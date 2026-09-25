Kde sledovat zápas Mladá Boleslav – Pardubice živě
Páteční ligové střetnutí můžete sledovat prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Pátek 25. září 2026 od 17:30
- Místo konání: ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav
- Soutěž: Tipsport extraliga, 4. kolo
- Online live stream: Všechna extraligová utkání můžete sledovat živě u sázkové kanceláře Tipsport.
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě nabízí textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Mladá Boleslav - Pardubice
Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří vstupují do utkání v roli papírového favorita hosté z Pardubic. Východočeši však zatím v extralize střídají výborné výkony s výpadky, což dává Mladé Boleslavi reálnou šanci na bodový zisk.
Mladá Boleslav prožívá velmi zajímavý start do extraligového ročníku. Po úvodní venkovní výhře po nájezdech v Českých Budějovicích (3:2) sice doma nestačila na Karlovy Vary (1:4), v úterý ale předvedla výborný výkon v pražské O2 areně, kde porazila Spartu 5:3.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|22. 9. 2026
|Sparta Praha – Mladá Boleslav
|3:5
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Karlovy Vary
|1:4
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|České Budějovice – Mladá Boleslav
|2:3 sn.
|Tipsport extraliga
|10. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Kladno
|1:2
|Přípravný zápas
|8. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Litvínov
|1:2
|Přípravný zápas
Dynamo Pardubice po ligové prohře v derby s Mountfieldem HK (3:5) sice vyhrálo v Litvínově (3:1) a doma přehrálo Karlovy Vary (5:2), v úterní předehrávce 11. kola však před vlastními tribunami podlehlo Liberci 4:5. Dynamo má obrovskou ofenzivní kvalitu (v průměru dává téměř 4 góly na zápas), inkasovaných 13 branek je však nejvíce v celé lize.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|22. 9. 2026
|Pardubice – Liberec
|4:5
|Tipsport extraliga
|20. 9. 2026
|Pardubice – Karlovy Vary
|5:2
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Litvínov – Pardubice
|1:3
|Tipsport extraliga
|16. 9. 2026
|Pardubice – Mountfield HK
|3:5
|Tipsport extraliga
|12. 9. 2026
|KooKoo – Pardubice
|3:6
|Liga mistrů
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance z minulé sezony hovoří lépe pro Dynamo, které zvítězilo ve třech ze čtyř extraligových střetnutí. Poslední měření sil v lednu 2026 na boleslavském ledě však ovládli domácí poměrem 4:2.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|16. 1. 2026
|Mladá Boleslav – Pardubice
|4:2
|Tipsport extraliga
|5. 12. 2025
|Pardubice – Mladá Boleslav
|5:2
|Tipsport extraliga
|19. 10. 2025
|Mladá Boleslav – Pardubice
|0:2
|Tipsport extraliga
|14. 9. 2025
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:1
|Tipsport extraliga
|3. 9. 2025
|Mladá Boleslav – Pardubice
|2:5
|Přípravný zápas
|Pořadí
|Mužstvo
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2.
|Rytíři Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4.
|HC Dynamo Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5.
|Mountfield Hradec Králové
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|6.
|HC Verva Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|7.
|BK Mladá Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|8.
|HC Sparta Praha
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|10.
|HC Kometa Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|11.
|HC Škoda Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|12.
|HC Energie Karlovy Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13.
|HC Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14.
|HC Vítkovice Ridera
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|Datum
|Zápas
|24. 9. 2026 18:00
|Hradec Králové – Liberec
|25. 9. 2026 17:00
|Třinec – Vítkovice
|25. 9. 2026 17:30
|Litvínov – Sparta Praha
|25. 9. 2026 17:30
|Mladá Boleslav – Pardubice
|25. 9. 2026 18:00
|Karlovy Vary – České Budějovice
|25. 9. 2026 18:00
|Kladno – Plzeň
|25. 9. 2026 18:00
|Olomouc – Kometa Brno