Oneplay
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Č. Budějovice vs. Pardubice
Utkání Českých Budějovic s Pardubicemi začíná v neděli 15. listopadu v 17:00. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport, alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.
Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
České Budějovice jsou po osmnácti zápasech čtvrté s 29 body. Motor naposledy zvítězil na ledě Litvínova 4:3 a ukončil sérii dvou porážek. Na domácím kluzišti má bilanci pěti výher v základní hrací době, jednoho vítězství po prodloužení či nájezdech a tří porážek. Naposledy zde podlehl Karlovým Varům 2:3. Proti rozjetým Pardubicím tak Jihočechy čeká další náročná zkouška.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Litvínov – České Budějovice
|3:4
|1. 11. 2026
|České Budějovice – Karlovy Vary
|2:3
|30. 10. 2026
|Olomouc – České Budějovice
|4:0
|27. 10. 2026
|České Budějovice – Mountfield HK
|3:0
|25. 10. 2026
|Mladá Boleslav – České Budějovice
|3:2
🔥 Tip: Více než 5 gólů v zápase – kurz 1,63
Pardubice střílejí v průměru 3,89 gólu na zápas a hranici 4,5 branky překročilo 15 z jejich 18 utkání. Motor doma skóruje průměrně třikrát, zároveň však bude čelit nejlepším přesilovkám soutěže. Také poslední čtyři vzájemné duely nabídly vždy alespoň šest gólů. Při přesně pěti brankách se vklad vrací, k výhře je potřeba šest a více gólů.
Pardubice drží druhou příčku s 39 body a na vedoucí Třinec ztrácejí šest bodů. Dynamo vyhrálo čtyři soutěžní utkání za sebou. Naposledy si poradilo s Kometou Brno 6:2, předtím uspělo v Lize mistrů na ledě finské SaiPy Lappeenranta 3:2.
Východočeši mají nejlepší přesilovky v extralize s úspěšností 35,3 %. V osmnácti ligových zápasech nastříleli 70 branek a s průměrem 33,1 střely na branku jsou nejaktivnějším týmem soutěže. Výbornou bilanci mají také venku, kde z deseti utkání osmkrát zvítězili.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Pardubice – Kometa
|6:2
|11. 11. 2026
|SaiPa – Pardubice (LM)
|2:3
|1. 11. 2026
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:0
|30. 10. 2026
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
|27. 10. 2026
|Pardubice – Litvínov
|2:3
České Budějovice vs. Pardubice: statistiky a čísla
Pardubice mají výraznou převahu v ofenzivních statistikách. V průměru vstřelí 3,83 gólu na zápas oproti 2,72 gólu Motoru a jsou také střelecky aktivnější. Největší rozdíl představují přesilové hry, v nichž Dynamo dosahuje úspěšnosti 35,3 %, zatímco České Budějovice 26,9 %. Jihočeši naopak vykazují mírně vyšší úspěšnost brankářských zákroků.
|Statistika
|České Budějovice
|Pardubice
|Odehrané zápasy
|18
|18
|Umístění
|4.
|2.
|Body
|29
|39
|Vstřelené góly
|49
|70
|Inkasované góly
|50
|45
|Průměr vstřelených gólů
|2,72
|3,89
|Průměr inkasovaných gólů
|2,78
|2,50
|Střely na branku / zápas
|27,7
|33,1
|Úspěšnost přesilovek
|26,9 %
|35,3 %
|Úspěšnost oslabení
|74,6 %
|84,6 %
|Úspěšnost zákroků
|91,9 %
|91,0 %
|Trestné minuty / zápas
|9,61
|9,78
Statistiky se vztahují k dosavadnímu průběhu základní části Tipsport extraligy 2026/27 (18 utkání obou týmů).
Nejproduktivnější hráči obou týmů
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Produktivitu Českých Budějovic vede slovenský útočník Robert Lantoši, který ve 18 zápasech nasbíral 18 bodů za dva góly a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Motoru je Nick Olesen s deseti brankami. Výraznou ofenzivní podporu poskytuje také obránce Jan Štencel, autor čtyř gólů a deseti asistencí.
Nejproduktivnějším hráčem Pardubic je David Tomášek s 24 body za osm branek a 16 asistencí. Nejlepším střelcem Dynama je Jiří Smejkal, který skóroval jedenáctkrát. Výraznou roli má rovněž kapitán Roman Červenka s bilancí pěti gólů a 18 asistencí.
Poslední vzájemné zápasy:
Pardubice vyhrály poslední čtyři vzájemná extraligová utkání s celkovým skóre 21:8. V prvním souboji aktuální sezony zvítězily na domácím ledě 5:2. Motor naposledy Dynamo porazil v září 2025, kdy v Českých Budějovicích uspěl 4:1.
Vzájemné zápasy bývají poměrně bohaté na góly. V posledních deseti ligových střetnutích jich padlo v průměru 5,9 na utkání.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|29. 9. 2026
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|18. 1. 2026
|Pardubice – České Budějovice
|5:1
|7. 12. 2025
|České Budějovice – Pardubice
|3:6
|23. 10. 2025
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|16. 9. 2025
|České Budějovice – Pardubice
|4:1
|Datum
|Zápas
|Čas
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|16:00
|15. 11. 2026
|Liberec – Litvínov
|16:00
|15. 11. 2026
|Kladno – Třinec
|16:00
|15. 11. 2026
|Vítkovice – Olomouc
|17:00
|15. 11. 2026
|České Budějovice – Pardubice
|17:00
|15. 11. 2026
|Plzeň – Mladá Boleslav
|17:30
|18. 1. 2027
|Kometa – Karlovy Vary
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3.
|Rytíři Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5.
|HC Sparta Praha
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7.
|HC Škoda Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8.
|Mountfield Hradec Králové
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10.
|HC Kometa Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14.
|HC Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14