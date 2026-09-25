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Mladá Boleslav - Pardubice: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  7:00

Gólman Pardubic Will během zápasu s Libercem. | foto: ČTK

Hokejisté Mladé Boleslavi ve 4. extraligovém kole vyzvou mistrovské Pardubice. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Mladá Boleslav – Pardubice živě

Páteční ligové střetnutí můžete sledovat prostřednictvím online live streamu:

  • Termín a čas: Pátek 25. září 2026 od 17:30
  • Místo konání: ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 4. kolo
  • Online live stream: Všechna extraligová utkání můžete sledovat živě u sázkové kanceláře Tipsport.
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě nabízí textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Mladá Boleslav - Pardubice

Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří vstupují do utkání v roli papírového favorita hosté z Pardubic. Východočeši však zatím v extralize střídají výborné výkony s výpadky, což dává Mladé Boleslavi reálnou šanci na bodový zisk.

Mladá Boleslav prožívá velmi zajímavý start do extraligového ročníku. Po úvodní venkovní výhře po nájezdech v Českých Budějovicích (3:2) sice doma nestačila na Karlovy Vary (1:4), v úterý ale předvedla výborný výkon v pražské O2 areně, kde porazila Spartu 5:3.

Mladá Boleslav
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
22. 9. 2026Sparta Praha – Mladá Boleslav3:5Tipsport extraliga
18. 9. 2026Mladá Boleslav – Karlovy Vary1:4Tipsport extraliga
16. 9. 2026České Budějovice – Mladá Boleslav2:3 sn.Tipsport extraliga
10. 9. 2026Mladá Boleslav – Kladno1:2Přípravný zápas
8. 9. 2026Mladá Boleslav – Litvínov1:2Přípravný zápas

Dynamo Pardubice po ligové prohře v derby s Mountfieldem HK (3:5) sice vyhrálo v Litvínově (3:1) a doma přehrálo Karlovy Vary (5:2), v úterní předehrávce 11. kola však před vlastními tribunami podlehlo Liberci 4:5. Dynamo má obrovskou ofenzivní kvalitu (v průměru dává téměř 4 góly na zápas), inkasovaných 13 branek je však nejvíce v celé lize.

Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
22. 9. 2026Pardubice – Liberec4:5Tipsport extraliga
20. 9. 2026Pardubice – Karlovy Vary5:2Tipsport extraliga
18. 9. 2026Litvínov – Pardubice1:3Tipsport extraliga
16. 9. 2026Pardubice – Mountfield HK3:5Tipsport extraliga
12. 9. 2026KooKoo – Pardubice3:6Liga mistrů

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance z minulé sezony hovoří lépe pro Dynamo, které zvítězilo ve třech ze čtyř extraligových střetnutí. Poslední měření sil v lednu 2026 na boleslavském ledě však ovládli domácí poměrem 4:2.

DatumZápasSkóreSoutěž
16. 1. 2026Mladá Boleslav – Pardubice4:2Tipsport extraliga
5. 12. 2025Pardubice – Mladá Boleslav5:2Tipsport extraliga
19. 10. 2025Mladá Boleslav – Pardubice0:2Tipsport extraliga
14. 9. 2025Pardubice – Mladá Boleslav4:1Tipsport extraliga
3. 9. 2025Mladá Boleslav – Pardubice2:5Přípravný zápas
Tabulka hokejové extraligy
PořadíMužstvoVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec3300011:79
2.Rytíři Kladno3210010:68
3.Banes Motor České Budějovice320107:57
4.HC Dynamo Pardubice4200215:136
5.Mountfield Hradec Králové4200211:106
6.HC Verva Litvínov320016:66
7.BK Mladá Boleslav311019:95
8.HC Sparta Praha3101110:104
9.Bílí Tygři Liberec410129:144
10.HC Kometa Brno310029:93
11.HC Škoda Plzeň301116:73
12.HC Energie Karlovy Vary310026:83
13.HC Olomouc301027:102
14.HC Vítkovice Ridera200025:70
Program 4. kola Tipsport extraligy
DatumZápas
24. 9. 2026 18:00Hradec Králové – Liberec
25. 9. 2026 17:00Třinec – Vítkovice
25. 9. 2026 17:30Litvínov – Sparta Praha
25. 9. 2026 17:30Mladá Boleslav – Pardubice
25. 9. 2026 18:00Karlovy Vary – České Budějovice
25. 9. 2026 18:00Kladno – Plzeň
25. 9. 2026 18:00Olomouc – Kometa Brno
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